Топ-события понедельника: ЧЕ по водным видам спорта, Первая лига и теннис

За чем следить 3 августа: битва Корнеевой и Кудерметовой в Торонто, «Велес» против «Ротора» и синхронное плавание!

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Время в материале указано по Москве.

🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, командные соревнования, произвольная программа

Интрига: смогут ли россияне выиграть первое золото на ЧЕ-2026?

По итогам предварительного раунда сборная России заняла первое место в произвольной программе. Причём наши девушки находятся на лидирующих позициях с приличным отрывом от испанок. В финале россиянкам по силам повторить результат и взять первое золото. Главное, чтобы не было никаких неожиданностей.

⚽️ 17:00: «Уфа» — «КАМАЗ», Первая лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Уфа» держится в лидерах, а «КАМАЗ» тонет в подвале таблицы

В прошлом сезоне «Уфа» каким-то чудом выжила в Первой лиге. Сильно помог «Черноморец», который улетел даже не во Вторую лигу, а напрямую в небытие. «Уфа» здорово начала новый чемпионат – семь очков на старте, ни одного поражения. 39-летний Александр Беленов тащит на ленточке, а колумбиец Дилан Ортис забивает уже в двух турах подряд. «КАМАЗу» плохо – три поражения в трёх матчах, массовый исход лидеров, слухи об отставке Антона Хазова. Главные самураи Первой лиги в кризисе – пора возвращаться в большую игру.

🎾 17:00*: Алина Корнеева (Россия) — Полина Кудерметова (Узбекистан), Торонто, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Алина Корнеева дебютирует в Канаде?

19-летняя россиянка Алина Корнеева (№89 рейтинга) впервые сыграет на турнире серии WTA-1000 в Торонто. В стартовом круге её соперницей станет Полина Кудерметова (№108) — уроженка Москвы, с декабря 2025-го выступающая за Узбекистан. Ранее Алина и Полина друг с другом на корте не встречались.

⚽️ 19:30: «Велес» — «Ротор», Первая лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Стукалов против Парфёнова, две команды с высокоинтенсивным футболом

Новичок дерзко зашёл в Первую лигу – две минимальные победы на старте над «Нефтехимиком» (1:0) и «Челябинском» (1:0). Однако в 3-м туре поезд Алексея Стукалова сошёл с рельс – «Велес» напоролся на «Енисей» Сергея Ташуева (1:4). А вот «Ротор» постепенно набирает форму – у Дмитрия Парфёнова хорошая глубина состава. В атаке есть Абу-Саид Эльдарушев и Саид Алиев. На стандартах у чужих ворот крайне опасен центрдеф Эммерсон. Козырь «Велеса» – сыгранность состава и работа с мячом. Ждём здесь результативный футбол.