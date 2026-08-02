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Расписание спортивных матчей 3 августа 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: ЧЕ по водным видам спорта, Первая лига и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 августа 2026 года
Комментарии
За чем следить 3 августа: битва Корнеевой и Кудерметовой в Торонто, «Велес» против «Ротора» и синхронное плавание!

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Время в материале указано по Москве.

🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, командные соревнования, произвольная программа

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Нет данных

Интрига: смогут ли россияне выиграть первое золото на ЧЕ-2026?

По итогам предварительного раунда сборная России заняла первое место в произвольной программе. Причём наши девушки находятся на лидирующих позициях с приличным отрывом от испанок. В финале россиянкам по силам повторить результат и взять первое золото. Главное, чтобы не было никаких неожиданностей.

ЧЕ по водным видам спорта Подробнее
Старт наших на турнире:
Российские синхронисты мощно стартовали на ЧЕ в Париже. Плюс две медали!
Российские синхронисты мощно стартовали на ЧЕ в Париже. Плюс две медали!

⚽️ 17:00: «Уфа» — «КАМАЗ», Первая лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Уфа» держится в лидерах, а «КАМАЗ» тонет в подвале таблицы

В прошлом сезоне «Уфа» каким-то чудом выжила в Первой лиге. Сильно помог «Черноморец», который улетел даже не во Вторую лигу, а напрямую в небытие. «Уфа» здорово начала новый чемпионат – семь очков на старте, ни одного поражения. 39-летний Александр Беленов тащит на ленточке, а колумбиец Дилан Ортис забивает уже в двух турах подряд. «КАМАЗу» плохо – три поражения в трёх матчах, массовый исход лидеров, слухи об отставке Антона Хазова. Главные самураи Первой лиги в кризисе – пора возвращаться в большую игру.

Статистика Первой лиги
События прошлого тура:
«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге
Видео
«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге

🎾 17:00*: Алина Корнеева (Россия) — Полина Кудерметова (Узбекистан), Торонто, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Интрига: как Алина Корнеева дебютирует в Канаде?

19-летняя россиянка Алина Корнеева (№89 рейтинга) впервые сыграет на турнире серии WTA-1000 в Торонто. В стартовом круге её соперницей станет Полина Кудерметова (№108) — уроженка Москвы, с декабря 2025-го выступающая за Узбекистан. Ранее Алина и Полина друг с другом на корте не встречались.

Турнирная сетка Торонто
О Корнеевой и других чемпионах юниорских ТБШ:
Мирра, Шарапова и Кузнецова доказали: поражение в финале юниорского ТБШ не так и плохо
Мирра, Шарапова и Кузнецова доказали: поражение в финале юниорского ТБШ не так и плохо

⚽️ 19:30: «Велес» — «Ротор», Первая лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Стукалов против Парфёнова, две команды с высокоинтенсивным футболом

Новичок дерзко зашёл в Первую лигу – две минимальные победы на старте над «Нефтехимиком» (1:0) и «Челябинском» (1:0). Однако в 3-м туре поезд Алексея Стукалова сошёл с рельс – «Велес» напоролся на «Енисей» Сергея Ташуева (1:4). А вот «Ротор» постепенно набирает форму – у Дмитрия Парфёнова хорошая глубина состава. В атаке есть Абу-Саид Эльдарушев и Саид Алиев. На стандартах у чужих ворот крайне опасен центрдеф Эммерсон. Козырь «Велеса» – сыгранность состава и работа с мячом. Ждём здесь результативный футбол.

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