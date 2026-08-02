Вслед за Соболевым у «Зенита» вспыхнул Глушенков! Шикарный хет-трик — но никаких эмоций

«Зениту» традиционно непросто на искусственной оренбургской поляне: всего одна победа в предыдущих четырёх матчах Альфа-Банк РПЛ. Но теперь обошлось без происшествий, потому что Глушенков включил режим праймового Криштиану.

В заявку чемпионов вернулись съездившие на ЧМ-2026 Энрике и Сантос. Но именно что в заявку, поскольку победный стартовый состав Сергей Семак не поменял. А вот Ильдар Ахметзянов сразу выпустил тех, кто принёс «Оренбургу» победу над «Ростовом» в формате «10 на 11» – Куля и как раз арендованного петербургского воспитанника Касаджикова. Плюс место в воротах занял ещё один экс-зенитовец Рудаков, а в оборону вышел Татаев – всего во второй раз за весь 2026 год в РПЛ.

Задачей Татаева, судя по всему, было плотно следить за Соболевым. Что сыграло на руку «Зениту». Александр на шестой минуте увёл за собой в глубину Алексея, открыв партнёрам пространство.

Александр Соболев в голевой атаке Фото: Кадр из трансляции

И обыгрался с Педро, а тот запустил между Ведерниковым и Паласиосом Глушенкова. Всё это максимально эстетски – в одно касание. Максим забил и традиционно не отпраздновал. Ну и мы тут восклицательными знаками сорить не будем тогда, чего уж.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Глушенков вскоре и на дубль метил, да его удар со штрафного из-под перекладины красиво потащил Рудаков. А уже под конец тайма расстреливал открытый угол и… попал в находившегося в офсайде Педро. «Оренбург» же к 22-й минуте устроился на скромнейшее владение в 16% и на тот момент практически не показывал контригры.

Ещё и Соболев вновь подловил Татаева, посадив его на жёлтую карточку. Александр настолько осмелел, что хотел повторить свой прошлогодний гол «Ростову» в падении через себя. Только вместо этого срубил Рыбчинского. Также он терял и швырял бутсу после борьбы с Паласиосом. В общем, эпатировал в стиле «плохого мальчика». Колумбиец, кстати, по-джентльменски попытался обратно обуть его. Что так-то сделать непросто, если учесть шутки про «дельфина».

Джон Паласиос пытается обуть Александра Соболева Фото: Кадр из трансляции

После плохого стартового отрезка «Оренбург» оживился и несколько раз кольнул в контратаках, за первую половину накопив шесть ударов. До створа, правда, долетел всего один. Зато повезло с судейским решением: Куль прямой ногой грубо заехал в щиток Барриосу, не получив за это даже жёлтой. Крайне спорное решение.

Попадание Руслана Куля в щиток Вильмара Барриоса Фото: Кадр из трансляции

В перерыве Сантос сменил получившего жёлтую Вегу. И увидел оренбургское преображение. Во втором тайме с преимущества начала именно команда Ахметзянова. И едва не сравняла счёт, когда Паласиос с подачи Пуэблы угодил в перекладину.

А вот Глушенкова точность не подвела. Соболев в борьбе с тем же Татаевым скинул назад, а Максим ускользнул от вышедшего на замену Ценова и прошил ближнюю девятку. И вновь он не радовался. Подумаешь, дубль, в сентябре 2025-го этого же соперника вообще покером угощал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Глушенкову и этого оказалось мало. Джон покатил ему со стандарта к центру штрафной, и он чётко пробил низом в касание. Стоит ли писать, что и тут Максим не отпраздновал?

Макс, если ты прочтёшь это, через клубную пресс-службу напиши нам, пожалуйста: а сколько голов тебе вообще нужно, чтобы проявить эмоции? Или в соперниках должен быть не «Оренбург», а минимум «Реал» или «Манчестер Юнайтед»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если бы в соперниках у «Зенита» было 15 «Оренбургов», Глушенков, несомненно, получил бы «Золотую бутсу»: в четырёх последних личных встречах, включая кубковую, у Максима девять (!) голов.

Не просто так в телеграм-канале оренбуржцев появилось обращение: «А можно как‑то отменить Глушенкова в матчах против нас?»

Только после этого Семак поднял с лавки Энрике – вместе с Андраде. Под конец основного времени практику получил и Аугусто – вместе с Мостовым. Такими темпами, пока царят Соболев и Глушенков, этим бразильцам будет сложно пробиться в основу. Потому что Педро и Джон тоже в большом порядке. 5:0 в гостях у «Акрона», 3:0 – у «Оренбурга». Действительно мощно. Должны были и 4:0 оформлять, да бездарно отнеслись к выходу «три в два».

Дальше по календарю петербуржцам принимать не самую надёжную «Родину». За неё уже страшно.