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Трансферы РПЛ, лето-2026: Александр Головин может перейти в Зенит, подробности, инсайды, условия, варианты, Саудовская Аравия

«Зенит» и Семак хотят Головина. Но для возвращения в Россию нужно несколько условий
Дмитрий Зимин
«Зенит» и Семак хотят Головина
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Это будет дорогой проект — в конкурентах саудовцы.

Александр Головин вовсю готовится к старту нового сезона в «Монако». В понятном качестве: он уже восемь лет играет за команду, провёл 267 матчей (больше в этом составе нет ни у кого) и остаётся одним из вице-капитанов. Периодически даже выводит команду на поле с повязкой. Однако сам признавался, что это не его формат. Предпочитает быть рядом, но не во главе.

Александр Головин Подробнее

Казалось, дальнейший сюжет развития карьеры складывается понятно. Комфортная среда, контракт на три года, а к его окончанию можно подписаться ещё на пару лет и, возможно, даже закончить карьеру в клубе в качестве местной легенды. Или же напоследок вернуться на один-два сезона в РПЛ. Чтобы красиво закольцевать карьеру: закончить там, где и начиналось это красивое путешествие.

Кто-то будет считать карьеру Головина разочарованием, ведь с «Монако» он пока не выиграл ни одного трофея. А единственным клубным титулом остаётся победа с ЦСКА в РПЛ. Плюс несколько серебряных и бронзовых медалей во Франции. История, как известно, любит победителей, а не тех, кто оставался позади. Кто-то будет рассуждать про то, что футболист так и не добрался до по-настоящему большого европейского клуба. «Челси», «ПСЖ», «Боруссия» – все эти клубы периодически появлялись в списке заинтересованных. А при нынешнем тренде на готовность подписывать ветеранов это по-прежнему не кажется невероятным сценарием. Учитывая стабильность Головина, который в прошлом сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах и оформил 5+6. Это несмотря на периодически беспокоящее здоровье. Но всё равно в такой поворот с каждым годом верится всё меньше. Если бы случилось, то раньше. Сейчас – вряд ли.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Getty Images

Зато другой разворот возможен. Вероятно, это первое трансферное окно, когда, по информации «Чемпионата», «Монако» дал игроку и его представителям чёткий месседж: мы готовы к трансферу. И даже скорее хотим его. Так что ждём предложения, которое устроит нас рыночно. И можно завершать эту долгую и полезную для всех историю. Причина не в игре – уровень Александра по-прежнему позволяет быть игроком стартового состава. А в финансовом положении – «Монако» попал под внимание национального надзорного органа, который контролирует последовательность денежных потоков в клубах. И там не всё в порядке. Поэтому на монегасков, по данным французских медиа, наложены ограничения. И они касаются зарплатной ведомости.

Несмотря на продажу Аладжи Бамба, потенциальный уход Фоларина Балогуна и Магнеса Аклиуша, проблемы остаются. И проще всего их можно было бы решить, расставшись с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. По данным L'Équipe, российский полузащитник получает € 320 тыс. в месяц. Его опережают защитник Эрик Дайер и хавбек Денис Закария. У обоих зарплата достигает € 330 тыс.

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Сторона игрока, по нашим данным, приняла сигнал. И дала месседж потенциальным интересантам: игрок на рынке. Если есть интерес, мы готовы обсуждать. Наиболее активно он проявился из двух стран: Саудовской Аравии и России. В Персидском заливе игроком интересуются несколько клубов: известно про «Аль-Иттихад», также «РБ Спорт» добавлял про «Аль-Кадисию» и «Аль-Дирию». По нашим данным, консультации с несколькими клубами уже прошли. Вероятно, они готовы удовлетворить запрос по сумме трансфера – «Монако» хочет около € 25 млн. Но это ещё предмет торга. А зарплата Александра может увеличиться почти в два раза. При этом сам Головин для всех этих клубов едва ли приоритетная опция. Иначе движение уже началось бы. Так что это пока скорее договор о намерениях. Проще говоря: если решим, то придём и начнём работу по сделке. Но нужно ещё подумать.

Параллельно интерес проявил «Зенит». Источники «Чемпионата» подтверждают, что в трансфере заинтересован лично главный тренер Сергей Семак. Руководство поддерживает идею, однако проблема прежняя. Чтобы осуществить такой переход, нужна крупная продажа. А лучше – несколько. Пока их нет: Луис Энрике по-прежнему в команде, как и Педро. А тратить крупную сумму вне истории про заработок клубу едва ли дадут.

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако предположим, что всё сложится как надо. И у «Зенита» появится возможность заплатить хотя бы € 20-22 млн. Но никто не отменяет сложностей по зарплате: известно, сколько Головину могут платить в Саудовской Аравии. И вряд ли подобную сумму потянет «Зенит». Уезжать на понижение – глупо. На такие же деньги – тоже не очень умно. Хотя сам Головин, по нашим данным, не исключает возможности переезда в Россию уже этим летом. Однако должно слишком многое совпасть.

Есть и третий вариант: «Монако» продаст других высокооплачиваемых игроков, а по россиянину так и не придут конкретные офферы. Тоже не самая плохая опция. С другой стороны, может, и сам Александр уже хочет каких-то перемен. Восемь лет – целая футбольная жизнь. Возможно, пора попробовать что-то новое.

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