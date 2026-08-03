«Зенит» и Семак хотят Головина. Но для возвращения в Россию нужно несколько условий

Александр Головин вовсю готовится к старту нового сезона в «Монако». В понятном качестве: он уже восемь лет играет за команду, провёл 267 матчей (больше в этом составе нет ни у кого) и остаётся одним из вице-капитанов. Периодически даже выводит команду на поле с повязкой. Однако сам признавался, что это не его формат. Предпочитает быть рядом, но не во главе.

Казалось, дальнейший сюжет развития карьеры складывается понятно. Комфортная среда, контракт на три года, а к его окончанию можно подписаться ещё на пару лет и, возможно, даже закончить карьеру в клубе в качестве местной легенды. Или же напоследок вернуться на один-два сезона в РПЛ. Чтобы красиво закольцевать карьеру: закончить там, где и начиналось это красивое путешествие.

Кто-то будет считать карьеру Головина разочарованием, ведь с «Монако» он пока не выиграл ни одного трофея. А единственным клубным титулом остаётся победа с ЦСКА в РПЛ. Плюс несколько серебряных и бронзовых медалей во Франции. История, как известно, любит победителей, а не тех, кто оставался позади. Кто-то будет рассуждать про то, что футболист так и не добрался до по-настоящему большого европейского клуба. «Челси», «ПСЖ», «Боруссия» – все эти клубы периодически появлялись в списке заинтересованных. А при нынешнем тренде на готовность подписывать ветеранов это по-прежнему не кажется невероятным сценарием. Учитывая стабильность Головина, который в прошлом сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах и оформил 5+6. Это несмотря на периодически беспокоящее здоровье. Но всё равно в такой поворот с каждым годом верится всё меньше. Если бы случилось, то раньше. Сейчас – вряд ли.

Александр Головин Фото: Getty Images

Зато другой разворот возможен. Вероятно, это первое трансферное окно, когда, по информации «Чемпионата», «Монако» дал игроку и его представителям чёткий месседж: мы готовы к трансферу. И даже скорее хотим его. Так что ждём предложения, которое устроит нас рыночно. И можно завершать эту долгую и полезную для всех историю. Причина не в игре – уровень Александра по-прежнему позволяет быть игроком стартового состава. А в финансовом положении – «Монако» попал под внимание национального надзорного органа, который контролирует последовательность денежных потоков в клубах. И там не всё в порядке. Поэтому на монегасков, по данным французских медиа, наложены ограничения. И они касаются зарплатной ведомости.

Несмотря на продажу Аладжи Бамба, потенциальный уход Фоларина Балогуна и Магнеса Аклиуша, проблемы остаются. И проще всего их можно было бы решить, расставшись с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. По данным L'Équipe, российский полузащитник получает € 320 тыс. в месяц. Его опережают защитник Эрик Дайер и хавбек Денис Закария. У обоих зарплата достигает € 330 тыс.

Сторона игрока, по нашим данным, приняла сигнал. И дала месседж потенциальным интересантам: игрок на рынке. Если есть интерес, мы готовы обсуждать. Наиболее активно он проявился из двух стран: Саудовской Аравии и России. В Персидском заливе игроком интересуются несколько клубов: известно про «Аль-Иттихад», также «РБ Спорт» добавлял про «Аль-Кадисию» и «Аль-Дирию». По нашим данным, консультации с несколькими клубами уже прошли. Вероятно, они готовы удовлетворить запрос по сумме трансфера – «Монако» хочет около € 25 млн. Но это ещё предмет торга. А зарплата Александра может увеличиться почти в два раза. При этом сам Головин для всех этих клубов едва ли приоритетная опция. Иначе движение уже началось бы. Так что это пока скорее договор о намерениях. Проще говоря: если решим, то придём и начнём работу по сделке. Но нужно ещё подумать.

Параллельно интерес проявил «Зенит». Источники «Чемпионата» подтверждают, что в трансфере заинтересован лично главный тренер Сергей Семак. Руководство поддерживает идею, однако проблема прежняя. Чтобы осуществить такой переход, нужна крупная продажа. А лучше – несколько. Пока их нет: Луис Энрике по-прежнему в команде, как и Педро. А тратить крупную сумму вне истории про заработок клубу едва ли дадут.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако предположим, что всё сложится как надо. И у «Зенита» появится возможность заплатить хотя бы € 20-22 млн. Но никто не отменяет сложностей по зарплате: известно, сколько Головину могут платить в Саудовской Аравии. И вряд ли подобную сумму потянет «Зенит». Уезжать на понижение – глупо. На такие же деньги – тоже не очень умно. Хотя сам Головин, по нашим данным, не исключает возможности переезда в Россию уже этим летом. Однако должно слишком многое совпасть.

Есть и третий вариант: «Монако» продаст других высокооплачиваемых игроков, а по россиянину так и не придут конкретные офферы. Тоже не самая плохая опция. С другой стороны, может, и сам Александр уже хочет каких-то перемен. Восемь лет – целая футбольная жизнь. Возможно, пора попробовать что-то новое.