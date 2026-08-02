Как же «Краснодар» посыпался против «Факела»! От победы на классе до паники в конце

«Краснодар», несмотря на потерю Сперцяна, Кордобы и других лидеров команды, идеально стартовал в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ. Два матча – шесть очков. Но во 2-м туре «быки» едва не упустили домашнюю победу над «Факелом», ведя по ходу встречи в три мяча.

Матч стартовал с пары фолов правого латераля «Факела» Тодоровича – сначала легионер воронежского клуба обидел соперника на чужой половине поля, а потом – на своей. Впрочем, во втором случае босниец пытался оспорить решение судьи Матвеева. Действительно, по повтору могло сложиться впечатление, что Тодорович сыграл в мяч, а Батчи своим движением сам инициировал контакт в ногах. Так или иначе после этого штрафного «Краснодар» забил уже на пятой минуте первым ударом по воротам. Опять сработало страшнейшее оружие команды Мурада Мусаева! А оборона «Факела» ужасно сыграла на стандарте – и офсайд не создала, и Жубала упустила. Бразилец поразил цель ударом головой от земли с подачи Оласы.

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«Факел», пропустив быстрый гол, не спешил раскрываться. Команда Олега Василенко играла в Краснодаре по схеме 5-3-2 – центрфорварда Гнапи поддерживал скоростной вингер Гиоргобиани (лучший бомбардир прошлого сезона Пуси остался на скамейке). Воронежцы закрывали центр, но приоткрывали пространство для фланговых защитников «быков» Вахании и Оласы. При розыгрышах мяча Дуглас Аугусто мог опуститься глубже или левее, чтобы вытянуть из середины Магомедова или кого-то ещё. «Факел» терпел в обороне. Первое касание в чужой штрафной воронежцы совершили только на исходе четверти часа.

Когда же гости пробовали идти вперёд крупными силами, хозяева ловили противника в переходных фазах. В них заметной фигурой был новичок Кристиан, который заменил в основе травмированного Боселли. Однажды экс-чемпион организовал атаку «четыре в три», Кристиан разогнал её, Батчи завершал – голкипер Фролкин не дал забить в дальний нижний угол. А незадолго до истечения получаса игры, сразу после водопоя из-за краснодарской жары, «быки» забили второй гол. На сей раз команде Мусаева удался контрвыпад «три в два». Блестяще сыграл Кривцов! Он сам раскрутил комбинацию, выиграв верховое единоборство и сделав скидку, а затем рванул в штрафную под ответную передачу Кристиана. Бразилец щедро поделился мячом – Никита пробил вратарю над рукой. Мастерски решил эпизод тремя касаниями. Пока Кривцов – идеальная замена Сперцяну.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лишь после этого «Факел» нанёс свой первый удар за тайм, да и в том моменте от Агкацева не потребовалось «выходить на работу». До перерыва воронежцы вообще ни разу не пробили в створ. «Краснодар» же иногда настолько здорово комбинировал, словно и не терял никого из лидеров. Даже с поправкой на уровень «Факела», только вернувшегося в РПЛ, игра команды Мусаева производила приятное впечатление.

Зато второй тайм неожиданно начался с бодрого отрезка в исполнении «Факела». Команда Василенко сразу включилась в игру, а «Краснодар» как будто находился ещё головой в раздевалке и слушал своего тренера. Гнапи открылся под пас в ударной позиции – загубил шанс. Но это был ещё не худший промах ивуарийского француза. На 50-й минуте Матвеев назначил пенальти в ворота хозяев после подсказки VAR: изучив повтор, зафиксировал удар Жубала локтем по лицу Юрганова. Однако Агкацев снова показал себя мастером отражений 11-метровых (отбил уже 8 из 12 в РПЛ)! Вратарь выиграл дуэль у неуверенно исполнившего удар Гнапи.

Станислав Агкацев Фото: РИА Новости

Эта неудача, казалось, добила «Факел». Вместо 1:2 воронежцы вскоре получили 0:3. «Краснодар» приблизился к крупной победе ещё перед завершением часа игры. Кривцов забил свой третий гол за два тура – догнал в списке лучших бомбардиров РПЛ оформившего сегодня хет-трик Глушенкова из «Зенита». Никита вновь раскрутил контрвыпад «быков» и эффектно, очень технично поставил в нём точку. Воробьёв едва не потерял мяч в ходе атаки, тем не менее сумел выбить его из-под ног Юрганова. Батчи покатил на новую звезду-«десятку» команды Мусаева, а тот покатил низом в левый от вратаря угол.

Кстати, у 23-летнего Кривцова уже 25 голов за «Краснодар». В более молодом возрасте этой отметки достигал только… Сперцян (на 192 дня). Никита обошёл Смолова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мусаев выдохнул – стал делать одну замену за другой. К слову, на скамейке «Краснодара» впервые с апреля 2025-го после травмы и конфликта находился Кокшаров. Впрочем, с воронежцами форвард всё-таки не сыграл. Но «Факел»-то не сдался – и вернул к жизни интригу! На 85-й минуте Турищев, заменивший Гнапи, забил из полукруга. Его удар низом не заблокировал Диего Коста.

Вообще, выход на замену недавнего лидера обороны «Краснодара», как ни удивительно, ослабил линию защиты хозяев. Ещё через три минуты «Факел» сократил отставание до минимума. Тормену вытянули с его позиции – и в зону центрбека последовал пас на ворвавшегося из глубины Сутормина. Никто бразильца не подстраховал. Экс-игрок сборной России реализовал выход один на один. Тут и Агкацев уже не спасал.

В концовке «Краснодар» нервно отбивался – кто бы поверил в такой финал! Команда Василенко при большем везении забила бы и третий мяч. Последний голевой момент упустил в компенсированное время свежий Пуси. По статистике «Факел» превзошёл «Краснодар», как по общему количеству ударов – 12:11 (но в створ – 3:5), так и по показателю xG – 2,26 против 0,85.