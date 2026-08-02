«Неважно, катился мяч или нет». Разбор нелепейшего пенальти в ворота «Спартака» в Грозном

Матч «Ахмата» со «Спартаком» должен был эффектно закрыть 2-й тур Альфа-Банк РПЛ. Но начало игры получилось даже слишком ярким. Ведь уже на первых минутах «Спартак» получил в свои ворота пенальти, который вызвал бурные споры.

Для начала разберём момент поэтапно. На второй минуте «Спартаку» дали удар от ворот. Максименко бросил мяч на газон в своей вратарской и отдал пас низом на стоявшего в нескольких метрах Ву.

Пас Максименко Фото: Кадр из трансляции

Защитник, судя по всему, посчитал, что вратарь передал право разыгрывать от ворот ему, и коснулся мяча рукой, чтобы зафиксировать его на линии вратарской.

Ву касается мяча рукой Фото: Кадр из трансляции

Закончилось всё нелепейшим пенальти. Футболисты «Спартака» пытались доказать арбитру Антону Фролову, что никакого розыгрыша от ворот на самом деле не было, однако тот оказался непреклонен. А в соцсетях тем временем начался пожар: болельщики были уверены, что Максименко ударил по катящемуся мячу, а значит, ни до какого пенальти дело доходить было не должно.

Но не всё так просто. Понимаем, что за новыми рекомендациями в судействе порой сложно уследить, и всё же они происходят. Наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод и объяснил решение коллег:

«Максименко поставил мяч и разыграл его. Ву посчитал, что ему отдали пас, и дотронулся до мяча рукой. В аналогичной ситуации у Сухого в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала решение не назначить пенальти признали ошибкой. Если учитывать рекомендации ФИФА, это 11-метровый удар за игру рукой.

Когда Максименко поставил мяч, арбитр начал отсчитывать восемь секунд. Видимо, вратарь решил схитрить и коротко разыграть с Ву, а тот ничего не понял. В момент, когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества, как и при любом неправильном вводе мяча в игру. Футболисты «Спартака» поняли, что сделали что-то не так, и стали давить на арбитра. Видимо, пытались доказать, что Максименко отдал мяч Ву, чтобы тот разыграл от ворот. Но это абсолютно неважно. Как и неважно то, катился мяч или нет. Это проблема игроков, а не арбитра. По всем рекомендациям судья поступил верно».

Получается, споров здесь быть не может. Если мяч перед пасом Максименко был неподвижен, то перед нами классическая игра рукой, понятная даже без учёта новых трактовок. А если катился — действие Ву по-прежнему фол из-за работы принципа преимущества.