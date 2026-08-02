Что за победа «Спартака»! Дикий пенальти, камбэк с ошибкой вратаря и споры из-за судьи!

Ву сделал подарок «Ахмату» уже на второй минуте, но потом исправился, а Шелия пропустил от Барко на 90+1-й минуте в стиле Джанаева.

«Спартак» одержал вторую победу в двух турах Альфа-Банк РПЛ. Команда Хуана Карлоса Карседо совершила камбэк в Грозном, несмотря на шокирующий старт матча. Редкий для футбола эпизод едва не сломал всю игру красно-белым.

Станислав Черчесов решил сыграть со «Спартаком» дома осторожнее, чем с «Локомотивом» – на выезде. Тренер «Ахмата» пожертвовал Садулаевым в пользу третьего центрального защитника Ндонга. Грозненская команда перешла на схему 5-4-1. Карседо, в свою очередь, вернул в основу Ву (новичок Парада присел на скамейку, а на левый фланг обороны возвратился Зобнин) и против насыщенной обороны соперника… не поставил ни одного форварда. Испанец опять отказался от Угальде, сделав «ложной девяткой» хавбека Мартинса.

Уже на второй минуте Ву подставил «Спартак»! Матч, по сути, начался со счёта 1:0. «Ахмат» заработал пенальти – самый нелепый в истории РПЛ? Максименко при вводе ушедшего за пределы поля мяча покатил его на Ву, а тот остановил рукой, чтобы выполнить удар от ворот. Судья Фролов определил нарушение правил – указал на «точку». Максименко спорил с рефери, утверждая, видимо, что бил по катившемуся мячу. Не помогло. Касинтура хладнокровно реализовал 11-метровый. Хавбек хозяев пробил влево от себя, и Максименко прыгнул влево от себя, так что шансов на сейв у голкипера не было.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая этот эпизод для «Чемпионата», поддержал решение арбитров:

«Максименко поставил мяч и разыграл его. Ву посчитал, что ему отдали пас, и дотронулся до мяча рукой. В аналогичной ситуации у Сухого в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала решение не назначить пенальти признали ошибкой. Если учитывать рекомендации ФИФА, это 11-метровый удар за игру рукой.

Когда Максименко поставил мяч, арбитр начал отсчитывать восемь секунд. Видимо, вратарь решил схитрить и коротко разыграть с Ву, а тот ничего не понял. В момент, когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества, как и при любом неправильном вводе мяча в игру. Футболисты «Спартака» поняли, что сделали что-то не так, и стали давить на арбитра. Видимо, пытались доказать, что Максименко отдал мяч Ву, чтобы тот разыграл от ворот. Но это абсолютно неважно. Как и неважно то, катился мяч или нет. Это проблема игроков, а не арбитра. По всем рекомендациям судья поступил верно».

«Ахмат» — «Спартак» Фото: ФК «Ахмат»

После своего гола «Ахмат» хорошо закрылся и угрожал «Спартаку» контрвыпадами на скорости. Красно-белые, владея мячом около 75% времени, с трудом находили пространство. Свободных зон на чужой трети найти не получалось, фирменные при Карседо комбинации не проходили. Первое касание в чужой штрафной москвичи совершили лишь на исходе четверти часа, впервые пробили по воротам команды Черчесова ближе к середине тайма. Да и в том эпизоде Барко зарядил издали, однако его выстрел был заблокирован ещё до штрафной. Удар потянул всего на 0,01 по xG. То есть забить им можно было только при помощи чуда.

Тем не менее незадолго до перерыва «Спартак» отыгрался, забив также первым ударом в створ. Ву исправился! Сработал оригинальный угловой от Карседо. Барко с Маркиньосом разыграли – аргентинец коротко покатил на бразильца, а тот подал. В штрафной Ву продавил Ндонга и отправил мяч в сетку ударом головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартаку», помимо всего прочего, не хватало рывков вперёд от Жедсона. Португалец остался в запасе, судя по словам Карседо, по состоянию здоровья – не мог полноценно тренироваться на протяжении недели. Денисов подключался высоко через полуфланг, однако пользы от этого было маловато. Вторая половина тоже едва не началась с быстрого гола «Ахмата». Максименко у собственной штрафной подарил мяч Самородову, но казахстанский вингер, которого связывали нынешним летом с красно-белыми, загубил шанс. Попал в ногу вратаря. Уверенность сегодня Максименко точно не излучал.

Впрочем, затем «Спартак» как следует надавил. Красно-белые стали переигрывать команду Черчесова в середине поля. Проклюнулся тот футбол, который хочет видеть Карседо. Первый голевой момент в тайме москвичи создали на 55-й минуте, когда Солари и Мартинс вскрыли центр стенкой и аргентинец зарядил из полукруга в перекладину (вдобавок люксембуржец промазал, добивая по пустым воротам). Черчесов почуял неладное – сделал двойную замену. А Карседо по истечении часа матча выпустил Угальде, чтобы дожать хозяев с помощью форварда.

Казалось, «Ахмат» остудил «Спартак», однако за 20 минут до конца остался вдесятером. Касинтура заработал прямую красную карточку за то, что, пытаясь избавиться от опеки Зобнина, ударил спартаковца локтем по лицу. К слову, в том моменте от возможного гола хозяев красно-белых спас герой/антигерой вечера Ву. Команда Черчесова провела атаку через зону Зобнина, лежавшего с травмой на газоне, и центральный защитник «Спартака» заблокировал удар в дальний угол – мяч летел в сетку. Ещё никто не знал, какое решение примет рефери.

«Самостоятельно Фролов не мог принять этого решения, потому что смотрел на мяч, а игроки боролись правее, – разобрал эпизод Игорь Федотов. – Ассистент смотрел за линией офсайда и тоже не мог подсказать. В движении Касинтуры присутствовала амплитуда, он попал предплечьем по голове Зобнина. Основания для удаления были, такие же моменты мы видели на чемпионате мира, поэтому не могу сказать, что арбитры ошиблись. Дисквалификация будет не больше, чем на один матч: последствий тут не было, это просто агрессивное поведение – удар соперника рукой. Фролов смотрел эпизод долго, потому что искал 100-процентные доказательства. Единственным таким доказательством для него стал повтор из-за ворот, потому что там видно амплитуду. И также видно, что рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться от Зобнина, а не из-за того, что игрок падал».

В меньшинстве «Ахмат» перестроился на 5-3-1. Карседо освежил левый фланг за счёт Дмитриева – Зобнина перебросил направо. Тем не менее «Спартак» в большинстве не создавал голевых моментов при всё тех же 75% владения. «Ахмат» мог удержать ничью, вот только хозяева сами себя уничтожили глупыми ошибками. Ндонг «привёз» совершенно необязательный штрафной в 20 метрах от ворот, а Шелия пропустил после удара Барко, который должен был отбить. Похоже, голкипер зачем-то решил ловить мяч, но тот нырнул в сетку от его перчаток.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Очень обидное поражение для Черчесова – и чудесная волевая победа для Карседо! По статистике «Спартак» заметно превзошёл «Ахмат» по ударам (11:4, в створ – 4:3), при этом уступил по показателю xG (0,83 против 0,88).