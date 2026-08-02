Два новичка «Ювентуса», «Челси» взял Барко, путаница в саге ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Пока один Барко забивал победный гол в Грозном «Ахмату», другой официально стал футболистом «Челси». Об этой и других трансферных новостях читайте ниже.

Главные состоявшиеся трансферы

«Челси» забрал Валентина Барко у своего фарм-клуба

Валентин Барко Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Да-да, именно Валентина, а не Эсекьеля. Хотя «Челси» было бы неплохо купить и спартаковца, чтобы тот составил убойную связку с однофамильцем. Если играете в Football Manager, предлагаем вам именно так и сделать. Что касается реальности, Валентин до переезда в «Страсбург» выступал в «Брайтоне», так что с реалиями АПЛ знаком. Во Франции он стал звездой, а «Страсбург» – фарм-клуб лондонцев, вот пазл и сошёлся. Сумма трансфера неизвестна, зато всё ясно со сроком контракта – до лета 2033 года.

Две сильные сделки «Ювентуса»

Рандаль Коло Муани и Керим-Сэм Алайбегович Фото: Getty Images

2 августа трансферным вожаком мирового футбола стал «Ювентус». Во-первых, туринцы вернули Рандаля Коло Муани, на этот раз окончательно купив его у «ПСЖ». Нападающий уже играл за «Юве» в первой половине 2025 года и оформил 10+3 в 22 матчах, а тут за его переход отдали € 38 млн. Ещё € 12 млн прописали бонусом.

Во-вторых, в Турин перебрался 18-летний боснийский талант Керим-Сэм Алайбегович. Вингер «Байера» обошёлся чуть дешевле – в € 32+2 млн. С обоими футболистами подписали пятилетние соглашения.

Главные трансферные слухи дня

Путаница у ЦСКА. Жуана Сантоса покупают или нет?

Сага Жуана Сантоса продолжается. Президент «Гёзтепе» Расмус Анкерсен подтвердил скорый переезд 24-летнего нападающего в Москву, а заодно назвал сумму намечающегося трансфера: «Сделка по Жуану завершена. Он переходит в ЦСКА. Сумма – € 15 млн», – рассказал функционер Odds.ru. Подробнее про Сантоса мы писали в отдельном материале. Здесь лишь отметим: «Гёзтепе» два года назад арендовал его у «Саутгемптона», а потом и купил за € 900 тыс. В Турции Жуан оформил 19+10 в 60 встречах. И теперь вот приносит огромную прибыль.

Или нет? Yenigün Gazetesi вот написал, якобы на финальном этапе переговоров между сторонами возникли разногласия и трансфер встал на паузу. Кто говорит правду, узнаем совсем скоро.

«ПСЖ» готов взбесить Шевалье трансфером конкурента

Последний год для Люка Шевалье сложился, прямо скажем, неидеально. И неудачи французского вратаря продолжаются. Фабрицио Романо написал, что «ПСЖ» активно продвигается в переговорах по Дзиону Судзуки из «Пармы» и сборной Японии, предложив € 33 млн с учётом бонусов. А в Mundo Deportivo дополнили: «Если официальный переход юного Алессандро Лонгони воспринимается как трансфер на перспективу, то подписание Судзуки, уже более опытного вратаря, станет серьёзной угрозой для Шевалье. Хотя в своё время он опережал Сафонова, позже россиянин завоевал место в основе. Потеря места в составе помешала французскому вратарю поехать на чемпионат мира этим летом – турнир, где Судзуки блистал».

О реакции Матвея Сафонова пока неизвестно. Но тот и с Джанлуиджи Доннаруммой конкуренции не боялся.

«Интер» приближается к требованиям «Ливерпуля» по Джонсу

На днях «Интер» свободным агентом подписал экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза. А параллельно, если верить Daily Mail, продолжает поход за полузащитником Кёртисом Джонсом. Его бесплатно забрать не выйдет: он на контракте с родным «Ливерпулем», пусть тот и истекает летом 2027-го. По информации источника, мерсисайдцы оценивают 25-летнего футболиста в € 41 млн и отклонили предложение миланцев в € 25,4 млн. Разница, согласитесь, солидная. Чемпионы Италии заметно её сократили и готовы отдать уже € 35 млн. Видимо, скоро договорятся.

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Рафаэль Оньедика Фото: ФК «Айнтрахт»