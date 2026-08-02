Два новичка «Ювентуса», «Челси» взял Барко, путаница в саге ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Пока один Барко забивал победный гол в Грозном «Ахмату», другой официально стал футболистом «Челси». Об этой и других трансферных новостях читайте ниже.
Главные состоявшиеся трансферы
«Челси» забрал Валентина Барко у своего фарм-клуба
Валентин Барко
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
Да-да, именно Валентина, а не Эсекьеля. Хотя «Челси» было бы неплохо купить и спартаковца, чтобы тот составил убойную связку с однофамильцем. Если играете в Football Manager, предлагаем вам именно так и сделать. Что касается реальности, Валентин до переезда в «Страсбург» выступал в «Брайтоне», так что с реалиями АПЛ знаком. Во Франции он стал звездой, а «Страсбург» – фарм-клуб лондонцев, вот пазл и сошёлся. Сумма трансфера неизвестна, зато всё ясно со сроком контракта – до лета 2033 года.
Две сильные сделки «Ювентуса»
Рандаль Коло Муани и Керим-Сэм Алайбегович
Фото: Getty Images
2 августа трансферным вожаком мирового футбола стал «Ювентус». Во-первых, туринцы вернули Рандаля Коло Муани, на этот раз окончательно купив его у «ПСЖ». Нападающий уже играл за «Юве» в первой половине 2025 года и оформил 10+3 в 22 матчах, а тут за его переход отдали € 38 млн. Ещё € 12 млн прописали бонусом.
Во-вторых, в Турин перебрался 18-летний боснийский талант Керим-Сэм Алайбегович. Вингер «Байера» обошёлся чуть дешевле – в € 32+2 млн. С обоими футболистами подписали пятилетние соглашения.
Главные трансферные слухи дня
Путаница у ЦСКА. Жуана Сантоса покупают или нет?
Сага Жуана Сантоса продолжается. Президент «Гёзтепе» Расмус Анкерсен подтвердил скорый переезд 24-летнего нападающего в Москву, а заодно назвал сумму намечающегося трансфера: «Сделка по Жуану завершена. Он переходит в ЦСКА. Сумма – € 15 млн», – рассказал функционер Odds.ru. Подробнее про Сантоса мы писали в отдельном материале. Здесь лишь отметим: «Гёзтепе» два года назад арендовал его у «Саутгемптона», а потом и купил за € 900 тыс. В Турции Жуан оформил 19+10 в 60 встречах. И теперь вот приносит огромную прибыль.
Или нет? Yenigün Gazetesi вот написал, якобы на финальном этапе переговоров между сторонами возникли разногласия и трансфер встал на паузу. Кто говорит правду, узнаем совсем скоро.
«ПСЖ» готов взбесить Шевалье трансфером конкурента
Последний год для Люка Шевалье сложился, прямо скажем, неидеально. И неудачи французского вратаря продолжаются. Фабрицио Романо написал, что «ПСЖ» активно продвигается в переговорах по Дзиону Судзуки из «Пармы» и сборной Японии, предложив € 33 млн с учётом бонусов. А в Mundo Deportivo дополнили: «Если официальный переход юного Алессандро Лонгони воспринимается как трансфер на перспективу, то подписание Судзуки, уже более опытного вратаря, станет серьёзной угрозой для Шевалье. Хотя в своё время он опережал Сафонова, позже россиянин завоевал место в основе. Потеря места в составе помешала французскому вратарю поехать на чемпионат мира этим летом – турнир, где Судзуки блистал».
О реакции Матвея Сафонова пока неизвестно. Но тот и с Джанлуиджи Доннаруммой конкуренции не боялся.
«Интер» приближается к требованиям «Ливерпуля» по Джонсу
На днях «Интер» свободным агентом подписал экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза. А параллельно, если верить Daily Mail, продолжает поход за полузащитником Кёртисом Джонсом. Его бесплатно забрать не выйдет: он на контракте с родным «Ливерпулем», пусть тот и истекает летом 2027-го. По информации источника, мерсисайдцы оценивают 25-летнего футболиста в € 41 млн и отклонили предложение миланцев в € 25,4 млн. Разница, согласитесь, солидная. Чемпионы Италии заметно её сократили и готовы отдать уже € 35 млн. Видимо, скоро договорятся.
Одной строкой
Рафаэль Оньедика
Фото: ФК «Айнтрахт»
- Официально: опорника «Брюгге» Рафаэля Оньедику за € 9 млн приобрёл «Айнтрахт».
- Официально: нападающего «Парижа» Виллема Жеббеля за € 5 млн купил «Лечче».
- Официально: защитника «Эшторила» Феликса Бахера за € 4,3 млн подписал «Лион».
- Sky Sports: «Ньюкасл» покупает нового основного вратаря за € 30 млн. Им станет Лукаш Горничек из «Браги» и сборной Чехии.
- Marca: левый защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа перейдёт в «Челси» за € 25 млн, осталось уладить последние детали.
- L’Équipe: правый защитник «Страсбурга» Гела Дуэ, брат Дезире Дуэ, рассматривается «ПСЖ» в качестве потенциальной замены Ашрафу Хакими.
- Sport.es: экс-нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отклонил предложение в € 8 млн от «Бешикташа» и ждёт решения «Барселоны».
- Sport.es: «Барселона» хочет от «ПСЖ» € 55 млн за нападающего Феррана Торреса, у которого остаётся год контракта.
- Фабрицио Романо: 35-летний вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланд свободным агентом вернётся в «РБ Лейпциг».
- Фабрицио Романо: правый защитник Хуанлу Санчес переходит в «Борнмут» из «Севильи», испанцам причитается € 11+2 млн.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» предложил «Аяксу» свыше € 40 млн за Мику Годтса. Амстердамский клуб изначально оценивал вингера в € 60 млн.
- Фабрицио Романо: «Ювентус» уведомил «Астон Виллу», что из-за высоких требований больше не заинтересован в подписании вратаря Эмилиано Мартинеса.
- Caught Offside: «Тоттенхэм» готов предложить за нападающего Виктора Осимхена до € 63,4 млн. «Галатасарай» требует около € 76 млн.
- Саша Тавольери: «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука ведёт переговоры о трансфере нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку.
- Globo: Малком больше не входит в планы Симоне Индзаги, «Аль-Хиляль» хочет выставить вингера на трансфер и заменить его Райаном из «Борнмута».
- Экрем Конур: «Галатасарай» готовит для полузащитника «Наполи» Кевина Де Брёйне двухлетний контракт с шикарными условиями.
- Бурак Эрен: президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично участвует в переговорах о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
- Fotomac: «Галатасарай» готов заплатить € 20 млн «Локо» за переход Батракова.
- Иван Карпов: «Спартак» договорился о продлении контракта до лета 2030 года с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко.
- AfricaFoot: марокканский правый защитник Худайфа Эль Мхассани переходит в «Факел» свободным агентом.