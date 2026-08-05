«Арсенал» берёт ещё одного монстра в центр. Почему клуб вкладывается именно в Гимарайнса?

Ведущие клубы АПЛ приучили нас, что трансферы за € 100+ млн – обычное дело. Этим летом уже случилось несколько таких: Андерсон в «Сити», Роджерс в «Челси», Тонали в «Тоттенхэм». Последние взяли ещё и Матеуша Фернандеша за € 98 млн плюс бонусы, так что можно отнести сюда же. «Ливерпуль» готовит сделку по Баркола, который, вероятно, обойдётся в € 100+ млн.

Всё больше разговоров и про «Арсенал». Лондонцы явно могут позволить себе вкладываться в трансферы после отличного прошлого сезона (чемпионство в АПЛ и финал ЛЧ). Если судить по инсайдам, заполучить Альвареса из «Атлетико» крайне сложно и есть интерес к двум бразильцам – Винисиусу Жуниору из «Реала» и Бруно Гимарайнсу из «Ньюкасла». И второй трансфер практически готов.

Бруно Гимарайнс Фото: George Wood/Getty Images

Новости об интересе «Арсенала» к полузащитнику появлялись ещё пару лет назад. Этим летом новая информация по его переходу вбрасывалась едва ли не каждый день. Чаще всего, что переговоры между клубами в очередной раз немного продвинулись. Ну а сегодня Романо дал заветное here we go.

Косвенным сигналом о грядущем переходе бразильца был уход Эдди Хау с поста главного тренера «Ньюкасла». Он, по информации того же Романо, понимал, что трансфер Гимарайнса неизбежен, и это стало одной из причин, по которой Хау попросил о своей отставке. В этой статье мы объясняли, почему «сороки» отпускают уже третьего ключевого игрока за лето.

Давайте разбираться, чем же так крут 28-летний Гимарайнс, что Артета хочет его любой ценой. Стоит отметить стабильность и здоровье футболиста. Он пропустил лишь 16 матчей в АПЛ с тех пор, как пришёл в «Ньюкасл». То есть за четыре с половиной сезона. Показательно, что процент побед с ним в составе – 52,3%, а без него – 12,5%. Просто пугающая статистика. Можно понять опасения Хау.

Эдди Хау и Бруно Гимарайнс Фото: Richard Pelham/Getty Images

Прежде всего этого игрока ценят за оборонительные качества. В каждом из четырёх полных сезонов Гимарайнс становился либо первым, либо вторым в команде по количеству выигранных единоборств. При этом нужно понимать, что «Ньюкасл» вообще жил за счёт физического превосходства на поле. Самая заряженная и агрессивная команда АПЛ. И Гимарайнс был не просто капитаном, а стилистическим ориентиром. Тот неприятный футболист, которого любишь в своей команде и ненавидишь, когда он играет против тебя. Особенно когда ему недодают карточек.

Прошедший сезон у Бруно сложился не лучшим образом, как и у всей команды. Показатели бразильца просели, но даже так у него набралось в среднем 6,1 удачного единоборства на 90 минут. Это больше, чем у любого полузащитника «Арсенала». Вот выигранные единоборства в АПЛ-2025/2026 на 90 минут:

6,1 – Гимарайнс («Ньюкасл»);

4,9 – Льюис-Скелли («Арсенал»);

4,6 – Субименди («Арсенал»);

4,3 – Райс («Арсенал»);

4,1 – Эзе («Арсенал»);

2,9 – Эдегор («Арсенал»).

В плане возвратов владения (они не всегда случаются через борьбу) из игроков «Арсенала» только показатели Деклана Райса чуть-чуть лучше, чем у Гимарайнса. Бразилец многое может дать команде в той области, где, вообще-то, у команды Артеты и так всё неплохо. По оборонительным метрикам «Арсенал» провёл выдающийся сезон и стал лучшей командой в топ-5 лигах по допущенным моментам (лишь 28,3 xG). Поэтому хочется понять, что Гимарайнс может дать и атаке.

И здесь важно, насколько полузащитник прибавил в игре впереди. В прошедшем чемпионате он забил девять мячей (больше чем когда-либо). А ещё стал лучшим ассистентом команды. Пять голевых передач – это не так много, но тут речь идёт о 12-й команде АПЛ. Ну и чемпионат мира лишь подтвердил ощущения. До сих пор отдельное впечатление – тонкий ассист Гимарайнса на победный гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с японцами на 90+5-й минуте.

Ассист Бруно Гимарайнса Фото: Кадр из трансляции

Если вдруг вы сомневались, полузащитник тогда вышел в основе и, проведя на поле столько времени, сохранил достаточно концентрации, чтобы с линии штрафной не пробить (как сделало бы большинство футболистов на его месте), а прочувствовать расположение соперников и вывести Габриэла Мартинелли один на один с вратарём. Всего за ЧМ-2026 Гимарайнс сделал четыре ассиста. Больше на турнире только у француза Майкла Олисе (7). Хотя про нереализованный пенальти Бруно тоже помним. Он дорого обошёлся бразильцам.

Отдельный вопрос в том, как теперь будет выглядеть основа «Арсенала». Самый очевидный вариант: Мартин Субименди отправится на скамейку, а Гимарайнс будет играть в паре с Райсом. В любом случае стоит ждать ухода кого-то из полузащитников. И речь не только о Кристиане Нёргоре, который в прошедшем чемпионате отыграл лишь 101 минуту и теперь в шаге от перехода в «Эвертон». Под вопросом будущее в составе сразу двух таких полезных игроков, как Кай Хаверц и Микель Мерино. Они могут сыграть и форварда, но Артета уже заявил, что Виктор Дьёкереш остаётся, так что варианты возможны. С другой стороны, прошлый сезон «Арсенала» как раз и получился таким удачным во многом благодаря глубокой скамейке. Теперь она может стать ещё мощнее.