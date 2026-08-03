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РПЛ-2026/2027, лучший игрок 2-го тура: Зенит, Спартак, Краснодар, Глушенков, Барко, Кривцов, Глушков, Даку, Хиль, Витюгов

Новый лидер «Краснодара», прощальный Даку или тащер Махачкалы? Кто лучший во 2-м туре РПЛ
Кирилл Закатченко
Рейтинг: кто лучший игрок 2-го тура РПЛ?
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Глушенков забил три мяча, но у него достойные соперники.

2-й тур Альфа-Банк РПЛ порадовал результативностью. 15 из 16 команд забили хотя бы один мяч, и только «Оренбург» завершил матч без голов. Правда, у него в соперниках был действующий чемпион. Пришло время выбрать лучшего футболиста прошедшего тура. Мы отобрали восемь кандидатов, но вы можете сделать выбор в пользу девятого варианта.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 2-го тура РПЛ
Фото: ФК «Спартак»
1 место

Эсекьель Барко («Спартак»)

Московская команда с большим трудом взяла три очка в Грозном. Победу «Спартаку» принёс удар Барко со штрафного, хотя тут надо поблагодарить и вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию. Плотный удар аргентинца плюс грубейшая ошибка вратаря. И всё это в добавленное время. «Спартак» одержал волевую победу, хотя сам придумал себе проблемы на первых же минутах. Барко два раза попал в створ, отдал 44 точные передачи из 51, заработал на себе два фола и выиграл три единоборства их трёх.

Фото: ФК «Краснодар»
2 место

Никита Кривцов («Краснодар»)

Полузащитник на старте сезона делает всё, чтобы в команде не переживали по поводу ухода Эдуарда Сперцяна. Кривцов забил во втором туре подряд и догнал Глушенков по количеству голов. Сначала Никита отправил мяч над рукой вратаря «Факела», а затем аккуратно покатил в створ после передачи Жоау Батчи. Кривцов два раза попал в створ, отдал 27 точных передач из 30, выполнил одну успешную обводку и выиграл шесть единоборств из 11. Очень любопытно, сохранит ли полузащитник стабильный темп на протяжении всего сезона. А пока у него очень приличный старт — три гола в двух матчах.

Фото: РИА Новости
3 место

Андрей Лангович («Ростов»)

Первый матч 2-го тура получился очень весёлым и результативным. «Родина» и «Ростов» наколотили суммарно шесть голов, а донская команда набрала три очка. Лангович в течение всей игры разрывал левую бровку. Во втором тайме Андрей чётко подключился к контратаке и завершил её сочным ударом из-за штрафной. В концовке встречи Лангович выдал пас на Даниила Шанталия, который установил окончательный результат. 4:2 — в пользу «Ростова». Лангович дважды пробил по воротам соперника, отдал три передачи под удар, совершил три отбора и шесть перехватов, а также заработал на себе четыре фола.

Фото: РИА Новости
4 место

Мирлинд Даку («Рубин»)

Если у кого-то были сомнения в уходе Даку из «Рубина», то они исчезли после матча в Самаре. Мирлинд отметился победным голом во встрече с «Акроном» (2:1), пусть ему там значительно помог рикошет от соперника. Два гола в двух матчах — отличное начало сезона для албанца. Три удара (один — в створ), один заработанный на себе фол, один перехват, семь точных передач из восьми — статистика Даку в прошедшем матче. А после финального свистка нападающий прощался с тренером Франком Артигой, футболистами «Рубина» и болельщиками. Даку не сдержал слёз — получилось очень эмоционально. Дальше, по всей видимости, переход в «Спартак».

Фото: ФК «Зенит»
5 место

Максим Глушенков («Зенит»)

«Оренбург» — очень удобный соперник для Глушенкова. Судите сами: в четырёх предыдущих матчах с этой командой Максим забил в общей сложности девять мячей. На этот раз Максим оформил хет-трик и стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Сначала Глушенков чётко завершил симпатичную комбинацию, далее шикарно зарядил с дальней дистанции, а затем идеально попал в створ после розыгрыша стандарта. Футболист «Зенита» выполнил две успешные обводки, заработал на себе один фол, отдал четыре передачи под удар и выиграл четыре единоборства из семи.

Фото: РИА Новости
6 место

Максим Витюгов («Крылья Советов»)

Самарская команда начала сезон двумя матчами в столице с «Динамо» и ЦСКА — казалось, в этих гостевых встречах волжанам нечего ловить. Но «Крылья» отобрали очки и у одного, и у другого соперника. Во встрече с ЦСКА (1:1) особенно запомнился роскошный удар Витюгова. Максим по красивой траектории отправил мяч в дальний угол и принёс команде ничью. Полузащитник отдал 16 точных передач из 17, выполнил одну успешную обводку, выиграл пять единоборств из девяти и совершил два отбора. Очень любопытно, каких результатов «Крылья» добьются в следующих матчах.

Фото: ФК «Динамо» Мх
7 место

Никита Глушков («Динамо» Махачкала)

Команда Вадима Евсеева открыла сезон двумя волевыми победами. В прошедшем туре она прибила «Локомотив» (2:1), хотя ушла на перерыв с пропущенным мячом. Во второй половине хозяева значительно прибавили. Главным спонсором победы в Каспийске стал… воспитанник «Локомотива» Глушков. Сначала Никита выдал результативный пас на Миро, а спустя несколько минут удрал один на один с вратарём «Локомотива» и оформил победный гол. Вопрос: сколько забил Глушков в РПЛ до матча с «Локо»? Ответ: нисколько. С дебютным голом, Никита!

Фото: ФК «Балтика»
8 место

Брайан Хиль («Балтика»)

Клуб из Калининграда прервал длительную серию без побед в РПЛ. Лучший бомбардир «Балтики» провёл первую игру после травмы и сразу оформил победный гол. Хиль появился на поле на 62-й минуте, а забил на 75-й. Кстати, именно Брайан заработал пенальти, который сам же и реализовал. Хиль дважды попал в створ, отдал четыре точные передачи из четырёх, заработал на себе два фола и выиграл четыре единоборства из шести. До матча с московским «Динамо» (2:1) Хиль не играл в РПЛ с 11 апреля. За успешное возвращение ставим плюс.

Фото: ФК «Зенит»/РИА Новости
9 место

Лучшим был другой игрок

Возможно, вас не устраивает ни один из предложенных вариантов. Тогда можно проголосовать за этот. В прошедшем туре себя неплохо показали вратарь «Балтики» Евгений Латышонок, атакующий футболист ЦСКА Матия Попович, вингер «Зенита» Педро, защитник «Краснодара» Жубал, полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, молодой Арсений Дмитриев из «Акрона».

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