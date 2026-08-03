Новый лидер «Краснодара», прощальный Даку или тащер Махачкалы? Кто лучший во 2-м туре РПЛ

2-й тур Альфа-Банк РПЛ порадовал результативностью. 15 из 16 команд забили хотя бы один мяч, и только «Оренбург» завершил матч без голов. Правда, у него в соперниках был действующий чемпион. Пришло время выбрать лучшего футболиста прошедшего тура. Мы отобрали восемь кандидатов, но вы можете сделать выбор в пользу девятого варианта.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.