Сборная 2-го тура РПЛ. Камбэк Латышонка, ураганный Глушенков и герои команды-сенсации

Учитывая результаты Махачкалы, тренером не мог быть никто, кроме Евсеева. А Барко попал в состав благодаря победному штрафному за «Спартак».

Завершён 2-й тур Альфа-Банк РПЛ. Выделяем его героев – по традиции составляем символическую сборную звёзд уикенда. В команду лучших игроков недели вошли представители восьми клубов – махачкалинского «Динамо», «Балтики», «Краснодара», «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Ростова» и «Крыльев Советов». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А тренер – автор яркого камбэка.

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»)

Замечательное возвращение Латышонка в Калининград! В первом же матче после перехода из «Зенита» в «Балтику» транзитом через Нижний Новгород голкипер помог команде Андрея Талалаева добыть первую победу в новом сезоне РПЛ. Особенно запомнились два сейва Евгения до перерыва, когда он парировал удары Артура Гомеса и Константина Тюкавина – московское «Динамо» пробило по воротам Латышонка 14 раз, но забило только один гол.

Защитник: Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

Фернандо Костанца Фото: «Чемпионат»

«Крылья Советов» увезли одно очко из Москвы, заработав ничью в матче с ЦСКА и пропустив только однажды. Очень приличный матч выдал бразилец Костанца (собирающийся получать паспорт РФ), несмотря на то что у него были сложные оппоненты. По данным Sofascore, Фернандо вышел победителем в 10 из 16 единоборств и совершил 13 успешных оборонительных действий, включая семь отборов и пять перехватов.

Защитник: Сергей Варатынов («Балтика»)

Бывает, что в одной команде и вратарь наиграл на попадание в символическую сборную тура, и центральный защитник. Хотя «Балтика» во встрече с московским «Динамо» не избежала ошибок в обороне, высокую оценку за игру заслужил её центрбек Варатынов. Сергей по статистике выиграл две трети единоборств, совершил 10 успешных оборонительных действий и отдал семь точных длинных передач, а в эпизоде с ударом Дэвида Рикардо просто спас команду – заблокировал летевший в сетку мяч.

Защитник: Жубал («Краснодар»)

Жубал Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодару» легко давался матч с «Факелом» до тех пор, пока из центра защиты при счёте 3:0 не убрали Жубала. Именно бразилец открыл счёт ударом головой после подачи со штрафного, а без него у ворот команды Мурада Мусаева начался самый настоящий пожар – «быки» пропустили дважды и еле-еле удержали победу. В активе Жубала семь успешных оборонительных действий и пять выигранных единоборств из восьми.

Защитник: Андрей Лангович («Ростов»)

Великолепная игра флангового защитника «Ростова» в выездном матче с «Родиной»! Во-первых, Лангович достаточно хорошо справился со своими прямыми обязанностями – 11 успешных оборонительных действий, включая четыре отбора и шесть перехватов. Кроме того, Андрей поучаствовал в двух голах ростовчан (сам забил победный третий мяч и ассистировал Даниилу Шанталию в эпизоде с четвёртым), сделал три передачи под удар и заработал на себе четыре фола.

Полузащитник: Матия Попович (ЦСКА)

Прогресс 20-летнего серба впечатляет – Попович возмужал, заработал место в стартовом составе ЦСКА и начинает делать разницу. В матче с «Крыльями Советов» Матия открыл счёт, сместившись в центр под удар с левой ноги и послав мяч в дальний нижний угол. Попович мастерски исполнил не только этот эпизод, он мог завершить встречу с бо́льшим количеством результативных действий и всего нанёс пять ударов за игру.

Полузащитник: Никита Кривцов («Краснодар»)

Никита Кривцов Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» нашёл идеальную замену Эдуарду Сперцяну, даже не выходя на трансферный рынок – вот это подготовили Кривцова к новой роли! Никита оформил дубль в ворота «Факела», забив в том числе последний гол хозяев, оказавшийся победным, и теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с тремя мячами. По итогам матча у Кривцова три удара, три передачи под удар, шесть выигранных единоборств из 11 и даже пять успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Звезда «Спартака» на фоне слухов о возвращении в Аргентину продолжает тащить красно-белых. Барко добыл своей команде победу в матче с «Ахматом» в Грозном, забив решающий гол со штрафного в компенсированное ко второму тайму время, пусть в том эпизоде и не обошлось без ошибки голкипера хозяев Гиорги Шелии. Ещё одна любопытная деталь из статистики Эсекьеля – 100% выигранных единоборств (три из трёх).

Полузащитник: Никита Глушков («Динамо» Мх)

В этом туре сразу несколько полузащитников, действовавших на правом фланге, выдали сильные матчи, поэтому некоторых мы условно сдвигаем по позиции в схеме сборной. Универсал махачкалинского «Динамо» Глушков уничтожил «Локомотив», через систему которого в своё время прошёл: при счёте 0:1 Никита отдал классный голевой пас Миро, а затем сам забил победный мяч – хладнокровно реализовал выход один на один. Из статистики Глушкова выделим ещё шесть успешных оборонительных действий.

Нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)

Глушенкова, как и Глушкова, двигаем по позиции и условно ставим в линию атаки, тем более правый вингер «Зенита» действительно сыграл в Оренбурге как настоящий нападающий. Максим оформил хет-трик в ворота команды, которой вообще часто забивает (теперь делит первое место с Кривцовым в списке лучших бомбардиров РПЛ) – исполнял эпизоды классно и красиво. Помимо того, что Глушенков стал автором всех голов «Зенита» в ворота «Оренбурга», он записал в свою статистику шесть ударов, три паса под удар, 50% выигранных единоборств и две обводки.

Нападающий: Миро («Динамо» Мх)

Миро Фото: ФК «Динамо Махачкала»

Из классических центрфорвардов в этом туре можно выделить Миро – одного из главных творцов победы махачкалинского «Динамо» в матче с «Локомотивом» наряду с Глушковым. На исходе часа матча анголец здорово открылся под проникающую передачу и тонко решил эпизод, не став спешить с ударом – сначала обыграл голкипера Антона Митрюшкина. Ещё у Миро по итогам встречи с железнодорожниками три паса под удар.

Главный тренер: Вадим Евсеев («Динамо» Мх)

Прошедший тур принёс успех семи тренерам. Побед со своими командами добились Вадим Евсеев («Динамо» Мх), Сергей Семак («Зенит»), Джонатан Альба («Ростов»), Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Франк Артига («Рубин»), Андрей Талалаев («Балтика») и Мурад Мусаев («Краснодар»). Все сработали отлично, а особенно впечатлил камбэк махачкалинцев во встрече с «Локомотивом». Евсеев удачно перевернул игру с помощью тактических коррективов и замен, а после матча его «Динамо» временно даже лидерство захватило. Вряд ли кто-то ждал такого старта от потенциального аутсайдера РПЛ, однако южане приятно удивляют.

Сборная 2-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 2-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Это не все звёзды 2-го тура РПЛ. Включения в символическую сборную заслужили и некоторые другие герои недели. В список можно добавить ещё как минимум 11 человек – это голкипер Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Андерсон Арройо («Рубин»), Натан Гассама («Балтика»), Муталип Алибеков и Мохамед Аззи (оба – «Динамо» Мх), полузащитники Маркиньос («Спартак»), Максим Витюгов («Крылья Советов»), Алексей Батраков («Локомотив»), Артур Гомес («Динамо» М) и Арсений Дмитриев («Акрон») и нападающий Мирлинд Даку («Рубин»). Кого мы незаслуженно обошли вниманием? Делитесь своим мнением в комментариях!