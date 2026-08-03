«Просто поражают такие моменты!» Эмоции Литвинова после победы «Спартака» в Грозном

2-й тур РПЛ завершался воскресным матчем «Ахмат» — «Спартак». Игра получилось богатой на события: нелепый пенальти, удаление и решающий гол в компенсированное время. О событиях встречи в Грозном, спорных судейских решениях и потенциальном трансфере Даку поговорили со спартаковцем Русланом Литвиновым.

— Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?

— Я вообще не понимаю [это решение]. Пересмотрел момент раз пять в замедленной съёмке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Я не знаю, какой повтор смотрели люди на VAR. Если это не пенальти, то что тогда пенальти? Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но он катился. Движение мяча видно на замедленной съёмке. Мяч катится. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там (в эпизоде с Литвиновым в штрафной «Ахмата». — Прим. «Чемпионата»)… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели.

— А что тебе он сказал?

— Арбитр мне сказал, что ноги были параллельно. Я просто не могу понять, как у меня бутса слетела! Меня просто поражают такие моменты, как всё это происходит. Меня не то что пенальти поражает больше, а момент в первом тайме больше удивил, когда мне просто шипами на ногу наступили, и у меня след от них остался. И это даже не фол. Арбитр его не свистит. Момент с Зобниным, когда удаляют Касинтуру. Фролов даже не свистнул.

— Да. Дал продолжить атаку.

— Он даже не свистнул. Вот в чём проблема. Потом он смотрит VAR и удаляет футболиста. Наверное, это показатель. Как по мне, вчера очень слабая работа судей. К сожалению, это вообще…

— Что касается работы арбитров: чемпионат начался, и как будто бы матч «Ахмат» — «Спартак» — первый, где возникло много вопросов.

— У нас первая игра с «Зенитом» (улыбается).

— Я про чемпионат. Пошли на пользу новые трактовки?

— Меняются трактовки, но на футбольном поле ситуации одни и те же. У нас на Умярове ставят пенальти, когда он рукой играет с «Краснодаром». Вчера первый тайм заканчивается моментом, когда защитник играет рукой. Арбитр говорит, что видел момент, но там не в штрафной. Какая разница? Он же не свистнул. Очень много моментов можно разбирать. Понятно, что можно сказать, что все мы люди и все ошибаемся. Но когда люди сидят на VAR и на стоп-кадрах и замедленных повторах это не видят, и они не хотят на это реагировать — это печально.

— Ты уже упомянул игру с «Зенитом». Как пережил всю эту историю с протестом, возможной переигровкой?

— Было понятно, что речь вообще не идёт ни о какой переигровке. Это невозможно у нас в футболе. Было очень обидно и тяжело принять это всё. Ситуацию, что за полторы минуты всё изменилось кардинально. Но это футбол. У тебя через неделю есть шанс исправиться, двигаться и биться дальше за следующие титулы. В том моменте было приятно, что все болельщики вокруг сплотились и никакого негатива в нашу сторону не было. Наоборот, только подбадривали. Все, кого встречали, говорили только приятные слова. Это помогает в таких ситуациях. Потому что ребята сразу чувствуют позитив. И сразу подходят к следующим играм, понимая, что люди в них верят и настроены только позитивно.

— Ты из отпуска вернулся с очень короткой причёской. Что это была за история?

— Просто спор с другом (улыбается). Мы сидели после игры с ЦСКА в Кубке России, когда я гол забил. Общались по поводу чемпионата и Кубка. Он мне говорит: «Понятное дело, что в чемпионате уже будет тяжело зацепиться. Как насчёт того, чтобы Кубок выиграть? На что ты готов ради этого?» Я ответил: «Вообще на всё!» И дальше было в шутку сказано: «Давай тогда, может быть, налысо?» Я говорю: «Да вообще без проблем». Вот и пришлось (улыбается).

— Будешь ещё так стричься? Многие отметили, что тебе идёт такая причёска.

— Многие говорят, что пошла. А кто-то говорит, что вообще ужасно (смеётся)! Ну если чемпионство будет, то сразу. Очень хорошая традиция будет (улыбается).

— Последние дни фамилия Даку фигурирует в отношении «Спартака». Что думаешь о нём?

— Ничего не думаю (улыбается). Давайте так: поживём — увидим. У нас впереди следующая игра.

— Ты ждёшь Даку к «Оренбургу»?

— Я жду игру с «Оренбургом».

— Но это же усиление.

— Что вот это обсуждать? Давай начнём с того, что это всё пока разговоры.

— Его уже проводили в «Рубине».

— Хорошо. Подождём, как его официально представят в новой команде.

— Потом ещё ждать какое-то время разговора лично с тобой!

— Вот и пообщаемся.

— Многие отмечают, как ты сыгрался с Умяровым и что при Карседо вернулся на свою профильную позицию. Что можешь об этом сказать?

— Главное, чтобы команда побеждала. Чтобы рисунок игры был. Если это помогает команде, то я только счастлив. Очень рад вернуться на свою позицию. Но, опять же, мы работаем всей командой и тренерским штабом.

— С Наилем чувствуете друг друга уже с закрытыми глазами?

— Чувствуем друг друга шикарно (улыбается).