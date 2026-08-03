Топ-события вторника: «Локомотив» — ЦСКА, Лига чемпионов и водный ЧЕ

Лучший спорт 4 августа: «Акрон» — «Ростов» и «Родина» — «Рубин» в Кубке России, «Левски» против «Кайрата» и синхронное плавание!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 16:15: «Акрон» — «Ростов», Кубок России, группа D, 1-й тур

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Интрига: продолжится ли необычная тенденция встреч двух команд?

В очных матчах «Акрона» и «Ростова» сложилась любопытная тенденция. Во всех четырёх встречах неизменно побеждали гости! Теперь ростовчане сыграют на чужом поле в Кубке России. Приговор для «Акрона»? Или серия прервётся? Хотя предпосылок для этого не так много: тольяттинцы слабо начали сезон РПЛ, потерпев два поражения от «Зенита» и «Рубина». «Ростов» же после неудачи с «Оренбургом» реабилитироваться победой над «Родиной».

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🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, командные соревнования, техническая программа

Интрига: возьмёт ли сборная России ещё одно золото?

Сборная России накануне выиграла первое золото на ЧЕ-2026 – в произвольной программе групп. Теперь россиянки постараются повторить успех в технической программе. Нашим «русалкам» это явно под силу, они это уже доказали по ходу турнира. В любом случае без медалей синхронистки из России точно не останутся.

⚽️ 18:30: «Родина» — «Рубин», Кубок России, группа А, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд начнёт групповой этап Кубка с победы?

«Родина» неудачно дебютировала в РПЛ, потерпев два поражения. «Рубин» же уступил «Краснодару», а затем разобрался с «Акроном». Но гораздо важнее, что казанцы теряют Мирлинда Даку, переходящего в «Спартак». Франку Артиге придётся перестраивать игру команды. Впрочем, «Родину» они могут обыграть и без Даку. Но и у москвичей есть мотивация исправиться за плохой старт сезона.

⚽️ 18:30: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», Кубок России, группа C, 1-й тур

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Интрига: махачкалинцы перенесут успешные выступления на Кубок?

Махачкалинское «Динамо» одержало две победы на старте сезона РПЛ. В том числе команда Вадима Евсеева разобралась с «Локомотивом». Но и «Крылья Советов» дважды сыграли вничью в Москве с «Динамо» и ЦСКА. Оба клуба находятся в хорошем состоянии. Тем интереснее, как сложится их очная встреча в 1-м туре Кубка.

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⚽️ 20:30: «Левски» — «Кайрат», Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Интрига: «Кайрат» сделает шаг к раунду плей-офф квалификации ЛЧ?

«Кайрат» рвётся ко второму подряд выходу в общий этап Лиги чемпионов. Осталось преодолеть две стадии. В третьем квалификационном раунде казахстанцы зарубятся с болгарским «Левски». Первый матч состоится в Софии: «Кайрату» очень важно добыть приемлемый результат, чтобы подойти к ответной игре в статусе фаворита. По уровню состава алмаатинцы точно превосходят «Левски».

Из-за Канье Уэста «Кайрат» проведёт ответный матч не на своём поле: Официально «Кайрат» объявил о переносе матча Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста в Алма-Ате

⚽️ 20:45: «Локомотив» — ЦСКА, Кубок России, группа D, 1-й тур

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Интрига: топ-матч в 1-м туре Кубка

«Локомотив» и ЦСКА попали в одну группу в Кубке России. Естественно, оба клуба планируют выйти в верхнюю сетку плей-офф. Но для этого нужно набирать максимум очков. А если ещё и отнять их у прямого конкурента в очном матче, то вообще всё получится сказочно. В середине июля команды сыграли в товарищеской встрече — победу одержал «Локомотив». Каким получится итог сейчас?