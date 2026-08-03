«Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол». Судейство во 2-м туре РПЛ

В Альфа-Банк РПЛ отгремел уже 2-й тур. Получилось ярко, а местами и скандально. По крайней мере после практически идеального 1-го тура здесь болельщики уже обзавелись претензиями к арбитрам. Но насколько они обоснованны?

Специально для «Чемпионата» судейство во 2-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

27 июля IFAB выпустила поправку, её задним числом привязали к новым правилам от 1 июля. Она касается тактических травм вратарей. Допустим, голкипер выбивает мяч и говорит, что ему больно, арбитр вызывает врачей. У тренера возникает техническая пауза, чтобы пообщаться с игроками, плюс сбивается темп игры. Команды этим пользовались. Теперь всё иначе: в подобных ситуациях, за исключением игровых эпизодов и столкновений, включается то же правило, что и у полевых игроков. Но, так как вратаря убрать с поля нельзя, поле на одну минуту должен покинуть один из партнёров — его выбирает тренер. Если в течение этой минуты ситуация повторяется, то время для игрока за пределами поля обнуляется — минута стартует заново, когда мяч введён в игру.

«Родина» — «Ростов» — 2:4

Данил Набока — уже второй дебютант в этом сезоне. Хорошая работа, понятные решения. На 13-й минуте правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Родины» и показал жёлтую карточку Дятлову за срыв перспективной атаки. Быстро, понятно. Накинул ему 0,1 балла, чтобы поддержать молодого арбитра. Также Набока верно засчитал гол в ворота «Родины» на 90-й минуте, офсайда там не было.

На месте арбитров, которым уже ближе к 40 и больше, я бы волновался. Иванов, Москалёв, тот же Чебан, хоть он и помоложе — они не получают назначений, а молодые получают. Понятно, что департаменту надо как-то смотреть на новых арбитров, но тот же Заика уже и на Кубок получил назначение. Это о чём-то говорит.

Оценка Набоки — 8,5.

Данил Набока Фото: ФК «Родина»

«Акрон» — «Рубин» — 1:2

Единственный эпизод, о котором можно говорить: на 71-й минуте Бобровский не показал жёлтую Самошникову за грубую игру. А так — ровная работа, хорошее передвижение по полю. Понятно, что все готовы к старту сезона и вряд ли возникнут вопросы по физическим кондициям. Но в очевидных эпизодах надо всё-таки показывать жёлтые.

Оценка Бобровского — 8,3.

ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1

На девятой минуте Буланов не показал жёлтую Олейникову за неуважение к игре. В зоне между главным и резервным произошла очевидная и длительная задержка соперника без попытки сыграть в мяч. Резервный мог бы и подсказать. Главный арбитр не оставил эпизод без внимания, был диалог. Может, Буланов посчитал, что на девятой минуте рановато наказывать. Эта непоказанная карточка в итоге не отразилась на ходе матча, но она настолько очевидная, что надо было её показать хотя бы для управления — чтобы футболисты понимали, что даже в начале матча так делать нельзя.

Оценка Буланова — 8,3.

Евгений Буланов Фото: ФК «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 2:1

На 10-й минуте Карасёв не показал жёлтую Карпукасу за грубую игру. И самый обсуждаемый момент – гол «Динамо» на 73-й минуте. Многие до сих пор считают, что там был фол в начальной стадии, прежде чем началась вертикальная атака. Игрок «Локомотива», пытаясь сыграть в мяч, промахнулся по нему. В этот же момент к мячу начал тянуться футболист «Динамо». Игрок «Локо» завалился, пытаясь подрисовать, и произошёл игровой контакт в ногах. Промахнулся по мячу он не из-за соперника, воздействия здесь никакого не было. И по мне, неважно, кто был инициатором контакта, потому что к этому моменту мяча рядом уже не было. Это не нарушение, гол забит чисто.

Оценка Карасёва — 8,3.

«Балтика» — «Динамо» — 2:1

Первая отрицательная оценка в туре. Единственный момент случился на 71-й минуте. Ошибся здесь Танашев: занимая открытую позицию, он должен был сам назначать 11-метровый в ворота «Динамо». Никто ему ничего не перекрывал. Не знаю, почему арбитр не назначил пенальти — был явный фол по неосторожности. Танашев исправился после просмотра повтора. Оценка снижается на 0,5 балла за то, что арбитр не разобрался в несложной игровой ситуации, находясь в хорошей позиции.

Оценка Танашева — 7,9 (8,4).

Инал Танашев Фото: ФК «Балтика»

«Оренбург» — «Зенит» — 0:3

Правильно Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» в начале матча. Был небольшой игровой контакт, игрок «Зенита» упал, но ничего особенного там не было. На 56-й минуте не показал жёлтую Джону Джону за грубую игру.

Отдельно надо обсудить дискуссионный момент на 40-й минуте, когда Кукуляк не показал жёлтую Кулю за грубую игру. Проблема здесь в том, что арбитр вообще не показал ничего. Он изначально пытался задать определённый уровень борьбы, однако в итоге выпал из игры и просто фиксировал моменты: где-то хотел притормозить игроков, но отпускал эпизоды, и игроки начинали лупить друг друга по ногам.

И как раз момент с Кулем — самый показательный. Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол, находясь в правильной позиции. Похожая ситуация была у Буланова в матче за Суперкубок, однако там его ещё можно было понять, потому что Соболев сыграл в мяч, а арбитр располагался слишком близко. Здесь же всё открыто и понятно. Нога шла высоко, Куль шипами вскользь ударил соперника по щитку. Все критерии для железной жёлтой карточки. Просто покажи её. Но если у тебя это не жёлтая и ты не показываешь ничего, то какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?

Меня напрягает, что арбитры ФИФА — такие как Чебан, Москалёв, Кукуляк, Иванов — не получают назначений. А когда получают, то у людей складывается впечатление, что лучше бы и не получали. Для меня это одна из основных проблем, которая тянется за департаментом. Для чего этих ребят держать? Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым. Те хотя бы прогрессируют и хотят работать на высоком уровне, у них всё для этого есть.

Оценка Кукуляка — 8,2. По игре можно наковырять ещё много всего, но я не сторонник того, чтобы вырывать моменты из контекста.

«Краснодар» — «Факел» — 3:2

Хороший арбитр Матвеев, перспективный, но что в конце того сезона, что в начале этого у него чуть-чуть не получается. Есть проблема в понимании и трактовке единоборств. Может быть, в смелости. Момент с 11-метровым в ворота «Факела» — открытый, арбитр смотрит в точку нарушения. Да, сложно сразу понять, где именно был фол — в штрафной или за её пределами. Но можно же просто назначить штрафной и показать жёлтую, чтобы VAR проверил географию. А Матвеев не сделал ничего, хотя находился в открытой позиции. Простейшая ситуация, после которой у арбитра снижается оценка.

Впрочем, если брать полностью матчи у Танашева и Матвеева, то всё очень хорошо. Понимание игры, единоборств, плюс надо отметить VAR, который правильно вмешивался. Арбитры в итоге исправились.

Оценка Матвеева — 7,9 (8,4).

Станислав Матвеев Фото: РФС

«Ахмат» — «Спартак» — 1:2

Сложная игра для Фролова, моменты полетели аж со второй минуты. В случае с пенальти в ворота «Спартака» понятно, что это проблемы Максименко. Нельзя говорить, что он тянул время, хотя на 89-й минуте это бы так и выглядело. Он поставил мяч и зачем-то катнул Ву, а тот не нашёл ничего лучше, чем дотронуться до мяча рукой. Некоторые начинают цепляться, якобы изменения в правилах касаются только аутов, но ничего подобного. Ауты, угловые, удары от ворот и прочее — это всё возобновление игры. Во всех этих случаях при неправильном вводе мяча может применяться принцип преимущества. Если бы Ву коснулся мяча ногой и пошла атака «Спартака», то арбитр попросил бы перебить, поскольку Максименко бил по катящемуся мячу. Однако тут включился принцип преимущества и произошло более серьёзное нарушение в виде игры рукой. Откатываться к неправильному вводу мяча в такой ситуации уже никто не будет. И так сейчас везде. Для меня это простой момент, для Фролова он оказался ещё проще. Обратите внимание, насколько быстро он разобрался. Даже не замешкался! Значит, об этом говорили и это показывали. Плюс не забываем объяснения Розетти по аналогичному моменту у Сухого в матче «Крыльев Советов» с «Динамо» Махачкала, когда решение не назначить 11-метровый признали ошибочным.

По моменту на 65-й минуте появляются новые кадры, где показывают, что у Литвинова пятка выскочила из бутсы. Но наступа на ахилл там не видно, как и продавливания. Возможно, где-то сбоку защитник зацепил шипами его бутсу. Однако по тем повторам, которые были в трансляции, это незначительный контакт. И арбитры сейчас за такое не будут давать 11-метровый. Для меня это не фол, и правильно судьи не назначили пенальти. И, главное, это не повод для вмешательства VAR, пускай они и проверяли момент. Хотя если бы Фролов назначил 11-метровый, то видеоассистенты тоже не полезли бы. Арбитр находился в хорошей позиции и сам оценивал эпизод.

На 74-й минуте правильно дали красную карточку Касинтуре. Сразу вспоминаются чемпионат мира и матч открытия. Фролов момент не видел, мяч был в другой стороне. VAR вмешался и показал ему эпизод. У Зобнина и Касинтуры шла борьба за позицию: игрок «Спартака» получил жёлтую за применение рук, а футболиста «Ахмата» удалили за удар предплечьем по голове. Не думаю, что будет большая дисквалификация. Один матч — максимум. Если только департамент не решит, что это ошибочная красная. В любом случае основания для удаления были: амплитуда, движение, удар. Фролов карточку показал, вопросов нет, нормально разобрались.

Базовая оценка тут была 8,5, сверху добавил 0,1 балла за самостоятельно назначенный 11-метровый на второй минуте.

Оценка Фролова — 8,6.