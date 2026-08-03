«Есть вещи, которые я не могу изменить». Почему Слуцкий покинул Китай и где его ждать?

Символично, что новость об уходе Леонида Слуцкого из китайского «Шанхай Шэньхуа» появилась во время матча «Ахмат» – «Спартак». Хотя бы потому, что после ухода Деяна Станковича из московского клуба часть инфлюенсеров говорили, якобы руководству нужно обратить внимание именно на 55-летнего российского специалиста. У самого Слуцкого тоже спрашивали о гипотетической возможности возглавить команду, против которой он много лет выступал как тренер ЦСКА. Леонид в этой теме старался держать нейтралитет. Но при этом не отрицал такой возможности. Общий нарратив: скорее нет, чем да. Однако без какой-то категоричности.

Но сейчас это неактуально. Слуцкий уехал из Китая в период, когда в Альфа-Банк РПЛ уже начался сезон. Все тренеры при деле, и никто из топов пока не продумывает альтернативные сценарии. Да и самому Слуцкому сейчас вряд ли до этого. Два с половиной года работы с «Шанхай Шэньхуа» получились насыщенными. Наверняка тренер решит взять паузу. А потом будет ждать вариантов в России или за рубежом.

Как Слуцкий работал в Китае и почему ушёл?

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024-го. Команда не была лидером чемпионата, но находилась недалеко – в двух сезонах перед его назначением занимала пятое место в таблице. Однако чемпионских амбиций на тот момент не было. Зато при Слуцком многое изменилось. Да и у самого тренера явно присутствовали амбиции доказать, что с приглашением иностранца (в Китае очень осторожно относятся к привлечению зарубежной рабочей силы) можно совершить рывок вперёд.

Леонид Слуцкий Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

И он состоялся. «Шанхай» сразу занял лидирующие позиции и в первом же сезоне мог взять золото. Всё время они толкались с «Шанхай Порт», и для победы в лиге команде Слуцкого нужно было победить в двух последних турах. Однако в предпоследнем они сыграли вничью с аутсайдером и отпустили конкурента вперёд. Но это был уже успех. А Слуцкий впервые в карьере не смог выиграть чемпионат, уступив всего раз в сезоне. До этого команда взяла ещё и Суперкубок (всего при россиянине их два) и в новый сезон зашла с чёткой целью победить.

Снова большое противостояние с «Шанхай Порт» – и снова команде Слуцкого чуть-чуть не хватило. Итоговое отставание – два очка. Третий сезон должен был стать переломным. На это настраивались Слуцкий и команда. Он говорил, что на третий раз команда обязана забрать чемпионство и настрой на это максимальный. Но перед стартом сезона по итогам антикоррупционных расследований с «Шанхай Шэньхуа» сняли 10 очков. Это, по сути, лишало команду возможности побороться за трофей. Но Слуцкий всё равно остался, а сезон начал с шести побед и двух ничьих. Однако с мая началось падение: семь поражений в 12 встречах. Команда угодила в кризис и не смогла из него выбраться. Актуальная ситуация – 12-е место, 19 очков после 20 туров. И три очка до зоны вылета. Шансов на титул нет, а на вылет – есть. Вряд ли такой финал сотрудничества хотели стороны. Поэтому Слуцкий ушёл.

Леонид Слуцкий бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» «Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков «Шэньхуа», моих игроков, тренерский штаб, а также руководителей всех уровней. Я также надеюсь, что «Шанхай Шэньхуа» сможет хорошо выступить в предстоящих матчах и пройти дальше в национальном Кубке в этом году. Время, проведённое в «Шэньхуа», стало незабываемым периодом в моей жизни. Я отдавал все силы, но, когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, почувствовал, что пришло время уйти. В заключение я искренне желаю «Шэньхуа» всего наилучшего в будущем!»

В клубе поблагодарили Слуцкого за профессионализм. Но отметили, что результаты в конце оказались разочаровывающими: «В нынешнем сезоне общие результаты команды не оправдали ожиданий клуба и болельщиков. С целью повышения уровня игры, корректировки направления развития команды и обеспечения успешного выполнения сезонных задач руководство клуба после тщательного рассмотрения приняло решение провести реорганизацию тренерского штаба первой команды».

Вывод: это скорее взаимное желание расстаться. И непонятно, от кого первым пришла инициатива.

И куда теперь?

Вероятно, в Россию. Хотя бы из-за большого количества медиапроектов. Несмотря на работу в Китае, Слуцкий по-прежнему был одним из самых цитируемых спикеров российского футбола. А его узнаваемость распространялась далеко за пределы спорта.

Так что наверняка стоит ждать возвращения, нескольких интервью с итогами китайского периода и анонса небольшой паузы. Тренеры любят после ухода перевести дух и редко берутся за что-то сразу. Хотя это скорее происходит по причине того, что сразу никуда не зовут. Если мы посмотрим на российский рынок, то места в топ-клубах пока крепки. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» возглавляют таблицу, а «Динамо» и «Локомотив» вряд ли будут убирать тренеров после неудачного старта. Первые только-только пригласили Сандро Шварца, а вторые недавно брали бронзу с Михаилом Галактионовым. Это для нынешнего состава максимум.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть ещё ЦСКА, но и там вряд ли будут торопиться с выводами по Дмитрию Игдисамову. И не факт, что снова захотят строить проект вместе со Слуцким.

Едва ли самому Леониду будет интересно идти в клуб из середины таблицы. Соответствующий опыт с «Рубином» у него был. Закончилось так себе. Так что либо ждать смены настроений в топ-клубах, либо снова смотреть в сторону зарубежья.