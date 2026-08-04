Камбэк Баринова в Черкизово, дебют вратаря «Зенита». Интриги старта Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 4 августа, стартует Путь РПЛ Фонбет Кубка России. Если кто-то вдруг запутался, то на прошлой неделе были первые матчи Пути регионов. А теперь пришло время клубов высшего дивизиона, которые разбили на четыре группы.

«Акрон» на старте сезона порадовал многих яркой формой, но не результатами. Ужасная игра в обороне никуда не делась. Правда, периодически команда Срджана Благоевича неплохо смотрится в атаке, однако ошибки сзади перечёркивают все усилия. Два матча в Альфа-Банк РПЛ при новом тренере — два поражения. Хуже всего, что «Акрон» опустился на последнее место в таблице. Понятно, что у неё пока условный вид, но команду из Тольятти, судя по всему, ждёт напряжённая борьба за выживание.

«Ростов» сначала умудрился проиграть в Оренбурге. «+1» по счёту и «+1» по количеству футболистов в начале второго тайма. Казалось, при таком раскладе донская команда заберёт три очка. А она не взяла ни одного. Во 2-м туре получилось весело — южный клуб справился с «Родиной» (4:2). Любопытный факт: в пяти очных встречах с участием «Акрона» и «Ростова» побеждают только гости. Два матча в Самаре — две победы южан.

Похоже, новичку РПЛ придётся очень тяжело в нынешнем сезоне. «Родина» дважды проиграла в двух матчах и пропустила в общей сложности семь мячей. Тренерскому штабу московской команды предстоит много работы. Если продолжить в том же стиле, то можно быстро попрощаться с высшим дивизионом. «Рубину» необходимо решить вопрос, как играть без Мирлинда Даку. Албанец дважды забил в двух турах РПЛ, после чего прямо на поле попрощался с командой. Видимо, совсем скоро наденет футболку «Спартака».

«Родина» и «Рубин» играли друг с другом два раза. Это было в сезоне-2022/2023, когда обе команды находились в Первой лиге. «Рубин» победил в Казани (2:0), а второй матч завершился без голов. В первом случае казанцев тренировал Леонид Слуцкий, во втором — Рашид Рахимов. Теперь «Рубин» выйдет на поле под руководством Франка Артиги, а соперник — под руководством Хуана Диаса. Новая испанская дуэль в российском футболе.

При этом обе команды ещё ни разу не проиграли в нынешнем сезоне. Конечно, и те, и другие провели всего по два матча, но результат всё равно удивляет. Дагестанский клуб набрал максимально возможное количество очков и идёт в РПЛ на одном уровне с такими топами, как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Мог ли кто-то предположить подобное перед стартом сезона (тем более во 2-м туре играли с «Локо»)? Вряд ли.

«Крылья» тоже приятно удивили. Да, команда Сергея Булатова пока не одержала ни одной победы. Но её соперниками, на секунду, были московское «Динамо» и ЦСКА. Два матча в столице — два набранных очка. Неплохой результат. Правда, волжанам тяжело даются встречи с махачкалинским «Динамо». Они проиграли четыре раза в шести встречах и одержали всего одну победу в основное время. Более того, «Крылья» ни разу не забили в трёх официальных матчах в Каспийске.

Главный матч вторника в Кубке России. Одна из интриг — возвращение полузащитника Дмитрия Баринова на домашний стадион «Локомотива». Его бывшая команда неудачно стартовала в новом сезоне. Сначала осталась без победы во встрече с «Ахматом» (1:1), а затем уступила в Дагестане махачкалинскому «Динамо» (1:2). 12-е место в таблице — явно не то, на что рассчитывает руководство столичного клуба.

ЦСКА вошёл в сезон с Дмитрием Игдисамовым, которого утвердили в статусе главного тренера. Два домашних матча в РПЛ — четыре очка. ЦСКА круто перевернул игру с «Балтикой» (2:1), однако остался без победы во встрече с «Крыльями Советов» (1:1). В последних пяти матчах с «Локомотивом» во всех турнирах красно-синие проиграли всего один раз в основное время. Помните тот самый матч с удивительным голом Дмитрия Воробьёва ударом с угла поля? Тогда ЦСКА «сгорел» 0:3, но потом взял реванш во втором круге РПЛ (3:1).

В среду кубковую программу откроют «Спартак» с «Оренбургом». Начнём с очевидного: красно-белые – действующие обладатели Кубка России. Однако уже мало кто вспомнит, что первый домашний матч победного розыгрыша они по пенальти отдали махачкалинскому «Динамо». Это сейчас команда из Дагестана – один из лидеров РПЛ. А тогда результат воспринимался сенсацией. Повторится ли сейчас то же самое? Учитывая, что «Оренбург» – проверенный кубковый джокер: вышел из группы со второго места дважды за три последних года.

Не забываем, что Кубок – место для активной ротации. У «Спартака» в первых двух турах Премьер-Лиги вообще не играли Ливай Гарсия и Владислав Саусь. Да и многим другим заметным игрокам практики явно не хватает. Например, Игорю Дмитриеву Хуан Карлос Карседо доверил провести на поле всего 20 минут, а Данилу Пруцеву – 17. Вот он – их звёздный час? Аналогично и с «Оренбургом», где Ильдар Ахметзянов активно ротировал состав ещё во 2-м туре РПЛ. Матч отработает 24-летний арбитр Матвей Заика. А он не показал ни одной карточки в рубке московского «Динамо» и «Крыльев», хотя соперники на двоих совершили 29 фолов. Ситуация повторится?

Параллельно сойдутся неудачники старта сезона. Московское «Динамо» и «Факел» на двоих за два тура РПЛ собрали всего одно очко. Чемпионат для них сейчас наверняка на первом плане: нужно выправлять положение. С другой стороны, динамовские руководители не раз подчёркивали цель клуба – забрать Кубок России. Следовательно, относиться к Кубку с пренебрежением тоже нельзя. Тем более когда другие соперники у тебя – набравшие ход «Краснодар» и «Ахмат». Что же перевесит?

Интригуют сложности у динамовцев в Воронеже. Понятно, что сейчас это уже другие команды, ведь «Факел» только вернулся в Премьер-Лигу. Тем не менее четыре последних выезда не принесли «Динамо» ни единой победы: три ничьих и поражение 10-летней давности ещё в Первой лиге. Местные болельщики традиционно зарядят песню «Сектора Газа», и московские фавориты «поплывут»? Арбитр Михаил Плиско на матчах этих команд ранее не работал. Зато обслуживал пять встреч «Динамо-2», и там юные бело-голубые ни разу не побеждали. Тоже плохой знак?

Следом отношения выяснят «Краснодар» и «Ахмат». И любопытнее всего здесь реакция Мурада Мусаева на отвратительное поднятие резервистов с лавки на финальном отрезке матча 2-го тура РПЛ с «Факелом». Экс-чемпионы едва не упустили победу, хотя вели с разницей в три мяча. Значит ли это, что ротация в Кубке не будет активной? Или Даниил Уткин с другими провинившимися быстро получат шанс на реабилитацию? Всё-таки здесь, в отличие от Премьер-Лиги, где в последние годы итоговые места разыгрывают в самый последний момент, ошибиться простительнее. Если даже третье место презентует выход в плей-офф, пусть и Пути регионов.

К слову, последняя кубковая встреча этих команд в Краснодаре завершилась победой «Ахмата». И не абы какой, а в плей-офф Пути Регионов. Было это в марте 2025 года, и капитан Джон Кордоба хозяев тогда не спас. Сейчас ответственности за результат меньше. Правда, грозненцев возглавлял маэстро Сергей Ташуев, а Станислав Черчесов оба матча Мураду Мусаеву проиграл. Но вот ещё что любопытно: арбитр Павел Шадыханов ранее отработал два краснодарско-грозненских матча, и в обоих «Ахмат» не уступил: 1:1 в мае 2022 года в рамках РПЛ и кубковые 3:0 в октябре 2024-го.

Одновременно с предыдущей встречей сыграют «Зенит» и «Балтика». Предыдущие их матчи, а два из них прошли совсем недавно, завершились для калининградцев крайне обидно. Сначала в РПЛ их гол отменили из-за не совсем очевидного офсайда, и в концовке они пропустили сами. Следом мир узнал, что Александр Соболев снова стал «плохим мальчиком». Из-за чего? Из-за другого гола в концовке. Жаждой реванша максималист Андрей Талалаев своих парней наверняка заразит. Сергея Семака он, правда, никак обыграть не может: три ничьих и шесть поражений. Получится ли подправить статистику?

И раздаст ли снова арбитр Никита Новиков уйму предупреждений? В прошлом сезон он во всех турнирах показал аж 98 жёлтых карточек в 20 матчах. Нет, это не опечатка. А в этом отработал матч «Оренбурга» с «Ростовом». Итог – девять жёлтых, две из которых превратились в красную. Видимо, один только вид Новикова провоцирует футболистов на агрессию. У «Балтики» обойма не такая широкая, как у «Зенита», поэтому наверняка увидим в деле вратаря Богдана Москвичёва, Нуралы Алипа, Юрия Горшкова, Сергея Волкова, Даниила Кондакова и всех тех, кому мало доверяют в чемпионате. Докажут ли они ошибочность такого решения, как делал Соболев?