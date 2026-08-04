5 важных деталей старта сезона. Специфичный «Спартак», новые роли Батракова и Кругового

Лидер обороны «Краснодара» потерял свой статус. А Семак пока не может найти место на поле для самого дорогого новичка лета в РПЛ.

В новом сезоне сыграно всего 17 матчей с участием клубов Альфа-Банк РПЛ – два тура чемпионата плюс встреча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России, – но фактически у каждой из топ-команд уже есть что-то, что хочется отметить и обсудить. Какие-то фишки или тактические детали, связанные с использованием игроков. Либо наоборот – с неиспользованием. Некоторые из них подсвечиваем в этом тексте. А что вам запомнилось больше всего?

Батраков — больше не «десятка», а опорник

Средняя линия «Локомотива» получила несколько пробоин за последние полгода. В межсезонье Данил Пруцев вернулся после аренды в «Спартак», а с Артёмом Тимофеевым клуб не продлил контракт. До этого в зимнее окно железнодорожники лишились своего символа – Дмитрия Баринова. Замен двум ведущим центрхавам они не нашли. Лукас Вера и подписанный летом Александр Коваленко, очевидно, до сих пор не убедили Михаила Галактионова, что способны помочь в решении поставленных перед тренером и командой задач как основные игроки.

В результате со старта нового сезона Галактионов поменял схему и наигрывает 4-4-2 с парой Раков – Руденко впереди (при этом игроки группы атаки могут меняться местами) и дуэтом Карпукас – Батраков в центре поля. Ситуация была бы совсем аховой, если бы ещё и Артём Карпукас ушёл в «Зенит». Таким образом, Батраков теперь больше смещён в глубину – он скорее не «десятка», а опорник. Понятно, что и прежде Алексей мог действовать в этой позиции, но всё же эпизодически, а не постоянно.

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пошло ли это на пользу «Локомотиву» и самому Батракову? Едва ли. Опорная зона у железнодорожников сейчас хуже закрыта – слишком крупный объём оборонительной работы сваливается на плечи одного Карпукаса. Алексей в данном компоненте всё же не очень хорош. Да и атака «Локо» в какой-то мере страдает, поскольку Батраков играет дальше от чужих ворот. Хотя по ходу вторых таймов Галактионов «развязывал руки» подуставшей звезде: дома с «Ахматом» выпустил на 68-й минуте Коваленко, а в Каспийске — уже в перерыве 18-летнего дебютанта РПЛ Илью Еремеева. Вдобавок в матче с махачкалинским «Динамо» Батраков совершил своё первое результативное действие – соперник дал ему свободную зону, Алексей дошёл до чужой трети и разрешающим пасом подготовил Вадиму Ракову гол.

В целом же статистика говорит о снижении остроты Батракова. После двух туров у Алексея, согласно Sofascore, 0 ударов в створ и 0 успешных обводок, он стал меньше делать точных передач на чужой трети (11,5 в среднем за 90 минут игры в прошлом сезоне и 9,0 — в нынешнем) и зарабатывать фолов (1,6 против 1,0). Цифры будут более объективными, когда пройдёт 5-10 туров, тем не менее пока так.

Круговой — новый правый защитник ЦСКА

Данила Кругового мы всегда воспринимали как левого защитника, а в предыдущем сезоне благодаря Фабио Челестини узнали, что и правым хавбеком он может быть классным. Но в нынешнем чемпионате новый тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов смешал две эти роли и вылепил из универсала правого защитника! Во многом – вынужденно, в результате стечения обстоятельств. Милан Гаич не мог помочь армейцам со старта сезона из-за травмы, а Рамиро Ди Лусиано, по сути, с первых дней после своего появления в команде. Поломав голову над имеющимися вариантами, Игдисамов закрыл дыру с помощью Кругового.

Левоногий защитник на правом краю – не что-то новое в футболе. Некоторые тренеры используют такой приём. Фланговый игрок обороны может смещаться в центр, чтобы давать лишнее предложение при владении и с удобной ноги разрезать линии соперника передачами. Либо бомбить чужую штрафную диагоналями из полуфланга. Да и сам Круговой ещё в «Зените» как-то выходил справа, но о том опыте благополучно забыли. А Игдисамов, видимо, запомнил или ему подсказали.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В матче 1-го тура с «Балтикой» Круговой сделал разницу как раз своими смещениями к центру и обостряющими пасами. Он поучаствовал в организации нескольких моментов, раскрутил первую голевую атаку ЦСКА и ассистировал в эпизоде с победным голом Кирилла Глебова. «Крылья Советов», кажется, чуть лучше подготовились к ходам правого защитника армейцев, впрочем, и матч 2-го тура Данил завершил с двумя передачами под удар. А вот свою команду не спас, когда забивали самарцы, хотя теоретически мог бы заблокировать выстрел Максима Витюгова.

Непонятно, останется ли Круговой правым защитником, когда на 100% будет готов Гаич. На левом фланге обороны и без него высокая конкуренция (есть Мойзес и Матеус Рейс), а справа в полузащите здорово раскрывается Матия Попович. Так что Игдисамов, возможно, не захочет ничего менять, пока жизнь не заставит прибегать к хирургическим методам. «Я бы после 1-го тура закрывал номинацию «ассист сезона», которую Круговой уже получил и в прошлом сезоне. У Данила все передачи космические», – пошутил тренер.

Диего Коста уже не лидер обороны «Краснодара»

Но самое неожиданное превращение – Диего Косты из лидера обороны «Краснодара» и незаменимой фигуры в «скамеечника». В предыдущие два сезона бразилец внёс гигантский вклад в то, что команда Мурада Мусаева завоевала чемпионский титул и потом едва не выиграла ещё один трофей (взяла серебро и дошла до финала Кубка России). В прошлом чемпионате Коста из полевых игроков «Краснодара» уступил по проведённому на поле времени только Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе: 27 матчей – все в стартовом составе. Стал лучшим у «быков» по количеству перехватов (38), выносов мяча (210) и точных длинных передач (127), вторым по отборам (47), заблокированным ударам (18), выигранным единоборствам (156) и проценту успеха в борьбе за мяч (64%). Пропуски встреч были только по причине дисквалификаций. Годом ранее в «золотом» сезоне он сыграл вообще больше всех, кроме Станислава Агкацева – 28 матчей.

У «Краснодара» есть и другие сильные для РПЛ центрбеки-легионеры. Бразильцы Жубал и Витор Тормена. Но складывалось впечатление, что два соотечественника Косты конкурируют только между собой, а у 27-летнего игрока – железное место в основе. Так что когда во встрече 1-го тура с «Рубином» в Казани в центре обороны «Краснодара» появилась пара Жубал – Тормена, это вызвало удивление. Первая мысль – Диего мешает какая-то травма. Но, судя по словам Мусаева, бразилец просто проигрывает конкуренцию (хотя без повреждения не обошлось).

ДИЕГО КОСТА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«На сборах он начал тренироваться на две недели позже всех из-за определённых медицинских моментов. Готовность Косты, по нашему мнению, оставляет желать лучшего. Жубал хорошо провёл концовку прошлого сезона, сейчас начал тренироваться раньше. Вопрос конкуренции. Но планируем, что в кубковом матче с «Ахматом» Диего сыграет все 90 минут».

В Казани пара Жубал – Тормена не выглядела супернадёжной. Обороне «Краснодара» не хватало такой фигуры, как прошлогодний Коста, а Мирлинд Даку в эпизоде со своим голом и вовсе превратил центральных защитников экс-чемпиона в шутов. Тем не менее и во встрече с «Факелом» Диего остался на скамейке. Жубал забил, а после его замены на 70-й минуте при счёте 3:0 на Косту в обороне «быков» начался пожар. Воронежцы забили два гола и были близки к умопомрачительному камбэку. Не сказать чтобы Диего откровенно «привозил» (команда в целом потеряла концентрацию), но с ним на поле всё нарушилось. Пока Коста останется третьим выбором для Мусаева на позицию центрального защитника.

Семак не может найти место на поле самому дорогому новичку РПЛ

Фелипе Аугусто – самый дорогой новичок летнего окна РПЛ. По данным Transfermarkt, «Зенит» купил его у «Трабзонспора» за солидные € 15 млн. И это без учёта бонусов, которые могут приблизить стоимость сделки к € 20 млн. Бразилец останется таковым даже после трансфера Мирлинда Даку в «Спартак» (за € 11 млн). 22-летний нападающий выдал мощный прошлый сезон в Турции, положив 13 мячей в 32 матчах Суперлиги. Ещё пару голов добавил в Кубке страны и Суперкубке. В пользу Аугусто говорили также его универсальность (Фелипе способен играть не только центрфорварда, а фактически на любой позиции в группе атаки) и современный типаж. Он полезен в работе без мяча, эффективен в прессинге и настоящий боец.

Казалось, Аугусто в первую очередь конкурент либо напарник для Александра Соболева. В «Трабзонспоре» Фелипе прекрасно действовал в паре со «столбом» – двухметровым Полом Онуачу. Однако Сергей Семак, судя по его ответу на вопрос о трансфере Константина Тюкавина на фоне покупки бразильца, скорее видит Аугусто в глубине атаки.

ФЕЛИПЕ АУГУСТО Фото: РИА Новости

«Любая команда пытается укомплектоваться таким образом, чтобы по возможности было по два игрока на каждую позицию. На сегодняшний день у «Зенита» только один чистый нападающий – Александр Соболев. Фелипе Аугусто может играть и справа, и вторым форвардом. У него большой потенциал. У нас появилась вариативность – это уже хорошо».

Конечно, и на шансах Аугусто попасть в основу на первый официальный матч сезона – в Суперкубке России со «Спартаком» – отразился тот факт, что бразилец позже остальных включился в предсезонку «Зенита» из-за трансфера. Хотя понравился ещё на сборах, где в трёх встречах отметился двумя голами в ворота чемпионов Узбекистана и Сербии – «Нефтчи» и «Црвены Звезды». Зато, выйдя на замену в Суперкубке, Фелипе создал за полчаса больше, чем Соболев за 90 минут. Дважды был близок к голу. Пусть не забил, но показал, что умеет находить моменты.

Тем не менее и на старте чемпионата Аугусто – запасной. Семак продолжает играть с одним форвардом Соболевым. Центр поля закрывает трио Барриос – Вендел – Педро. На правом фланге полузащиты тренер «Зенита» оставлял Глушенкова, несмотря на то что Максим до игры с «Оренбургом» не убеждал. Лимит давит, ничего не поделаешь. На левом краю со второго тайма Суперкубка «прописался» и крепко вцепился в своё место креативный Джон Джон. Аугусто здорово вышел на замену и с «Акроном» – забил первый гол за «Зенит». А в Оренбурге Фелипе получил почему-то лишь чуть больше пяти минут. Неужели всё ещё не готов физически?

У «Спартака» больше матчей без нападающих, чем с центрфорвардом

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо – гибкий тактик, что доказывает и летом 2026-го. Ещё в прошлом сезоне испанец использовал схему без чистых нападающих, стремясь подстроиться под «Зенит» и лишить чемпиона возможности использовать лучшие качества. Штатных центрфорвардов в роли «ложной девятки» заменял кто-то из полузащитников. В марте в матче РПЛ в Санкт-Петербурге это не помогло избежать поражения со счётом 0:2, хотя красно-белые показали очень достойный, сбалансированный футбол. В апреле в полуфинале Пути регионов Кубка России красно-белые не пропустили на «Газпром Арене» (0:0) и выиграли серию пенальти.

Для Карседо в больших встречах важнее было сохранять компактность и создавать численное преимущество в середине поля. Испанский тренер объяснял, почему модель с Манфредом Угальде или Ливаем Гарсией на острие не давала бы преимущество «Спартаку» по сравнению со схемой без классических нападающих:

«Не всегда номинальное количество форвардов означает, что ты играешь в более атакующем стиле. Главное, сколько человек заходит в штрафную площадь. Мы постараемся сыграть компактно».

КРИСТОФЕР МАРТИНС Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вполне логично, что и в Суперкубке «Спартак» вышел без номинальных нападающих. Команда Карседо по игре снова выглядела интереснее «Зенита» и победила бы за 90 минут, если бы не роковая ошибка Александера Джику с фолом на пенальти. В серии 11-метровых красно-белым тоже не повезло. Причём автором гола «Спартака» стал как раз «ложная девятка» Кристофер Мартинс.

В матче 1-го тура РПЛ с «Родиной» Карседо использовал Угальде. Соперник всё-таки послабее – дебютант из Первой лиги. «Спартак» и так доминировал бы, однако требовался умелый завершитель атак. Но костариканец в очередной раз не оправдал надежд, ушёл с поля без гола – дожали «Родину» уже без него. Мартинс, вступив в игру со скамейки, опять забил. В матче 1-го тура с «Ахматом» в Грозном сложилась в какой-то степени комичная ситуация. Хозяева поменяли схему и добавили третьего центрального защитника, а «Спартак» убрал единственного нападающего. Трое должны были держать того, кто выскочит из тени. Место в основе красно-белых опять получил Мартинс, вот только на сей раз тактическая задумка Карседо сработала хуже. Победу добыли уже без люксембуржца и с Угальде на поле – благодаря удалению Эгаша Касинтуры и грубой ошибке голкипера «Ахмата». Теперь у «Спартака» появится Даку. Испанский тренер откажется от игры с 0 впереди?