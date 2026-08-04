В ФИФА намечается революция. Как и насколько реально избавиться от Инфантино?

Чемпионат мира закончился, а разговоры вокруг ФИФА продолжаются. Новости появляются каждый день. Ещё недавно обсуждалась идея о продаже частным инвесторам долей международных турниров (мужской и женский чемпионаты мира, а также КЧМ). После угроз бойкотом от УЕФА (Европа), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и АФК (Азия) задумка была заблокирована. Выглядит как конец истории, но на самом деле это только начало. Основной вопрос никуда не делся.

В футболе накопилось разочарование президентом ФИФА Джанни Инфантино. И прямо сейчас идёт обсуждение того, как его можно было бы убрать с должности. Объёмная критика в его адрес шла задолго до инициативы по продаже долей чемпионатов мира. Собственно, потому реакция и получилась настолько моментальной и резкой. До подробного обсуждения деталей даже не дошло. Только спустя время появились инсайды, что с реализацией проекта зарплата Инфантино выросла бы в 10 раз.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино Фото: Andrew Harnik/Getty Images

За последнее время ФИФА приняла ряд крайне сомнительных решений. Тут и громкие истории вроде вручения премии мира президенту США Трампу, и абсурдная ситуация с дисквалификацией нападающего американской сборной Балогуна. Сюда же – рекламные паузы в середине таймов на ЧМ, которые достаточно цинично подавались под видом заботы о футболистах. Хотя дело было явно в другом. Хватало и других спорных решений, которые не так громко обсуждались. Например, поразительно короткая дисквалификация Роналду – вопреки существующим нормам, чтобы португалец смог выйти на поле уже в 1-м туре ЧМ-2026.

А ещё на клубном чемпионате мира почему-то оказался именно «Интер Майами». Команда, которая на тот момент ещё не выигрывала Кубок МЛС, а взяла лишь регулярку. Были подозрения, что в ФИФА очень хотели увидеть на турнире команду Месси, и именно поэтому критерии для отбора команды-хозяйки оставались размытыми до последнего момента.

Можно понять, почему ведущие лиги против продажи 21% прав на чемпионаты мира частным инвесторам, которые близки к Трампу. Речь про инвестиционный фонд Thrive Eternal, основанный Джошуа Кушнером, чей брат Джаред Кушнер является зятем Трампа. США может многое дать футболу в плане коммерции, но есть опасения, что вопреки заверениям возрастёт влияние этих людей на спортивные процессы.

Оливер Кан экс-вратарь сборной Германии «Ключевой вопрос не в том, имеет ли этот шаг экономический смысл. Настоящий вопрос: насколько можно увеличить экономическую ценность футбола, не ставя под угрозу то, что изначально сделало его ценным? Экономический успех футбола возник из страсти, самобытности, соперничества и доверия миллиардов людей к уникальной игре. Коммерциализация последовала за этой ценностью, а не создала её. Те, кто путает причину и следствие, рискуют нанести ущерб именно тому, на чём основан экономический успех футбола».

От продажи долей частным инвесторам было решено отказаться. Инфантино потерпел поражение. Кстати, далеко не первое. Например, раньше ФИФА думала о проведении чемпионата мира каждые два года, однако эта задумка тоже не нашла поддержки. Возникает вопрос: как вообще президент ФИФА остаётся на своём посту и почему у него неплохие шансы, чтобы переизбраться в марте 2027 года? Тем более если три конфедерации показательно голосуют против его инициативы. Это же 136 из 211 стран (Европа – 55 голосов, Азия – 46 и КОНКАКАФ – 35). Казалось бы, этого достаточно, чтобы вынести вотум недоверия Инфантино и убрать его с должности. Вот только ситуация сложнее.

Во-первых, голоса против конкретной задумки Инфантино – это не то же самое, что голоса лично против президента ФИФА. Во-вторых, несколько стран уже публично дистанцировались от общего заявления. Например, Мексика, Шри-Ланка и Катар. Интересно, что при этом катарский президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, наоборот, поддерживает УЕФА. И в какой-то момент даже шла речь о том, что именно он выступит альтернативным кандидатом на следующих выборах президента ФИФА. Правда, судя по всему, бизнесмена это не интересует.

Президент УЕФА Александер Чеферин и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи Фото: Tullio Puglia — UEFA/UEFA via Getty Images

Буквально каждый день наносятся новые удары по Инфантино.

Его демонстративно покинули несколько соратников – старший советник Карлос Кордейро и операционный директор Кевин Ламур.

Сообщалось, что ещё и генсек ФИФА Маттиас Графстрём настаивает на отставке Инфантино.

УЕФА публично говорит, что утратил доверие к Инфантино и, похоже, готовит судебный иск.

КОНМЕБОЛ, которая была вовлечена в организацию ЧМ-2026, призвала к полному пересмотру отношений с ФИФА.

Важно понять, какие существуют механизмы для свержения Инфантино. Совет ФИФА может инициировать экстренное заседание. Чтобы оно состоялось в течение двух недель, нужно, чтобы за это выступили минимум 19 из 37 членов совета. По информации BBC, есть сомнения, что столько голосов удастся собрать. В совет ФИФА входят девять человек от УЕФА, семь – от АФК, шесть – от Африки, пять – от КОНКАКАФ, пять – от КОНМЕБОЛ, три – от Океании, плюс генсек Графстрём и сам Инфантино. Даже если большинство будет за отставку президента, он может просто отказаться уходить. Впрочем, это был бы ещё один элемент давления. Как и потенциальный отказ спонсоров, однако об этом пока речи не идёт.

Джанни Инфантино и Маттиас Графстрём Фото: Harold Cunningham — FIFA/FIFA via Getty Images

Другой путь – внеочередной конгресс ФИФА, который может состояться при желании 43 ассоциаций. То есть УЕФА может инициировать конгресс самостоятельно, но он пройдёт лишь через несколько месяцев. Это будут, по сути, выборы, однако без альтернативного кандидата. Для вотума недоверия требуется простое большинство голосов. То есть 106 из 211. И сейчас ключевой вопрос – сколько из 136 членов ассоциаций — членов ФИФА, которые проголосовали против продажи чемпионатов мира по долям, хотят отставки Инфантино . Он, по информации New York Post, добивается помощи администрации Трампа, чтобы сохранить свой пост.

Ну и важно понять, кто именно может занять место Инфантино. Если того всё-таки вынудят уйти в отставку, собрав минимум 106 голосов для вотума недоверия. Какой-то явной кандидатуры не существует – это играет на руку Инфантино. К слову, он переизбирался в 2019-м и 2023-м вообще без конкуренции.

Джанни Инфантино Фото: Patrick Seeger/picture alliance via Getty Images