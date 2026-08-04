Главный феномен на старте нового сезона РПЛ

Субботний день в Альфа-Банк РПЛ закончился сюрпризом. Ведь в онлайн-таблице на первом месте оказалось махачкалинское «Динамо». Команда держалась там до вечера воскресенья, когда «Зенит» после победы над «Оренбургом» сдвинул их с трона. Потом между двумя ними поместились «Спартак» и «Краснодар». Сейчас Махачкала четвёртая. Но их взлёт всё равно заслуживает внимания.

Фан-факт: последний раз команда из Дагестана лидировала в РПЛ в октябре 2012-го – это был «Анжи» Гуса Хиддинка. Тот самый сезон, когда команда взяла бронзовые медали, дошла до финала Кубка России и добралась до 1/8 финала Лиги Европы. В общем, сказочное время. Однако, забегая вперёд, скажем: «Динамо» вряд ли удастся это повторить.

Никакой революции в клубе, в отличие от тех сказочных времён, в клубе не случилось. «Динамо» почти не изменилось по сравнению с весенней частью прошлого сезона, где некоторые предрекали им вылет. Евсеев с командой не только спаслись, но и сделали это уверенно, оставив «Урал» на третий сезон подряд в Первой лиге. А цель на будущее была обозначена почти сразу – сохранение места в элите без стыковых матчей. Кто-то скажет: для этого требуется серьёзная перетасовка состава. Обновление ключевых позиций футболистами, подходящими под стиль игры. Однако, видимо, это не путь Махачкалы. Единственная их возможность для развития – качать таланты собственных игроков. Но пока о трансферах. Давайте посмотрим, что уже случилось летом:

клуб отпустил Джемала Табидзе – основного центрального защитника прошлого сезона. Просто не стали продлевать контракт. У него есть более выгодные предложения, но нельзя исключать, что в итоге он может вернуться в Махачкалу;

основного опорника Мехди Мубарика тоже отпустили, после окончания аренды он вернулся в Болгарию;

выкупили права на Андреса Аларкона – спорного ЦЗ из Колумбии за € 1 млн. Большие деньги для Махачкалы;

потратились на трансфер атакующего полузащитника Егора Смелова из «Динамо», арендовали Даниила Лесового и Марата Апшацева. И подписали свободным агентом Владимира Хубулова.

Это уже неплохо, если учитывать, что махачкалинцы, как и все предыдущие годы, живут по скромным средствам, а их состав – 13-й в общем рейтинге чемпионата. Transfermarkt оценивает его в € 19,9 млн. Меньше только у «Оренбурга», «Родины» и «Факела». Как раз где-то в зоне стыков или чуть-чуть выше, если постараться. Однако очевидный факт: «Динамо» не усилилось настолько, чтобы претендовать на место выше 10-го. Это будет оверперформанс и парадокс, если учитывать вводные.

Хотя по первым двум турам нельзя сказать, что команда набрала шесть очков незакономерно.

«Динамо» дважды возвращалось в игру, уступая в счёте. При этом структурные особенности были схожи: в обоих матчах Махачкала меньше владела мячом.

С «Факелом» преимущество воронежцев – 58% на 42%, с «Локомотивом» – и вовсе 67% на 33%. Однако в обоих случаях команда была конкретнее в других компонентах. Они оказались лучше в 1-м туре по ожидаемым голам – 1,6 против 1,2, создали больше голевых моментов и чаще били по воротам.

«Факел» — «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Во втором матче – похожий сюжет. Несмотря на то что «Динамо» и правда отдало владение «Локомотиву», выглядели хозяева более мускулисто в финальной трети. Снова превзошли соперника по ожидаемым голам – 1,73 на 0,96, снова были лучше по количеству голевых моментов – три против двух. У «Локомотива» были лучшие цифры по общему числу ударов, но кого это волнует, если бо́льшая часть пролетела мимо створа или была заблокирована. Да и именно гостям, фаворитам встречи, пришлось отыгрываться бо́льшую часть матча.

А ещё Евсеев показал тактические хитрости. На этом он сам сделал акцент. Встречу с «Факелом» команда начинала по схеме 5-3-2. С «Локо» – 4-4-2. Главный тренер считает, что удивил этим соперника. И вообще после таких позитивных результатов Вадим Валентинович стал явно словоохотливее.

Вадим Евсеев, главный тренер «Динамо» (Махачкала) «С «Локомотивом» была хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдоострой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему-то не били по воротам. В перерыве сделали корректировки, учитывая увиденное на поле. Поменяли второго нападающего и добавили игрока в середину поля. Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили, были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их. У них на поле вышел Погостнов. В нашей последней игра в Черкизове эти забросы на высоких игроков привели к тому, что соперник сравнял счёт. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают. В Воронеже мы до этого очень сильную команду обыграли. «Локомотив» тоже очень сильная команда. Для нас все сильные команды. Мы в прошлом сезоне 14-е место заняли».

А ещё тренер добавил, что готов повесить на стену турнирную таблицу: «Мы на первом месте? Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушёл в серьёзную команду, Пальцев ушёл в команду-чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушёл, лидеры уходят, а команда остаётся».

Рост конкретных игроков – как раз то, на чём строится актуальный образ Махачкалы. Взять, например, Никиту Глушкова, который с «Локомотивом» сделал 1+1. Парень оказался в Махачкале, когда команда выступала ещё во Второй лиге. И ко 2-му туру совершил результативных действий больше, чем за два предыдущих сезона. Понятно, что подобные сюжеты могут восприниматься как исключения, но игнорировать их тоже нельзя.

Такой всплеск Махачкалы едва ли будет долгим. И к 5-6-му туру, когда таблица уже приобретёт предсказуемую структуру, Махачкала уже не будет наверху. Однако мы точно не исключаем, что она ещё покусает топ-соперников. Не только на своём поле, но и в гостях. Следующий матч у них как раз с московским «Динамо». И вряд ли Сандро Шварц рад такому положению дел, учитывая сложности москвичей на старте сезона.