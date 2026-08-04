15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо Махачкала в сезоне РПЛ-2026/2027: состав, результаты, трансферы, причины побед над Локомотивом и Факелом, Вадим Евсеев

Главный феномен на старте нового сезона РПЛ
Дмитрий Зимин
Главная неожиданность старта нового сезона РПЛ
Комментарии
Вадим Евсеев уже повесил турнирную таблицу на стену?

Субботний день в Альфа-Банк РПЛ закончился сюрпризом. Ведь в онлайн-таблице на первом месте оказалось махачкалинское «Динамо». Команда держалась там до вечера воскресенья, когда «Зенит» после победы над «Оренбургом» сдвинул их с трона. Потом между двумя ними поместились «Спартак» и «Краснодар». Сейчас Махачкала четвёртая. Но их взлёт всё равно заслуживает внимания.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фан-факт: последний раз команда из Дагестана лидировала в РПЛ в октябре 2012-го – это был «Анжи» Гуса Хиддинка. Тот самый сезон, когда команда взяла бронзовые медали, дошла до финала Кубка России и добралась до 1/8 финала Лиги Европы. В общем, сказочное время. Однако, забегая вперёд, скажем: «Динамо» вряд ли удастся это повторить.

Никакой революции в клубе, в отличие от тех сказочных времён, в клубе не случилось. «Динамо» почти не изменилось по сравнению с весенней частью прошлого сезона, где некоторые предрекали им вылет. Евсеев с командой не только спаслись, но и сделали это уверенно, оставив «Урал» на третий сезон подряд в Первой лиге. А цель на будущее была обозначена почти сразу – сохранение места в элите без стыковых матчей. Кто-то скажет: для этого требуется серьёзная перетасовка состава. Обновление ключевых позиций футболистами, подходящими под стиль игры. Однако, видимо, это не путь Махачкалы. Единственная их возможность для развития – качать таланты собственных игроков. Но пока о трансферах. Давайте посмотрим, что уже случилось летом:

  • клуб отпустил Джемала Табидзе – основного центрального защитника прошлого сезона. Просто не стали продлевать контракт. У него есть более выгодные предложения, но нельзя исключать, что в итоге он может вернуться в Махачкалу;
  • основного опорника Мехди Мубарика тоже отпустили, после окончания аренды он вернулся в Болгарию;
  • выкупили права на Андреса Аларкона – спорного ЦЗ из Колумбии за € 1 млн. Большие деньги для Махачкалы;
  • потратились на трансфер атакующего полузащитника Егора Смелова из «Динамо», арендовали Даниила Лесового и Марата Апшацева. И подписали свободным агентом Владимира Хубулова.

Это уже неплохо, если учитывать, что махачкалинцы, как и все предыдущие годы, живут по скромным средствам, а их состав – 13-й в общем рейтинге чемпионата. Transfermarkt оценивает его в € 19,9 млн. Меньше только у «Оренбурга», «Родины» и «Факела». Как раз где-то в зоне стыков или чуть-чуть выше, если постараться. Однако очевидный факт: «Динамо» не усилилось настолько, чтобы претендовать на место выше 10-го. Это будет оверперформанс и парадокс, если учитывать вводные.

Хотя по первым двум турам нельзя сказать, что команда набрала шесть очков незакономерно.

Как Махачкала хлопнула «Локомотив»:
Исторический старт! Махачкала с Евсеевым — на первом месте РПЛ после камбэка с «Локо»!
Исторический старт! Махачкала с Евсеевым — на первом месте РПЛ после камбэка с «Локо»!

«Динамо» дважды возвращалось в игру, уступая в счёте. При этом структурные особенности были схожи: в обоих матчах Махачкала меньше владела мячом.

С «Факелом» преимущество воронежцев – 58% на 42%, с «Локомотивом» – и вовсе 67% на 33%. Однако в обоих случаях команда была конкретнее в других компонентах. Они оказались лучше в 1-м туре по ожидаемым голам – 1,6 против 1,2, создали больше голевых моментов и чаще били по воротам.

«Факел» — «Динамо» Махачкала

«Факел» — «Динамо» Махачкала

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Во втором матче – похожий сюжет. Несмотря на то что «Динамо» и правда отдало владение «Локомотиву», выглядели хозяева более мускулисто в финальной трети. Снова превзошли соперника по ожидаемым голам – 1,73 на 0,96, снова были лучше по количеству голевых моментов – три против двух. У «Локомотива» были лучшие цифры по общему числу ударов, но кого это волнует, если бо́льшая часть пролетела мимо створа или была заблокирована. Да и именно гостям, фаворитам встречи, пришлось отыгрываться бо́льшую часть матча.

А ещё Евсеев показал тактические хитрости. На этом он сам сделал акцент. Встречу с «Факелом» команда начинала по схеме 5-3-2. С «Локо» – 4-4-2. Главный тренер считает, что удивил этим соперника. И вообще после таких позитивных результатов Вадим Валентинович стал явно словоохотливее.

Вадим Евсеев,
Вадим Евсеев,
главный тренер «Динамо» (Махачкала)

«С «Локомотивом» была хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдоострой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему-то не били по воротам. В перерыве сделали корректировки, учитывая увиденное на поле. Поменяли второго нападающего и добавили игрока в середину поля. Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили, были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их. У них на поле вышел Погостнов. В нашей последней игра в Черкизове эти забросы на высоких игроков привели к тому, что соперник сравнял счёт. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают. В Воронеже мы до этого очень сильную команду обыграли. «Локомотив» тоже очень сильная команда. Для нас все сильные команды. Мы в прошлом сезоне 14-е место заняли».

А ещё тренер добавил, что готов повесить на стену турнирную таблицу: «Мы на первом месте? Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушёл в серьёзную команду, Пальцев ушёл в команду-чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушёл, лидеры уходят, а команда остаётся».

Рост конкретных игроков – как раз то, на чём строится актуальный образ Махачкалы. Взять, например, Никиту Глушкова, который с «Локомотивом» сделал 1+1. Парень оказался в Махачкале, когда команда выступала ещё во Второй лиге. И ко 2-му туру совершил результативных действий больше, чем за два предыдущих сезона. Понятно, что подобные сюжеты могут восприниматься как исключения, но игнорировать их тоже нельзя.

Такой всплеск Махачкалы едва ли будет долгим. И к 5-6-му туру, когда таблица уже приобретёт предсказуемую структуру, Махачкала уже не будет наверху. Однако мы точно не исключаем, что она ещё покусает топ-соперников. Не только на своём поле, но и в гостях. Следующий матч у них как раз с московским «Динамо». И вряд ли Сандро Шварц рад такому положению дел, учитывая сложности москвичей на старте сезона.

Кто бы мог подумать, что Махачкала после двух туров будет так опережать московское «Динамо». Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android