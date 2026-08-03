Срыв перехода в ЦСКА, предложение Гарсии, гонка «Барсы» и «Реала». Трансферы и слухи дня

Третий день августа был богат на новости с летнего футбольного рынка. Главные трансферы и слухи о возможных переходах игроков – в нашем традиционном обзоре за сутки. Клубы меняли даже участники ЧМ-2026, а один из них переехал в Россию.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Дортмунд забрал одного из главных талантов нового поколения в Европе

Константинос Карецас Фото: Borussia Dortmund via Getty Images

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере одного из самых многообещающих молодых игроков Европы – Константиноса Карецаса. По данным Transfermarkt, немецкий клуб заплатит «Генку» за 18-летнего полузащитника € 30 млн. Также сообщалось, что в сделку будут включены бонусы, которые могут увеличить сумму до € 32 млн. Карецас подписал контракт с «Боруссией» до июня 2031 года. В прошлом сезоне игрок сборной Греции, родившийся и выросший в Бельгии, набрал 3+18 в 49 матчах всех турниров.

Хендерсон стал игроком «Челси»

«Челси» продолжает собирать английских ветеранов, чтобы сделать свою команду более опытной. Вслед за нападающим Дэнни Уэлбеком лондонский клуб оформил трансфер полузащитника Джордана Хендерсона. 36-летний экс-игрок «Ливерпуля» и участник ЧМ-2026 в составе сборной Англии заключил договор на два года. Минувший сезон он провёл в «Брентфорде», из которого ушёл как свободный агент. В 32 встречах АПЛ Хендерсон забил один мяч и сделал три голевые передачи, а на чемпионате мира поучаствовал в одном матче с Панамой.

«Рубин» подписал участника ЧМ-2026

Жахонгир Урозов Фото: ФК «Рубин»

Участник прошедшего чемпионата мира стал новичком и команды РПЛ – «Рубина». Казанский клуб закрыл трансфер центрального защитника самаркандского «Динамо» и сборной Узбекистана Жахонгира Урозова. «Рубин» арендовал 22-летнего футболиста (за € 100 тыс., по данным Transfermarkt) с опцией выкупа. Ранее появлялась информация, что эта опция станет обязательной, если Урозов выйдет на поле как минимум в половине официальных матчей казанцев в новом сезоне, а сам Жахонгир будет зарабатывать € 450 тыс. в год. В сезоне-2026 у защитника было 12 матчей без результативных действий в чемпионате Узбекистана, на ЧМ-2026 он выходил на замену во встрече с Колумбией и в основе с ДР Конго.

У ЦСКА сорвался трансфер в атаку — клуб передумал платить € 15 млн

ЦСКА сообщил, что не будет покупать у «Гёзтепе» нападающего Жуана Сантоса, хотя президент турецкого клуба Расмус Анкерсен уже подтвердил продажу игрока армейцам за € 15 млн.

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вёл переговоры с турецким клубом «Гёзтепе». Однако когда ПФК ЦСКА взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гёзтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», — написал в своём телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Агент Тимур Гурцкая в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что отказ от Жуана Сантоса произошёл по инициативе Дмитрия Игдисамова. Согласно источнику, тренер ЦСКА выразил сомнения, что бразилец будет реальным усилением за такие деньги.

Главные трансферные слухи дня

«Барселона» готова вырвать из рук «Реала» Родри

РОДРИ Фото: Luciano Lima/Getty Images

«Барселона» собирается включиться в борьбу за лучшего игрока ЧМ-2026 Родри. По информации Cadena Ser, каталонский клуб изучает возможность подписания центрального полузащитника после травмы своего опорника Френки де Йонга. Утверждается, что чемпион Испании начнёт переговоры с «Манчестер Сити», если сам Родри проявит заинтересованность в переходе. Руководство «Барсы» готово потратить на покупку чемпиона мира около € 50 млн и думает, как уложить его зарплату в рамки правил финансового фэйр-плей. В завершившемся сезоне Родри провёл 26 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, в которых забил один гол, а на ЧМ-2026 поучаствовал в восьми играх и не совершил результативных действий, но был признан лучшим футболистом турнира.

А «ПСЖ» заберёт у «Барселоны» Педри?

Забавно, если каталонский клуб пожертвует своей звездой Педри, чтобы подписать Родри, ведь на ЧМ-2026 центрхав «Барселоны» тоже стал в какой-то мере жертвой того, что игра сборной Испании строилась вокруг полузащитника «Манчестер Сити» – выпал по ходу плей-офф из основы. Как написало издание El Nacional, Педри превратился в трансферную цель «ПСЖ». Парижский клуб готов заплатить каталонскому € 90 млн, чтобы получить права на 23-летнего игрока. Реакция самой «Барсы» на потенциальный трансфер хавбека пока неизвестна. В прошлом сезоне Педри набрал 2+11 в 38 матчах Примеры и Лиги чемпионов, а на чемпионате мира поучаствовал в восьми играх без результативных действий.

Нападающий «Спартака» может уехать в Грецию или Турцию

Ливай Гарсия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предстоящий трансфер Мирлинда Даку в «Спартак» может положить конец карьере в Москве другого нападающего – Ливая Гарсии. Тринидадцем интересуются клубы из Турции и Греции. Как сообщил журналист Огюз Орук, дебютант турецкой Суперлиги «Чорум» сделал предложение о трансфере Гарсии, но детали потенциальной сделки не раскрываются. По информации Only Pao, переговоры между «Панатинаикосом» и «Спартаком» уже находятся на финальной стадии. Греки берут Ливая в аренду на год, однако не очень хотят включать в договор пункт об обязательном выкупе прав на форварда. «Спартак» должен заработать на аренде € 1 млн. Гарсия готов пойти на сокращение зарплаты ради игровой практики. В минувшем сезоне он набрал 7+3 в 33 матчах РПЛ и Кубка России, а в нынешнем пока не выходил на поле. Вероятный будущий переход подтвердил и журналист Максим Никитин, специализирующийся на «Спартаке».

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