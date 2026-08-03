Срыв перехода в ЦСКА, предложение Гарсии, гонка «Барсы» и «Реала». Трансферы и слухи дня

Третий день августа был богат на новости с летнего футбольного рынка. Главные трансферы и слухи о возможных переходах игроков – в нашем традиционном обзоре за сутки. Клубы меняли даже участники ЧМ-2026, а один из них переехал в Россию.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Дортмунд забрал одного из главных талантов нового поколения в Европе
Константинос Карецас
Фото: Borussia Dortmund via Getty Images
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере одного из самых многообещающих молодых игроков Европы – Константиноса Карецаса. По данным Transfermarkt, немецкий клуб заплатит «Генку» за 18-летнего полузащитника € 30 млн. Также сообщалось, что в сделку будут включены бонусы, которые могут увеличить сумму до € 32 млн. Карецас подписал контракт с «Боруссией» до июня 2031 года. В прошлом сезоне игрок сборной Греции, родившийся и выросший в Бельгии, набрал 3+18 в 49 матчах всех турниров.
Хендерсон стал игроком «Челси»
«Челси» продолжает собирать английских ветеранов, чтобы сделать свою команду более опытной. Вслед за нападающим Дэнни Уэлбеком лондонский клуб оформил трансфер полузащитника Джордана Хендерсона. 36-летний экс-игрок «Ливерпуля» и участник ЧМ-2026 в составе сборной Англии заключил договор на два года. Минувший сезон он провёл в «Брентфорде», из которого ушёл как свободный агент. В 32 встречах АПЛ Хендерсон забил один мяч и сделал три голевые передачи, а на чемпионате мира поучаствовал в одном матче с Панамой.
«Рубин» подписал участника ЧМ-2026
Жахонгир Урозов
Фото: ФК «Рубин»
Участник прошедшего чемпионата мира стал новичком и команды РПЛ – «Рубина». Казанский клуб закрыл трансфер центрального защитника самаркандского «Динамо» и сборной Узбекистана Жахонгира Урозова. «Рубин» арендовал 22-летнего футболиста (за € 100 тыс., по данным Transfermarkt) с опцией выкупа. Ранее появлялась информация, что эта опция станет обязательной, если Урозов выйдет на поле как минимум в половине официальных матчей казанцев в новом сезоне, а сам Жахонгир будет зарабатывать € 450 тыс. в год. В сезоне-2026 у защитника было 12 матчей без результативных действий в чемпионате Узбекистана, на ЧМ-2026 он выходил на замену во встрече с Колумбией и в основе с ДР Конго.
У ЦСКА сорвался трансфер в атаку — клуб передумал платить € 15 млн
ЦСКА сообщил, что не будет покупать у «Гёзтепе» нападающего Жуана Сантоса, хотя президент турецкого клуба Расмус Анкерсен уже подтвердил продажу игрока армейцам за € 15 млн.
«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вёл переговоры с турецким клубом «Гёзтепе». Однако когда ПФК ЦСКА взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство «Гёзтепе» за профессиональный и конструктивный диалог», — написал в своём телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Агент Тимур Гурцкая в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что отказ от Жуана Сантоса произошёл по инициативе Дмитрия Игдисамова. Согласно источнику, тренер ЦСКА выразил сомнения, что бразилец будет реальным усилением за такие деньги.
Главные трансферные слухи дня
«Барселона» готова вырвать из рук «Реала» Родри
РОДРИ
Фото: Luciano Lima/Getty Images
«Барселона» собирается включиться в борьбу за лучшего игрока ЧМ-2026 Родри. По информации Cadena Ser, каталонский клуб изучает возможность подписания центрального полузащитника после травмы своего опорника Френки де Йонга. Утверждается, что чемпион Испании начнёт переговоры с «Манчестер Сити», если сам Родри проявит заинтересованность в переходе. Руководство «Барсы» готово потратить на покупку чемпиона мира около € 50 млн и думает, как уложить его зарплату в рамки правил финансового фэйр-плей. В завершившемся сезоне Родри провёл 26 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, в которых забил один гол, а на ЧМ-2026 поучаствовал в восьми играх и не совершил результативных действий, но был признан лучшим футболистом турнира.
А «ПСЖ» заберёт у «Барселоны» Педри?
Забавно, если каталонский клуб пожертвует своей звездой Педри, чтобы подписать Родри, ведь на ЧМ-2026 центрхав «Барселоны» тоже стал в какой-то мере жертвой того, что игра сборной Испании строилась вокруг полузащитника «Манчестер Сити» – выпал по ходу плей-офф из основы. Как написало издание El Nacional, Педри превратился в трансферную цель «ПСЖ». Парижский клуб готов заплатить каталонскому € 90 млн, чтобы получить права на 23-летнего игрока. Реакция самой «Барсы» на потенциальный трансфер хавбека пока неизвестна. В прошлом сезоне Педри набрал 2+11 в 38 матчах Примеры и Лиги чемпионов, а на чемпионате мира поучаствовал в восьми играх без результативных действий.
Нападающий «Спартака» может уехать в Грецию или Турцию
Ливай Гарсия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предстоящий трансфер Мирлинда Даку в «Спартак» может положить конец карьере в Москве другого нападающего – Ливая Гарсии. Тринидадцем интересуются клубы из Турции и Греции. Как сообщил журналист Огюз Орук, дебютант турецкой Суперлиги «Чорум» сделал предложение о трансфере Гарсии, но детали потенциальной сделки не раскрываются. По информации Only Pao, переговоры между «Панатинаикосом» и «Спартаком» уже находятся на финальной стадии. Греки берут Ливая в аренду на год, однако не очень хотят включать в договор пункт об обязательном выкупе прав на форварда. «Спартак» должен заработать на аренде € 1 млн. Гарсия готов пойти на сокращение зарплаты ради игровой практики. В минувшем сезоне он набрал 7+3 в 33 матчах РПЛ и Кубка России, а в нынешнем пока не выходил на поле. Вероятный будущий переход подтвердил и журналист Максим Никитин, специализирующийся на «Спартаке».
Одной строкой
- Официально: экс-вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё будет играть на Кипре – камерунца подписал свободным агентом «Пафос».
- Официально: полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев стал новичком «Оренбурга» – клубы договорились о трансфере за 60 млн рублей.
- Официально: «Факел» привёз нового правого защитника из Марокко – 26-летний Ходейфа Эль-Мхассани ранее выступал за «ФУС Рабат», а в Воронеж перебрался как свободный агент.
- Официально: победитель юношеского Евро-2013 в составе сборной России Рамиль Шейдаев возвращается на родину из Азербайджана – 30-летний форвард перешёл в «Сочи» из «Карабаха» в качестве свободного агента.
- Официально: «Ювентус» отпустил двух защитников – Жоау Мариу отдан в аренду «Фиорентине» за € 1,8 млн с правом выкупа за € 9,5 млн, а Василие Аджич арендован «Сассуоло» за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 12 млн.
- Официально: «Ньюкасл» приобрёл голкипера «Браги» Лукаша Горничека – за 24-летнего чеха заплатят € 30,6 млн.
- Официально: вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи продолжит карьеру в «Вильярреале» – на 36-летнего венгра испанцы не пожалели € 2 млн.
- Официально: «Севилья» нашла нового голкипера в «Реале» – 21-летний Фран Гонсалес сменил одну испанскую команду на другую после того, как клубы договорились о сделке на € 1 млн.
- Официально: Эдин Джеко, получивший статус свободного агента этим летом, останется в «Шальке» – 40-летний босниец продлил контракт на один сезон.
- ESPN: переговоры между «Зенитом» и «Крузейро» о переходе Луиса Энрике «заморожены», так как петербургский клуб хотел заполучить в рамках сделки защитника Джонатана Жезуса или форварда Кени Арройо, а бразильский был настроен на покупку без включения в трансфер своих игроков.
- El Desmarque: «Арсенал» может заплатить «Реалу» за Винисиуса Жуниора до € 150 млн. а самому форварду дать зарплату в размере € 30 млн в год.
- La Gazzetta dello Sport: нападающий «Реала» Эндрик стал трансферной целью «Ромы», которая ведёт переговоры об аренде с правом выкупа.
- La Gazzetta dello Sport: «Наполи» готов продать Ромелу Лукаку за € 10 млн – бельгийцем интересуются «Атланта Юнайтед», «Фенербахче» и «Бешикташ».
- Mundo Deportivo: в МЛС может оказаться и другая бельгийская звезда «Наполи» Кевин Де Брёйне – на полузащитника нацелен «Интер Майами».
- Фабрицио Романо: «Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры о трансфере Брэдли Баркола – англичане дают чуть больше € 100 млн, но французов эта сумма не устраивает.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» предложил «Аяксу» за Мику Годтса € 40 млн плюс € 5 млн бонусами, хотя нидерландский клуб требовал за 20-летнего вингера € 60 млн, и переговоры продвигаются быстро.
- Фабрицио Романо: «Парма» устно договорилась с «Аталантой» об аренде форварда Эль Билала Туре – в сделку включат опцию выкупа за € 11 млн.
- Бен Джейкобс: вернувшийся после дисквалификации за допинг вингер «Челси» Михаил Мудрик интересен «Ковентри» и ещё нескольким клубам АПЛ, но лондонцы, возможно, отдадут его в аренду «Страсбургу».
- Фабрис Хокинс: защитник «Челси» Аксель Дисаси может перейти в «Кристал Пэлас», однако интерес к французу проявляют и клубы Серии А.
- Calciomercato: «Милан» рассматривает возможность вернуть уже выступавшего за клуб хавбека «Реала» Браима Диаса и изучает кандидатуру Матиаса Соуле из «Ромы».