Скандал в Уфе, разгром от Юрана, сенсации от новичков. Обзор тура в Первой лиге

Лига PARI раскачивается, и после четырёх туров таблица уже начинает приобретать первые понятные очертания. Кто-то подтверждает статус фаворита (например, «Нижний Новгород» всё ещё идёт без потерь), кто-то неожиданно цепляется за верхние строчки, а кому-то уже необходимы варианты выхода из кризиса. Главное о матчах 4-го тура — в нашем обзоре.

Первая победа «Ленинградца» в сезоне

Внезапный крах «Сочи»! Матч в Рощине получился напряжённым и насыщенным по моментам (31 удар на двоих). До перерыва хозяева выглядели даже опаснее: Данила Емельянов дважды проверил Александра Дёгтева, Илья Стефанович не реализовал выход один на один, а Роман Кудрявцев после углового угодил в перекладину. «Сочи» владел мячом, но по-настоящему опасных моментов создал немного — могли забивать Артём Макарчук и Михаил Игнатов, оба раза «Ленинградец» спас голкипер Егор Смирнов.

Развязка наступила на 64-й минуте. Артём Кулишев головой переправил мяч в сетку после удара Оливье Кенфака. Вскоре на поле вспыхнули эмоции – по итогам потасовки главный арбитр удалил Даниила Родина и Игнатова. «Ленинградец» вскоре увеличил преимущество в счёте – Игорь Калинин выкрутил позвонок не в ту сторону и забил в свои ворота. Центрдеф «Сочи» побежал вперёд исправляться и замкнул навес Руслана Магаля (уже третья голевая передача в сезоне). Впрочем, «Ленинградец» не поплыл и спокойно удержал победу.

Игорь Осинькин главный тренер «Сочи» «Лучшая лига мира» – она всегда такая. Все, кто недооценит её, будут плакать».

Минимальная победа «Нефтехимика»

Нижнекамцы резво начали игру. На девятой минуте Василий Алейников принял мяч перед штрафной и мощным ударом низом прошил Семёна Фадеева. Через несколько минут преимущество хозяев мог удвоить Никита Васильев, однако гостей выручила штанга. «Текстильщик» ответил на 20-й минуте: после удара Никиты Першина мяч с ленточки ворот вынес Магомед Мусалов.

Во втором тайме «Нефтехимик» ушёл в контратакующий режим – опасные моменты были у Ислама Машукова и Сурхайхана Абдуллаева. А вот гости так ничего и не придумали – Дмитрий Пятибратов пытался поменять игру с помощью замен, но попал в слишком тяжёлые сети Роберта Евдокимова.

Дубля Калмыкова не хватило для победы

Матч в Костроме получился одним из самых зрелищных в туре. Хозяева вышли вперёд уже на 12-й минуте – Амур Калмыков открылся под заброс Дениса Жилмостных и продавил оборону «Енисея».

Красноярцы быстро забрали мяч под контроль и сравняли счёт на 32-й минуте. Опытнейший Александр Масловский замкнул передачу Никиты Шершова. Всё по канонам Марсело Бьелсы – крайний защитник отдаёт голевую на другого крайнего защитника. После перерыва «Спартак» снова поймал «Енисей» через передачу из глубины. И снова на острие оказался Калмыков. Семь голов в четырёх матчах – сумасшедшая статистика.

У Сергея Ташуева в колоде нашёлся проверенный джокер – Марат Тлехугов (с которым Кострома летом рассталась без особых сожалений) вышел на замену и забил в концовке. Боевая ничья.

Юран снова приехал в Хабаровск

Летом Сергей Юран ненадолго возглавил «СКА-Хабаровск». А потом улетел в Екатеринбург. И вернулся лишь в августе – уже в качестве тренера «Урала». Обычно утренний футбол (по московскому времени) в Хабаровске пугает людей. Но нынешний СКА далёк от оптимальных кондиций. В первом тайме хозяева ещё как-то держались – «Уралу» не везло с реализацией. Однако после перерыва гости завелись на полную мощь.

Сработал высокий прессинг. На 52-й минуте Мартин Секулич воспользовался ошибкой СКА при выходе из обороны и прервал затянувшуюся безголевую серию. Вскоре хорват оформил дубль – реализовал пенальти, заработанный Лео Кордейро.

В конце матча «Урал» нанёс контрольный удар. Вышедшие на замену Бертран Фуррье (новичок клуба) и Денис Боков разыграли эффектную комбинацию и довели дело до разгрома. Фирменная черта екатеринбуржцев – все пять голов в нынешнем чемпионате команда Юрана забила после перерыва. СКА теперь единолично обитает на самом дне таблицы – ни одного очка на старте сезона.

Сторожук уступил бывшей команде

Дмитрий Гунько подвис после невнятного старта, но теперь вновь продлил своё пребывание в «Арсенале» на неопределённый срок. Туляки вытащили победу во встрече с «Торпедо» на характере. Единственный гол родился на 38-й минуте после ошибки Никиты Бозова: его тёзка Глушков мгновенно убежал по левому флангу и прострелил в штрафную, где Даниил Пенчиков ударом в касание отправил мяч в дальнюю девятку. Александр Сторожук быстро отреагировал на ситуацию и сделал две замены в перерыве – выпустил Бояна Рогановича и Руслана Апекова. Во втором тайме «Торпедо» буквально вжало соперника в штрафную. Однако у «Арсенала» нашёлся свой герой – голкипер Александр Мелихов.

Бывший вратарь «Томи» и «Ахмата» оформил шесть сейвов – потащил, например, сложные удары Александра Орехова, Даниила Корнюшина и Мамаду Камара. На 84-й минуте туляков спасла перекладина после удара того же Камара, а уже в компенсированное время Дмитрий Цыпченко отправил мяч в сетку, но гол был отменён из-за офсайда. «Арсенал» удержал минимальное преимущество, а «Торпедо» впервые в чемпионате осталось без очков.

«Челябинск» разобрался с «Волгой»

Гости, по сути, сделали весь результат уже в первые полчаса. На 19-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. Вскоре Матвей Урванцев удвоил преимущество – отметился голом во втором матче подряд. «Волга» могла вернуться в игру – вратарь «Челябинска» Марк Переверзев дал джазу и оформил вынос точно на Кирилла Фольмера, оставив ворота пустыми. Воспитанник «Спартака» едва не отправил мяч в сетку с 40 метров.

После перерыва «Волга» полностью забрала инициативу, однако хозяев подвела реализация. Владислав Яковлев, Александр Саплинов и Руслан Шагиахметов угрожали воротам «Челябинска». Гости отвечали своими контратаками – Егор Бабурин оформил несколько эффектных спасений. В концовке Баба Н'Диайе попал в штангу. Бодрый замес, в котором «Волге» повезло гораздо меньше.

«Нижний Новгород» уходит в отрыв от других топов лиги

«Нижний Новгород» продолжает безупречный старт сезона и уже после четырёх туров выглядит главным фаворитом в борьбе за прямую путёвку в РПЛ. Хозяева в этом матче быстро захватили инициативу: в самом начале отличился Глеб Шильников. Не просто так Вадим Гаранин собрал у себя всю талантливую молодёжь из «Лучшей лиги мира». Еще до перерыва нижегородцы могли увеличить разрыв в счёте, но Вячеслав Грулёв не реализовал выход один на один с Тимофеем Митровым.

После перерыва «Шинник» уже окончательно поплыл. Соколов забил после эффектной комбинации с участием Глеба Пополитова, а затем выступил в роли ассистента, навесив на Николая Калинского. «Шинник» нанёс всего два удара в створ – это пока что самый слабый матч команды Дениса Бояринцева в сезоне.

Раздача карточек «Уфе» и спасение «КАМАЗа»

Мало кто ждал от «Уфы» с «КАМАЗом» яркого футбола. Первые 20 минут ушли на раскачку, а потом своё слово сказал Александр Беленов (отыграл юбилейный 200-й матч за «Уфу»), который потащил сложнейший удар Мухаммада Султонова. Ветерану ответил молодой голкипер «КАМАЗа» Евгений Замерец – отразил выстрел Дениса Кутина после розыгрыша стандарта.

Перед перерывом на первый план вышел судья Владимир Шамара. Сначала арбитр-гигант (рост 192 см) столкнулся с полузащитником «Уфы» Шамилем Исаевым – оба упали на газон. Затем комичный фон сменился уже на более брутальный. На 45-й минуте на бровке возникла небольшая стычка между футболистами. Как сообщает журналист Сергей Ильёв, резервный судья подсказал Шамаре, что полузащитник «Уфы» Залимхан Юсупов показал кому-то неприличный жест. Главный арбитр сразу же достал красную карточку. Вскоре её же перед собой увидели главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе и его помощник Фёдор Щербаченко.

Несмотря на игру в большинстве, «КАМАЗ» долго не мог извлечь из этого выгоду. На исходе часа Магомед Якуев эффектно прошёл по левому флангу, обыграл нескольких соперников и точным ударом в ближний угол вывел «Уфу» вперёд. Вскоре Замерец спас гостей после очередного удара Кутина головой. «КАМАЗ» выглядел вяло, но нашёл свой момент в самой концовке. Вышедшие на замену Артём Попов и Максим Богданец организовали ответный гол — первый навесил, второй выиграл верх и сравнял счёт. У челнинцев первое очко в чемпионате, а «Уфа» сохраняет статус непобеждённой команды. Команда Тетрадзе набрала восемь очков и замыкает топ-3!

«Велес» – второй в таблице!

Ещё одна сенсация. И очень громкая! «Велес» добился волевой победы в матче с «Ротором» и запрыгнул на вторую строчку. Команда Алексея Стукалова бодро начала встречу – гол Кирилла Королькова отменили из-за офсайда. А вот гости забили по правилам: Артём Симонян выполнил подачу с левого фланга, Абу-Саид Эльдарушев выиграл борьбу в штрафной и спокойно переиграл голкипера.

Во втором тайме ключевую роль сыграли замены Стукалова – тренер «Велеса» выпустил Захара Тарасенко и Артура Мурзу. Сначала Корольков прострелил с левого края штрафной, и Тарасенко замкнул передачу на ближней штанге. До этого, кстати, важнейший сейв оформил вратарь «Велеса» Илья Купцов – отразил опасный удар Симоняна.

Победу же москвичам принёс Мурза, который на 84-й минуте после прострела Александра Шубина подхватил мяч в штрафной и мощно пробил под перекладину. В концовке Тарасенко был близок к дублю – попал в перекладину. Стукалов обыграл бывшую команду. Пока что «Велес» удивляет. Посмотрим, долго ли продлится эффектный старт.