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Расписание спортивных матчей 5 августа 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 августа 2026 года
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Горячее 5 августа: «Спартак» — «Оренбург», «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Балтика» и российские юниоры в синхронном миксте на вышке!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Маккартни Кесслер (США), Торонто, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 00:10 МСК
Анна Калинская
21
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
48
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Интрига: справится ли Калинская с первым испытанием на канадском «тысячнике»?

Российская теннисистка Анна Калинская (№21 рейтинга) начнёт выступление на турнире серии WTA-1000 со второго круга — стартовый матч она прошла без борьбы благодаря посеву. Соперницей Анны станет американка Маккартни Кесслер (№48). Ранее девушки на корте не пересекались.

Турнирная сетка Торонто
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🥇🏊 16:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, группа, акробатика

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Акробатическая программа
05 августа 2026, среда. 16:00 МСК
Нет данных
ЧЕ по водным видам спорта Подробнее

Интрига: оформят ли россиянки «золотой» хет-трик?

Сборная России уже взяла два золота – в технической и произвольной программе групп. Впереди главное испытание – акробатика. Главный тренер команды Светлана Ромашина призналась, что здесь россиянкам придётся сложнее, так как не получится «задавить» техникой. И всё же нет сомнений, что наши спортсменки будут бороться за золото!

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⚽️ 18:30: «Спартак» — «Оренбург», Кубок России, группа А, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» снова не пропустит в матче с «Оренбургом»?

«Спартак» стартовал в новом сезоне РПЛ с двух побед. Правда, они получились разными. Сначала красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а потом с большим трудом одолели «Ахмат» (2:1) в Грозном. Эсекьель Барко попал со штрафного в створ, а вратарь Гиорги Шелия совершил грубейшую ошибку. «Оренбург» в прошедшем туре РПЛ проиграл дома «Зениту» (0:3), а перед этим одержал волевую победу в матче с «Ростовом» (2:1). Команда ни разу не забила «Спартаку» в трёх предыдущих встречах.

Статистика Кубка России
Удивительный момент из матча «Спартака» в Грозном:
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«Неважно, катился мяч или нет». Разбор нелепейшего пенальти в ворота «Спартака» в Грозном

⚽️ 18:30: «Факел» — «Динамо» Москва, Кубок России, группа В, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Факел» оставит «Динамо» без победы?

Сандро Шварц наверняка недоволен тем, как сложились первые матчи «Динамо» после его возвращения. Одно очко в двух турах — такой себе результат. Ищем московскую команду в первой половине таблицы РПЛ и не находим, потому что она находится только на 13-й строчке. Кстати, «Факел» располагается по соседству — на 14-м месте. Воронежский клуб начал сезон без набранных очков. Команда Олега Василенко серьёзно напугала «Краснодар» в концовке, но всё-таки уступила — 2:3. В кубковой встрече с «Динамо» получится взять очки?

Статистика Кубка России
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🥇🏊 19:30: Прыжки в воду, чемпионат Европы, микст, синхронная вышка 10 м

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронная вышка 10 м
05 августа 2026, среда. 19:30 МСК
Нет данных
ЧЕ по водным видам спорта Подробнее

Интрига: удивят ли российские юниоры водный мир?

Российский дуэт в синхронном миксте на вышке — Мирослав Киселёв и Александра Кедрина. Им 30 лет. На двоих! Всего 14 — Мирославу, и всего 16 — Александре. Юниоры, которые впервые отправились на взрослый чемпионат Европы. Для Киселёва это будет первый старт в Париже, а вот Кедрина неудачно выступила в женском синхроне и личных прыжках с вышки. Но в миксте наши юные спортсмены могут удивить весь мир. Получится ли?

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⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Ахмат», Кубок России, группа В, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» одержит ещё одну победу?

В «Краснодаре» пока не обращают внимания на игру без Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Никита Кривцов отлично заменил футболиста сборной Армении — три гола в двух турах. Правда, после матча с «Факелом» (3:2) остались вопросы ко всему «Краснодару». Вице-чемпион России сам придумал себе проблемы в концовке и едва не остался без победы. «Ахмат» на старте сезона играл исключительно с московскими клубами. Грозненская команда зацепила ничью во встрече с «Локомотивом» (1:1), однако уступила «Спартаку» (1:2). Одержит ли она победу в Краснодаре?

Статистика Кубка России
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⚽️ 20:45: «Зенит» — «Балтика», Кубок России, группа C, 1-й тур

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: насколько результативной получится встреча в Санкт-Петербурге?

Два предыдущих матча с участием соперников завершились со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Может быть, на этот раз команды побалуют результативностью? «Зенит» начал сезон достаточно мощно — две победы с общим счётом 6:0. Максим Глушенков забил три раза, Александр Соболев — два. «Балтика» в прошедшем туре одолела московское «Динамо» (2:1) и прервала длительную серию без побед в чемпионате России. Но поездка в Санкт-Петербург — совсем другое испытание.

Статистика Кубка России
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Переговоры «Зенита» с «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены, названа причина — ESPN

⚽️ 21:00: «Фенербахче» — «Штурм», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2026, среда. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Штурм
Грац, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Худяков снова выйдет в основе и отыграет «на ноль»?

«Штурм» прекрасно показал себя в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов. Австрийская команда разгромила «Хартс» (4:0) дома, а затем справилась с ним в Шотландии (2:0). Приятно, что россиянин Даниил Худяков вышел в основе на оба матча и дважды отыграл «на ноль». На старте сезона его рассматривают как первого номера. «Фенербахче» в прошлом раунде отбора справился с польским клубом «Гурник» (1:0, 1:1). Дойдёт ли команда из Стамбула до общего этапа Лиги чемпионов?

Статистика квалификации Лиги чемпионов
Известно, с кем дальше сыграет победитель этой пары:
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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