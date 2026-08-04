Топ-события среды: Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анна Калинская (Россия, 17) — Маккартни Кесслер (США), Торонто, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская с первым испытанием на канадском «тысячнике»?

Российская теннисистка Анна Калинская (№21 рейтинга) начнёт выступление на турнире серии WTA-1000 со второго круга — стартовый матч она прошла без борьбы благодаря посеву. Соперницей Анны станет американка Маккартни Кесслер (№48). Ранее девушки на корте не пересекались.

🥇🏊 16:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, группа, акробатика

Интрига: оформят ли россиянки «золотой» хет-трик?

Сборная России уже взяла два золота – в технической и произвольной программе групп. Впереди главное испытание – акробатика. Главный тренер команды Светлана Ромашина призналась, что здесь россиянкам придётся сложнее, так как не получится «задавить» техникой. И всё же нет сомнений, что наши спортсменки будут бороться за золото!

⚽️ 18:30: «Спартак» — «Оренбург», Кубок России, группа А, 1-й тур

Интрига: «Спартак» снова не пропустит в матче с «Оренбургом»?

«Спартак» стартовал в новом сезоне РПЛ с двух побед. Правда, они получились разными. Сначала красно-белые разгромили «Родину» (3:0), а потом с большим трудом одолели «Ахмат» (2:1) в Грозном. Эсекьель Барко попал со штрафного в створ, а вратарь Гиорги Шелия совершил грубейшую ошибку. «Оренбург» в прошедшем туре РПЛ проиграл дома «Зениту» (0:3), а перед этим одержал волевую победу в матче с «Ростовом» (2:1). Команда ни разу не забила «Спартаку» в трёх предыдущих встречах.

⚽️ 18:30: «Факел» — «Динамо» Москва, Кубок России, группа В, 1-й тур

Интрига: «Факел» оставит «Динамо» без победы?

Сандро Шварц наверняка недоволен тем, как сложились первые матчи «Динамо» после его возвращения. Одно очко в двух турах — такой себе результат. Ищем московскую команду в первой половине таблицы РПЛ и не находим, потому что она находится только на 13-й строчке. Кстати, «Факел» располагается по соседству — на 14-м месте. Воронежский клуб начал сезон без набранных очков. Команда Олега Василенко серьёзно напугала «Краснодар» в концовке, но всё-таки уступила — 2:3. В кубковой встрече с «Динамо» получится взять очки?

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🥇🏊 19:30: Прыжки в воду, чемпионат Европы, микст, синхронная вышка 10 м

Интрига: удивят ли российские юниоры водный мир?

Российский дуэт в синхронном миксте на вышке — Мирослав Киселёв и Александра Кедрина. Им 30 лет. На двоих! Всего 14 — Мирославу, и всего 16 — Александре. Юниоры, которые впервые отправились на взрослый чемпионат Европы. Для Киселёва это будет первый старт в Париже, а вот Кедрина неудачно выступила в женском синхроне и личных прыжках с вышки. Но в миксте наши юные спортсмены могут удивить весь мир. Получится ли?

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⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Ахмат», Кубок России, группа В, 1-й тур

Интрига: «Краснодар» одержит ещё одну победу?

В «Краснодаре» пока не обращают внимания на игру без Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна. Никита Кривцов отлично заменил футболиста сборной Армении — три гола в двух турах. Правда, после матча с «Факелом» (3:2) остались вопросы ко всему «Краснодару». Вице-чемпион России сам придумал себе проблемы в концовке и едва не остался без победы. «Ахмат» на старте сезона играл исключительно с московскими клубами. Грозненская команда зацепила ничью во встрече с «Локомотивом» (1:1), однако уступила «Спартаку» (1:2). Одержит ли она победу в Краснодаре?

⚽️ 20:45: «Зенит» — «Балтика», Кубок России, группа C, 1-й тур

Интрига: насколько результативной получится встреча в Санкт-Петербурге?

Два предыдущих матча с участием соперников завершились со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Может быть, на этот раз команды побалуют результативностью? «Зенит» начал сезон достаточно мощно — две победы с общим счётом 6:0. Максим Глушенков забил три раза, Александр Соболев — два. «Балтика» в прошедшем туре одолела московское «Динамо» (2:1) и прервала длительную серию без побед в чемпионате России. Но поездка в Санкт-Петербург — совсем другое испытание.

⚽️ 21:00: «Фенербахче» — «Штурм», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, первый матч

Интрига: Худяков снова выйдет в основе и отыграет «на ноль»?

«Штурм» прекрасно показал себя в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов. Австрийская команда разгромила «Хартс» (4:0) дома, а затем справилась с ним в Шотландии (2:0). Приятно, что россиянин Даниил Худяков вышел в основе на оба матча и дважды отыграл «на ноль». На старте сезона его рассматривают как первого номера. «Фенербахче» в прошлом раунде отбора справился с польским клубом «Гурник» (1:0, 1:1). Дойдёт ли команда из Стамбула до общего этапа Лиги чемпионов?