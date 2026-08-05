В Казань приехал участник ЧМ-2026. Но как «Рубину» жить без Даку?

Рано или поздно это должно было случиться: игрок, выступавший на ЧМ-2026, оказался в Альфа-Банк РПЛ. При этом переход осуществил не «Зенит» или «Спартак», хотя и от них тоже прослеживался интерес к тому рынку. А «Рубин», который арендовал узбекистанского защитника Жахонгира Урозова. Парня, который на прошедшем турнире сыграл в двух матчах и увидел два гола команды на турнире. Теперь он проведёт в России как минимум сезон.

Кто такой Урозов?

22-летний центральный защитник, права на которого по-прежнему принадлежат «Динамо» из Самарканда. «Рубин» арендовал его на один сезон за € 100 тыс. с опцией выкупа за € 700 тыс. Условие вступит в силу, если Жахонгир проведёт 50% матчей за команду. При этом Transfermarkt оценивает его в € 1,2 млн. А зарплата в новом клубе, по данным Sport24, увеличится в четыре раза.

Жахонгир Урозов в сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ключевые преимущества Урозова – физическая мощь (рост 190 см) и хорошая левая нога. В основном он играет центрдефа, однако при необходимости способен выходить на левом фланге. В составе сборной Узбекистана как раз играл слева в тройке центральных. Правда, на старте ЧМ-2026 не был основным. В первой встрече с Колумбией тройку составили Ашурматов, Хусанов и Абдуллаев. Однако Урозов вышел на замену на последние 15 минут. С ним на поле Узбекистан, к слову, пропустил один из голов уже в добавленное время. Второй матч – с Португалией – он смотрел со скамейки. Но после пяти пропущенных мячей Фабио Каннаваро решил обновить тройку защитников. Так что на игру с ДР Конго в основе вышел как раз Урозов. Получил оценку 6,3 от Sofascore – это выше, чем у Хусанова. При нём команда пропустила два гола, а сам защитник был заменён на 82-й минуте. Без него Узбекистану забили третий.

Вообще, Жахонгир – воспитанник «Бунёдкора». Однако там он закрепиться не смог, зато привлёк внимание турецкого «Эюпспора», который предложил парню пятилетний контракт. Клуб на тот момент выступал во втором по силе дивизионе, но футболист решил рискнуть. Опыт, правда, получился неудачным. Он так и не смог пробиться в основу, выступая преимущественно за молодёжную команду. В итоге команда вышла в элитный дивизион, а Урозова отдали в аренду в самаркандское «Динамо». Через полгода он подписал полноценный контракт и наконец-то смог раскрыться. В октябре 2025-го впервые получил вызов в сборную, а дальше попал в заявку на ЧМ-2026.

Подождите, но ведь из «Рубина» уходит Даку. Что вообще с трансферной кампанией казанцев?

Пока она очень скромная. Помимо аренды Урозова, клуб по аналогичной модели забрал у «Спартака» Илью Самошникова. Выкупил у «Сочи» Игнасио Сааведру, но игрок до этого полгода провёл в казанском клубе. Так что новичком назвать его сложно. На этом всё.

Понятно, что потенциальный трансфер Даку в «Спартак», вероятно, вынудит Казань выйти на рынок. Тем более заработанные € 11 млн можно будет потратить на усиление. Однако не факт, что именно на центрального нападающего. Ведь у «Рубина» есть два игрока, которые могут сыграть на этой позиции. Дардан Шабанхаджай давно ждёт возможности проявить себя, но это всё никак не позволял сделать статус Даку. Плюс новичок прошлого сезона Жак-Жюльен Сиве. Его наверняка и брали под потенциальную продажу албанского форварда. С учётом того, что «Рубин» при Франке Артиге играет в одного нападающего, этого может оказаться достаточно. Ведь есть ещё и молодой Даниил Моторин. На всякий случай напомним и о существовании Артёма Дзюбы. Мало ли.

Мирлинд Даку в «Рубине» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А теперь напомним про задачи, которые стояли перед Франком Артигой. Первая – привить стиль, который притянет на стадион новую аудиторию. Оценка этого субъективна, но, если тренера не убрали летом, значит, всем довольны. Вторая – перестать занимать места с седьмого по девятое и наконец-то побороться за топ-6. Без Даку это будет сделать тяжело. Однако если казанцы найдут возможность получить несколько сильных игроков на другие позиции (необязательно центрфорварда), то вероятность успеха возрастёт.