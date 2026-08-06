Самый тихий топ-клуб лета. Где трансферы «Ливерпуля»?

Пока «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» активно проворачивают сделки, «Ливерпуль» менее агрессивен на рынке. Пока что в клуб перешёл только форвард «Осасуны» и новоиспечённый чемпион мира Виктор Муньос, также к команде присоединился купленный ещё зимой защитник Жереми Жаке из «Ренна». Перед мерсисайдцами стоит важнейшая задача – найти замену ушедшему Мохамеду Салаху. Но пока что решение этой проблемы даже не близко. Также остаётся непонятным будущее сразу нескольких игроков команды. В общем, одни вопросы! И что всё-таки происходит в «Ливерпуле»?

Ещё весной 2026 года Фабрицио Романо сообщил, что главная цель клуба на лето – Ян Диоманде из «РБ Лейпциг». Однако в конце июня стало известно, что ивуариец предпочёл вариант с «ПСЖ». Впрочем, и тот в итоге отпал: теперь Диоманде ближе всего к переезду в «Реал» (но и там всплыли свои сложности).

Для «Ливерпуля» же проблема с заменой Салаха никуда не делась. И клуб пошёл за Брэдли Баркола. Вингер сборной Франции находится в обойме «ПСЖ», но железно основным в команде точно не считается. А в «Ливерпуле» Брэдли мог бы получить этот статус. 3 августа Фабрицио Романо сообщил, что клубы начали официальные переговоры. Англичане предложили чуть больше € 100 млн за 23-летнего игрока, однако парижан сумма не устроила. Ранее издание L’Equipe отметило, что «ПСЖ» хочет за Баркола не менее € 120 млн. Торги продолжаются.

Хотя сделка ещё далека от завершения, шанс на положительный исход велик. Важно, что сам Брэдли хочет перейти в «Ливерпуль». Всё тот же L’Equipe сообщил, что футболист надеется на соглашение между клубами. Также Баркола отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ» (нынешний рассчитан до лета 2028 года).

Брэдли Баркола Фото: ISI Photos via Getty Images

Важный момент – Брэдли трудно считать прямой заменой Салаху. Хотя бы из-за позиции: Баркола тяготеет к игре на левом фланге. Да, может выйти справа, но он правша. И смещаться под левую ногу, как Мохамед, не будет.

Проблему потенциальной сделки подсветил экс-защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер: «Баркола играет на другом фланге! У «Ливерпуля» сейчас три футболиста, которые могут играть слева: Рио Нгумоа, Коди Гакпо и Флориан Вирц. И нет никого, кто играет справа. Причина, по которой меня немного смущает вариант с Баркола, заключается в том, что, когда год назад «Ливерпуль» продал Диаса, из клуба доносились такие заявления: мы не покупаем левого вингера, потому что у нас есть Гакпо и мы также не хотим мешать Нгумоа развиваться.

И вы думаете: ну, хорошо. В какой-то степени я это понимаю. Но прошло уже 12 месяцев. Рио доказал, что он перспективный игрок. И вы полагаете, что у «Ливерпуля» может быть игрок на будущее. И всё же спустя год они собираются потратить кучу денег на игрока этой же позиции. Хотя 12 месяцев назад говорили, что не хотят препятствовать прогрессу Рио».

Однако и тут можно найти уверенные контраргументы. Например, в сезоне-2022/2023 (последнем перед трансфером в «ПСЖ») Баркола зажигал в «Лионе» именно на правом фланге. И уже под руководством Луиса Энрике его начали использовать в основном слева. Сам Брэдли в интервью после перехода в «ПСЖ» высказывался о предпочитаемой роли на поле: «Честно говоря, я могу играть и слева, и справа, так что не вижу проблемы в том, чтобы менять фланг. Думаю, на обеих позициях я способен принести пользу команде».

Андони Ираола главный тренер «Ливерпуля» «Всегда нужно быть открытым для новых вариантов усиления состава. Есть очевидные примеры, на какую позицию нам нужно подписать игроков. Например, вингер — нам точно нужно подписать вингера [на замену Салаху]. Но есть и другие позиции, где придётся анализировать, что предлагает рынок, какова стоимость, а также как мы оцениваем имеющихся у нас игроков. У нас есть несколько сложных позиций с травмированными футболистами, которым мы доверяем, но это всё ещё не идеальная ситуация, поэтому всё будет зависеть от многих факторов».



Ещё актуальнее универсализм Баркола становится после информации об интересе «Тоттенхэма» к Коди Гакпо. По данным Фабрицио Романо, лондонцы попытаются подписать нидерландца и в ближайшее время предпримут для этого конкретные шаги. «Ливерпуль» несильно хочет продавать Коди, но всё зависит от цены, которая будет установлена на Гакпо.

Саймон Джонс сообщает, что «Ливерпуль» не планирует продавать Коди, несмотря на интерес «Тоттенхэма». Журналист подчёркивает, что контракт форварда действует до 2030 года и, учитывая рост рыночных цен на игроков с его опытом, для изменения позиции «Ливерпуля» потребуется «огромная сумма». Anfield Watch отмечает, что мерсисайдцы рассмотрят предложение в € 85 млн. А в последнем обновлении от Фабрицио Романо сказано, что «Тоттенхэм» находится в контакте с представителями Гакпо. И в сделке всё зависит от предложения лондонцев и развязки саги с Баркола.

Коди Гакпо Фото: Alex Livesey/Getty Images

А вечером 4 августа европейские инсайдеры выдали неожиданную новость: «Ливерпуль» работает над покупкой другого вингера «ПСЖ» — Ибрагима Мбайе. Французский журналист Фабрис Хокинс сообщил, что мерсисайдцы хотят сразу двух игроков парижан! Фабрицио Романо добавил, что Мбайе имел на руках предложения от клубов Бундеслиги, но отдаёт предпочтение переходу в «Ливерпуль». А потенциальная сумма сделки — около € 40 млн.

В последние недели футболист начал сотрудничать с новым агентом – легендарным Жорже Мендешем. «Ливерпуль» уже связался с ним, чтобы узнать о ситуации игрока и возможности его приобретения. Пока что официального предложения «ПСЖ» не поступало, однако эта тема уже затрагивалась во время переговоров между клубами.

Ибрагим Мбайе Фото: Franco Arland/Getty Images

Трансферы «на вход», конечно, крутая тема. Но при этом не исключено расставание «Ливерпуля» с Кёртисом Джонсом. На протяжении всего лета интерес к полузащитнику проявляет «Интер». По данным The Athletic, в начале августа миланский клуб вновь связался с мерсисайдцами через посредников, которые указали, что итальянцы готовы заплатить за Джонса € 35 млн. Однако это всё ещё меньше € 40 млн, которые требует за Кёртиса «Ливерпуль».

У Джонса остался один год по контракту. И руководство клуба предпочтёт потерять англичанина бесплатно в 2027 году, чем одобрить его уход за сумму ниже их оценки. Активных переговоров о продлении контракта с Джонсом пока нет. Но «Ливерпуль» был бы заинтересован в обсуждении нового соглашения, если удастся преодолеть разногласия в ожиданиях между двумя сторонами.

На будущее Кёртиса может повлиять его поведение после предсезонного матча с «Рексемом». Джонс прямо на поле вступил в перепалку с Домиником Собослаи. Венгр и англичанин активно и эмоционально обменивались репликами. Вскоре к ним подошли Костас Цимикас и Жереми Фримпонг. В итоге именно нидерландец увёл Кертиса от остальных.

Причина конфликта так и осталась загадкой. Хотя если основываться на обсуждениях в соцсетях, Джонс был недоволен тем, что Собослаи при уходе на замену отдал капитанскую повязку не англичанину, а Цимикасу. Сам Доминик позже прокомментировал инцидент, но большей ясности это не внесло: «Между нами не было никаких споров. Мы просто обсудили кое-что на поле. Потом СМИ раздули из этого большую историю. В следующий раз мы сделаем это в раздевалке. Никто ни на кого не злился. Всё прояснилось».

До сих пор остаётся неопределённой ситуация с Федерико Кьезой и Харви Эллиоттом. По информации The Athletic, оба хотят остаться в клубе. Хотя мерсисайдцы в случае хорошего предложения готовы расстаться с игроками.

С учётом проблем с центральными защитниками «Ливерпулю» было бы не лишним укрепить и эту позицию. Да, в клуб уже перешёл Жереми Жаке, также близок к восстановлению после травмы Джованни Леони. Однако итальянец не играл с осени 2025 года: неизвестно, каким он вернётся после повреждения крестообразных связок. Жаке также не играл с февраля из-за травмы плеча. Хотя он тренируется вместе с командой, Ираола отметил, что француз «испытывает дискомфорт». Ещё и Джо Гомес получил очередную травму в товарищеской встрече с «Лидсом». Впрочем, на него изначально трудно рассчитывать в плане большого количества игровых минут.

В последние пару недель новостей, связанных с защитниками, не было. Хотя до этого журналист De Telegraaf Майк Вервей сообщил, что клуб проявляет интерес к Микки ван де Вену из «Тоттенхэма». В общем, задач у «Ливерпуля» до конца трансферного окна предостаточно. На их решение остаётся меньше месяца.