Сенсационный старт в Кубке! «Родина» стёрла «Рубин» и обновила клубный рекорд. Видео

Матчи группового этапа Фонбет Кубка России не всегда радуют результативностью. Однако не в этот раз. Ужасно стартовавшая в чемпионате страны «Родина» катком прошлась по фавориту группы А – «Рубину». Пять безответных мячей – это и сенсация, и рекорд для москвичей одновременно (никогда прежде так много они в турнире не забивали).

Героев у встречи несколько. Во-первых, это Магомедхабиб Абдусаламов, оформивший дубль. Форвард отличился на 13-й и 51-й минутах. Сначала нападающий замкнул фланговый навес Артёма Максименко, а затем – чистое искусство! Страйкер очень красиво и обработал мяч, и обыграл соперника одним касанием, а вторым – пробил низом в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин», в принципе, весь матч получал атаки на свои ворота, да и после двух пропущенных продолжил. Это день «Родины» – и уже на 58-й Андрей Егорычев, которого многие помнят по «Уралу», сделал счёт 3:0. Головой переправил мяч в ближний угол после кросса Икера Посо.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» пропустил ещё раз почти сразу, но гол отменили. Однако на балансе сил это никак не сказалось. На 78-й отличился Артур Гарибян. Нападающий положил в пустые после паса Йорди Рейны. Легкотня.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ну а пятый положил один из важнейших футболистов этой команды. Максименко не ушёл с поля без забитого мяча. Ассистировал, кстати, экс-армеец Астемир Гордюшенко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если кто-то подумал, что «Рубин» играл вторым составом, это не так. В основе были и Рожков с Кабутовым, и Юкич с Сааведрой, и Шабанхаджай с Мальдонадо. На замену выходили Вуячич, Арройо, Грипши, Ходжа и Безруков.

Забавно, что перед встречей главный тренер «Родины» Хуан Диас на вопрос журналиста: «Это ваш третий официальный матч в сезоне. В соперниках — опять испанский тренер. Что их объединяет в России?» ответил: «Все выигрывают, кроме меня». Получается, теперь выиграл и Диас. Осталось перенести такие результаты на Альфа-Банк РПЛ.

Также в группе с «Родиной» и «Рубином» играют «Спартак» и «Оренбург». Если учитывать, как всё сразу закрутилось, борьба за плей-офф обещает быть яркой.