Вот это дебют за ЦСКА! Бориско вытащил кубковое дерби с «Локо» в серии пенальти. Видео

А команда Галактионова провалила первый тайм, но ушла от поражения в основное время.

Программу вторника в Фонбет Кубке России закрыло дерби. «Локомотив» и ЦСКА зарубились на домашнем стадионе красно-зелёных.

ЦСКА выставил на поле состав, который по старту сезона можно назвать резервным. Из основы — только молодые Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. И даже такие опытные футболисты, как Матеус Рейс, Милан Гаич и Дмитрий Баринов, впервые попали в стартовый состав. Отметим и первое появление вратаря Максима Бориско, которого на старте сезона увели из «Балтики». Место ударного форварда занял Тамерлан Мусаев, а Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров образовали связку центральных защитников.

Состав «Локомотива» назовём экспериментальным. Туда попала и часть основы (Евгений Морозов, Александр Сильянов, Алексей Батраков, Вадим Раков, Александр Руденко), и резервисты (Илья Лантратов, Георгий Джикия, Максим Ненахов, Александр Коваленко, Лукас Вера, Михаил Щетинин). Однако хозяева провалили первую половину встречи.

10-я минута — время для первого удара в матче. Кто бы мог подумать, что его автором станет Рейс. Фланговый защитник ЦСКА подключился к атаке и зарядил мимо створа. Попытка Мусаева была более интересной, но лёгкий рикошет от защитника привёл к угловому. ЦСКА ушёл на перерыв с 15 ударами (три пришлись в створ), а «Локо» в ответ пробил всего один раз. Показательная статистика.

Хозяева завершали первую половину без Руденко. Александр действовал в агрессивной манере. Сначала он влетел в Абдулкадырова — пострадали оба. Позднее Руденко выбил мяч из-под ног Глебова, после чего Кирилл по инерции попал в колено соперника. Нападающий «Локомотива» вернулся в игру, однако на 31-й минуте Михаилу Галактинову пришлось делать замену. Зелимхан Бакаев вышел вместо Руденко, который хромая отправился на скамейку запасных.

К тому моменту соперники насобирали почти четыре десятка единоборств при всего трёх фолах. Сразу после ухода Руденко Мусаев опасно пробил мимо дальнего угла, а Глебову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы подкорректировать полёт мяча. И всё-таки ЦСКА открыл счёт на 40-й минуте. Баринов после стандарта оказался один и прострелил в центр на Матеуса Алвеса. Удар бразильца заблокировал Морозов, однако мяч долетел до штанги, а Рейс переправил его в сетку с линии ворот. Скорее всего, это самый лёгкий гол в карьере защитника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В конце первой половины Глебов классно зарядил в дальний угол, но Сильянов спас «Локомотив». Лантратов уже был отыгран. «Локо» нанёс первый удар только на 45+1-й минуте — Ненахов из хорошей позиции влупил мимо створа. Галактионов готовил двойную замену ещё до перерыва, но, видимо, решил сохранить слот. Артём Карпукас и Илья Еремеев вышли в перерыве вместо Веры и Щетинина, которые не попали в игру.

ЦСКА вышел на второй тайм без Кисляка и Глебова — их поменяли Иван Обляков и Матия Попович. На старте второй половины соперники обменялись хорошими атаками. Бакаев пробил из-под защитника — мяч пролетел мимо дальней штанги. А Фиров запорол убойный момент и не конвертировал пас Мусаева в голевой. Следом Лантратов в красивом прыжке оставил Рейса без дубля. ЦСКА нанёс 18 ударов к 60-й минуте, «Локомотив» — два. Извините, а это точно матч двух топ-клубов России?

ЦСКА одолел «Локо» в серии пенальти Фото: РИА Новости

На 70-й минуте ко всем бедам «Локо» добавилась ещё одна. Ненахов дёрнул мышцу, а Галактионов к тому моменту использовал все замены. Максим с трудом отбегал пару минут, после чего рухнул на газон. Хозяева отыграли какое-то время в меньшинстве. Морозов занял место правого защитника, а Карпукас перешёл в центр обороны. Удивительно, но Ненахов вернулся на поле. Вот что делает современная медицина.

На этом отрезке «Локо» играл лучше соперника. Очень неплохо вышел на замену Сергей Пиняев. Настырная «девятка» активно напрягала Бориско. Удар в дальний угол — сейв вратаря ЦСКА, удар в ближний угол — ещё один сейв голкипера. Была ещё одна попытка, когда мяч попал в сетку с внешней стороны. Самый реальный шанс у хозяев упустил Батраков. Алексей подкинул мяч в воздух и головой пробил в створ — Бориско снова сыграл надёжно.

Но и Лантратов трудился. Два удара Энрике Кармо — два спасения голкипера «Локомотива». В добавленное время Пиняев зарядил со штрафного в перекладину, а следом хозяева всё-таки отыгрались. Еремеев подставил голову под удар Пиняева — штанга. Но первым на добивании оказался Сильянов. «Локо» ушёл от поражения в основное время на 90+2-й минуте. Безумная концовка!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Первый матч Бориско за ЦСКА — и сразу серия пенальти. Каждая из команд пробила по пять раз, а со знаком минус отметился только Сильянов. Бориско вытащил мяч после удара Александра, а Мусаев добил соперника. ЦСКА стартовал в Кубке с победы в матче, за которым с трибун наблюдали свыше 19 тыс. человек. «Локомотив» очень тяжело входит в новый сезон.