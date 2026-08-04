Талант «Зенита» в Испании, звезда «Барсы» в «Аяксе», инсайды из АПЛ. Трансферы и слухи дня

Ни дня без трансферов и слухов с летнего футбольного рынка! Узнайте о самых интересных новостях за вторник из нашего традиционного обзора.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Воспитанник «Зенита» и экс-игрок «Динамо» продолжит карьеру в Испании
Саба Сазонов
Фото: ФК «Хетафе»
Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита» Саба Сазонов стал новичком клуба Примеры – «Хетафе». 24-летний центральный защитник, сделавший себе имя в РПЛ выступлениями за московское «Динамо», перешёл на правах свободного агента из «Торино». Испанцы заключили договор с игроком сборной Грузии до лета 2027-го. Интересно, что Сазонов мог оказаться в «Хетафе» ещё год назад перед закрытием летнего окна, но тогда сделка сорвалась в последний момент, так как туринцы отправился документы на неверный email. В результате Сабу отдали в аренду «Эмполи», однако за эту команду он не сыграл ни разу после травм.
«Спартак» отправил Ливая в греческую аренду
Гарсия так и не отработал вложенные в его трансфер € 18,7 млн – в 48 матчах за красно-белых форвард забил 10 мячей и сделал пять результативных передач, помог команде выиграть Фонбет Кубок России. Сезон Ливан проведёт в ПАОКе. Чемпионат Греции – не чужая для него лига, ведь в Россию представитель Тринидада и Тобаго переезжал как раз оттуда будучи футболистом АЕКа. Интересно, как местные болельщики отнесутся к тому, что футболист после пяти лет в афинском клубе транзитом через Москву переезжает в Салоники.
«Аякс» всё же дожал сделку по тер Штегену
«Аякс» наконец-то объявил о переходе из «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. 34-летний голкипер арендован амстердамским клубом на один год. Таким образом, немец воссоединился с тренером Мичелом, с которым работал в прошлом сезоне в «Жироне» после аренды в январе 2026-го из «Барсы». Впрочем, тер Штеген почти ничем не помог вылетевшей из Примеры каталонской команде. Он поучаствовал только в двух матчах, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. Трансфер вратаря в «Аякс» задерживался из-за спора относительно налоговых выплат и распределения зарплаты самого немца, но, в конце концов, все стороны ударили по рукам.
«Фулхэм» подписал сразу двух игроков «Реала»
Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос
Фото: Getty Images
«Фулхэм» подтвердил трансферы сразу двух игроков мадридского «Реала» – нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса. За первого английский клуб заплатит € 40 млн плюс € 2 млн бонусами, за второго – € 10 млн. Кроме того, «Реал» получит 30% от суммы будущей перепродажи каждого из них. На подписании молодых испанцев настоял новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа, работавший ранее с ними в Мадриде. Гарсия в 51 игре за «Реал» набрал 13+5, а Паласиос провёл семь матчей за первую команду без результативных действий.
Главные трансферные слухи дня
«Ньюкасл» нашёл замену Гимарайнсу в Бундеслиге
Полузащитник Бруно Гимарайнс – в шаге от перехода из «Ньюкасла» в «Арсенал», сообщает The Athletic. Бразилец ждёт разрешения отправиться на медосмотр для лондонцев – сумма трансфера должна составить € 90 млн. Тем временем «сороки» уже подыскали замену уходящему центрхаву. По информации L'Equipe, «Ньюкасл» ведёт переговоры о приобретении Феликса Нмечи. В минувшем сезоне 25-летний игрок сборной Германии и дортмундской «Боруссии» набрал 5+3 в 39 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 заработал 1+1 в четырёх встречах.
Рейндерс может сменить «Манчестер Сити» на «Ноттингем Форест»
Тейани Рейндерс
Фото: Getty Images
Довольно неожиданная новость о будущем полузащитника сборной Нидерландов Тейани Рейндерса. 28-летний игрок может покинуть «Манчестер Сити» уже через год после трансфера из «Милана». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в трансфере Рейндерса заинтересован «Ноттингем Форест». Daily Mail, в свою очередь, обозначил ориентировочную сумму сделки (£ 55 млн) и позицию самого нидерландца – он готов рассмотреть такой вариант, поскольку хочет, чтобы у него было стабильное место в основе. В завершившемся сезоне Тейани набрал 5+5 в 38 матчах АПЛ и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 – 0+1 в трёх играх.
«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» заинтересованы в форварде «Челси»
Нападающий Николас Джексон близок к уходу из «Челси», но, вероятно, останется в АПЛ. По информации Daily Mail, на сенегальца претендует «Тоттенхэм», однако трансфер 25-летнего игрока может провернуть также «Астон Вилла». Согласно источнику, «Челси» оценивает Джексона в £ 65 млн (€ 76 млн), а сам форвард хочет покинуть лондонский клуб ради стабильной практики. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Баварию». Сенегалец забил 11 мячей и сделал три голевые передачи в 33 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 отдал один результативный пас в четырёх играх.
Одной строкой
- Официально: «Коло-Коло» подтвердил трансфер героя ЧМ-2026 Возиньи, несмотря на слухи, что 40-летний голкипер из Кабо-Верде поменял решение и захотел присоединиться к марокканскому «Беркану».
- Официально: 35-летний голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд, также запомнившийся яркой игрой на чемпионате мира, вернулся в «РБ Лейпциг» – в межсезонье он ушёл свободным агентом из «Севильи».
- Официально: «Страсбург» подписал полузащитника сборной США и участника ЧМ-2026 Джованни Рейну – французский клуб выкупил его у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха за € 4 млн с учётом бонусов (немцы также получат 10% от перепродажи игрока).
- Официально: «Челси» отдал в аренду «Страсбургу» 19-летнего защитника Дженезиса Антви – клубы принадлежат одному владельцу, концерну BlueCo.
- Официально: полузащитник Флорентину Луиш сменил «Бёрнли» на «Ипсвич» – английские клубы договорились о сделке на сумму, равную € 18,7 млн.
- Официально: нападающий Рафа Мир, приговорённый в Испании к восьми с половиной годам тюремного заключения за насилие и подавший апелляцию на решение суда, перешёл из «Севильи» в «Арис» – по подписанному контракту он будет выступать за греческий клуб на правах аренды, а потом на полноценной основе до лета 2028-го.
- Официально: экс-полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий присоединился на правах свободного агента к белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ», контракт подписан до конца сезона-2026.
- Sport24.gr: «Спартак» и «Панатинаикос» договорились об аренде Ливая Гарсии за € 1,25 млн на один год – греческий клуб получит возможность выкупа нападающего за € 12 млн.
- Осман Алтунтерим: «Бешикташ» предложил ЦСКА € 20 млн за Матвея Кисляка – московский клуб потребовал за трансфер полузащитника € 40 млн.
- Кая Темель: «Галатасарай» не оставляет попыток выкупить у «Локомотива» Алексея Батракова и в ближайшее время сделает улучшенное предложение московскому клубу.
- Тимур Лепсая: ЦСКА хочет подписать правого защитника аргентинского «Расинга» Гастона Мартирену и включить в сделку Рамиро Ди Лусиано, чтобы снизить затраты на сделку.
- AS: лучший игрок ЧМ-2026 Родри сообщил «Барселоне», что в случае ухода этим летом из «Манчестер Сити» будет рассматривать предложение только от «Реала».
- Marca: «Фиорентина» близка к аренде полузащитника «Реала» Франко Мастантуоно, клубы дорабатывают последние детали сделки.
- Tribal Football: «Фенербахче» заинтересован в покупке форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и готов предложить значительную сумму за его трансфер.
- Tribal Football: У «Атлетико» есть желание подписать вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша, однако препятствием для перехода может стать высокая зарплата англичанина.
- The Athletic: защитник «Атлетико» Маттео Руджери может продолжить карьеру в «Астон Вилле» – бирмингемский клуб уже провёл переговоры с игроком.
- Санти Ауна: «Интер» и «Байер» предложили € 20 млн за полузащитника «Аль-Иттихада» Муссу Диаби, за развитием ситуации также следит «Бенфика».
- De Telegraaf: «Аякс» отказался продавать «ПСЖ» вингера Мику Годтса за € 40+5 млн и продолжает настаивать на сумме более € 60 млн.
- Ягыз Сабунджоглу: Мохамед Салах, ставший свободным агентом после ухода из «Ливерпуля», согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» с зарплатой в размере € 17 млн за сезон.