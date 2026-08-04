Талант «Зенита» в Испании, звезда «Барсы» в «Аяксе», инсайды из АПЛ. Трансферы и слухи дня

Ни дня без трансферов и слухов с летнего футбольного рынка! Узнайте о самых интересных новостях за вторник из нашего традиционного обзора.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Воспитанник «Зенита» и экс-игрок «Динамо» продолжит карьеру в Испании

Саба Сазонов Фото: ФК «Хетафе»

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита» Саба Сазонов стал новичком клуба Примеры – «Хетафе». 24-летний центральный защитник, сделавший себе имя в РПЛ выступлениями за московское «Динамо», перешёл на правах свободного агента из «Торино». Испанцы заключили договор с игроком сборной Грузии до лета 2027-го. Интересно, что Сазонов мог оказаться в «Хетафе» ещё год назад перед закрытием летнего окна, но тогда сделка сорвалась в последний момент, так как туринцы отправился документы на неверный email. В результате Сабу отдали в аренду «Эмполи», однако за эту команду он не сыграл ни разу после травм.

«Спартак» отправил Ливая в греческую аренду

Гарсия так и не отработал вложенные в его трансфер € 18,7 млн – в 48 матчах за красно-белых форвард забил 10 мячей и сделал пять результативных передач, помог команде выиграть Фонбет Кубок России. Сезон Ливан проведёт в ПАОКе. Чемпионат Греции – не чужая для него лига, ведь в Россию представитель Тринидада и Тобаго переезжал как раз оттуда будучи футболистом АЕКа. Интересно, как местные болельщики отнесутся к тому, что футболист после пяти лет в афинском клубе транзитом через Москву переезжает в Салоники.

«Аякс» всё же дожал сделку по тер Штегену

«Аякс» наконец-то объявил о переходе из «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. 34-летний голкипер арендован амстердамским клубом на один год. Таким образом, немец воссоединился с тренером Мичелом, с которым работал в прошлом сезоне в «Жироне» после аренды в январе 2026-го из «Барсы». Впрочем, тер Штеген почти ничем не помог вылетевшей из Примеры каталонской команде. Он поучаствовал только в двух матчах, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. Трансфер вратаря в «Аякс» задерживался из-за спора относительно налоговых выплат и распределения зарплаты самого немца, но, в конце концов, все стороны ударили по рукам.

«Фулхэм» подписал сразу двух игроков «Реала»

Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос Фото: Getty Images

«Фулхэм» подтвердил трансферы сразу двух игроков мадридского «Реала» – нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса. За первого английский клуб заплатит € 40 млн плюс € 2 млн бонусами, за второго – € 10 млн. Кроме того, «Реал» получит 30% от суммы будущей перепродажи каждого из них. На подписании молодых испанцев настоял новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа, работавший ранее с ними в Мадриде. Гарсия в 51 игре за «Реал» набрал 13+5, а Паласиос провёл семь матчей за первую команду без результативных действий.

Главные трансферные слухи дня

«Ньюкасл» нашёл замену Гимарайнсу в Бундеслиге

Полузащитник Бруно Гимарайнс – в шаге от перехода из «Ньюкасла» в «Арсенал», сообщает The Athletic. Бразилец ждёт разрешения отправиться на медосмотр для лондонцев – сумма трансфера должна составить € 90 млн. Тем временем «сороки» уже подыскали замену уходящему центрхаву. По информации L'Equipe, «Ньюкасл» ведёт переговоры о приобретении Феликса Нмечи. В минувшем сезоне 25-летний игрок сборной Германии и дортмундской «Боруссии» набрал 5+3 в 39 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 заработал 1+1 в четырёх встречах.

Рейндерс может сменить «Манчестер Сити» на «Ноттингем Форест»

Тейани Рейндерс Фото: Getty Images

Довольно неожиданная новость о будущем полузащитника сборной Нидерландов Тейани Рейндерса. 28-летний игрок может покинуть «Манчестер Сити» уже через год после трансфера из «Милана». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в трансфере Рейндерса заинтересован «Ноттингем Форест». Daily Mail, в свою очередь, обозначил ориентировочную сумму сделки (£ 55 млн) и позицию самого нидерландца – он готов рассмотреть такой вариант, поскольку хочет, чтобы у него было стабильное место в основе. В завершившемся сезоне Тейани набрал 5+5 в 38 матчах АПЛ и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 – 0+1 в трёх играх.

«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» заинтересованы в форварде «Челси»

Нападающий Николас Джексон близок к уходу из «Челси», но, вероятно, останется в АПЛ. По информации Daily Mail, на сенегальца претендует «Тоттенхэм», однако трансфер 25-летнего игрока может провернуть также «Астон Вилла». Согласно источнику, «Челси» оценивает Джексона в £ 65 млн (€ 76 млн), а сам форвард хочет покинуть лондонский клуб ради стабильной практики. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Баварию». Сенегалец забил 11 мячей и сделал три голевые передачи в 33 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 отдал один результативный пас в четырёх играх.

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