Что по будущему Месси, Модрича и Роналду в сборных — они заканчивают или нет? Главное

Не так давно в Северной Америке завершился очередной чемпионат мира. Признайтесь, после окончания турнира вас посещала мысль, что мы больше не увидим возрастных звёзд в футболках своих сборных? Криштиану Роналду, Лука Модрич, Лионель Месси — каждый из них велик по-своему. Казалось, что хотя бы один из этой тройки точно завершит карьеру в сборной после ЧМ.

И никто из них пока этого не сделал. А сделает ли в ближайшее время? Разбираемся, что известно прямо сейчас.

Криштиану Роналду, 41 год

В начале июля легендарный португалец прояснил одну деталь: чемпионат мира в Северной Америке стал для него последним в карьере. Криштиану объявил об этом ещё до матча 1/8 финала с Испанией (0:1). Португальцы уступили, а Роналду встретил вылет с турнира со слезами на глазах. Нападающий так и не стал чемпионом мира — этот гештальт он не закрыл. Конечно, Криштиану всегда впечатлял с точки зрения атлетизма, однако тяжело представить, что он сыграл бы на ЧМ-2030 в возрасте 45 лет. Хотя Роналду нередко удивлял.

«Возможно, это прозвучит несколько резко, но с точки зрения бренда Роналду несравнимо важнее, чем вся сборная Португалии и бесчисленное множество других команд, вместе взятых. Речь не о спортивных показателях, а об анализе бренда. Когда Криштиану уйдёт, это станет трагедией. Люди до сих пор не понимают, какое внимание СМИ будет потеряно. Мы упадём с эскалатора на высокой скорости», — слова эксперта по маркетингу Даниэля Са для информационного агентства Lusa.

Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2026 Фото: Getty Images

У сборной Португалии нет недостатка в талантливых футболистах. Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш способны вести команду за собой, однако никто из них и близко не обладает таким коммерческим потенциалом, как Роналду. Наверняка со временем сборная Португалии найдёт замену Криштиану на позиции на поле и назначит другого капитана. Но что делать со всемирным ажиотажем, который испарится после ухода Роналду? Кажется, решить эту проблему нереально. По крайней мере, в ближайшие годы.

«Это был мой последний чемпионат мира. Но теперь у меня будет время подумать, побыть с семьёй. Жизнь продолжается. Завтра я проснусь в том же настроении, что и сегодня. Я сделал всё, что мог», — утверждал Роналду после вылета с чемпионата мира.

Время подумать и побыть с семьёй у Роналду действительно есть. Уже известно, что в конце нынешней недели Криштиану сыграет свадьбу с Джорджиной Родригес. Понятно, что нападающий пока не завершит карьеру, поскольку его контракт с «Аль-Насром» истекает летом 2027 года. Плюс Криштиану несётся к тому, чтобы пробить отметку в 1000 голов.

Однако когда же легенда попрощается со сборной? Пока есть только инсайд журналиста Мохаммеда Авада со ссылкой на одного из португальских агентов. Если верить этой информации, то Криштиану завершит карьеру в сборной после матча с Уэльсом в Лиге наций УЕФА. Он пройдёт 24 сентября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Это домашняя арена «Спортинга» — клуба, в котором Роналду начал профессиональную карьеру. Есть в этом некий символизм.

Ни сам футболист, ни федерация не подтвердили информацию о точной дате прощального матча за сборную. Новый главный тренер национальной команды Жорже Жезуш дал понять, что готов работать со звёздным ветераном.

«Криштиану никогда не станет проблемой ни для национальной команды, ни для меня, — утверждал Жезуш после назначения на пост главного тренера сборной Португалии. — Роналду — символ португальского футбола. Он хочет остаться в «Аль-Насре» и завершит карьеру там. С Криштиану легко работать. Когда придёт время принимать решение, я поговорю лично с Роналду и со всеми остальными игроками. Криштиану — символ Португалии, и его имя навсегда войдёт в историю. Мне очень понравилось работать с ним в «Аль-Насре». Я не оцениваю игрока по возрасту, это относится и к Криштиану».

Время идёт, но до сих пор непонятно, когда же Роналду завершит карьеру в сборной. Понятно, что сейчас Криштиану занят личной жизнью и ему не до футбольных вопросов. Однако через несколько недель португальцу придётся принять решение о своём будущем в национальной команде.

Лука Модрич, 40 лет

Летом казалось, что Модрич не просто завершит карьеру в сборной, но вообще попрощается с футболом. Журналисты Николо Скира и Даниэле Лонго писали, что Лука точно сделает это после чемпионата мира. По информации Скиры, хорват даже согласовал с «Реалом» работу на одной из должностей в клубе. Балканцы вышли из группы, однако уступили португальцам (1:2) в первом раунде плей-офф. Сразу после этого журналисты пытали Модрича на предмет будущего. «Сейчас не время говорить о моём будущем. Вы скоро всё узнаете», — отмахнулся от прессы хорват.

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим сделал громкое заявление: «Хочу, чтобы Модрич остался. Я уже поговорил с Лукой, и, если потребуется, поеду и заберу его лично! Хочу, чтобы Модрич был с нами в этом сезоне». Позиция нового главного тренера сборной Хорватии Славена Билича была схожей: «Я бы хотел, чтобы Модрич продолжил играть за национальную команду».

Лука Модрич Фото: Getty Images

Дальше инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что Лука продлит контракт с «Миланом» на один сезон. Чуть позже Фабрицио Романо написал, что хорват согласовал договор, после чего появилось официальное подтверждение. Длинноволосый полузащитник продлил карьеру как минимум на один сезон.

А что со сборной Хорватии? Тут пока есть только инсайд от итальянского издания La Gazzetta dello Sport. Оно утверждает, что Модрич уже принял решение и сообщил об этом Биличу. Так вот, если верить источнику, то Лука попрощается с национальной командой 6 октября. Именно в этот день Хорватия проведёт домашний матч Лиги наций с чемпионами мира. Игра с испанцами пройдёт в Сплите — тот самом городе, где сборная России сыграла пока что последнюю официальную встречу. Эх, опять стало грустно.

Лионель Месси, 39 лет

Аргентинец, как и Роналду, не планировал полноценно завершать карьеру. У него контракт с «Интер Майами». После поражения в финале ЧМ-2026 Месси отдохнул несколько дней, навестил больного отца в Аргентине, а потом вернулся к игре за «Интер Майами».

Лионель Месси после финала ЧМ-2026 Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес предположил, что Месси принял решение больше не играть за команду. Экс-футболист «Зенита» сказал об этом спустя несколько дней после финала ЧМ-2026. «Думаю, Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за сборную. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, он продолжит играть», — таким было мнение Паредеса.

Понятно, что окончательное решение принимает Месси, а не Леандро. Если опираться на слова журналиста Франа Касаретто, то Лео пока не намерен прощаться со сборной Аргентины. «Согласно информации от источников, близких к Месси, он пока не планирует завершать международную карьеру. Ожидается, что Лео завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки 2028 года», — написал Касаретто в начале августа.

Аргентинское издание Ole предполагает, что их легенда ещё не завершил карьеру в сборной.

«Если Месси продолжает играть за «Интер Майами», то зачем ему покидать национальную команду? Лео был лучшим футболистом ЧМ в 39 лет. Возможно, совсем скоро он примет решение о прощании со сборной. Однако есть ощущение, что это был заключительный матч Месси на чемпионатах мира, но не последний выход на поле в составе национальной команды. Впереди товарищеские матчи, плюс нужно понять, какое расписание составит КОНМЕБОЛ, если учитывать, что Аргентина, Парагвай и Уругвай квалифицировались на ЧМ-2030.

Следующим крупным турниром станет Кубок Америки в 2028 году. Изначально планировали, что его проведут в Эквадоре, но, возможно, турнир состоится на территории США. В этом контексте много спекуляций, однако одно можно сказать наверняка: Лео продолжит играть. И если он сделает это, как на чемпионате мира, как и зачем обходиться без его мастерства?

В Аргентинской футбольной ассоциации ждут решения Месси, но он пока ничего не сказал. Тренерский штаб использует тактику «пусть пройдёт время, пусть немного заживут раны после финала ЧМ». Если Лео захочет, он снова сыграет за сборную. Команда нуждается в нём на новом этапе. С тренером Скалони или без него капитан был и будет незаменим для сборной как на поле, так и за его пределами».