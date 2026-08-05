Мучения ЦСКА с поиском форварда. 10 трансферов на € 20 млн не решили проблему

У ЦСКА снова сорвался трансфер форварда! На сей раз сам московский клуб отказался от бразильца Жуана Сантоса из «Гёзтепе», взвесив стоимость сделки, требовавшей € 15 млн, и качества футболиста. Поиск армейцами настоящего бомбардира уже давно превратился в бразильский сериал или, если угодно, в трагикомедию.

Последним нападающим, забившим за красно-синих 10+ голов за сезон РПЛ с игры (то есть без учёта 11-метровых), был ещё Фёдор Чалов семь лет назад. В сезоне-2023/2024 он же положил 12 мячей за чемпионат, но семь из них – с пенальти. Давайте сделаем своеобразную ретроспективу. Вспомним, кого ЦСКА подписывал в последние годы в линию атаки, как объясняли выбор в пользу этого игрока и чем всё заканчивалось.

Адольфо Гайч

Стоимость трансфера (по данным Transfermarkt): € 8,5 млн

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вернёмся мысленно в лето 2020-го. По итогам предыдущего сезона ЦСКА занял четвёртое место, лучший бомбардир команды Никола Влашич забил 12 мячей (два – с пенальти), а вот самый результативный из форвардов Чалов – только восемь (один – с пенальти). Красно-синие решили усилить линию атаки и отправились за новым голеадором в Аргентину. Там отыскали Танк – высокого и мощного Гайча. Армейцы не пожалели на нападающего «Сан-Лоренсо» € 8,5 млн, и этот трансфер до сих пор в топ-7 самых дорогих в истории клуба.

«Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентины. Он был основным и в U20, и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина — одна из самых сильных сборных в мире. Гайч даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но мы удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях… Надеюсь, мы не ошиблись. Однако можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было — сильный, большой форвард», – говорил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

За «Сан-Лоренсо» Гайч забил восемь мячей в 28 матчах. За ЦСКА – три гола в 39 играх. Оказалось, что уровень топ-клуба РПЛ соотечественник Лео Месси просто не тянет. Да и не только ведущей команды России, если вспомнить ещё о и его провале в «Крыльях Советов». Позже экс спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян признал – покупка Адольфо была ошибкой. Гайча шесть раз отдавали в аренду, а в январе 2026-го отпустили свободным агентом в «Эстудиантес».

Саломон Рондон

Стоимость трансфера: аренда за € 500 тыс.

Саломон Рондон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже в зимнее окно 2021-го ЦСКА взял нового центрфорварда – прекрасно известного в России и адаптированного к РПЛ. Экс-игрока «Зенита» и «Рубина» Рондона. На тот момент 31-летнего уже нападающего арендовали у «Далянь Про». В эту команду венесуэлец попал из АПЛ и наколотил в Китае 14 мячей в 28 матчах.

«Рондон в представлении не нуждается, его все российские болельщики знают. Год назад у него было предложение от «Манчестер Юнайтед». Так получилось, что с китайской стороной не договорились. К счастью, сейчас он оказался у нас. В отсутствие Гайча нам нужен был такой форвард. Если посмотреть, у всех клубов в России есть нападающий такого формата. Со всех сторон считаем, что Рондон нам подходит», – рассуждал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Тем не менее и Рондон не оправдал надежд – не помог ЦСКА подняться выше шестого места. Его физическая форма после долгой паузы оставляла желать лучшего. Саломон провёл за армейцев 13 матчей, забил четыре мяча, но только два из них с игры. В ЦСКА венесуэлец не остался – вернулся в Англию. Рондона подписал свободным агентом «Эвертон».

Антон Заболотный

Стоимость трансфера: свободный агент

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это была красивая история. Летом 2021-го ЦСКА спустя восемь с половиной лет вернул своего воспитанника Заболотного, ушедшего из клуба совсем «сырым» игроком и сделавшего себе имя в «Зените» и «Сочи». Антона удалось забрать из города-курорта свободным агентом. За сочинцев Заболотный забил 15 мячей в 52 матчах, включая девять за сезон РПЛ перед возвращением в ЦСКА. Он-то как раз никогда не был суперснайпером, однако приносил большую пользу в роли «столба».

«Неправда, что у меня есть обида на ЦСКА. На тот момент, когда был в ЦСКА, я был ещё молод и не готов к основному составу. Возможно, клуб правильно поступил, дав мне уйти. Меня отправили в свободное плавание, и я уже там набивал свои шишки, набирался опыта игры. Сейчас именно тот момент, когда я готов усилить ЦСКА», – утверждал Заболотный.

Антон действительно прижился в команде со второй попытки. Хотя с точки зрения результативности в РПЛ у него были разные сезоны в ЦСКА: пять голов в первый год, лишь три – на следующий и девять (повторение личного рекорда – только один с пенальти) – в последний. Всего же Заболотный забил 22 мяча в 104 матчах, то есть эффективность его по сравнению с сочинским периодом чуть-чуть снизилась. Затем клуб не предложил игроку контракт на устраивавших его условиях, и форвард ушёл из ЦСКА.

Виктор Давила

Стоимость трансфера: € 5 млн

Виктор Давила Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансфер Давилы – победителя и лучшего игрока Лиги чемпионов КОНКАКАФ – перед сезоном-2023/2024 выглядел многообещающим. Ради Виктора ЦСКА провернул любопытный трюк на фоне санкций. Московский клуб перевёл деньги самому чилийцу, а тот выкупил себя у мексиканского «Леона» за € 5 млн. Вице-чемпион России получил универсала в линию атаки, которого можно было использовать и на острие, и в качестве инсайда/вингера. В «Леоне» Давила забил 33 мяча в 106 матчах.

Тогдашний главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ждал, что чилийцу не потребуется время на адаптацию и он сразу начнёт делать разницу. «Надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, тренированный — и без раскачки, как и прежде профессиональные футболисты, включится и будет нам помогать», – признавался Федотов.

Тем не менее Давила задержался в ЦСКА только на год. Вернулся в Мексику, поддавшись уговорам не пожелавшей оставаться в России жены. В сентябре 2024-го чилиец перешёл в «Америку», принеся армейцам, согласно Transfermarkt, небольшой доход своим трансфером – его продали за € 7,5 млн. А вот в футбольном плане его карьеру в ЦСКА вряд ли назовёшь яркой. Виктор сыграл за красно-синих 38 матчей и забил всего шесть голов.

Тамерлан Мусаев

Стоимость трансфера: € 300 тыс.

Тамерлан Мусаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В январе 2024-го ЦСКА добавил в линию атаки Мусаева, тренировавшегося когда-то в академии красно-синих. Тамерлан в том сезоне дебютировал в РПЛ и выдал очень неплохие первые полгода, а московский клуб воспользовался возможностью заполучить молодого российского нападающего за адекватные деньги. За «Балтику» он забил 19 голов в 80 матчах. Бабаев так объяснил подписание Мусаева:

«Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы всё равно не перестаём следить за их развитием — поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках. Уже на профессиональном уровне его качества были оценены по существу как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе на внутреннем рынке. Считаем, что у Тамерлана есть всё, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол».

Мусаев действительно хорошо начал в ЦСКА – в 12 матчах забил пять голов. Заработал приглашение в сборную России, а в следующем сезоне положил ещё семь мячей с игры в 30 матчах. Однако с тех пор прогресс нападающего замедлился. В прошлом чемпионате он стал автором всего четырёх голов. Тамерлан проигрывает конкуренцию за место в основе, хотя в плане профессионализма к нему, как и к Заболотному, не было вопросов. Если бы ЦСКА подписал Сантоса, Мусаев, видимо, стал бы третьим выбором для тренерского штаба – после новичка и Гонду.

Сауль Гуарирапа

Стоимость трансфера: аренда за € 400 тыс.

Сауль Гуарирапа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одно падение на шестое место по итогам сезона привело к смене главного тренера и поиску под нового – Марко Николича – нападающих, способных улучшить результативность команды. Среди подписанных летом 2024-го игроков оказался молодой венесуэлец Гуарирапа, поразивший в свои первые полгода в России – в 10 матчах за «Сочи» он положил восемь мячей, причём все с игры. Слухи отправляли Сауля даже в «Зенит», но трансфер провернул ЦСКА. Более того, по Гуарирапе договорились об аренде с опцией выкупа.

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о котором просил тренерский штаб. С учётом ограниченных возможностей нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с молодым футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», – подчеркнул Бабаев, комментируя трансфер венесуэльца.

Однако в ЦСКА с Гуарирапой что-то случилось – мяч упорно не шёл в ворота после его ударов. Новый нападающий не мог забить до 21-го тура чемпионата, словно израсходовав в «Сочи» весь запас фарта. Впрочем, в концовке сезона РПЛ Сауля прорвало, и он завершил карьеру в московском клубе с пятью голами в 30 матчах. Тем не менее армейцы отказались выкупать венесуэльца на тех условиях, которые устраивали «Сочи». Гуарирапа вернулся в прежний клуб и стал путешествовать по миру – уехал в ОАЭ, а затем в Китай.

Секу Койта

Стоимость трансфера: свободный агент

Секу Койта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем же летом ЦСКА взял ещё одного форварда-легионера на выгодных для себя условиях. В московский клуб в качестве свободного агента перешёл экс-игрок «Ред Булл Зальцбург» Койта. У малийца уже был ценный опыт выступлений в Лиге чемпионов и за сборную страны. Карьеру Секу немного подбили травмы, но в ЦСКА старые болячки нападающему не мешали, по крайней мере, он не пропускал из-за них матчи. А его статистика в «Зальцбурге» – 43 гола в 106 играх – давала надежду на то, что Койта покажет себя и в России.

«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, – признавался Бабаев. – Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил больше 50 голов на профессиональном уровне и провел пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлён, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях. Со своей стороны клуб сделает всё необходимое для скорейшей адаптации футболиста. Однако мы надеемся, учитывая семилетний опыт игры Секу в Европе и то, как важно для него, насколько здорово ранее играли в ЦСКА знаковые африканские футболисты, что времени на адаптацию Секу и вовсе не понадобится».

Тем не менее у Койта получилось даже хуже, чем у Гуарирапы. В РПЛ он не мог забить до 24-го тура, а завершил тот чемпионат лишь с тремя голами. Ещё в кубковом турнире выдал пару удачных перформансов. Когда Секу покидал ЦСКА, в его статистике было пять голов в 42 матчах. Уже через год после трансфера армейцы отдали малийца в аренду с опцией выкупа турецкому «Генчлербирлиги».

Артём Шуманский

Стоимость трансфера: € 1,5 млн

Артём Шуманский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом 2024-го ЦСКА пытался усилить атаку не только опытными легионерами, но и за счёт трансфера молодого белорусского форварда Шуманского. Его отыскали на Кипре – в «Арисе» из Лимасола. Московский клуб согласился выкупить Артёма за € 1,5 млн. Шуманский привлёк армейцев хорошими качествами, которые, впрочем, ещё нужно было усовершенствовать. В «Арисе» 19-летний нападающий из Беларуси (напомним, игроки стран ЕАЭС не считаются легионерами в РПЛ) только начал раскрываться – забил три мяча в 18 матчах.

«Артём — молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках, – рассказывал после трансфера Бабаев. – В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды. Уже сейчас он может бороться за игровые минуты. При этом Артём довольно давно является ценным активом на трансферном рынке, поэтому мы убеждены в правильности решения подписать с ним долгосрочный контракт. Также мы очень довольны тем, что удалось серьёзно снизить сумму трансфера с изначально озвученной коллегами из «Ариса».

Вот только прогресс Шуманского оказался не столь быстрым, как ожидали в ЦСКА. До сегодняшнего дня Артём сыграл за армейцев 23 матча и забил всего два мяча. Один гол – в дебютном сезоне РПЛ, другой – в прошедшем Фонбет Кубке России. Да и аренда в «Крылья Советов» не помогла ему раззабиваться, там он вообще не поражал ворота соперников. Теперь Шуманский, видимо, уедет куда-то ещё, хотя до сих пор остаётся в ЦСКА, а июньские инсайды о его переходе в «Партизан» не подтвердились.

Алеррандро

Стоимость трансфера: € 4,2 млн

Алеррандро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один случай, когда забивной легионер просто потерялся в ЦСКА. В феврале 2025-го Алеррандро приезжал в московский клуб в статусе лучшего бомбардира завершившегося чемпионата Бразилии и заявлял о желании оставить такой же след в истории армейцев, как Вагнер Лав. Подписывая этого нападающего, красно-синие тоже заморочились с переводом денег через игрока – Алеррандро выкупил свой контракт у «Ред Булл Брагантино» за € 4,2 млн. Бразильским «быкам» форвард был не слишком нужен, так как раскрылся он только после ухода в аренду в «Виторию». Выступая за эту команду, забил 21 мяч в 52 матчах. Казалось, в ЦСКА учли весь опыт Алеррандро, знают, зачем берут легионера и как использовать его сильнейшие качества.

«Мне кажется, я очень умный нападающий. Я не просто статичный форвард, который отходит назад, чтобы получить мяч в ноги. Много двигаюсь по полю. Не только забиваю голы, но и отдаю голевые. Мне нравится выводить партнёров один на один. Думаю, что благодаря своим сильным качествам идеально впишусь в команду», – говорил о себе без лишней скромности Алеррандро.

Но РПЛ – непростая лига для нападающих, особенно для тех, кто прежде не выступал в Европе. Алеррандро прочувствовал это на собственной шкуре. В первые полгода вообще ни разу не отличился, а за половину минувшего сезона – лишь однажды. Его карьера в ЦСКА продлилась только год. Бразилец провёл 28 матчей во всех турнирах и забил два гола. В январе московский клуб отдал Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» на сезон-2026.

Лусиано Гонду

Стоимость трансфера: бесплатно (обмен на Игоря Дивеева)

Лусиано Гонду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В январе 2026-го, устав от неэффективных поисков забивного нападающего, в ЦСКА приняли радикальное решение. Армейцы согласились обменять своего ведущего защитника и игрока сборной России Игоря Дивеева на центрфорварда «Зенита» Гонду. Сообщалось, что в рамках сделки петербургский клуб доплатил ещё € 2 млн. У аргентинца был хороший первый сезон в «Зените» (стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ с 10 голами), но затем он внезапно потерял место в основе и уходил с более скромной статистикой. В 51 матче за сине-бело-голубых Лусиано забил 13 мячей.

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу её многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, однако это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены, что на сегодня этот трансфер пойдёт на пользу ЦСКА… Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьём и уже адаптировавшийся к чемпионату России», – рассуждал Бабаев.

Гладко было на бумаге, однако в реальности и Гонду как-то потерялся в ЦСКА. На данный момент у Лусиано 15 матчей за армейцев и всего четыре гола, причём, если бы не хет-трик в кубковой встрече с «Крыльями Советов», статистика была бы совсем печальной. Красных карточек, полученных в составе армейцев, у аргентинца столько же, сколько и голов в РПЛ – одна. Новый тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов продолжает доверять Гонду, ставит его в основу на старте чемпионата. Лусиано едва не забил «любимому клиенту» – «Крыльям Советов», однако фарт пока не вернулся.

Итого за последние шесть лет ЦСКА потратил приблизительно € 20 млн на 10 нападающих. Интересно, если бы за эти годы армейцы купили одного, но более высококлассного форварда за те же € 20 млн, получилось бы удачнее?