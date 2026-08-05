Новому тренеру «Акрона» уже стыдно, а руководство верит в позитивный итог. Считать ли клуб претендентом на вылет?

«Это не моя команда». Главная катастрофа старта сезона в России — 1:11 за три матча!

Ещё до 3-го тура мы можем назвать главное разочарование старта Альфа-Банк РПЛ. Это не «Родина» или «Факел» – от них вряд ли кто-то ожидал взлёта. И то, первые поразили всех в Кубке (забили пять «Рубину»), а вторые были близки к камбэку в гостевом матче с «Краснодаром» (из 0:3 за три минуты сделали 2:3).

Это даже не московское «Динамо» и «Локомотив» – у них есть хотя бы по одному очку. Речь об «Акроне».

В двух матчах чемпионата и одном – Фонбет Кубка России команда умудрилась проиграть трижды. Разность мячей катастрофическая – 1:11.

Пока темп по пропущенным мячам и правда впечатляет: в среднем вратари команды (пока это Гудиев и Тереховский) достают мяч из сетки каждые 24,5 минуты. Фан-факт: самой пропускающей командой в истории чемпионатов России была «Тюмень», которая за 30 матчей сезона 1998 года пропустила 89 раз. Но и там более «приемлемый» тайминг – один гол на 30 минут.

Игроки «Акрона» Фото: ФК «Акрон»

А что не так с «Акроном»?

Списывать происходящее на обычное невезение уже сложно. Ведь ещё в прошлом сезоне команда оказалась в стыковых матчах и с огромным трудом прошла «Ротор». Заур Тедеев, который на тот момент уже не рулил командой, пессимистично заявил, что «Акрон», оставшись в РПЛ, прыгнул выше головы и должен был вылетать. Бывший тренер намекал: требуется большая перезагрузка. В первую очередь — кадровая. Особенно после ухода Артёма Дзюбы. Но её, как мы видим, не случилось.

Главное, что сделало руководство – полностью поменяло тренерский штаб. Новый главный – Срджан Благоевич, становившийся чемпионом Казахстана в 2022 году. А после работавший с «Партизаном». Логику назначения отследить легко: Благоевич привык работать с молодыми игроками и развивать их. А ещё ставит своим командам доминирующий футбол. Это изначально заложено в идеологии клуба. Поэтому больших дискуссий вокруг правильности выбора не стояло. Были вопросы только к составу, который, похоже, не особо тянул.

Что мы видим летом?

Клуб продал Ифета Джаковаца (игрок сам попросил отпустить его на родину) и Сергея Волкова (находился в аренде, а «Родина» активировала опцию выкупа).

Свободными агентами ушли Максим Кузьмин, который был игроком ротации, и Боян Димоски – прошлый сезон тоже провёл в аренде.

Также ушёл Эдгар Севикян – не оправдал ожиданий клуба. И тройка, которая пока не нашла для себя новые команды – Артём Дзюба, Кирилл Данилин и Александр Васютин.

Из всех упомянутых только Дзюба был безусловным игроком старта. Но решение расстаться с ним явно не эмоциональное, а осознанное. В том числе и со стороны Артёма. Большинство остальных ушедших, в том числе Джаковац, были скорее игроками на подмогу. То есть костяк команда сохранила.

Что по усилению? Тольяттинцы укрепились левым полузащитником «Урала» Юрием Железновым, двумя нападающими – сербом Слободаном Тедичем и бразильцем Дуду. Плюс появился молодой Никита Платон из «КАМАЗа». Скромно. Даже вне контекста того, что ушло гораздо больше футболистов.

Самое странное, что клуб пока не подписал игроков на проблемные позиции, которые особенно считывались прошлой весной. В первую очередь – в центр обороны. В первых трёх матчах там сыграли три игрока – Марат Бокоев, Родригу Эшковал и Йонуц Неделчяру. Обвинять только их в 11 пропущенных голах странно. Однако в нескольких (особенно с «Зенитом» и «Рубином») их вина прямая. Есть проблемы и с разыгрывающим опорником – посмотрите два последних гола «Ростова», когда мяч тащили вперёд разные футболисты: ошибка – резкий выпад – гол в ворота «Акрона».

Срджан Благоевич Фото: РИА Новости

Впереди тоже не всё гладко. В клубе признают: зависимость от забросов вперёд (ведь раньше там был Дзюба), особенно в кризисные моменты, никуда не делась. Однако Тедич хоть и фактурный нападающий, но не так хорош в борьбе. Поэтому забросы почти не работают. Дуду пока себя никак не проявил.

При этом глупо отрицать, что более-менее осязаемый контур игры, настроенной на владение, у «Акрона» проявляется. Особенно это было видно на отрезках игры с «Рубином». Однако бесконечные ошибки перекрывают все старания. И это уже нельзя объяснить случайностью. Только собственным уровнем, который не соответствует требованиям РПЛ.

Ещё периодически удивляют объяснения Благоевича. Вот что было после «Зенита»: «Это была не моя команда. Многих вещей, которые отрабатывались на сборах, мы сегодня не увидели».

А вот что после «Ростова»: «Мы вышли, как будто вообще не тренировались. Это будто не та команда, с которой я работал. Не помню, когда последний раз говорил, что мне стыдно. У меня нет объяснений».

Ключевой посыл: в двух из трёх матчей – это была не команда сербского тренера. Что-то новое для РПЛ.

После «Ростова» команда выслушала болельщиков. А что говорит руководство?

После четырёх мячей от «Ростова» команда подошла к болельщикам. И в российском футболе родился новый мем. Помните великий разговор Карпина о «Твенте»? Сейчас формулировки похожи. Только вместо «Твенте» – «Ростов».

Настроение болельщиков объяснить легко. Ведь последний раз «Акрон» побеждал дома в РПЛ почти девять месяцев назад – в игре с «Сочи». С того момента в принципе всего раз команда набрала три очка – в апреле с «Балтикой». Новый тренерский штаб, обновляющийся состав… Люди, которые поддерживают команду, вправе требовать другого результата. Генеральный директор клуба Константин Клюшев в интервью Metaratings заверил, что внутри понимают происходящее и намерены исправить ситуацию.

Константин Клюшев генеральный директор «Акрона» «Тут двух мнений быть не может. За игру в действительности стыдно. Прежде всего за командную игру. После матча собрали лидеров, собрали тренерский штаб, поговорили с ребятами. Понимаем, что у этой команды точно есть точки роста. Понимаем, что не хватает агрессии, не хватает немного характера, но я уверен, что они будут и что мы их найдём. Трансферы? Есть кандидаты. Работа не прекращается. Нет такого, что мы завершили её. В этом сезоне, думаю, многие отметят, что трансферная кампания не такая активная, как в предыдущих. Решения по переходам игроков принимаются фактически сейчас. Держим руку на пульсе по тем фамилиям, которые у нас есть в списке».

Исправляться нужно как можно быстрее. Если команда не поднимется из подвала и к осени, спастись будет слишком сложно.

«Сочи» и «Нижний Новгород» знают, что это такое.