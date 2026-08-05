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Расписание спортивных матчей 6 августа 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Лига Европы, Медведев на «Мастерсе» и водный чемпионат Европы
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 августа 2026 года
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За чем следить 6 августа: «Интер Майами» с Месси в Кубке лиг, матчи «Бешикташа», «Бенфики» и ПАОКа и наши прыгуны в борьбе за золото ЧЕ!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды), Монреаль, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 01:00 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Интрига: одержит ли Медведев пятую победу над Ван де Зандсхулпом подряд?

Даниил Медведев (№6 рейтинга) начинает выступление на «Мастерсе» в Монреале. Первым соперником российского теннисиста станет представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (№70). У парней весомая история встреч: они играли друг с другом четыре раза. Каждый матч завершался победой Медведева (4-0).

Турнирная сетка Монреаля
Что известно о команде Медведева:
«Скоро скажем: что, с кем и как». Медведев готов после Монреаля представить новую команду
«Скоро скажем: что, с кем и как». Медведев готов после Монреаля представить новую команду

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атлетико Сан Луис», Кубок лиг MLS + MX, 1-й тур

Кубок лиг MLS + MX . Кубок лиг MLS + MX. 1-й тур
06 августа 2026, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Атлетико Сан Луис
Сан-Луис-Потоси, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый гол Месси после ЧМ-2026?

Лео тренируется с «Интер Майами» уже с 29 июля, хотя мог воспользоваться правом на 21-дневный отдых. Трудяга, что тут скажешь. Более того, 2 августа он даже отбегал практически тайм против «Коламбус Крю». Правда, что ему не свойственно, не забил. Значит, теперь вполне есть шанс увидеть его празднующим рядом с Каземиро – кто б такое мог представить лет 10 назад? Ну и про Луиса Суареса с Родриго Де Паулем не забываем. Эти мужчины как раз сражаются за лидерство в общей таблице МЛС, отставая от «Нэшвилла» на два очка.

Ещё один добрый поступок Лео:
Месси пожертвовал € 80 000 тыс. на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании

🥇🏊 18:30: Прыжки в воду, чемпионат Европы, женщины, синхронный трамплин 3 м

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Синхронный трамплин 3 м
06 августа 2026, четверг. 18:30 МСК
Нет данных

Интрига: смогут ли россиянки удивить?

Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина — олимпийская дисциплина. И чемпионат Европы в Париже покажет перспективы нашего дуэта. Ульяна Клюева и Надежда Трифонова попробуют навязать борьбу более опытным и сильным соперницам. В личных турнирах Клюева стала четвёртой на метровом трамплине, Трифонова взяла бронзу на трёхметровом. Но как будет в синхроне?

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Россия выполнила медальный план в прыжках:
Чемпионат Европы для российских прыгунов всё-таки стал успешным. Кто исправил положение?
Чемпионат Европы для российских прыгунов всё-таки стал успешным. Кто исправил положение?

🥇🏊 19:50: Прыжки в воду, чемпионат Европы, мужчины, вышка 10 м

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м
06 августа 2026, четверг. 19:50 МСК
Нет данных

Интрига: что покажет Терновой?

Руслан Терновой уже стал чемпионом Европы в синхронных прыжках с вышке в паре с Никитой Шлейхером, но он способен побороться за медали и в личном турнире. Соперники — мощнейшие. Тем интереснее будет посмотреть на Тернового, который стал более мышечным, но при этом и особо вес не набрал.

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Терновой и Шлейхер перепрыгали всех на вышке:
Российские прыгуны разорвали соперников на чемпионате Европы. Красавцы!
Российские прыгуны разорвали соперников на чемпионате Европы. Красавцы!

⚽️ 20:00: «Градец-Кралове» — «Бешикташ», Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Градец-Кралове
Градец-Кралове, Чехия
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: звёздные турки рвутся в основную стадию

«Бешикташ» этим летом решил бросить перчатку «Галатасараю» и «Фенербахче», устроив закупку на € 67 млн и забрав в том числе Леандро Троссарда. Бельгийца на третий квалификационный раунд ЛЕ заявить не смогли, но состав турок и без него наполнен заметными игроками. Тогда как весь ростер чехов оценён менее чем в € 13 млн. Ждать ли здесь интриги? Вполне, ведь «Бешикташ» в прошлом году не смог пробиться в основную стадию турнира.

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⚽️ 20:45: ПАОК — «Андерлехт», Лига Европы, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: греки с новым тренером снова покажут класс?

В последние годы матчи греческого клуба притягивают особенное внимание российских болельщиков. Сейчас Магомед Оздоев вернулся в родной чемпионат, а Фёдор Чалов пришёл из аренды, не играет и, вероятнее всего, ищет новый клуб. Но это вовсе не значит, что игры ПАОКа больше не достойны вашего просмотра. У греков теперь новый тренер – итальянец Алессио Лиши, ранее работавший в Испании. С ним уверенно перешагнули киевское «Динамо» (общие 5:2). «Андерлехт» тоже не устоит?

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Оздоев раскрыл детали возвращения из ПАОКа в Россию

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Хартс», Лига Европы, третий квалификационный раунд, первый матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: португальцы вновь удивят с отрицательной стороны?

«Бенфика» на предыдущей стадии прошла швейцарский «Санкт-Галлен». Общий счёт 6:2 как бы намекает: португальцы легко продемонстрировали разницу в классе. Но по факту же они отдали первую встречу (1:2). Да, она была гостевой. Только как знать, вдруг и третий квалификационный раунд они начнут на расслабоне? Тем более «Хартс» – соперник серьёзный: держал в руках золото чемпионата Шотландии до 87-й минуты последнего матча.

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