Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!

«Спартак» стартовал в Fonbet Кубке России с победы. Действующий обладатель трофея разобрался в 1-м туре группового этапа с «Оренбургом».

Главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо немного удивил выбором стартового состава. Испанец внёс сразу семь изменений по сравнению со встречей с «Ахматом». Из вышедших тогда на поле с «Оренбургом» сыграли лишь Кристофер Ву, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс и Пабло Солари. «У нас очень сильная команда, мы действующие победители этого турнира, поэтому серьёзно относимся и выставляем лучшую команду на сегодняшний матч. Чего жду от игроков, которые получали не так много игрового времени? У них огромное желание показать себя. У них есть качества, и они готовы продемонстрировать это. Сейчас всё в их руках», – объяснил Карседо перед игрой.

Однако глобальные перестановки несильно отразились на «Спартаке». С первых минут хозяева помчались в атаку. Хотя первый момент создал именно «Оренбург». Уже на второй минуте Бенхамин Бош вырезал подачу на дальнюю штангу, где Виктор Парада помешал Станиславу Поройкову переправить мяч в створ. А защитник оренбуржцев ещё и подыграл себе рукой.

Какой матч «Спартака» без спорных решений судьи? На восьмой минуте Егор Назаренко придержал Угальде за футболку, после чего форвард упал на газон. 24-летний арбитр Матвей Заика решил не назначать пенальти.

Впрочем, «Спартак» и без пенальти справился с «Оренбургом». Сначала москвичи методично давили на оборону соперника. Крайне нацелен на ворота был Манфред Угальде. Видимо, форвард чувствует приближающийся трансфер Мирлинда Даку. И готовится к конкуренции с новичком. Кстати, Даку присутствовал на матче – находился в ВИП-ложе со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао.

А счёт на 26-й минуте открыл Пабло Солари. Аргентинец забил единственный мяч «Спартака» в основное время Суперфинала Кубка России – 2025/2026. Теперь же Пабло стал первым, кто отличился в новом розыгрыше. Всё началось с грубой ошибки при передаче назад от новичка «Оренбурга» Дмитрия Васильева (перешёл из «Зенита»). «Спартак» перехватил мяч, а Солари в итоге оказался на просторе, оторвался от Артёма Касимова и низом пробил в угол ворот оренбуржцев.

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Уже через пару атак Солари снова стал героем эпизода. На этот раз аргентинец заработал пенальти: ему досталось по ноге от Боша. Исполнил 11-метровый Угальде: форвард развёл мяч и Максима Рудакова по разным углам. Есть первый гол Манфреда с 1 мая (забил тогда «Крыльям Советов» в РПЛ).

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После перерыва «Спартак» быстренько убил интригу. И снова Угальде! Вот что чудесный приход Даку делает. На 52-й минуте Манфред сам накрыл соперника прессингом, отобрал мяч и покатил на Игоря Дмитриева. После чего тот в ответ прострелил в штрафную на отклеившегося костариканца, который в касание переправил мяч в створ. Первый дубль Угальде с 21 сентября 2025 года (забавно, что также в ворота «Крыльев»).

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«Оренбург» откровенно не подъехал на игру. Либо это «Спартак» настолько хорош. С середины второго тайма Карседо решил выпускать молодёжь: на 63-й минуте за команду дебютировал 18-летний полузащитник Иван Сорокин. А чуть позже на поле появился 16-летний Павел Полех. У «Оренбурга» же вышел со скамейки Андрей Касаджиков (автор гола-шедевра в ворота «Ростова» в 1-м туре РПЛ). И арендованный у «Зенита» форвард был самым острым игроком в составе гостей.

Впрочем, ближе к голу был всё равно «Спартак». Парад моментов продолжился: Угальде выходил один на один, но Рудаков выиграл дуэль у форварда. А затем юный Полех накрутил соперника на фланге и подал на Пруцева, который головой пробил рядом со штангой. 16-летний вингер всё же стал автором предголевого действия. Он заработал угловой, после которого четвёртый мяч у «Спартака» забил Наиль Умяров.

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«Оренбург» всё же не ушёл с поля без гола. Уже в следующей атаке мяч после рикошета оказался в ногах у Рената Голыбина. Игрок гостей нанёс не самый коварный удар. Однако ему помог ещё один рикошет от Парады – 4:1.

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На этом парад голов не закончился. И свой мяч забил 16-летний Полех! Массалыга совершил заброс в штрафную, а Павел точно пробил головой. Рудаков не успел среагировать на удар – 5:1. Весь стадион пришёл в восторг после дебютного гола юного воспитанника за «Спартак». Павел – самый молодой автор гола за всю историю клуба! Он отличился в возрасте 16 лет 246 дней, побив рекорд Джано Ананидзе: в 2009-м грузин забил «Локомотиву» в возрасте 17 лет 8 дней.

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«Спартак» подарил праздник болельщикам на старте Кубка. Далее команду ждёт гораздо более тяжёлое испытание: в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ москвичи примут дома «Краснодар». Злой «Оренбург» же встретится в гостях с «Рубином».