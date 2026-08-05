«Краснодар» отдал победу на 90+3-й минуте! Но взял дикую серию пенальти даже без Агкацева

Вице-чемпион России стартовал с победы в Кубке — с «Ахматом» получилось настоящее шоу. А Черчесов снова проиграл Мусаеву.

«Краснодар» провёл первый матч в Fonbet Кубке России. В гости к вице-чемпиону России приехал «Ахмат» со Станиславом Черчесовым.

Групповой этап Пути РПЛ — возможность для игроков, которые не так часто выходят на поле в чемпионате. У «Краснодара» в основе появился молодой Артём Хмарин, в середине поля вышли Даниил Уткин и Магомед Оздоев, на позиции центрального нападающего — Казбек Мукаилов. Место в воротах занял Александр Корякин. У «Ахмата» тоже вышло несколько резервистов, плюс появился Лечи Садулаев, который не выходил на поле в матче чемпионата со «Спартаком».

Мурад Мусаев удивил тем, что распределил правый фланг между Ильёй Ваханией и Валентином Пальцевым. Экс-футболист махачкалинского «Динамо» и вовсе действовал на месте вингера. Садулаев начал матч на правом фланге атаки, а в концовке первого тайма оказался на противоположной бровке.

Самый резонансный хайлайт первых минут — падение Кирилла Щетинина в штрафной площади «Краснодара». Арбитр Павел Шадыханов сразу указал на «точку». А вот Магомед Оздоев показал, что никакого касания не было. Помощники судьи на VAR были того же мнения. Шадыханов сгонял к монитору и поменял первоначальное решение. Удивление Щетинина не спасло его от жёлтой карточки за симуляцию.

«Краснодар» справился с «Ахматом» в кубковом матче Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» владел преимуществом на первых минутах. Хозяева часто задействовали правый фланг, где Пальцев и Вахания напрягали защиту соперника. Однако «Ахмат» постепенно выровнял игру и в концовке первой половины пару раз неплохо сбегал к чужим воротам. Вот только Галымжан Кенжебек влупил выше перекладины, а Щетинин аккуратно покатил мимо дальней штанги.

Впрочем, и «Краснодар» претендовал на гол до свистка на перерыв. Уткин красиво отбросил мяч пяткой на Кристиана, но Вадим Ульянов справился с ударом бразильца. Через несколько минут голкипер «Ахмата» спас, после того как Витор Тормена бил головой со стандарта. На перерыв гости ушли без единого удара в створ, но нельзя сказать, что они играли значительно хуже соперника.

В перерыве Мусаев сделал тройную замену — на поле вышли Жоау Батчи, Никита Кривцов и Дмитрий Воробьёв. Ваханию сняли с игры, в результате чего Пальцев опустился ближе к своим воротам. На старте второго тайма симпатичная комбинация с участием Кривцова и Воробьёва завершилась ударом Оздоева мимо створа. Показалось, что там был рикошет, однако Шадыханов не увидел углового.

На 66-й минуте сработала связка футболистов, которые вернулись в «Краснодар» этим летом. Воробьёв покатил на Уткина, а Даниил вогнал мяч в ближний угол. Есть первый гол полузащитника после камбэка в южный клуб!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Самому Воробьёву очень нужен был гол. У Дмитрия был хороший шанс: он ушёл от вратаря, но пробил с острого угла мимо дальней штанги. Воробьёв бил не по пустому створу — там находился защитник «Ахмата». Примерно с 80-й минуты гости сделали немало для того, чтобы отыграться. И «Ахмату» это удалось в добавленное время. Максим Самородов забросил мяч в штрафную, и тот неожиданно для всех влетел в дальний угол. На повторе так и не понятно, совершил ли Клисман Цаке касание пяткой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кстати, именно Цаке удивил больше остальных в серии пенальти. Албанец взял разбег под левую ногу, а пробил внешней стороной правой стопы (!) и свою попытку реализовал. К тому моменту Ульянов отразил удар Кривцова, а Самородов вонзил мяч в перекладину. Далее промазал Исмаэл Силва, но Александр Черников ответил тем же. Решающими оказались седьмые удары в серии. Корякин не дал забить Жулио Ромау, а Жоау Батчи переиграл Ульянова.

Мусаев остаётся неудобным соперником для Черчесова. Тренер «Ахмата» проиграл коллеге в третий раз в трёх матчах. «Краснодар» в этом сезоне пока только побеждает, а грозненский клуб ещё не выигрывал.