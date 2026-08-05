15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Зенит — Балтика — 1:0, обзор матча 1-го тура Кубка России, видео голов: Андраде, травма Кондакова, статистика, 5 августа 2026

Новичок «Зенита» прибил бывший клуб в Кубке! Но всё перекрыл жуткий нокдаун Кондакова
Георгий Илющенко
«Зенит» — «Балтика» — 1:0
Комментарии
Забивать голы не главная задача Андраде. А он забил, и именно «Балтике»!

Fonbet Кубок России, особенно его групповой этап, – возможность для клубов обкатать молодёжь и увидеть в деле тех, кому не хватает практики в Альфа-Банк РПЛ. Что в очередной раз продемонстрировали в Санкт-Петербурге «Зенит» с «Балтикой». В чемпионате мы бы наверняка оценили афишу «Латышонок против бывшего клуба». А здесь ворота калининградцев защищал Любаков. Но любопытного хватало и так.

Во-первых, долгожданные дебюты за «Зенит» 22-летнего вратаря Москвичёва и за «Балтику» – французского защитника Муйоколо. Во-вторых, неожиданная изначальная схема Сергея Семака с тремя центральными защитниками – в Петербурге их дефицита нет, а играть хочется всем. В-третьих, первый выход Андраде против клуба, который его раскрыл. Кевин-то и сделал результат!

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

Перечислять все изменения в составах не имеет смысла, проще указать всё полностью. У «Зенита» сразу Москвичёв, Сантос, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Энрике, Кондаков, Аугусто. У «Балтики» – Любаков, Кирш, Шильцов, Илья Петров, Муфи, Муйоколо, Беликов, Никитин, Поспелов, Рядно, Чивич. При этом Дркушич сперва поднимался в полузащиту, а потом и вовсе остался там.

Едва матч начался, как Аугусто заработал угловой, а как раз Андраде с подачи Кондакова воткнул головой! Кто пишет сценарий российского футбола? Явно кто-то изобретательный.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» ответила тремя кряду заработанными угловыми. Всего за первый тайм набралось соотношение аж 7:1 в её пользу. Все три гола в РПЛ калининградцы забили со стандартов, а тут у них не летело. Никитин напрягал прессингом Москвичёва: вратарь не видел, кому отдавать, разводил руками и попал в набегающего на него соперника. Повезло, что мяч отскочил не в ворота. 19-летний Поспелов технично уложил на газон Андраде и пытался затолкать с острого угла. Там Москвичёв уже действовал уверенно.

Кевин Андраде Подробнее

Ну а «Зенит» транжирил моменты. Напрягали Любакова Аугусто и Дуглас, из убойной позиции с навеса Веги не попал Ерохин. Раскаты работали, завершение – не очень. К судейству у петербуржцев наверняка тоже будут вопросы. На второй тайм Андрей Талалаев выпустил Андерсона и Хиля. Панамский защитник по-хоккейному сильно заехал локтем в лицо Кондакова, не получив за это даже жёлтой. Прямо как Куль из «Оренбурга» – во 2-м туре РПЛ за попадание шипами в щиток Барриоса.

18-летний полузащитник долго лежал в нокдауне. Пытался продолжить матч, однако присел на газон и попросил замену. Видимо, скоро прочтём про сотрясение мозга. Желаем здоровья!

Даниил Кондаков Подробнее

Дуглас выводил один на один с Любаковым Аугусто. Бразилец дуэль проиграл. Несмотря на это, Семак выпустил Соболева не вместо него, а в пару. Всё-таки Кубок – плацдарм для экспериментов. Ещё вышел Педро, и именно он пяткой разыграл стенку с Александром. Тот пальнул в ближний угол. Любаков справился и там, а добивание Аугусто полетело мимо створа.

Вскоре Педро в соло на скорости забрался в штрафную и покатил под расстрел Аугусто – тот вновь не поставил перед Любаковым неразрешимых задач. Потом и с закидушки Мантуана нападающий прямо во вратаря пробил. Так у Соболева места в старте точно не отвоевать.

Аугусто (внизу)

Аугусто (внизу)

Фото: РИА Новости

На предматчевом флеш-интервью Андрей Талалаев говорил, что постарается и на замены выпускать молодых. Но раз уж разница в счёте была минимальной, добывать очки отправились заодно Бевеев с Максимом Петровым. Не помогло. Потому что Москвичёв потащил петровский удар в упор! А добивание Ковача заблокировал Дивеев. С неудачной передачи Игоря всё и началось: она привела к бевеевскому перехвату. Вот и исправился. Ну и дал партнёру себя проявить заодно.

«Зенит» третий раз подряд обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Похоже на традицию. Только Андраде сменил сторону. Иронично, что именно он и принёс новой команде победу.

В матче «Спартака» голов было гораздо больше:
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Видео
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android