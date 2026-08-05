Новичок «Зенита» прибил бывший клуб в Кубке! Но всё перекрыл жуткий нокдаун Кондакова

Забивать голы не главная задача Андраде. А он забил, и именно «Балтике»!

Fonbet Кубок России, особенно его групповой этап, – возможность для клубов обкатать молодёжь и увидеть в деле тех, кому не хватает практики в Альфа-Банк РПЛ. Что в очередной раз продемонстрировали в Санкт-Петербурге «Зенит» с «Балтикой». В чемпионате мы бы наверняка оценили афишу «Латышонок против бывшего клуба». А здесь ворота калининградцев защищал Любаков. Но любопытного хватало и так.

Во-первых, долгожданные дебюты за «Зенит» 22-летнего вратаря Москвичёва и за «Балтику» – французского защитника Муйоколо. Во-вторых, неожиданная изначальная схема Сергея Семака с тремя центральными защитниками – в Петербурге их дефицита нет, а играть хочется всем. В-третьих, первый выход Андраде против клуба, который его раскрыл. Кевин-то и сделал результат!

Перечислять все изменения в составах не имеет смысла, проще указать всё полностью. У «Зенита» сразу Москвичёв, Сантос, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Энрике, Кондаков, Аугусто. У «Балтики» – Любаков, Кирш, Шильцов, Илья Петров, Муфи, Муйоколо, Беликов, Никитин, Поспелов, Рядно, Чивич. При этом Дркушич сперва поднимался в полузащиту, а потом и вовсе остался там.

Едва матч начался, как Аугусто заработал угловой, а как раз Андраде с подачи Кондакова воткнул головой! Кто пишет сценарий российского футбола? Явно кто-то изобретательный.

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«Балтика» ответила тремя кряду заработанными угловыми. Всего за первый тайм набралось соотношение аж 7:1 в её пользу. Все три гола в РПЛ калининградцы забили со стандартов, а тут у них не летело. Никитин напрягал прессингом Москвичёва: вратарь не видел, кому отдавать, разводил руками и попал в набегающего на него соперника. Повезло, что мяч отскочил не в ворота. 19-летний Поспелов технично уложил на газон Андраде и пытался затолкать с острого угла. Там Москвичёв уже действовал уверенно.

Ну а «Зенит» транжирил моменты. Напрягали Любакова Аугусто и Дуглас, из убойной позиции с навеса Веги не попал Ерохин. Раскаты работали, завершение – не очень. К судейству у петербуржцев наверняка тоже будут вопросы. На второй тайм Андрей Талалаев выпустил Андерсона и Хиля. Панамский защитник по-хоккейному сильно заехал локтем в лицо Кондакова, не получив за это даже жёлтой. Прямо как Куль из «Оренбурга» – во 2-м туре РПЛ за попадание шипами в щиток Барриоса.

18-летний полузащитник долго лежал в нокдауне. Пытался продолжить матч, однако присел на газон и попросил замену. Видимо, скоро прочтём про сотрясение мозга. Желаем здоровья!

Дуглас выводил один на один с Любаковым Аугусто. Бразилец дуэль проиграл. Несмотря на это, Семак выпустил Соболева не вместо него, а в пару. Всё-таки Кубок – плацдарм для экспериментов. Ещё вышел Педро, и именно он пяткой разыграл стенку с Александром. Тот пальнул в ближний угол. Любаков справился и там, а добивание Аугусто полетело мимо створа.

Вскоре Педро в соло на скорости забрался в штрафную и покатил под расстрел Аугусто – тот вновь не поставил перед Любаковым неразрешимых задач. Потом и с закидушки Мантуана нападающий прямо во вратаря пробил. Так у Соболева места в старте точно не отвоевать.

Аугусто (внизу) Фото: РИА Новости

На предматчевом флеш-интервью Андрей Талалаев говорил, что постарается и на замены выпускать молодых. Но раз уж разница в счёте была минимальной, добывать очки отправились заодно Бевеев с Максимом Петровым. Не помогло. Потому что Москвичёв потащил петровский удар в упор! А добивание Ковача заблокировал Дивеев. С неудачной передачи Игоря всё и началось: она привела к бевеевскому перехвату. Вот и исправился. Ну и дал партнёру себя проявить заодно.

«Зенит» третий раз подряд обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Похоже на традицию. Только Андраде сменил сторону. Иронично, что именно он и принёс новой команде победу.