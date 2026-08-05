Новый клуб Салаха, развитие саги Винисиуса и топ-сделки в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Смотрели матчи Fonbet Кубка России? А теперь самое время ознакомиться с трансферными новостями! Мы подготовили для вас традиционный дайджест. Рассказываем о состоявшихся сделках и главных слухах.

Главные состоявшиеся трансферы

Салах прилетел в Турцию

Мохамед Салах Фото: Cemal Yurttas/Anadolu via Getty Images

В ночь с 4 на 5 августа «Трабзонспор» сообщил, что ведёт переговоры о подписании контракта с Мохамедом Салахом. А уже сегодня днём египтянин прилетел в Турцию в форме клуба. Ранее сообщалось, что 34-летний форвард согласовал с «Трабзонспором» двухлетний контракт. В самолёте Салах позировал в футболке с 61-м номером. Это официальный автомобильный и административный код города Трабзон, а также важный символ местной культуры и «Трабзонспора».

Воспитанник «Реала» перешёл в «Байер»

Мигель Гутьеррес Фото: ФК «Байер»

Левый защитник Мигель Гутьеррес перешёл в «Байер» из «Наполи». Немцы купили 25-летнего воспитанника мадридского «Реала» за € 26 млн. Мигель заключил с леверкузенцами контракт до 2031 года. Ранее один воспитанник «Реала» уже здорово показал себя в «Байере», после чего вернулся домой и стал легендой. Имя этого футболиста — Дани Карвахаль. Может, Гутьеррес повторит его путь?

Ещё один грек в АПЛ

Христос Цолис Фото: ФК «Халл Сити

В Греции выросло поколение классных футболистов. Например, недавно в «Арсенал» перешёл вингер Христос Цолис. А теперь из «Олимпиакоса» в «Халл Сити» (новичок АПЛ) перебрался голкипер Константинос Цолакис. Англичане заплатили за футболиста € 23,3 млн, контракт подписан сроком на пять лет. Поможет ли Цолакис «Халлу» сохранить место в АПЛ? От его уверенной игры будет зависеть многое.

Главные трансферные слухи дня

Космическая сумма за Диоманда и прощание с Мастантуоно у «Реала»

Скорый переезд Яна Диоманда в Мадрид был давно анонсирован. Он должен вот-вот состояться. Заодно всплыла конкретная сумма за переход, и она восхищает. Всего год назад ивуарийский вингер оценивался порталом Transfermarkt в € 1,5 млн. «Лейпциг» разглядел таланта в «Леганесе» и отдал за него € 20 млн, грамотно инвестировав. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Реал» гарантированно заплатит € 125 млн, а с учётом бонусов сумма может вырасти до € 140 млн. Космос.

Также Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» договорился об аренде Франко Мастантуоно в «Фиорентину» до конца сезона. С Нико Пасом сработало: тот заиграл на топ-уровне. Глядишь, и тут выгорит.

«Арсенал» и «Ньюкасл» согласовали трансфер Бруно Гимарайнса

Здесь просто процитируем Фабрицио Романо: «Бруно Гимарайнс переходит в «Арсенал»! Соглашение с «Ньюкаслом» достигнуто после долгих переговоров, личные условия с Бруно согласованы ещё в июле. Сумма трансфера — € 87,75 млн. Новый полузащитник для Микеля Артеты». Про это событие у нас уже и текст есть. Если вкратце, лондонцы не зря долго согласовывали переход.

«Ливерпуль» перехватывает у «Байера» таланта «ПСЖ»

Нужно помнить: всегда есть рыба покрупнее. Особенно если ты работаешь в «Байере» и приглашаешь востребованного таланта. Фабрицио Романо указал: «Ливерпуль» установил контакт с агентом Жорже Мендешем — представителем вингера «ПСЖ» Ибрагима Мбайе. 18-летнего сенегальца очень привлекает проект команды Андони Ираолы, поэтому предпочтение он отдаёт именно ему. А не «Байеру», который вёл переговоры с парижанами несколько дней и установил с ними отличные отношения.

«Реал» сделал Винисиусу улучшенное предложение. А тот удалил все посты и упоминания клуба из соцсетей

Контракт Вини с мадридцами истекает следующим летом. А продлевать его он никак не хочет, требуя заметного повышения. По информации The Athletic, клуб сделал ему новое предложение. На встрече гендиректор Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат предложили стороне бразильца улучшенное соглашение, которое «отражает важность игрока для команды и проекта». При этом точные цифры не раскрываются, а переговоры продолжатся в ближайшие дни. Решение о продлении остаётся за футболистом. Окружение Винисиуса считает, что переговоры прошли максимально позитивно.

Источник вполне надёжный. Тем ироничнее, что после этого вингер полностью очистил свои соцсети: удалил все опубликованные посты и убрал любое упоминание «Реала» из описания профиля. К чему бы это?

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Василие Аджич Фото: ФК «Сассуол»