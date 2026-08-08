22 события в РПЛ, которые никак не произойдут. Что случится раньше?

В Альфа-Банк РПЛ сыграно всего два тура, но уже прослеживаются кое-какие нюансы. Кто-то не теряет очков, кто-то не побеждает. Центральные нападающие ЦСКА по-прежнему не забивают, а Артём Дзюба всё ещё находится без клуба. Мы отобрали 10 историй в духе «что произойдёт раньше», а решать вам — при помощи голосования.

«Зенит», «Спартак» или «Краснодар» — кто проиграет раньше?

Четыре команды набрали максимально возможное количество очков по итогам двух туров в РПЛ. Но давайте честно: никто не рассматривает махачкалинское «Динамо» как претендента на достаточно высокое место в таблице. А вот «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» по праву включают в число кандидатов на чемпионский титул. В связи с этим интересно, кто из них проиграет раньше остальных.

«Спартак» успешно начал сезон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Конечно, делать какие-либо предположения можно только на основе календаря. Ближайшая пауза в чемпионате наступит в середине сентября. До этого момента «Зенит» сыграет с «Родиной» (дома), московским «Динамо» (дома), «Спартаком» (в гостях), «Факелом» (в гостях), ЦСКА (дома), «Локомотивом» (дома) и «Балтикой» (в гостях). У «Спартака» следующие соперники: «Краснодар» (дома), «Балтика» (в гостях), «Зенит» (дома), «Оренбург» (дома), московское «Динамо» (в гостях), «Ростов» (дома) и «Факел» (дома).

«Краснодар», как вы уже поняли, в ближайшем туре встретится в Москве со «Спартаком». После этого команда Мурада Мусаева сыграет дома с «Ахматом», съездит в гости к махачкалинскому «Динамо», примет дома «Ростов», слетает в Самару в гости к «Крыльям Советов», встретится дома с «Акроном» и сыграет на выезде с «Оренбургом».

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«Динамо» или «Локомотив» — кто быстрее победит?

Два топ-клуба российского футбола тяжело стартовали в новом сезоне. Ни та, ни другая команда ещё ни разу не победили в чемпионате. «Динамо» поделило очки с «Крыльями Советов» (0:0), после чего уступило «Балтике» (1:2) в Калининграде. «Локо» упустил победу во встрече с «Ахматом» (1:1), а затем неудачно съездил в гости к махачкалинскому «Динамо» (1:2). Команда Михаила Галактионова сейчас занимает 12-е место в таблице, Сандро Шварца — 13-е. Как вам такое?

В ближайшем туре обе команды сыграют в Москве. «Локомотив» встретится с «Акроном» (ни одного очка в двух турах), а столичное «Динамо» — с махачкалинским (шесть очков из шести возможных). Важная деталь: «Локо» проведёт свой матч на один день раньше. В 4-м туре команда Галактионова приедет в гости к «Оренбургу», а «Динамо» через два дня зарубится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

В 5-м туре «Локо» снова выйдет на поле раньше. Он проведёт дерби с ЦСКА, а «Динамо» на следующий день примет на домашнем стадионе «Родину». 29 августа топ-клубы сыграют друг с другом в 6-м туре. Матч пройдёт на стадионе «Локомотива». В 7-м туре «Динамо» ждёт ещё одно дерби — со «Спартаком». «Локо» же по окончании этого матча сыграет на западе России с «Балтикой».

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«Акрон», «Факел» или «Родина» — кто первым победит?

Два новичка РПЛ тяжело стартовали в новом сезоне. «Акрон» и вовсе оказался на последнем месте в таблице. Возникает логичный вопрос: а кто из них победит раньше других? И тут снова нужно смотреть в расписание.

Ближайшие соперники «Факела»: «Ахмат» (дома), ЦСКА (в гостях), «Оренбург» (дома), «Зенит» (дома), «Ростов» (в гостях), «Балтика» (дома), «Спартак» (в гостях).

«Ахмат» (дома), ЦСКА (в гостях), «Оренбург» (дома), «Зенит» (дома), «Ростов» (в гостях), «Балтика» (дома), «Спартак» (в гостях). Ближайшие соперники «Родины»: «Зенит» (в гостях), «Акрон» (дома), «Динамо» Москва (в гостях), «Балтика» (дома), «Динамо» Махачкала (в гостях), «Крылья Советов» (в гостях), «Рубин» (дома).

«Зенит» (в гостях), «Акрон» (дома), «Динамо» Москва (в гостях), «Балтика» (дома), «Динамо» Махачкала (в гостях), «Крылья Советов» (в гостях), «Рубин» (дома). Ближайшие соперники «Акрона»: «Локомотив» (в гостях), «Родина» (в гостях), «Крылья Советов» (дома), ЦСКА (дома), «Оренбург» (в гостях), «Краснодар» (в гостях), «Ахмат» (дома).

В ближайшем туре у аутсайдеров будут тяжёлые матчи. А вот потом «Родина» встретится в Москве с «Акроном». Возможно, именно в этой игре кто-то одержит первую победу в чемпионате.

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«Ахмат» победит или «Крылья» проиграют — что произойдёт раньше?

«Крылья» приятно удивили на старте сезона. Команда Сергея Булатова дважды съездила в Москву и не потерпела ни одного поражения. Более того, она отобрала очки у топов — у «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1). «Ахмат» на стартовом отрезке тоже дважды сыграл против московских команд. Сначала грозненский клуб оставил «Локомотив» без победы (1:1), а затем обидно уступил «Спартаку» (1:2) на последних минутах встречи. Осталось понять, что произойдёт раньше: «Ахмат» победит или «Крылья» проиграют?

«Ахмат» Станислава Черчесова пока не одержал ни одной победы в сезоне Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смотрим в календарь. Что там с ближайшими соперниками «Ахмата»? «Факел» (в гостях), «Краснодар» (в гостях), «Ростов» (дома), «Крылья Советов» (дома), «Рубин» (в гостях), «Динамо» Махачкала (дома) и «Акрон» (в гостях). А вот соперники «Крыльев Советов»: «Балтика» (дома), махачкалинское «Динамо» (дома), «Акрон» (в гостях), «Ахмат» (в гостях), «Краснодар» (дома), «Родина» (дома), «Локомотив» (в гостях).

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Что случится раньше: «Зенит» проиграет или «Акрон» победит?

«Зенит» мощно начал сезон — две победы в РПЛ с общим счётом 8:0. Конечно, нужно сделать скидку на то, что в соперниках были не гранды российского футбола, а «Акрон» с «Оренбургом». Но команда из Санкт-Петербурга пока очень впечатляет с точки зрения голов. Любопытно, что в ближайших шести турах «Зенит» пять раз сразится со столичными клубами. Сначала команда Сергея Семака сыграет дома с «Родиной» и «Динамо», а потом поедете в гости к «Спартаку». После этого чемпион встретится с «Факелом» в Воронеже, после чего примет в Санкт-Петербурге ЦСКА и «Локо». В заключительном туре перед паузой «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой».

«Акрон» на старте пропускает достаточно часто. Фанаты команды наверняка ловят флешбэки из прошлого сезона. Тогда «Акрон» ужасно играл в обороне, на старте этого чемпионата ничего не поменялось. Плюс клуб из Тольятти по-прежнему слабо проводит матчи в Самаре. В ближайшем туре «Акрон» съездит в гости к «Локомотиву», после чего его ждёт настоящая рубка с «Родиной» на поле соперника. Далее команда из Тольятти встретится в Самаре с «Крыльями Советов» и ЦСКА, после чего поедет к «Оренбургу» и «Краснодару».

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Угальде или центральный нападающий ЦСКА — кто забьёт раньше?

У ЦСКА уже давно есть проблема, связанная с отсутствием забивного центрального нападающего. Вот и на старте нынешнего сезона Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев пока не забили ни разу. А что Манфред Угальде? Всего один гол в РПЛ в 2026 году, несмотря на дубль в Кубке на неделе. Трансфер Мирлинда Даку в «Спартак» сократит игровое время футболиста сборной Коста-Рики.

Предсказать, кто забьёт раньше, достаточно тяжело. В ближайшем туре «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром», а ЦСКА зарубится в Москве с «Ростовом».

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Даку после перехода в «Спартак» или Воробьёв — кто забьёт быстрее?

Дмитрий Воробьёв вернулся в «Краснодар» и сразу получил место в стартовом составе. Скорее всего, это временная мера, если учитывать травму Джона Кордобы. Правда, Воробьёв пока никак не забьёт в РПЛ после камбэка. В ближайшем туре «Краснодар» встретится в столице со «Спартаком», который совсем недавно оформил трансфер Мирлинда Даку. Пока непонятно, выйдет ли албанец на поле в матче с вице-чемпионом России, но любопытно, кто забьёт раньше. Даку уже дважды вонзил мяч в ворота на старте сезона, однако то были голы в форме «Рубина». А когда албанец забьёт в составе «Спартака»?

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Что произойдёт быстрее: Дзюба найдёт новую команду или ЦСКА купит центрального нападающего?

Артём Дзюба до сих пор находится в статусе свободного агента. ЦСКА ещё не купил центрального нападающего. Нет, здесь нет никакой взаимосвязи. Московская команда вела переговоры по трансферу бразильца Жуана Сантоса из чемпионата Турции, но от этого варианта отказались. Дзюба покинул «Акрон» в связи с истечением контракта и встретил нынешний сезон без работы. Одна из интриг: найдёт ли Артём новую команду в ближайшие недели? Возможно, он сделает это раньше, чем ЦСКА отыщет нового нападающего. Или всё-таки нет?

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Кисляк vs Батраков — кто забьёт раньше?

Пожалуй, это два самых ярких молодых российских футболиста прямо сейчас. Правда, ни один из них ещё не забивал в нынешнем сезоне. А ведь Батраков в прошлом сезоне разделил второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 13 голами. Статистика говорит о снижении остроты Алексея на старте нового сезона. На этом в том числе сказалась несколько иная роль на поле. Кисляк не забивал так часто, как Батраков, однако периодически находил путь к чужим воротам. И у ЦСКА, и у «Локомотива» есть проблемы. Кто же из молодых лидеров команд забьёт раньше?

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Что будет раньше: Агкацев пропустит с пенальти или Максименко отразит 11-метровый удар?

Вратарь «Краснодара» нередко «съедает» тех, кто бьёт ему пенальти. У Агкацева какая-то космическая статистика в РПЛ — восемь отражённых удара из 12. Это вообще законно? А вот Александр Максименко не славится надёжной игрой в этом компоненте. Доходило даже до того, что тренеры «Спартака» меняли голкипера перед сериями пенальти в предыдущем розыгрыше Кубка России. Илья Помазун приносил московской команде победы в матчах с «Зенитом» и «Краснодаром» (выиграл серию у Агкацева).

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