«ПСЖ» разнесли в первом летнем матче! Сафонов пропустил, как в финале ЛЧ

Клуб из второй лиги Испании забил три безответных мяча. А ведь парижанам через неделю играть в Суперкубке УЕФА.

«ПСЖ» провёл первый матч после финала Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике сыграла контрольную встречу в Испании с «Мальоркой». Результат, мягко говоря, удивил.

В составе парижан огромная группа футболистов выступала на чемпионате мира. И до сих пор некоторые недоступны для матчей. Поэтому на игру с «Мальоркой» у парижан вышел даже не резервный состав. Скорее, это был микс молодёжи с парочкой звёзд, среди которых Хвича Кварацхелия и Илья Забарный. Но главное – в старте оказался Матвей Сафонов.

В первом тайме у россиянина было немало работы. «Мальорка», очевидно, лучше физически готова к началу августа. Всё же у команды нет игроков, выступавших на чемпионате мира. Поэтому к сезону испанцы готовятся дольше. Да и юных игроков у «ПСЖ» вышло много. Например, знаете ли вы Давида Боли, Акселя Кукаба, Димитри Лусеа или Кентена Нджанту?

«Мальорка» — «ПСЖ» Фото: Zuma/TASS

В итоге физическое преимущество помогло «Мальорке» забить дважды уже в первом тайме. На 21-й минуте счёт открыл Зиту Лувумбу: он получил пас от Хана Вирхили, разобрался с Лусеа, сблизился с Сафоновым и в хоккейном стиле прошил Матвея в ближний угол. Мяч пролетел прямо над левым плечом вратаря. Чем-то напомнило гол Кая Хаверца в финале Лиги чемпионов.

А уже в концовке тайма Вирхили оформил дубль. На 40-й минуте «Мальорка» перехватила мяч после невнятного паса Забарного, Серхи Дардер приблизился к штрафной, покатил на партнёра, а тот черпачком перекинул Сафонова. Хотя в первом тайме «ПСЖ» больше владел мячом (61% на 39%), но в остальном выглядел хуже. «Мальорка» превзошла соперника по ударам (9:6), голевым моментам (4:0) и ожидаемым голам (1,31 xG против 0,29).

На второй тайм Сафонов уже не вышел. Вместо него появился Люка Шевалье, чьё будущее в «ПСЖ» пока не до конца определено. «Мальорка» же прошила француза уже на 51-й минуте. После углового на мяч набежал Антонио Раильо и точно пробил головой. Шевалье даже не пошёл на выход. 3:0 – вылетевшая из Примеры в Сегунду команда устроила разгром «ПСЖ»!

На 60-й минуте Луис Энрике заменил Ибрагима Мбайе (которого СМИ отправляют в «Ливерпуль») и Хвичу Кварацхелию, выпустив на поле новую пачку молодёжи. Очевидно, что встреча окончательно превратилась в способ набора формы. Хотя результат изначально не был важен. Но уже через неделю «ПСЖ» предстоит матч за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой». Сможет ли команда за семь дней серьёзно прибавить?