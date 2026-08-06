Развязка в истории рекордного трансфера «Спартака». Почему не получилось у Ливая Гарсии?

Фан-факт: Ливай Гарсия переходил в «Спартак» на пике своей трансферной стоимости. Опять же, если мы ориентируемся на оценки Transfermarkt. В сентябре 2024-го ресурс поставил ему сумму € 15 млн. Это максимум, который был в его карьере. Любопытно, что в греческий АЕК он приходил со стоимостью в € 3 млн – такой вот прогресс за четыре года. А потом с оффером пришёл российский клуб, который нуждался в альтернативе Манфреду Угальде. По разным данным, спартаковцы заплатили за него от € 18 млн до € 20 млн. Учитывая агентские, возможные подъёмные и зарплату, возьмём за ориентир сумму в € 20 млн. По крайней мере, именно так подавали данные греческие медиа.

Спустя полтора года Ливай возвращается в Грецию. Но на этот раз – в «Панатинаикос». Правда, не на постоянной основе, а на правах аренды. Его стоимость сильно просела – до € 7 млн. И нельзя сказать, что это несправедливо.

Зачем «Спартак» брал Ливая Гарсию и как он играл?

Ещё один факт: на момент своего трансфера Гарсия стал самым дорогим подписанием в истории «Спартака». Его взяли в один период с Пабло Солари, пусть за аргентинца и заплатили почти в два раза меньше. В Греции с иронией относились к этому переходу. Да, парень со временем стал звездой АЕКа, неплохо забивал – 22 гола за два сезона. Однако всех смущала сумма – никто и никогда не платил столько за футболиста с Тринидада и Тобаго.

В России к истории тоже относились скептически: не было повальных аплодисментов, но все понимали – команда Деяна Станковича провела крутую осень, а тренер пожелал укрепить центр нападения. Несмотря на классную форму Манфреда Угальде, клуб взял другого статусного игрока, доступного на рынке. Сумма не играла большой роли: «Спартак» просто показал, что готов совершать большие сделки. Была и поддержка: например, Массимо Каррера, который работал с Гарсией в АЕКе, говорил, что у игрока феноменальная скорость, потрясающие техника и умение работать с мячом. Аналогичные слова общественность слышала и от Станковича. В общем, несмотря на высокую стоимость, настроение было скорее оптимистичное: считалось, что такие деньги нельзя потратить бестолково.

Деян Станкович и Ливай Гарсия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что мы получили в итоге: сборы и первая весна, когда Деян использовал Гарсию преимущественно на правом фланге. Ведь посадить на скамейку лучшего бомбардира осени Угальде не представлялось возможным. Ближе к концу сезона уже сам Станкович немного разочаровался в костариканце, поэтому периодически отдавал предпочтение Ливаю. Но так или иначе Гарсию рассматривали скорее как правого нападающего. Большой диссонанс по сравнению с тем, что было в Греции, где он был главной звездой и играл в центре. Итог – 12 матчей в РПЛ (есть в стартовом составе) и один гол умирающим «Химкам» в 30-м туре. Однако тогда им забивали все. Плюс два мяча в Кубке. Вау-эффекта нападающий не произвёл. А Станкович попал в дурацкую ситуацию: с одной стороны, сложно посадить на скамейку лучшего бомбардира, с другой – дорогущего форварда, которому надо играть. Совместить их он не смог.

В следующем сезоне лучше не стало. Ни у Ливая, ни у самого «Спартака». Станкович уже больше думал об уходе, чем о том, как совместить двух нападающих. Гарсия по-прежнему часто отправлялся на фланг, но периодически использовался и в центре. Оттуда он сделал дубль в матче с московским «Динамо» и забил «Краснодару» в первом круге. С места правого нападающего отличился только в игре с ЦСКА. Станкович вскоре ушёл. Период Романова вспоминать не будем, сразу перейдём к Карседо.

В плюс этому тренеру – он точно не рефлексировал на тему того, кто должен играть в центре, а кто – справа. Уже по ходу зимних сборов всё стало понятно. Основная атакующая тройка – Маркиньос – Угальде – Солари. Остальные – на подмену. Гарсия, похоже, даже не рассматривался как альтернатива на правый фланг. Только в центр – как замена Угальде. Всего два матча в основе: после неудачи в Питере Карседо выпустил форварда с «Оренбургом» (там он забил), а потом – с «Локомотивом» (поменял его в перерыве). После чего тот вернулся на скамейку. Свои 10-15 минут Ливай получал почти во всех матчах. А в Кубке даже 25. Однако при таком тайминге очень сложно много забивать.

Подытоживаем: Станкович, может, и хотел видеть Ливая, но так и не подобрал ему место на поле. И не смог совместить с не менее статусным конкурентом. Карседо же чётко дал понять, кто для него номер один. При испанце Гарсия, по сути, не получал шансов. Так что его уход абсолютно закономерен.

Для «Спартака» это выгодная сделка и вернётся ли Гарсия обратно?

Здесь мы не увидим чётких цифр. Греческий SPORT24 сообщил, что «Панатинаикос» заплатит за годовую аренду € 1,25 млн плюс покроет зарплату игрока в размере € 2,5 млн. Опция выкупа – € 12 млн. Блогер Максим Никитин уверен, что опция выкупа – € 15 млн. Она необязательная, а есть ли условия для её активации, пока непонятно.

Ливай Гарсия в «Панатинаикосе» Фото: ФК «Панатинаикос»

Так или иначе, сложно найти плюсы в проекте «Ливай Гарсия в «Спартаке». За полтора года он забил 10 голов – очень грубо, но один его гол стоит примерно € 2 млн. Он помог в трофейном сезоне Кубка – там у него 2+2. Однако результативные свершения закончились на стадии 1/2 финала Пути РПЛ. Сейчас спартаковцы гарантированно получат € 1,25 млн. Плюс сократят зарплатный фонд. А дальше всё будет зависеть от случая: сыграет ли в Греции Гарсия так, чтобы «Панатинаикос» был готов выложить за него € 12-15 млн? Уже последний факт: рекордный входящий трансфер клуба – покупка Джибриля Сиссе в 2009 году за € 8 млн. А в последние годы афиняне тратили на новичков максимум € 5-6 млн.

Выводы делайте сами. Но очевидно, что Гарсия должен провести невероятный сезон, чтобы клуб действительно захотел выкупить игрока, которому совсем скоро исполнится 29 лет.