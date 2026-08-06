Главное чудо старта сезона. Костромской Холанд разносит Первую лигу — уже есть рекорды

Амур Калмыков до 23 лет не играл на профессиональном уровне. А теперь тащит местный «Спартак» в РПЛ — забил уже семь голов в четырёх матчах!

Нападающий костромского «Спартака» Амур Калмыков «разваливает» Лигу PARI. А его команда борется за путёвку в Альфа-Банк РПЛ, сам же нападающий, возможно, вышел на карьерный пик. Да, были два шикарных сезона в «Торпедо» (2020/2021 и 2021/2022), когда Калмыков суммарно оформил 25+16 в 68 матчах Первой лиги. Но сейчас 32-летний форвард просто неудержим.

В прошлом сезоне Калмыков уступил в гонке бомбардиров только Артёму Максименко из «Родины» (17) и Белайди Пуси из «Факела» (16). Сначала Амур забил восемь за «Арсенал». Затем переехал в Кострому и добавил ещё семь. В сумме – 15 мячей (столько же у Саида Алиева, сменившего по ходу того сезона «Черноморец» на «Ротор»).

Калмыков рекордно быстро возглавил список лучших бомбардиров «Спартака» среди действующих игроков команды. Нападающий сравнялся с Денисом Жилмостных – у обоих теперь по 14 мячей. Только защитнику понадобилось для этого 76 матчей, а воспитанник нальчикского футбола потратил всего 16 игр. И, видимо, вот-вот обойдёт партнёра.

Лучший снайпер в истории костромского «Спартака» из ещё играющих – Алексей Горюшкин (38 голов в 230 матчах). 23 мяча забил Михаил Захаров, 22 – на счету нынешнего форварда «Ленинградца» Артемия Укомского. Если Калмыков задержится в клубе надолго, то может стать лучшим в истории Костромы. Но задержится ли?

Четыре года в роли вратаря

Калмыков пробился на профессиональный уровень только в 23 года. Его обучение в Нальчике получилось максимально стихийным. В 14 лет Амур играл в академии как вратарь. Три года становился лучшим голкипером республики, а нападающим бегал только во дворе. Такое развитие не могло привести к стабильному результату, поэтому к совершеннолетию футболист практически завершил карьеру.

Амур Калмыков нападающий костромского «Спартака» «В 20 лет уже забил на футбол. Играл один матч в неделю, даже не тренировался, получал одну-две тысячи за игру. Зарабатывал чисто на карманные деньги, чтобы у отца на шее не сидеть. Хотя всегда мечтал стать футболистом. На любую работу, какую ни приходил, говорил, что обязательно стану футболистом. Мне никто не верил, ведь мне уже исполнилось 20 лет, и у меня не было школы».

Всё поменялось после первенства Краснодарского края, где молодой Калмыков играл за «Кубанскую корону» под руководством экс-игрока нальчикского «Спартака» и «Алании» Аслана Гоплачева. Форварда заметил главный тренер второй команды «Кубани» Евгений Калешин. Краснодарцы вышли на Калмыкова. В переговорах участвовал лично Гоплачев. Игрока взяли сразу в основной состав.

Правда, заявить Калмыкова не успели. Пришлось полгода только тренироваться. За это время в «Кубани» произошли важные изменения – Дана Петреску уволили, а главным тренером стал всё тот же Калешин, который не видел Калмыкова в основе. Поэтому Амура отправили в «Афипс» к Александру Сторожуку.

Первую половину года на профессиональном уровне Калмыков провёл шикарно – 10 голов в 13 матчах. Сразу поехал на просмотр в «Анжи». В первой двусторонке забил пять голов – тут же получил контракт. То есть добрался из любителей до РПЛ всего за четыре месяца. Правда, это был уже постперестроечный «Анжи». К 2018 году звёзды разъехались, поэтому Амур составлял конкуренцию Александру Прудникову и Хуану Лескано – сыграл семь матчей за полгода.

Амур Калмыков в «Анжи» Фото: ФК «Анжи»

Затем Калмыков всё-таки попал к Калешину – перебрался в «Урожай», который выступал во Второй лиге и искал забивного форварда. Калмыков справился с задачей – наколотил 17 мячей в 27 играх. Калешин внезапно покинул команду посреди сезона. С новым главным тренером Николаем Писаревым команда опустилась вниз, пропустила вперёд «Чайку» и не вышла в Первую лигу. Всё верно, до рекламы пива у Николая Николаевича были более интересные дела.

Три захода в РПЛ

За Калмыковым выстроилась очередь из команд Первой лиги. Амур выбрал вариант поближе к дому – борющийся за выживание «Армавир». Забил восемь голов в 25 матчах до закрытия сезона из-за пандемии. С карантина Калмыков вышел игроком «Тамбова», который пытался спастись от вылета из Премьер-Лиги.

Амур Калмыков нападающий костромского «Спартака» «Я вообще дома отдыхал два месяца. Мне позвонил агент. Говорит: «Тамбов» доигрывает семь-восемь матчей, поедешь с ними закончить сезон?» От РПЛ странно отказываться. После «Анжи» хотелось ещё раз попробовать. Будущего с «Тамбовом» не было. Но думал – вдруг удастся выстрелить. Тогда ещё не было разговоров, что «Тамбов» снимется с чемпионата. Я бы не подписался с ними в таком случае. В итоге только от ребят узнал уже, что могут три-четыре месяца не платить ничего».

За «Тамбов» Калмыков отыграл всего 62 минуты в РПЛ. После этого оказался в «Торпедо» у Сергея Игнашевича. По словам самого Амура, экс-защитник ЦСКА и сборной России дал ему крайне позитивный импульс в карьере. Игнашевич верил в Калмыкова – новичок молчал на протяжении 10 матчей, но всё равно продолжал играть в стартовом составе. Доверие оправдалось – москвичи за два года добрались до Премьер-Лиги, а голы Калмыкова принесли команде кучу очков.

Увы, третий заход в РПЛ снова получился провальным – всего пять матчей за автозаводцев и переход в «Родину». В 2023-м мог состояться и четвёртый, однако москвичи уступили «Пари НН» в стыках. Калмыков, к слову, снизил результативность – за два года ни разу не пробил отметку в 10 голов.

В сезоне-2024/2025 назрели перемены. Игра у форварда не шла – забил всего один гол в 12 матчах. Виной тому не только спад, но и стечение обстоятельств. В матче 5-го тура Первой лиги Амур столкнулся с вратарём «Чайки» Михаилом Штепой и получил черепно-мозговую травму. Пропустил восемь матчей. Дальше Калмыков перезагрузился в «Арсенале» и перешёл в костромской «Спартак» за € 150 тыс.

Нашёл свою команду

Амур Калмыков Фото: ФК «Спартак» Кострома

В Костроме Калмыков сразу стал своим. Нет ничего удивительного – ему отлично подходит местный футбол. Много борьбы на чужой половине, поиск свободного пространства после забросов из глубины – отличные условия для габаритного нападающего (рост Калмыкова – 194 см). Ещё в «Афипсе» Амур кайфовал от работы со Сторожуком, который отдельно работал с нападающими над реализацией. «Калмыков всегда был классным нападающим по меркам Первой лиги, но, кажется, впервые оказался в команде, которая играет конкретно на него, которая ультимативно использует именно его лучшие качества, – говорит комментатор ФНЛ Сергей Курманов. – Амур в отличной форме, забивает максимально разнообразно. Удары с пенальти. Игра на добивании, с правой ноги, с левой. Все возможные переменные наконец-то сложились в его пользу».

Калмыков действительно в огне. Первый по ударам в лиге (5,01 за 90 минут) с высокой точностью (60% – в створ), лучший по голевым моментам (3,51) и их реализации (50%). На дистанции сезона показатели придут к среднему, но прямо сейчас они выдающиеся. Главная фишка Калмыкова – его неутолимый голод до голов, благодаря которому он дожимает даже неочевидные моменты.

В 1-м туре – хет-трик в ворота «КАМАЗа» (3:1). Затем дубль в матче с «Сочи» (2:0). «Текстильщику» Калмыков не забил – 0:0. Зато потом отгрузил два мяча «Енисею» (2:2). Такими темпами можно снова добраться до Премьер-Лиги. Тем более «Спартак» в борьбе – пока идёт без поражений. Может, условному «Локомотиву» стоит присмотреться?

Сергей Курманов комментатор ФНЛ «На силовых форвардов, тем более паспортистов, спрос должен быть чрезвычайно высоким в любой отечественной лиге. Тем более Амур только внешне вызывает впечатление стереотипного мощного форварда. Он здорово двигается, несмотря на внушительные габариты, в том числе и с мячом в ногах. Полезен в командной игре. Смог бы заиграть в командах второй половины турнирной таблицы РПЛ. Но при условии, что любая из этих команд будет использовать сильные качества Калмыкова так же, как это сейчас делает «Спартак». Да, защитники в элите покруче. Но Калмыков, если что, способен их продавливать. Несколько лет назад своими глазами видел товарищеский матч на зимних сборах с его участием. Защитник клуба РПЛ в борьбе отскакивал от Калмыкова, как мяч от стенки».

При этом Амур раскрылся в команде, где от футболистов требуется высочайший уровень физической подготовки и работы на тренировках. Это особая философия костромского «Спартака» – кто не бегает и не пашет, тот не играет. С дисциплиной у Калмыкова всё в порядке – помогает религия.

«Тусовщиком я никогда не был. Никогда не пил, не ходил по клубам. Как и любой пацан: общение с девушками, прогулки, кинотеатры – это нормально. У меня была такая возможность. Я начал зарабатывать 100 тысяч в месяц, таких денег никогда не видел. Мог позволить себе в кино пойти, в ресторан, вещи какие-то купить. И я этим начал пользоваться. Когда перешёл в «Анжи», начал задумываться, кто мне всё это даёт. Я всегда верил в бога. У нас в Кабардино-Балкарии традиционные мусульмане. Настоящий мусульманин – это тот, кто совершает молитву и соблюдает столпы, в том числе держит пост в Рамадан. В «Анжи» я пришёл к тому, что нужно быть кому-то благодарным за мои успехи. Всевышний раскрыл мне грудь. Хвала ему за это. Я понимал, что мне многое будет нельзя, если приму ислам. Но точно понял, что смогу без этого. Тогда я начал ребят спрашивать в Дагестане, как правильно и что делать. Мага Мусалов мне рассказал. Потихоньку я начал совершать намаз, продолжаю до сих пор и, дай бог, до конца жизни», – признавался футболист.

Амур Калмыков Фото: ФК «Спартак» Кострома

Если пофантазировать, то варианты в Премьер-Лиге действительно есть. Чем плох, к примеру, «Оренбург»? Тем более Ильдар Ахметзянов хорошо знает подэлитный дивизион.

«Плюсы Калмыкова: мощь, опыт, чувство пространства, умение вести борьбу. Хорош в завершении как в воздухе, так и на земле, – продолжает Сергей Курманов. – Минусы: теряется, когда используется исключительно в качестве столба и «форварда поддержки». Отрезками просаживается форма, временами – из-за поста по весне. Ну и если говорить о потенциальном переходе в РПЛ – Калмыкову уже 32 года. Многие считают, что это неликвидный возраст».

Впрочем, главный бомбардир Первой лиги нацелен на выход в РПЛ вместе с нынешней командой. С новым стадионом (если он всё-таки доберётся до сдачи в эксплуатацию) и с Калмыковым в роли местного Эрлинга Холанда у Костромы довольно большие шансы на повышение в классе.

В тексте использованы цитаты футболиста в интервью «РБ Спорт».