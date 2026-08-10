У Сафонова в «ПСЖ» появится новый конкурент! В Париж едет японец с уникальной судьбой

В «ПСЖ» скоро появится новый вратарь. Фабрицио Романо сообщает: клуб работает над трансфером японца Дзиона Судзуки и активно продвигается в переговорах с «Пармой». «ПСЖ» готов выполнить финансовые требования итальянцев, которые хотят получить около € 35 млн за 23-летнего японца. У Матвея Сафонова будет ещё один конкурент.

Судзуки родился в США в семье отца-ганца и матери-японки. А назвали будущего вратаря в честь библейского места – горы Сион в Иерусалиме. Когда Дзион был маленьким, его семья переехала в японскую Ураву. Там Судзуки стал «хафу». Это японский термин, обозначающий людей смешанного происхождения: чаще всего тех, у кого один родитель японец, а второй – иностранец. Для Японии это важная тема. В стране есть мощный миф об однородности, его отдельное название – «нихондзинрон». Это популярный в Японии жанр литературы и научный дискурс, который утверждает абсолютную и неповторимую уникальность японского народа, его культуры, психологии и общественного уклада.

Позже Судзуки признавался, что получал оскорбления из-за внешности ещё ребёнком: «С начальной школы сталкивался с дискриминационными высказываниями – и никогда им не поддавался. Раз уж заметен – делай хорошее и выделяйся в правильную сторону. Тогда тебя запомнят как человека. Чувствую, что в жизни использую статус хафу как силу».

Футболом Дзион начал заниматься ещё в детском саду, следуя примеру старшего брата. Будущий вратарь ходил с мамой на его матчи, любил таскать перчатки и постоянно тяготел к воротам. Хотя маленький Судзуки был худым и невысоким, постепенно он набрал габариты. Далее поступил в академию «Урава Ред Даймондс», где в подростковом возрасте для него придумали программу. Дзиону на год ограничили тренировочную нагрузку до одного занятия в неделю. Так тренеры хотели, чтобы организм Судзуки оставался в спокойном росте. Действительно, вратарь в итоге вымахал до 190 см, а весит около 100 кг.

С первой командой «Урава Ред Даймондс» Судзуки подписал контракт в 16 лет 5 месяцев, став самым молодым игроком в истории клуба. Но в основном Дзион играл в Кубке Японии. Всего у него набралось 29 матчей за «Ураву» за три сезона. Параллельно голкипер дебютировал за сборную Японии: 19 июля 2022 года сыграл с Гонконгом (6:0) в чемпионате Восточноазиатской футбольной федерации.

В августе 2023-го за Дзионом пришёл бельгийский «Сент-Трюйден». Он забрал вратаря в аренду, где Судзуки должен был стать дублёром своего соотечественника, Даниэля Шмидта (звучит странно, но да). Интересно, что родившийся в США голкипер даже не знал английского и первое время общался только на японском. Но в Бельгии Судзуки начал изучать языки. А главное – Дзион выиграл конкуренцию за место в старте и провёл 32 встречи в чемпионате. 1 февраля 2024-го «Сент-Трюйден» объявил о полноценном трансфере по окончании сезона.

Однако летом того года за Судзуки пришла «Парма», заплатившая за него € 8,2 млн (до этого «Сент-Трюйден» отдал за игрока € 4 млн «Ураве»). Удачная сделка для бельгийцев. Кстати, в «Парме» Дзион стал вторым японцем в истории после легендарного Хидетоси Накаты. В сезоне-2024/2025 Судзуки провёл 37 матчей в Серии А и пропустил 53 мяча («Парма» финишировала 16-й). А в прошедшем чемпионате Дзион принял участие всего в 20 встречах: пропустил более трёх месяцев из-за перелома пальца и ладьевидной кости руки.

Дзион Судзуки Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Хотя за время на поле вратарь показал себя круто. На его счету пять «сухих» встреч, 70,2% сейвов, а также он пропустил на 1,36 мяча меньше, чем ожидалось. В контексте «ПСЖ» важно, что Судзуки хорошо играет ногами. В среднем в прошлом сезоне Серии А он совершал 46,1 касания мяча за встречу, отдавая 62% точных передач и 93% удачных пасов на своей половине поля.

Также Судзуки здорово проявил себя на чемпионате мира. Он вышел на поле во всех четырёх матчах сборной Японии. Во встрече с Тунисом (4:0) Дзион сыграл «на ноль», в остальных же встречах пропускал. Хотя и тащить не забывал: совершил четыре сейва в 1-м туре с Нидерландами (2:2), а также по три – со Швецией (1:1, 3-й тур) и Бразилией (1:2, 1/16 финала).

Дзион Судзуки Фото: Luke Hales/Getty Images

Теперь же Дзион близок к переезду в Париж. По данным Фабрицио Романо, переговоры между «ПСЖ» и «Пармой» продолжаются. Парижане находятся в выгодной позиции перед «Ювентусом» (который также хочет Судзуки), так как туринцы по-прежнему не делали официальных шагов. «ПСЖ» уже представил Судзуки свой проект.

Сам вратарь мечтает оказаться в клубе, хотя ему не гарантируют место в основном составе. Один из вариантов – отправка в аренду для получения регулярной игровой практики. Хотя всё ещё может измениться. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «ПСЖ» может расстаться с Люка Шевалье в случае прихода Судзуки. А Mundo Deportivo добавляет: француз «придёт в ярость», если японец окажется в Париже. И тогда, вполне вероятно, Судзуки останется в клубе и станет основным конкурентом Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов Фото: Adam Pretty/Getty Images

Стоит ли россиянину переживать за статус первого номера сейчас? Вряд ли. По данным журналиста Санти Ауны, возможный трансфер не повлияет на Сафонова. Матвей считается основным вратарём «ПСЖ» перед стартом сезона-2026/2027. Хотя перед прошлым чемпионатом в Париже доверяли Шевалье, но в итоге россиянин выгрыз место в старте. Так что расслабляться Сафонову не нужно.

А вот летом 2027 года неприятные варианты для россиянина возможны. Авторитетное французское издание L'Equipe отметило, что приход Судзуки может изменить иерархию вратарей в команде. Сейчас «ПСЖ» подпишет Судзуки и, вероятно, сразу отдаст его в аренду «Ювентусу». Но через год Дзион может стать основным в Париже. И тогда «ПСЖ» будет выбирать, от кого же избавиться — от Сафонова или Шевалье. Хотя тот же Фабрицио Романо не исключает, что Судзуки останется в команде и не уедет в аренду.

Прямо сейчас вратарский вопрос, по сути, закрыт, и клуб лишь экспериментирует с покупкой нового кипера. Интересно, что если Судзуки в итоге окажется в Париже, то это в каком-то смысле повторит кейс Сафонова, который приезжал во Францию в статусе вратаря на вырост, если учитывать незыблемую в тот момент роль Джанлуиджи Доннаруммы.