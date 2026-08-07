«Реал», «Барсу» и «Сити» тяготит звёздный балласт. От этих игроков топам сложно избавиться

Европейские топ-клубы продолжают работу на трансферном рынке. Однако не все сделки получаются простыми. У многих команд на балансе остаётся «балласт», от которого не выходит избавиться. Кто-то из игроков выступает резко против ухода, а на часть футболистов попросту нет спроса. Смотрим, кто же завис в европейских клубах.

Джек Грилиш, «Манчестер Сити»

Джек Грилиш Фото: Michael Steele/Getty Images

Сезон-2025/2026 эксцентричный англичанин провёл в «Эвертоне». В 22 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Клуб из Ливерпуля не против выкупить Грилиша, однако на это не готовы выделить достаточно средств. «Манчестер Сити» рассчитывает выручить около £ 50 млн, тогда как «Эвертон» готов заплатить только £ 10 млн. Значительное расхождение в оценке игрока.

Tribal Football сообщает, что Грилиш всё равно должен покинуть «Сити». Клуб не включил игрока в заявку на предсезонный тур. Тренер Энцо Мареска воздержался от комментариев относительно перспектив Джека. А сам футболист отметил, что не включён в состав на азиатский предсезонный тур из‑за недостаточной физической готовности после восстановления от травмы.

На помощь «МС» неожиданно может прийти «Атлетико». Мадридцы готовы рассмотреть трансфер Грилиша, однако финансовые условия могут стать препятствием для перехода: еженедельная зарплата игрока в «Сити» составляет около £ 300 тыс., «Атлетико» не готов дать сопоставимую сумму. В планах Диего Симеоне Грилиш рассматривается как кандидат на роль игрока ротации — в связке с Адемолой Лукманом и новичком Ли Кан Ином.

Рафаэл Леау, «Милан»

Рафаэл Леау Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Слухи об уходе Рафаэла Леау из «Милана» ходят уже не первое межсезонье. Но на этот раз ситуация накалилась максимально. И клуб, и игрок устали друг от друга. Поэтому расставание — лучший выход. Однако за 27-летним португальцем нет очереди из претендентов.

В СМИ частенько появляется информация о разных клубах. Например, в начале лета журналист Даниэле Лонго писал об интересе «Галатасарая». В июле La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Барселона» рассматривает Леау как вариант на позицию вингера (в итоге взяли Карима Адейеми и Энтони Гордона). Позже к «Милану» обратился «Манчестер Юнайтед», запросив информацию о возможности покупки Рафаэла (данные Николо Скиры).

Последние данные касались Леау и «Фенербахче». Фабрицио Романо сообщил, что стамбульцы намерены приобрести португальца. Но позже сам клуб выступил с опровержением: «Утверждения, что мы предлагали за Рафаэла Леау около € 100 млн, включая трансферную плату и зарплату, также не соответствуют действительности. Никаких подобных предложений игроку или его клубу не поступало».

Пока что Леау остаётся в «Милане». А новый тренер команды Рубен Аморим не исключает, что игрок и вовсе останется: «Рафаэл — наш, пока ничего не меняется. Самое главное — это команда. Всё не так уж сложно. Я поговорю с Рафаэлом, [Гонсалу] Рамушем, [Алексисом] Салемакерсом и всеми игроками, вернувшимися с ЧМ, чтобы объяснить, что мы будем делать. Они уже знают, что значит играть за такой клуб. Мне известно, что есть много спекуляций по поводу некоторых наших футболистов, но они находятся в нашей команде, пока ничего не меняется».

Федерико Кьеза, «Ливерпуль»

Федерико Кьеза Фото: Michael Regan/Getty Images

Уже не первое трансферное окно Кьеза уходит из «Ливерпуля». И всё никак не получается! В начале июня Федерико обозначил свои амбиции: «Я хочу играть регулярно. Если не смогу продолжить в АПЛ, то мне придётся поискать что-то другое. В первый год в «Ливерпуле» я практически не играл. Отправляюсь в предсезонное турне в США, затем поговорю с клубом и новым тренером Ираолой, после чего посмотрим».

Однако итальянец не вызывает ажиотажа на рынке. В начале лета издание Caught Offside сообщило, что интерес к Кьезе проявляют «Наполи» и «Комо». Тогда источник отметил, что мерсисайдцы готовы отпустить итальянца за € 20 млн. После этого Федерико ещё и откровенно флиртовал с бывшим клубом – «Ювентусом». Он отметил, что «команда навсегда в его сердце, и он хотел бы в неё вернуться». Правда, конкретных обращений в «Ливерпуль» по Федерико так и не поступало.

Уже в конце июля вингер сменил тон: «Я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Люблю этот клуб, болельщиков, люблю всё это. Делаю всё возможное, чтобы получить здесь шанс, а потом посмотрим. Сейчас я думаю только о «Ливерпуле». В начале сезона всё всегда начинается с чистого листа. Возможно, таких «новых стартов» было слишком много, но меня это не волнует». Так что, возможно, Кьеза снова никуда не уедет.

Габриэл Жезус, «Арсенал»

Габриэл Жезус Фото: Alex Caparros/Getty Images

В конце весны The Athletic сообщил, что «Арсенал» намерен летом запросить £ 20 млн за Габриэла Жезуса. Несколько клубов интересовались ситуацией 29-летнего форварда, у которого остаётся всего год по контракту. Тогда же Football Insider опубликовал информацию, что бразильцем интересуется «Эвертон».

Однако клуб из Ливерпуля столкнулся с двумя основными препятствиями. Первое — финансовая планка: требуемые «Арсеналом» £ 20 млн превышают лимиты «Эвертона». Второе — зарплатная ведомость: Жезус получает одну из самых высоких зарплат в лондонском клубе, и это может стать серьёзной нагрузкой для бюджета мерсисайдцев. В итоге дальше разговоров история не продвинулась.

Также имя Жезуса фигурировало как часть сделки по покупке форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. По информации TEAMtalk, Габриэл мог войти в трансфер как игрок для обмена с доплатой. Но пока что нападающий остаётся в «Арсенале». И реальных покупателей на горизонте не предвидится.

Защитники «Челси»

Из центральных защитников «Челси» можно собрать чуть ли не полноценный состав. В клубе есть Ливай Колуилл, Аарон Ансельмино, Трево Чалоба, Йоррел Хато, Мамаду Сарр, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Уэсли Фофана, Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо, Максанс Лакруа. Да, некоторые футболисты универсальны и способны сыграть на другой позиции. Но переизбыток всё равно сумасшедший.

Неприкасаемыми в составе точно остаются (помимо новичка Лакруа) Колуилл и Хато. Сам тренер «Челси» Хаби Алонсо недавно отметил, что ему достаточно «четырёх-пяти центральных защитников». Поэтому клуб устраивает распродажу. Трево Чалоба уже уходит в «Комо» за € 30 млн (информация Фабрицио Романо), Дисаси заинтересовал «Кристал Пэлас» (сообщил Фабрис Хоукинс). Также высока вероятность расставания с Бадьяшилем. Не исключено, что кто-то из компании Ансельмино, Ачимпонг и Сарр может отправиться в аренду.

Рауль Асенсио и Эдуарду Камавинга, «Реал» Мадрид

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не видит в составе Рауля Асенсио. Сразу несколько испанских источников (AS, журналист Мигель Серрано) сообщили, что защитник не входит в планы португальца. Однако СОРЕ отмечает, что Асенсио никакие предложения не интересуют, он сосредоточен, чтобы убедить новый тренерский штаб в своей полезности. А ещё менее вероятным расставание делает травма. По данным AS, он пропустит несколько месяцев из-за повреждения бедра.

Также «Реал» планирует продать Эдуарду Камавинга. Как отметил журналист Серхио Валентин, Моуринью провёл разговор с французом и объяснил тому, что ему будет сложно получать игровое время. Клуб уже занимается поиском вариантов для продажи футболиста. Однако сам Камавинга не хочет покидать команду. Хотя интерес к Эдуарду проявляют «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По данным AS, «Реал» хочет получить за француза € 60 млн.

Марк Касадо, «Барселона»

Марк Касадо Фото: Angel Martinez/Getty Images

В прошлом сезоне Касадо провёл солидные 34 матча за «Барселону» во всех турнирах. Однако реально важным игроком основы Марка не назовёшь. Поэтому каталонцы не против попрощаться с воспитанником. Ценник — около € 30 млн. И в течение лета разные клубы проявляли интерес к полузащитнику.

В июне TEAMtalk сообщил, что покупку Касадо рассматривают «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Позже появилась информация о «Бешикташе» (Sport.es), «Аль-Хиляле» (Marca) и «Манчестер Сити» (Экрем Конур). Но ни с одним из клубов до серьёзного общения не дошло.

Любопытно, что сам Касадо в начале июля опроверг все новости: «Не знаю, откуда берётся информация, что клуб хочет меня продать. Мне ничего не говорили, и мой агент тоже не сообщал мне ничего подобного. Мне пишут (о трансферных слухах. — Прим. «Чемпионата»), но стараюсь ничего не читать. Это лучше всего — не смотреть. Появляется много ерунды. Я сосредоточен на своём деле».

По последней информации от Sport.es, агент футболиста Жорже Мендеш активно ищет ему новый клуб. При этом Марк не хочет ехать в Саудовскую Аравию и Турцию. Так что ждём Касадо в другой команде из топ-5 лиг.

Артур Мело и Дуглас Луис, «Ювентус»

Артур Мело и Дуглас Луис Фото: Getty Images

Два бразильских полузащитника не сильно нужны Лучано Спаллетти. Артур Мело последние годы путешествует из «Ювентуса» по арендам: «Ливерпуль» (2022-2023), «Фиорентина» (2023-2024), «Жирона» (2025) и «Гремио» (2025-2026). У 29-летнего бразильца остаётся 12 месяцев по контракту с туринцами. Но уже сейчас у «Юве» огромное желание отдать Артура. Правда, покупателей на полузащитника не находится.

Дуглас Луис пытался набрать форму в первой половине 2026 года в «Астон Вилле». Игрок вернулся в Бирмингем на правах аренды, но не убедил бывший клуб в необходимости выкупа (опция составляла € 25 млн). Однако и в «Юве» за Дугласа не сильно держатся. При получении предложения туринцы готовы к продаже. В начале августа Tuttosport сообщил, что Луис мечтает о переходе в «Манчестер Юнайтед». Не исключён вариант с обменом Дугласа на нападающего манкунианцев Джошуа Зиркзее. Хотя на прошлой неделе бразилец твёрдо заявил: «Я вернулся в «Ювентус», чтобы остаться. Это мой главный приоритет».

Жоау Пальинья, «Бавария»

Жоау Пальинья Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Прошлый сезон Пальинья провёл на правах аренды в «Тоттенхэме». Лондонцы отказались от выкупа португальца, и тот вернулся в Мюнхен. Однако спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что у Пальиньи, а также у Брайана Сарагосы и Саши Боэ нет будущего в клубе: «Если они захотят остаться, это будет сложно, потому что мы не строим с ними планы. Если останутся, они не станут играть никакой роли в команде».

В середине июля португальское издание A Bola сообщило, что интерес к Пальинье проявляли «Спортинг» (его бывший клуб), «Бенфика» и «Астон Вилла». Отмечалось, что бирмингемцы вовсе близки к соглашению по Жоау. Также ESPN опубликовал информацию, что «Ньюкасл» включил Пальинью в свой шорт-лист. Но пока что опальный португалец остаётся игроком «Баварии».