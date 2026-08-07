Исключение «Краснодара» со «Спартаком», дебют Даку, первая отставка? Интриги 3-го тура РПЛ

Не успели мы вкатиться в сезон, как прошло уже два тура Альфа-Банк РПЛ. А впереди – 3-й. Таблица потихоньку формируется, а топовых матчей становится больше. В предстоящем туре нас ждёт, например, противостояние «Спартака» и «Краснодара». Следовательно, кто-то из четырёх лидеров чемпионата (там есть даже Махачкала) потеряет очки. Но и помимо этого, будет на что посмотреть. Сразу отметим дисквалифицированных – предстоящий тур по этой причине пропустит только Эгаш Касинтура из «Ахмата». Остальные готовы сыграть. И чего мы ждём?

У самарцев был сложнейший календарь на старте: три выездные встречи подряд. Но сыграли они очень достойно – ничья с «Динамо» и ЦСКА плюс победа в Фонбет Кубке России над Махачкалой. Спустя несколько недель команда возвращается на родной стадион, где хозяйничал «Акрон». Наверняка захочется одержать первую победу. Перспективы есть – и неплохие: «Балтика» пока вкатывается в сезон, травм у «Крыльев» нет, а новички набирают форму – вспомнить хотя бы волшебный гол Дениса Макарова в Кубке. Самарцы явно полностью адаптировались к требованиям Сергея Булатова, работу которого мы отмечали и в прошлом сезоне, и готовы давать результат.

У калининградцев, что парадоксально, был зеркальный календарь в РПЛ на старте – тоже сыграли с ЦСКА и «Динамо». Но и очков набрали больше – в отличие от будущего соперника, они победили команду Сандро Шварца. Правда, в середине недели уступили в Кубке «Зениту», сыграв вторым составом. Однако бо́льшую часть игроков мы едва ли увидим в субботней встрече. Зато можем увидеть дебют французского новичка Лориса Муйоколо. Правда, Андрей Талалаев явно не тот тренер, который даёт возможность проявить себя сразу. Если это не Евгений Латышонок, который, похоже, уже выбран первым номером на сезон.

У «Локомотива» плохой старт после бронзы прошлого сезона. О причинах уже сказано много: тезис Дмитрия Баринова уже остался в истории как иллюстрация происходящего сейчас. Правда, говорить, что все бегут из клуба, не очень корректно: из ключевых ушли только Данил Пруцев (вернулся в «Спартак») и Дмитрий Воробьёв (выбрал «Краснодар»). Есть несколько подвисших игроков вроде Артёма Карпукаса и Алексея Батракова, но пока они в команде. Хотя текущая ситуация явно не играет в плюс настроению в коллективе. Однако Михаил Галактионов пока спокоен. Или делает вид, что спокоен. Так или иначе, где набирать очки, если не с «Акроном»? Тем более некоторые наверняка помнят весеннюю часть сезона, когда москвичи накидали тольяттинцам пять голов.

У «Акрона» – аналогичная ситуация. Правда, к ней добавляются 0 очков и самый низ таблицы. А ещё семь пропущенных мячей – столько же лишь у «Родины». У тольяттинцев огромные проблемы в обороне и с выходом в атаку. И пока нет понимания, как эту ситуацию изменить без подписания новичков. К «Локомотиву» они вряд ли подъедут. «Акрон», кстати, никогда не побеждал «Локо» в официальных встречах в основное время. И ощущение, что тенденция продолжится. Возможно, данный матч – дедлайн для тренера Срджана Благоевича, и в случае очередного, четвёртого подряд поражения в сезоне, кресло под сербом как минимум зашатается. А как максимум даже может случиться первая отставка в сезоне.

ЦСКА и «Ростов» – временные соседи по таблице. Однако между ними есть существенная разница: москвичи – первые в РПЛ по ожидаемым голам. Согласно рейтингу Fotmob, они должны были забить четыре раза (по факту – три). Это больше, чем у «Зенита» (3,9 при восьми забитых) и «Краснодара» (3,6 при шести забитых). «Ростов» в этом плане только 10-й. У них 2,6 ожидаемого гола, но пять – в таблице. Столько они набрали в основном благодаря издевательствам над «Родиной» в прошлом туре, которой положили четыре мяча.

Но был и 1-й тур, где команда в меньшинстве умудрилась проиграть «Оренбургу». У ЦСКА таких проблем не наблюдалось. Сначала армейцы дожали «Балтику», однако во 2-м туре не смогли провернуть такой же трюк с «Крыльями». Несмотря на преимущество по статистике, встреча закончилась вничью. Для более убедительного позиционирования им, конечно, надо побеждать дончан. Даже несмотря на то, что вопрос с забивным нападающим всё ещё не решён.

Одно из самых интересных противостояний, которое открывает воскресный день – встреча двух динамовских команд. И вряд ли перед стартом сезона кто-то мог представить нынешний расклад в турнирной таблице. Махачкала – в четвёрке лидеров, а москвичи – в зоне стыков. Вадим Евсеев тасует схемы и добивается результата. В прошлом сезоне он не пересекался с «Динамо». Зато ещё при Хасанби Биджиеве команда на своём поле смогла победить соперника 1:0. Это единственная победа над тёзками в истории РПЛ.

Сандро Шварц был очень доволен после первого успеха команды, который случился в середине недели в кубковом противостоянии с «Факелом». И попросил игроков сохранить такой же настрой и энергетику на чемпионат. Правда, многие до сих пор так и не разобрались, во что собирается играть «Динамо». Хотя по тому же рейтингу ожидаемых голов они заслужили 2,2 мяча при одном забитом.

Продолжится тур в Петербурге, где к мощному «Зениту», который, в отличие от прошлого года, круто начал сезон, приедет «Родина». В Кубке России москвичи накидали пять мячей «Рубину», но едва ли к этому стоит относиться серьёзно. Казанцы использовали отчасти второй состав и явно растерялись. Проецировать этот сюжет на РПЛ странно. Тем более «Зенит» и правда в классной форме.

Помогают отсутствие травм лидеров (хотя Сантос и Энрике приехали позже, но справляются и без них) и отличная форма Максима Глушенкова на старте. В прошлом туре он сделал хет-трик. В 1-м – дубль у Александра Соболева. Понятно, что «Акрон» и «Оренбург» не те соперники, на которых нужно ориентироваться, однако «Родина» явно не сильно их превосходит. Любопытно, что это первый матч РПЛ, который пройдёт в Петербурге, и первый в истории данного противостояния. В Кубке сломался Кондаков, но вряд ли это будет проблемой. Глушенков уже наверняка готовится обновить свои голевые достижения.

Фан-факт: в 2026-м «Спартак» – самая волевая команда РПЛ. Красно-белые выиграли четыре из семи матчей, в которых уступали в счёте. Последний пример – «Ахмат», который вёл до 39-й минуты, а пропустил второй уже в добавленное время. На втором месте в списке – «Краснодар» и «Оренбург». У них по три победы. Что всё это значит? Только то, что первый пропущенный гол в главном матче тура не будет иметь особого значения. И те и другие знают, как переворачивать ход неудачной встречи.

Ещё один факт: «Краснодар» – единственная команда, которая смогла одолеть «Спартак» на его поле при Хуане Карлосе Карседо. Это исключение случилось в апреле. И тоже, кстати, волевым образом. Кристофер Мартинс забил первым, а потом Эдуард Сперцян и Жубал перевернули ход неудачно складывающейся игры. Понятно, что сейчас всё иначе. Хотя бы потому, что у вице-чемпионов сияет уже не армянин, а Никита Кривцов. А за «Спартак», к слову, наверняка дебютирует Мирлинд Даку. Интересно, как это будет?

У обеих команд по три очка и по одному поражению от топа. Казанцы в меньшинстве не справились с «Краснодаром» в 1-м туре, а «Оренбург» в равных составах не смог переломить ход игры с «Зенитом». Итог – получили по три мяча. Однако при этом у команд по одной победе. Есть и ещё схожесть: «Рубин» и «Оренбург» пропустили по пять мячей в Кубке. Но если от «Спартака» это было хоть немного ожидаемо, то от «Родины» – не совсем. Так что и одним, и другим нужно реабилитироваться.

Интересно, что в прошлом сезоне их противостояние в РПЛ дважды завершилось вничью. Но в недавнем товарищеском матче сильнее оказались оренбуржцы. Возможно, тренерский штаб уже сможет рассчитывать на Хорди Томпсона, который всё-таки вернулся в Россию. Да и про Андрея Касаджикова (в Кубке у него кстати голевой пас) забывать нельзя. Казанцы же будут учиться жить без Даку. Интересно, что из этого выйдет.

Единственный матч, вынесенный на понедельник, пройдёт в Воронеже. «Факел» наряду с «Акроном» – пока худшие команды старта сезона. Два поражения в чемпионате плюс неудача в Кубке. В принципе, неудивительно, ведь воронежцы зашли в РПЛ с составом из Лиги Pari, по ходу поменяли руководство, и, по сути, у них не было достаточного времени на обновление. Пока из реального усиления – только Алексей Сутормин и марокканский защитник Ходейфа Эль-Мхассани. Так что вся надежда пока лишь на искусственное поле и поддержку болельщиков.

У «Ахмата» старт тоже не из лёгких. Но это обусловлено и календарём. В 1-м туре грозненцы спасли результат с «Локомотивом», а потом не удержали хотя бы ничью со «Спартаком». Дальше – поражение по пенальти от «Краснодара» в Кубке. Сейчас будет явно проще. По классу игроков грозненцы явно превосходят Воронеж. Осталось доказать это на поле.