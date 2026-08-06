Топ-матчи пятницы: «Бавария» — «Астон Вилла», Сербия против России в волейболе и теннис

Лучший спорт 7 августа: битвы Мирры и Рыбакиной в Торонто, а также «Торпедо» — «Сочи» в Первой лиге! Следите за событиями вместе с нами!

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✅ 🎦 ⚽️ 15:00: «Бавария» — «Астон Вилла», товарищеский матч — 2:1

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Интрига: афиша уровня ЛЧ, пусть и товарищеская

Скучаете по Лиге чемпионов? Хоть как-то утолить голод топового футбола способны вот такие афиши, хоть они и носят товарищеский характер. «Бавария» против «Астон Виллы» – такое мы уже видели на общем этапе ЛЧ-2024/2025, и тогда англичане не сплоховали (1:0). Сейчас у команд уже другие составы. Да и тренеры будут проверять молодёжь с ближайшим резервом. Мюнхенцы вот в межсезонье уступили «Веену» (1:2), бирмингемцы – «Порту» (1:2) и «Реалу Сосьедад» (2:4). Посмотрим, кто сейчас в лучших кондициях.

В Мюнхене довольны трансферной кампанией: Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес: у клуба получилось идеальное трансферное окно

✅ 🎾 19:40: Энн Ли (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан), Торонто, третий круг — 2:6, 5:7

Интрига: как Рыбакина откроет историю встреч с 31-й ракеткой мира из США?

Елена Рыбакина (№2 рейтинга) в третьем круге «тысячника» в Торонто сразится с Энн Ли (№31). Для девушек эта встреча станет первой. Представительница Казахстана в прошлом году в Канаде добилась выдающихся результатов и добралась до полуфинала.

❌ ⚽️ 20:00: «Торпедо» Москва — «Сочи», Первая лига, 5-й тур — «Торпедо» объявило о переносе матча на 8 августа

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Интрига: а сочинцы вообще планируют вернуться в РПЛ?

Четыре очка за четыре тура – точно не предел мечтаний для клуба Лиги Pari, который свалился из Альфа-Банк РПЛ. Понятно, что сейчас турнирную таблицу изучать ещё рано. Но к ней уже можно приглядываться, и там «Сочи» вблизи зоны вылета. Да и «Торпедо» после побед в двух стартовых турах подсбавило – домашняя ничья с «Шинником», поражение от тульского «Арсенала». Того самого, которого сочинцы громили совсем недавно (5:0). Обоим клубам пора просыпаться. И как раз им выпала личная встреча, что интригует ещё сильнее.

✅ 🏐 20:00: Сербия (ж) — Россия (ж), товарищеский матч

Интрига: как выглядит сборная России после возвращения?

Сборная Сербии встречает Россию после официального возвращения на мировую арену. Первый турнир подопечные Константина Ушакова проведут ещё не скоро – только в 2027 году, но сыгрывать состав нужно уже сейчас, хотя бы в контрольных играх. Первый матч между командами прошёл в закрытом режим и завершился вничью (2:2) – в товарищеском матче такое возможно! Вторая встреча уже будет боевой, при зрителях и до победы одной из команд. Судя по статистике, у россиянок в первом матче многое получилось в атаке. Теперь посмотрим на взаимодействия наших девушек воочию!

✅ 🎾 21:30*: Мирра Андреева (Россия) — Лейла Фернандес (Канада), Торонто, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Мирра с финалисткой ТБШ?

Мирра Андреева (№5) в третьем круге турнира серии WTA-1000 в Торонто сразится с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес (№34). Для россиянки и канадки эта встреча станет четвёртой. Мирра ведёт в их противостоянии со счётом 2-1.