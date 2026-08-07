Топ-трансферы в Саудовской Аравии закончились. Лига реально обеднела и выбрала путь Китая?

Слухи о появлении Мохамеда Салаха в Саудовской Аравии прогревались практически четыре года – с тех пор, как там обосновался Криштиану Роналду, а за ним мощным потоком рванула лавина из звёзд разного калибра. Один из самых статусных футболистов мира, да ещё и мусульманин – ну и как такого не подписать на Ближний Восток?

«Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Кадисия» и прочие «Аль» – со всеми ними в разное время связывали в СМИ легенду «Ливерпуля». Зимой ходили инсайды, как мерсисайдцы заработают на продаже египтянина до € 100 млн, хотя его контракт в Англии завершался. Тем не менее он отпахал его до конца и стал свободным агентом. И внезапно прописался не в саудовской лиге, а в турецкой! Где хватает зарплатных долгов. Недавно на это жаловался даже Виктор Осимхен из «Галатасарая», что уж говорить об остальных.

Как так получилось?! Саудовцы начали экономить.

Саудовская Аравия больше не будет приглашать звёзд на бешеные контракты

Понятно, что прошла только четверть августа. Но раз уж в Саудовскую Аравию не отправился свободный Салах, выводы можно сделать уже сейчас. Первый закупочный сезон даже не берём: там от количества статусных подписаний рябило в глазах. А с двумя последующими нынешний тоже не слишком сравним.

В сезоне-2024/2025:

«Аль-Хиляль» потратил суммарно € 94 млн на Маркоса Леонардо, Мотеба Аль-Харби (спасибо лимиту) и Жоау Канселу;

«Аль-Наср» за Бенто, Габриэла и Уэсли раскошелился на € 59 млн. Да, не космос, но зимой был куплен за € 77 млн Джон Дуран;

«Аль-Иттихад» за Муссу Диаби и Стивена Бергвейна отдал € 81 млн;

«Аль-Ахли» забрал Айвана Тони и Вендерсона Галено за € 92 млн.

В сезоне-2025/2026:

«Аль-Иттихад» заплатил € 96 млн за Юссефа Эн-Несири, Джорджа Иленикену, Махамаду Думбия и Рожера Фернандеша;

«Аль-Наср» за € 90 млн приобрёл Жоау Феликса, Кингсли Комана и Мохамеда Симакана;

«Аль-Хиляль» не пожалел € 153 млн на Дарвина Нуньеса (потом исключив его из заявки ради Карима Бензема), Тео Эрнандеса, Мохамеда Мейте, Саймона Буабре и Юсуфа Акчичека;

«Аль-Кадисия» отстегнула € 68 млн за Матео Ретеги.

Сейчас же единственные звёздные пополнения – Крисенсио Саммервилл (из «Вест Хэма» в «Аль-Хиляль» за € 64,5 млн), Эдуард Сперцян (из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за € 22 млн) и Франсишку Тринкау (из «Спортинга» в «Аль-Ахли» за € 39 млн). Совсем не густо.

Эдуард Сперцян Фото: alahlifc.sa

Причина – в смене стратегии. Нет, деньги не закончились. Всё-таки стране ещё проводить ЧМ-2034. Просто Саудовская Аравия весной этого года резко скорректировала программу господдержки местного спорта, чтобы диверсифицировать экономику и ослабить зависимость от нефти. Проще говоря, приказала слишком обильно больше не жировать, сделав упор на внутренние, а не на внешние рынки. Причём зимой была одна весомая предпосылка.

В начале 2026 года Роналду устроил бунт, больше месяца пропуская матчи саудовской лиги. Изначально считалось, что всё это из-за перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из «Аль-Иттихада» – Криш был до предела возмущён подобному укреплению конкурента на фоне пассивности на рынке «Аль-Насра».

Как выяснила португальская A Bola, дело было не только в этом. По данным издания, Роналду закончил бы бастовать раньше, выплати «Аль-Наср» задолженность по зарплате. И не только ему, но ещё и клубному персоналу. Самая мякоть в том, что «Аль-Наср» принадлежит саудовскому Государственному инвестиционному фонду (PIF) точно так же, как и другие местные гранды – «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и до недавнего времени «Аль-Хиляль» (об этом ниже). То есть проблемы если и появились, то явно не у одного «Аль-Насра». А переход Бензема состоялся внутри одной экосистемы, тут никаких вопросов.

Подтверждают тезис и нынешние беды «Ньюкасла», который также принадлежит PIF. Именно про него мы недавно выпустили материал под заголовком «Самая страдающая команда лета». Помните, как в Англии люто протестовали из-за продажи клуба саудовским инвесторам? Разгневанные представители Премьер-лиги, а первыми среди них шли, по сведениям Daily Mail, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон», закидывали руководство АПЛ многочисленными жалобами.

Получается, зря паниковали. Прошлым летом из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» сбежал Александер Исак, этим – разом Энтони Гордон (в «Барселону») и Сандро Тонали (в «Тоттенхэм»), а Бруно Гимарайнс вот-вот примерит форму «Арсенала». Такой печали не выдержал главный тренер Эдди Хау – и тоже помахал рукой. Саудовцы не забили на клуб – даже выписали на смену Хау 38-летнего немца Маттиаса Яйссле из «Аль-Ахли». И всё же новый гранд в ближайшей перспективе из «Ньюкасла» едва ли получится.

Повторения китайского сценария всё равно ждать не стоит

Параллельно в конце июля саудовское СМИ Arriyadiyah выдало пушку-инсайд – долги «Аль-Насра» превышают € 187 млн. PIF ищет пути выхода из кризиса и рассматривает два серьёзных предложения о покупке клуба. Хотя бы частичной. Вполне вероятен трансферный бан. «Новичков не будет, если руководство не обеспечит финансирование за счёт доходов», – сообщил изданию близкий к PIF человек. Или, как мы любим писать на «Чемпионате», «знакомый с ситуацией источник».

Некоторые футболисты «Аль-Насра» мирятся с невыплатами зарплат. Долги, конечно, обещают закрыть позже. Только на какой срок растянутся выплаты? И могли ли футболисты хотя бы на секунду представить, что столкнутся с такими бедами на Ближнем Востоке? «Мы решили, что доля внутренних вложений должна составлять 80%, а международных – 20%», – утверждал управляющий PIF Ясир Аль-Румайян в интервью Al Arabiya Business.

«Аль-Хиляль» формально вылез из-под крыла PIF ещё в апреле – 70% акций клуба за $ 261 млн перешли во владение компании Kingdom Holding, принадлежащей саудовскому принцу Аль-Валиду ибн Талалу. Но именно что формально, поскольку 17% акций Kingdom Holding владеет… тот же РIF. То есть Государственный инвестиционный фонд по факту сохранил влияние на клуб и при этом снизил собственные расходы. Удобно, правда?

Если прикинуть ситуацию на российский лад, представим, что «Газпром» вдобавок к «Зениту» купил «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Наполнил их звёздами, поднял им до небес узнаваемость в мире. Добился проведения в стране ещё одного ЧМ, заодно вкладываясь в теннис, Формулу-1, бокс и другие виды спорта. А потом постепенно начал снижать вливания и передавать активы частным лицам. Не утратив рычаги управления.

Вот вам и «бездонная финансовая бочка». Этим летом из топ-клубов на заработки отправился не только Салах, но и Роберт Левандовски с Каземиро. Оба предпочли МЛС, хотя их то и дело сватали в Саудовскую Аравию. Да и тот же Сперцян оказался в «Аль-Ахли» не на запредельно космической зарплате. По сравнению с краснодарскими временами она, конечно, такая. Как писал Иван Карпов, речь о € 6 млн плюс бонусы за сезон. И теперь представьте, сколько запросил бы Салах. А всё – лавочка прикрыта.

Тем не менее ситуация с китайской Суперлигой едва ли повторится. Во второй половине 2010-х туда на баснословные гонорары нагнали Халков, Карлосов Тевесов и прочих кумиров, но быстро разочаровались в проекте и схлопнули его. Многие китайские клубы не выдержали таких скачков и обанкротились. PIF же планирует выход на самоокупаемость. Да, в самодостаточность саудовских клубов верится с трудом. И всё же новости в духе «Аль-Наср» обанкротился и прекратил существование» в ближайшие годы мы едва ли увидим.