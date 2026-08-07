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Трансферы Саудовской Аравии и Европы, лето-2026, переходы: почему Мохамед Салах перешёл в Трабзонспор, а не в саудовскую лигу

Топ-трансферы в Саудовской Аравии закончились. Лига реально обеднела и выбрала путь Китая?
Георгий Илющенко
Топ-трансферы в Саудовской Аравии закончились
Комментарии
Саудовцы давно манили Салаха, а тот уехал в Турцию. Всё из-за госреформы.

Слухи о появлении Мохамеда Салаха в Саудовской Аравии прогревались практически четыре года – с тех пор, как там обосновался Криштиану Роналду, а за ним мощным потоком рванула лавина из звёзд разного калибра. Один из самых статусных футболистов мира, да ещё и мусульманин – ну и как такого не подписать на Ближний Восток?

«Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли», «Аль-Кадисия» и прочие «Аль» – со всеми ними в разное время связывали в СМИ легенду «Ливерпуля». Зимой ходили инсайды, как мерсисайдцы заработают на продаже египтянина до € 100 млн, хотя его контракт в Англии завершался. Тем не менее он отпахал его до конца и стал свободным агентом. И внезапно прописался не в саудовской лиге, а в турецкой! Где хватает зарплатных долгов. Недавно на это жаловался даже Виктор Осимхен из «Галатасарая», что уж говорить об остальных.

Как так получилось?! Саудовцы начали экономить.

Кстати, вот что там с Осимхеном:
«Не отдадите деньги — я уйду, неблагодарные подонки». Мутный скандал со звездой в Турции
«Не отдадите деньги — я уйду, неблагодарные подонки». Мутный скандал со звездой в Турции

Саудовская Аравия больше не будет приглашать звёзд на бешеные контракты

Понятно, что прошла только четверть августа. Но раз уж в Саудовскую Аравию не отправился свободный Салах, выводы можно сделать уже сейчас. Первый закупочный сезон даже не берём: там от количества статусных подписаний рябило в глазах. А с двумя последующими нынешний тоже не слишком сравним.

В сезоне-2024/2025:

  • «Аль-Хиляль» потратил суммарно € 94 млн на Маркоса Леонардо, Мотеба Аль-Харби (спасибо лимиту) и Жоау Канселу;
  • «Аль-Наср» за Бенто, Габриэла и Уэсли раскошелился на € 59 млн. Да, не космос, но зимой был куплен за € 77 млн Джон Дуран;
  • «Аль-Иттихад» за Муссу Диаби и Стивена Бергвейна отдал € 81 млн;
  • «Аль-Ахли» забрал Айвана Тони и Вендерсона Галено за € 92 млн.

В сезоне-2025/2026:

  • «Аль-Иттихад» заплатил € 96 млн за Юссефа Эн-Несири, Джорджа Иленикену, Махамаду Думбия и Рожера Фернандеша;
  • «Аль-Наср» за € 90 млн приобрёл Жоау Феликса, Кингсли Комана и Мохамеда Симакана;
  • «Аль-Хиляль» не пожалел € 153 млн на Дарвина Нуньеса (потом исключив его из заявки ради Карима Бензема), Тео Эрнандеса, Мохамеда Мейте, Саймона Буабре и Юсуфа Акчичека;
  • «Аль-Кадисия» отстегнула € 68 млн за Матео Ретеги.

Сейчас же единственные звёздные пополнения – Крисенсио Саммервилл (из «Вест Хэма» в «Аль-Хиляль» за € 64,5 млн), Эдуард Сперцян (из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за € 22 млн) и Франсишку Тринкау (из «Спортинга» в «Аль-Ахли» за € 39 млн). Совсем не густо.

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: alahlifc.sa

Причина – в смене стратегии. Нет, деньги не закончились. Всё-таки стране ещё проводить ЧМ-2034. Просто Саудовская Аравия весной этого года резко скорректировала программу господдержки местного спорта, чтобы диверсифицировать экономику и ослабить зависимость от нефти. Проще говоря, приказала слишком обильно больше не жировать, сделав упор на внутренние, а не на внешние рынки. Причём зимой была одна весомая предпосылка.

В начале 2026 года Роналду устроил бунт, больше месяца пропуская матчи саудовской лиги. Изначально считалось, что всё это из-за перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из «Аль-Иттихада» – Криш был до предела возмущён подобному укреплению конкурента на фоне пассивности на рынке «Аль-Насра».

Как выяснила португальская A Bola, дело было не только в этом. По данным издания, Роналду закончил бы бастовать раньше, выплати «Аль-Наср» задолженность по зарплате. И не только ему, но ещё и клубному персоналу. Самая мякоть в том, что «Аль-Наср» принадлежит саудовскому Государственному инвестиционному фонду (PIF) точно так же, как и другие местные гранды – «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и до недавнего времени «Аль-Хиляль» (об этом ниже). То есть проблемы если и появились, то явно не у одного «Аль-Насра». А переход Бензема состоялся внутри одной экосистемы, тут никаких вопросов.

Подробнее о том скандале с протестом Криша:
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026

Подтверждают тезис и нынешние беды «Ньюкасла», который также принадлежит PIF. Именно про него мы недавно выпустили материал под заголовком «Самая страдающая команда лета». Помните, как в Англии люто протестовали из-за продажи клуба саудовским инвесторам? Разгневанные представители Премьер-лиги, а первыми среди них шли, по сведениям Daily Mail, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон», закидывали руководство АПЛ многочисленными жалобами.

Получается, зря паниковали. Прошлым летом из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» сбежал Александер Исак, этим – разом Энтони Гордон (в «Барселону») и Сандро Тонали (в «Тоттенхэм»), а Бруно Гимарайнс вот-вот примерит форму «Арсенала». Такой печали не выдержал главный тренер Эдди Хау – и тоже помахал рукой. Саудовцы не забили на клуб – даже выписали на смену Хау 38-летнего немца Маттиаса Яйссле из «Аль-Ахли». И всё же новый гранд в ближайшей перспективе из «Ньюкасла» едва ли получится.

Вот так вот:
Самая страдающая команда лета. Потеряла лучших игроков, а теперь свалил и тренер
Самая страдающая команда лета. Потеряла лучших игроков, а теперь свалил и тренер

Повторения китайского сценария всё равно ждать не стоит

Параллельно в конце июля саудовское СМИ Arriyadiyah выдало пушку-инсайд – долги «Аль-Насра» превышают € 187 млн. PIF ищет пути выхода из кризиса и рассматривает два серьёзных предложения о покупке клуба. Хотя бы частичной. Вполне вероятен трансферный бан. «Новичков не будет, если руководство не обеспечит финансирование за счёт доходов», – сообщил изданию близкий к PIF человек. Или, как мы любим писать на «Чемпионате», «знакомый с ситуацией источник».

Некоторые футболисты «Аль-Насра» мирятся с невыплатами зарплат. Долги, конечно, обещают закрыть позже. Только на какой срок растянутся выплаты? И могли ли футболисты хотя бы на секунду представить, что столкнутся с такими бедами на Ближнем Востоке? «Мы решили, что доля внутренних вложений должна составлять 80%, а международных – 20%», – утверждал управляющий PIF Ясир Аль-Румайян в интервью Al Arabiya Business.

«Аль-Хиляль» формально вылез из-под крыла PIF ещё в апреле – 70% акций клуба за $ 261 млн перешли во владение компании Kingdom Holding, принадлежащей саудовскому принцу Аль-Валиду ибн Талалу. Но именно что формально, поскольку 17% акций Kingdom Holding владеет… тот же РIF. То есть Государственный инвестиционный фонд по факту сохранил влияние на клуб и при этом снизил собственные расходы. Удобно, правда?

Если прикинуть ситуацию на российский лад, представим, что «Газпром» вдобавок к «Зениту» купил «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Наполнил их звёздами, поднял им до небес узнаваемость в мире. Добился проведения в стране ещё одного ЧМ, заодно вкладываясь в теннис, Формулу-1, бокс и другие виды спорта. А потом постепенно начал снижать вливания и передавать активы частным лицам. Не утратив рычаги управления.

Головин вернётся в РПЛ?
«Зенит» и Семак хотят Головина. Но для возвращения в Россию нужно несколько условий
«Зенит» и Семак хотят Головина. Но для возвращения в Россию нужно несколько условий

Вот вам и «бездонная финансовая бочка». Этим летом из топ-клубов на заработки отправился не только Салах, но и Роберт Левандовски с Каземиро. Оба предпочли МЛС, хотя их то и дело сватали в Саудовскую Аравию. Да и тот же Сперцян оказался в «Аль-Ахли» не на запредельно космической зарплате. По сравнению с краснодарскими временами она, конечно, такая. Как писал Иван Карпов, речь о € 6 млн плюс бонусы за сезон. И теперь представьте, сколько запросил бы Салах. А всё – лавочка прикрыта.

Тем не менее ситуация с китайской Суперлигой едва ли повторится. Во второй половине 2010-х туда на баснословные гонорары нагнали Халков, Карлосов Тевесов и прочих кумиров, но быстро разочаровались в проекте и схлопнули его. Многие китайские клубы не выдержали таких скачков и обанкротились. PIF же планирует выход на самоокупаемость. Да, в самодостаточность саудовских клубов верится с трудом. И всё же новости в духе «Аль-Наср» обанкротился и прекратил существование» в ближайшие годы мы едва ли увидим.

Чемпионат там стартует совсем скоро. С кем играет Сперцян в 1-м туре?
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