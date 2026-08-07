Кого раньше банили за допинг в российском футболе. 5 случаев до Заболотного

Экс-нападающего ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» Антона Заболотного отстранили от профессионального футбола на полгода. Об этом сообщил сам футболист в социальных сетях. Решение связано с положительной допинг-пробой. Сам Заболотный назвал вердикт справедливым. По словам игрока, за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. Бан Заболотного — повод вспомнить другие случаи, связанные с допингом, в чемпионате России.

Егор Титов

Егор Титов после победы в Кубке России в 2003 году Фото: РИА Новости

В конце 2003 года в крови капитана «Спартака» обнаружили запрещённый препарат бромантан. Допинг-пробу взяли после первого стыкового матча между сборными России и Уэльса за право сыграть на Евро-2004. Наша команда в итоге отобралась на турнир, а соперник требовал аннулировать результаты матчей и засчитать нашей команде техническое поражение. УЕФА отклонил протест, поскольку допинг обнаружили только у одного футболиста.

Бромантан попал в организм через таблетки, которые давал тогдашний медицинский штаб «Спартака». Футболисты ничего не знали о составе препаратов. УЕФА забанил Титова на один год, в результате чего полузащитника пропустил чемпионат Европы в Португалии. После скандала из «Спартака» уволили тренера Андрея Чернышова и врача Анатолия Щукина.

«Мой убийца — доктор Щукин, — утверждал Титов в 2005 году. — Известно, что он работал со стимулирующими препаратами в молодёжной сборной. Но срок «вымывания» препаратов типа бромантана он, видимо, не знал. Более чем уверен, что сам Щукин не мог принять решение меня «прикормить». С кем-то сверху это было согласовано. Тренер Чернышов, его помощник Дмитриев и доктор Щукин — одна компания, вместе давно работали. Они это сделали и забыли. А я потерял, возможно, лучший год в карьере. Заноза на всю жизнь».

В трёх следующих сезонах после завершения бана Титов забил в общей сложности 19 мячей в чемпионате России и 25 — во всех турнирах. Егор по-прежнему давал результат, хотя той магии, что была в начале нулевых, уже не прослеживалось. В 2008 году главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов отстранил Титова от основного состава, а чуть позже Егор ненадолго заскочил в «Химки». Далее полузащитник попробовал себя в «Локомотиве» из Астаны и завершил карьеру в 2010-м.

Александр Тихоновецкий

Александр Тихоновецкий (справа) Фото: Белоусов Виталий/ТАСС

2006 год. Допинг-проба «А» нападающего команды «Луч-Энергия» Александра Тихоновецкого дала положительный результат. Футболист отказался от вскрытия допинг-пробы «Б» и признался в употреблении марихуаны. Осенью 2006 года Александра дисквалифицировали на восемь месяцев. Губернатор Сергей Дарькин настаивал на отчислении игрока из команды, однако в дело вмешался главный тренер Сергей Павлов. Он чётко дал понять, что ему нужен футболист Тихоновецкий.

После завершения бана нападающий продолжил играть за «Луч». Весной 2008 года забил 100-й мяч команды в Премьер-Лиге. Александр возвращался во Владивосток в 2009 и 2011 годах, а в промежутках между этими отрезками представлял «Нижний Новгород» и «Аланию».

«Сходил в ночной клуб, называется, — слова Тихоновецкого из 2007 года. — Если честно, не хочу поднимать эту тему. После окончания дисквалификации вернулся в «Луч», но никаких выгод от этого не получил. Условий ставить не мог — подписал, можно сказать, чистый лист бумаги. И квартира, которую должен был получить в собственность, пока осталась за клубом. Так что за ту ошибку я до сих пор расплачиваюсь».

Артур Нигматуллин

Артур Нигматуллин Фото: РИА Новости

В 2010 году резервный вратарь ЦСКА попался на употреблении фуросемида. Нигматуллин набрал вес в отпуске, после чего принял запрещенный препарат по совету бабушки. Позднее Артура забанили на 10 месяцев.

«Захожу к бабушке — предлагает кусок пирога, — вспоминал голкипер. — Отказываюсь, говорю, худею. Бабушка отвечает: «У тебя, наверное, водичка стоит. Вот фуросемид — выгонишь воду». Выпил, водичку выгнал, на весы встаю — сразу минус три. Приехал на сборы. То ли с Васей, то ли с Лёхой Березуцким сидим в бане. Говорю: «Вот таблетки. Выпил и сразу подсушился, три кило скинул». Он насторожился: «Какие таблетки?» — «Фуросемид». Вася в шоке: «Нигма, ты что, дурак? Это допинг, за него могут дисквалифицировать».

Через два дня стало известно, что к ЦСКА приедет допинг-комиссия. Нигматуллин отправился в баню с целью выпарить запрещённый препарат. По словам Артура, он почти всё выгнал, но попался на остатках. Нигматуллина хотели дисквалифицировать на два года, однако юридическая служба ЦСКА добилась, чтобы срок бана составил 10 месяцев. Далее последовали возвращение в футбол, аренды, уход из ЦСКА. Артур поиграл за «Тосно», «Амкар», тульский «Арсенал», «Нижний Новгород». С 2024 года представляет «Рубин».

Роман Ерёменко

Роман Ерёменко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитника ЦСКА забанили после того, как в допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Это выяснилось в результате проведения теста после матча с «Байером» (2:2) в Лиге чемпионов. Наказание было суровым — два года без футбола. Роман оспорил дисквалификацию в апелляционном комитете УЕФА и Спортивном арбитражном суде, но первоначальный вердикт оставили в силе. ЦСКА не применял санкций в отношении игрока и помогал ему во время судебных разбирательств.

«Во время дисквалификации не было мысли завершить карьеру. Надо было показать, что всё не так. Я накосячил. Конечно, мне неудобно, неприятна эта вся история», — говорил Роман в 2020 году.

«Брата в Леверкузене просматривали скауты «Монако», — утверждал Алексей Ерёменко. — Ромка отыграл здорово, забил, да и вообще в тот момент был на пике. С «Монако» всё уже было горячо. Ещё чуть-чуть — и могли бы подписать контракт. «Барселона» тоже проявляла к Роме серьёзный интерес, я видел бумаги, которые это подтверждают. И тут такой удар! Вдвойне обидно».

После окончания дисквалификации Роман подписал контракт со «Спартаком», а потом поиграл за «Ростов». В 2022 году Ерёменко уехал в Финляндию. Сейчас он выступает за клуб «Гнистан», с которым продлил контракт в феврале 2026-го. В этом сезоне 39-летний Роман отыграл 15 матчей в чемпионате Финляндии.

Владимир Обухов

Владимир Обухов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Нападающего дважды забанили за допинг. В пробе игрока обнаружили метандиенон. Пробу взяли в 2013 году, когда Обухов представлял молодёжную сборную России, а наказание применили спустя восемь лет. Изначально результаты были скрыты в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Владимира дисквалифицировали на полгода, однако Всемирная антидопинговая лаборатория посчитала такой вердикт слишком мягким. Апелляция в Спортивный арбитражный суд привела к новой дисквалификации на полгода.

Обухов отбыл второй бан в конце 2022-го. «Ростов» расторг контракт с Обуховым после того, как тот получил первую дисквалификацию. Позднее Владимир подписал контракт с «Оренбургом», за который играл до 2024 года. После этого Обухов присоединился к клубу Медиалиги ФК «10», за который бегал до конца 2025-го.

Вот как сам Владимир прокомментировал историю с допингом в 2022 году: «Не сказал бы, что история с допингом подорвала доверие к спортивной медицине. Стал относиться осторожнее: смотрю на все банки, что где за таблетки. Меня больше напрягает, почему результат скрыли в 2013 году. Почему лаборатория и РУСАДА не передали результаты дальше? Лучше бы я тогда отбыл дисквалификацию».

В материале использованы цитаты Sports.ru, Sport24, «СЭ», YouTube-канала Нобеля Арустамяна.