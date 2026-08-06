15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы 6 августа: Диоманде, Салах, Даку, Винисиус, Аклиуш, Родри, Реал, Спартак, ПСЖ

Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Кирилл Закатченко
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 6 августа
Комментарии
Родри собрался в «Барселону», а «ПСЖ» переманил игрока «Монако».

Новый день оказался насыщенным на трансферные новости. В нашей традиционной подборке — сразу несколько топовых переходов. «Реал» купил молодого вингера, «Спартак» оформил трансфер Мирлинда Даку, «ПСЖ» нашёл замену для Брэдли Баркола, а Мохамед Салах подписал контракт с новым клубом.

Главные состоявшиеся трансферы

«Реал» объявил о переходе Диоманде

Ян Диоманде Подробнее

Жозе Моуринью получил ещё одного новичка — Ян Диоманде подписал контракт до 2033 года. «РБ Лейпциг» получит за 19-летнего вингера € 125 млн. Со всеми бонусами эта сумма станет ещё более внушительной — € 140 млн. Если «Реал» в конечном счёте выплатит вторую сумму, то ивуариец станет самой дорогой покупкой в истории мадридского клуба. В прошлом сезоне Ян забил 13 мячей в 36 матчах, а этим летом съездил на чемпионат мира, где отдал одну голевую передачу в четырёх встречах. Станет легендой «Реала»?

У парня всего один сильный сезон, да и тот без ЛЧ:
«Реал» провернул самый дорогой трансфер лета. И эти € 140 млн — огромнейший риск
Официально
«Реал» провернул самый дорогой трансфер лета. И эти € 140 млн — огромнейший риск

Даку подписал контракт со «Спартаком»

Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Фото: ФК «Спартак»

Новость, о которой все знали уже несколько дней назад (первым о переходе сообщил «Чемпионат» ещё на прошлой неделе) получила официальное подтверждение сегодня, 6 августа. Даку забил два мяча в двух турах РПЛ, после чего эмоционально попрощался с «Рубином» прямо на поле в Самаре. Мирлинд стал вторым бомбардиром в истории казанского клуба — больше него забил только Гёкдениз Карадениз. И вот в таком статусе он перешёл в «Спартак» за € 11 млн. По словам Даку, решение о переходе в московский клуб далось ему легко. Албанец хотел взять девятый номер, но он занят, поэтому придётся бегать с цифрой 19 на спине. «Спартак» получил топовое усиление на уровне РПЛ. Хватит ли этого для завоевания титула?

Разбор трансфера:
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах

Винисиуса не будет в «Арсенале» — подписан новый контракт с «Реалом»

Винисиус Жуниор Подробнее

Признайтесь честно: вы верили, что Винисиус сменит «Реал» на «Арсенал». В последние дни СМИ активно подогревали тему насчёт возможного переезда бразильца в Лондон. Да и сами Вини дал повод — удалил из соцсетей все упоминания о «Реале». А на следующий день продлил контракт до 2032 года. Лицо тех, кто ждал его трансфера в «Арсенал», представили? «Восемь лет на «Бернабеу» — это так мало… Ещё шесть и навсегда, «Реал» Мадрид», — так бразилец отреагировал на продление договора. 375 матчей, 128 голов, 14 трофеев. Насколько сильно вырастут цифры за ближайшие годы?

Салах стал игроком «Трабзонспора»

Мохамед Салах Подробнее

Накануне появилась новость, что Салах прилетел в Турцию, где ему устроили великолепный приём. В последние сезоны имя египтянина прочно ассоциировалось только с одним клубом — с «Ливерпулем». А вот ближайшие два года он проведёт в «Трабзонспоре». Привыкаем. Кстати, на Салаха претендовал «Бешикташ», однако несколько дней назад директор клуба Ондёр Озён сообщил о срыве перехода. Стороны не согласовали условия сделки. Мохамед брал Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля». В «Трабзонспоре» задачи будут куда скромнее.

«ПСЖ» нашёл замену для Баркола?

Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Фото: ФК «ПСЖ»

Чемпион Франции нашёл усиление на внутреннем рынке. Состав «ПСЖ» пополнил фланговый нападающий «Монако» Магнес Аклиуш. Контракт до 2031 года, 11-й номер. Ранее журналист Саша Тавольери писал, что трансфер 24-летнего футболиста обойдётся парижанам в € 50 млн. В связи с этим можно предположить, что Брэдли Баркола совсем скоро покинет «ПСЖ» и подпишет контракт с «Ливерпулем». Семь голов в 43 матчах за «Монако» — статистика Магнеса в прошедшем сезоне.

«Манчестер Сити» продал вратаря за рекордную сумму

Джеймс Траффорд

Джеймс Траффорд

Фото: ФК «Лидс»

Голкипер Джеймс Траффорд продолжит карьеру в «Лидсе». Ради этого клуба пошёл на рекордную сделку. «Манчестер Сити» заработает на трансфере € 47 млн — ни за одного английского вратаря не платили так много. В прошлом сезоне Траффорд провёл 17 встреч в составе «Манчестер Сити» и восемь раз отыграл «на ноль». Теперь у него новая роль — основный вратарь середняка АПЛ. «Лидс» завершил прошлый сезон на 14-м месте в таблице чемпионата Англии и пропустил 56 мячей.

Главные трансферные слухи дня

Родри готов к переходу в «Барселону»

Родри

Родри

Фото: Michael Steele/Getty Images

Фабрицио Романо написал, что полузащитник Родри дал добро на переход в «Барселону». В последнее время чемпиона мира и Европы связывали с «Реалом», но всё повернулось в другую сторону. Родри уже поговорил со спортивным директором «Барсы» Деку и главным тренером команды Ханси Фликом. Агент полузащитника получил официальное предложение об условиях контракта, а каталонский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Сити». Испанское издание AS утверждает, что сумма трансфера составит € 60 млн. Сам полузащитник подпишет контракт на четыре года с зарплатой € 30 млн за сезон до вычета налогов.

Ромеро согласовал контракт с «Атлетико»

Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Фото: George Wood/Getty Images

Защитник Кристиан Ромеро близок к уходу из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Об этом информирует журналист Николо Скира. По его данным, испанский клуб согласовал контракт до 2030 года с зарплатой в € 6 млн в сезон. В договор включена опция продления ещё на один год. Клубы ведут переговоры по трансферу. «Тоттенхэм» рассчитывает получить за игрока € 40-45 млн, а сам Ромеро уже попросил о продаже. В прошлом сезоне аргентинец отыграл 23 матча в составе лондонского клуба и забил четыре мяча. Мадридцы перехватывают чемпиона мира у миланского «Интера».

Одной строкой

  • Официально: «Манчестер Юнайтед» завершил переход перспективного полузащитника Кристиана Ороско. 18-летний игрок перебрался из колумбийского клуба «Форталеза».
  • Официально: полузащитник Готье Эн перешёл в «Ниццу» из «Метца». Сумма трансфера составила € 3 млн.
  • Официально: «Депортиво» арендовал у «Ромы» флангового защитника Анхелиньо. В договоре прописана опция выкупа.
  • Официально: Филип Костич перешёл в ПСВ как свободный агент. Контракт подписан на два года.
  • Официально: Йоэл Велтман перешёл в «Вест Хэм» в статусе свободного агента. Ранее полузащитник представлял «Брайтон». Контракт на один сезон с опцией продления.
  • Официально: защитник Хуанлу сменил «Севилью» на «Борнмут». Английский клуб заплатил € 11 млн. Ещё € 2 млн прописаны как бонус.
  • Официально: «Комо» арендовал Яна Коуту у дортмундской «Боруссии» за € 3 млн с правом выкупа за € 22 млн.
  • Фабрицио Романо: Тьяго Альмада покинет «Атлетико» и перейдёт в «Ривер Плейт». Испанский клуб заработает € 20 млн.
  • Фабрицио Романо: «Байер» достиг устной договорённости с «Марселем» о трансфере защитника Факундо Медины. Сумма сделки составит € 23 млн.
  • Фабрицио Романо: Даниэль Мальдини продолжит карьеру в «Кальяри». Сардинский клуб арендует футболиста с правом выкупа за € 9 млн.
  • Джанлука Ди Марцио: Джибриль Соу покинет «Севилью» ради «Дженоа». Испанский клуб получит € 4 млн.
Дайджест предыдущего дня:
Новый клуб Салаха, развитие саги Винисиуса и топ-сделки в АПЛ. Трансферы и слухи дня
Новый клуб Салаха, развитие саги Винисиуса и топ-сделки в АПЛ. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android