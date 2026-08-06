Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня

Новый день оказался насыщенным на трансферные новости. В нашей традиционной подборке — сразу несколько топовых переходов. «Реал» купил молодого вингера, «Спартак» оформил трансфер Мирлинда Даку, «ПСЖ» нашёл замену для Брэдли Баркола, а Мохамед Салах подписал контракт с новым клубом.

Главные состоявшиеся трансферы

«Реал» объявил о переходе Диоманде

Жозе Моуринью получил ещё одного новичка — Ян Диоманде подписал контракт до 2033 года. «РБ Лейпциг» получит за 19-летнего вингера € 125 млн. Со всеми бонусами эта сумма станет ещё более внушительной — € 140 млн. Если «Реал» в конечном счёте выплатит вторую сумму, то ивуариец станет самой дорогой покупкой в истории мадридского клуба. В прошлом сезоне Ян забил 13 мячей в 36 матчах, а этим летом съездил на чемпионат мира, где отдал одну голевую передачу в четырёх встречах. Станет легендой «Реала»?

Даку подписал контракт со «Спартаком»

Мирлинд Даку Фото: ФК «Спартак»

Новость, о которой все знали уже несколько дней назад (первым о переходе сообщил «Чемпионат» ещё на прошлой неделе) получила официальное подтверждение сегодня, 6 августа. Даку забил два мяча в двух турах РПЛ, после чего эмоционально попрощался с «Рубином» прямо на поле в Самаре. Мирлинд стал вторым бомбардиром в истории казанского клуба — больше него забил только Гёкдениз Карадениз. И вот в таком статусе он перешёл в «Спартак» за € 11 млн. По словам Даку, решение о переходе в московский клуб далось ему легко. Албанец хотел взять девятый номер, но он занят, поэтому придётся бегать с цифрой 19 на спине. «Спартак» получил топовое усиление на уровне РПЛ. Хватит ли этого для завоевания титула?

Винисиуса не будет в «Арсенале» — подписан новый контракт с «Реалом»

Признайтесь честно: вы верили, что Винисиус сменит «Реал» на «Арсенал». В последние дни СМИ активно подогревали тему насчёт возможного переезда бразильца в Лондон. Да и сами Вини дал повод — удалил из соцсетей все упоминания о «Реале». А на следующий день продлил контракт до 2032 года. Лицо тех, кто ждал его трансфера в «Арсенал», представили? «Восемь лет на «Бернабеу» — это так мало… Ещё шесть и навсегда, «Реал» Мадрид», — так бразилец отреагировал на продление договора. 375 матчей, 128 голов, 14 трофеев. Насколько сильно вырастут цифры за ближайшие годы?

Салах стал игроком «Трабзонспора»

Накануне появилась новость, что Салах прилетел в Турцию, где ему устроили великолепный приём. В последние сезоны имя египтянина прочно ассоциировалось только с одним клубом — с «Ливерпулем». А вот ближайшие два года он проведёт в «Трабзонспоре». Привыкаем. Кстати, на Салаха претендовал «Бешикташ», однако несколько дней назад директор клуба Ондёр Озён сообщил о срыве перехода. Стороны не согласовали условия сделки. Мохамед брал Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля». В «Трабзонспоре» задачи будут куда скромнее.

«ПСЖ» нашёл замену для Баркола?

Магнес Аклиуш Фото: ФК «ПСЖ»

Чемпион Франции нашёл усиление на внутреннем рынке. Состав «ПСЖ» пополнил фланговый нападающий «Монако» Магнес Аклиуш. Контракт до 2031 года, 11-й номер. Ранее журналист Саша Тавольери писал, что трансфер 24-летнего футболиста обойдётся парижанам в € 50 млн. В связи с этим можно предположить, что Брэдли Баркола совсем скоро покинет «ПСЖ» и подпишет контракт с «Ливерпулем». Семь голов в 43 матчах за «Монако» — статистика Магнеса в прошедшем сезоне.

«Манчестер Сити» продал вратаря за рекордную сумму

Джеймс Траффорд Фото: ФК «Лидс»

Голкипер Джеймс Траффорд продолжит карьеру в «Лидсе». Ради этого клуба пошёл на рекордную сделку. «Манчестер Сити» заработает на трансфере € 47 млн — ни за одного английского вратаря не платили так много. В прошлом сезоне Траффорд провёл 17 встреч в составе «Манчестер Сити» и восемь раз отыграл «на ноль». Теперь у него новая роль — основный вратарь середняка АПЛ. «Лидс» завершил прошлый сезон на 14-м месте в таблице чемпионата Англии и пропустил 56 мячей.

Главные трансферные слухи дня

Родри готов к переходу в «Барселону»

Родри Фото: Michael Steele/Getty Images

Фабрицио Романо написал, что полузащитник Родри дал добро на переход в «Барселону». В последнее время чемпиона мира и Европы связывали с «Реалом», но всё повернулось в другую сторону. Родри уже поговорил со спортивным директором «Барсы» Деку и главным тренером команды Ханси Фликом. Агент полузащитника получил официальное предложение об условиях контракта, а каталонский клуб ведёт переговоры с «Манчестер Сити». Испанское издание AS утверждает, что сумма трансфера составит € 60 млн. Сам полузащитник подпишет контракт на четыре года с зарплатой € 30 млн за сезон до вычета налогов.

Ромеро согласовал контракт с «Атлетико»

Кристиан Ромеро Фото: George Wood/Getty Images

Защитник Кристиан Ромеро близок к уходу из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Об этом информирует журналист Николо Скира. По его данным, испанский клуб согласовал контракт до 2030 года с зарплатой в € 6 млн в сезон. В договор включена опция продления ещё на один год. Клубы ведут переговоры по трансферу. «Тоттенхэм» рассчитывает получить за игрока € 40-45 млн, а сам Ромеро уже попросил о продаже. В прошлом сезоне аргентинец отыграл 23 матча в составе лондонского клуба и забил четыре мяча. Мадридцы перехватывают чемпиона мира у миланского «Интера».

Одной строкой

Официально: «Манчестер Юнайтед» завершил переход перспективного полузащитника Кристиана Ороско. 18-летний игрок перебрался из колумбийского клуба «Форталеза».

Официально: полузащитник Готье Эн перешёл в «Ниццу» из «Метца». Сумма трансфера составила € 3 млн.

Официально: «Депортиво» арендовал у «Ромы» флангового защитника Анхелиньо. В договоре прописана опция выкупа.

Официально: Филип Костич перешёл в ПСВ как свободный агент. Контракт подписан на два года.

Официально: Йоэл Велтман перешёл в «Вест Хэм» в статусе свободного агента. Ранее полузащитник представлял «Брайтон». Контракт на один сезон с опцией продления.

Официально: защитник Хуанлу сменил «Севилью» на «Борнмут». Английский клуб заплатил € 11 млн. Ещё € 2 млн прописаны как бонус.

Официально: «Комо» арендовал Яна Коуту у дортмундской «Боруссии» за € 3 млн с правом выкупа за € 22 млн.

Фабрицио Романо: Тьяго Альмада покинет «Атлетико» и перейдёт в «Ривер Плейт». Испанский клуб заработает € 20 млн.

Фабрицио Романо: «Байер» достиг устной договорённости с «Марселем» о трансфере защитника Факундо Медины. Сумма сделки составит € 23 млн.

Фабрицио Романо: Даниэль Мальдини продолжит карьеру в «Кальяри». Сардинский клуб арендует футболиста с правом выкупа за € 9 млн.