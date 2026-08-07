Продление Винисиуса — инвестиция «Реала» в миф

Винисиус теперь не только с новым подбородком, но и с новым контрактом. «Реал» официально продлил бразильца до 2032 года. Переговоры были долгими и трудными, дошло даже до того, что Вини полностью вычистил соцсети. Однако в итоге новый контракт подписан – и как только это случилось, на страничке бразильца появилось фото, на котором он целует реаловскую эмблему. Вопрос закрыт!

«Реал» сделал мощную инвестицию в свой персональный миф. Это миф о том, что все лучшие футболисты мечтают играть за этот клуб. Безусловно, далеко не все из них оказываются в «Реале». Да и кто о чём мечтает – тоже вопрос очень мутный, на него не может быть точного, конкретного ответа. Однако мы говорим о мифе – здесь возможны допущения. В данном случае миф – это в первую очередь про ауру.

Аура клуба, который манит, у «Реала», несомненно, есть. С годами это менялось, но, если взять бо́льшую часть истории «Мадрида», он действительно стабильно притягивал звёзд первой величины. Рекорд по количеству побед в Кубке/Лиге чемпионов, множество обладателей «Золотого мяча» в составе и статус «Королевского клуба» – фабрика грёз как она есть.

Так вот, продлив Винисиуса, «Реал» сохранил одного из лучших. Это даже больше про статус, чем непосредственно про спорт. Вини – великолепный футболист, спору нет. Однако дилемма, как совместить его с Килианом Мбаппе, по-прежнему не разрешена. Разобраться пробовали Карло Анчелотти, Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа – долгосрочного решения не нашёл никто.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор Фото: Stuart Franklin — UEFA/UEFA via Getty Images

Более того, Вини частенько выдавал топ-матчи, когда не было Мбаппе, а Мбаппе – когда не было Вини. Теперь совместить их попробует Жозе Моуринью. Но нет никаких гарантий, что он, в отличие от своих предшественников, в этом преуспеет.

Впрочем, в СМИ пишут, что Жозе сыграл большую роль в продлении Винисиуса. Судя по всему, у него есть план, как использовать бразильца вместе с остальными звёздами. Там ведь не только Мбаппе – там ещё и Джуд Беллингем, Арда Гюлер, взятый за рекордные деньги Ян Диоманде. Через какое-то время должен вернуться Родриго, подписали Бернарду Силву, никуда не делся Браим Диас. Разве что только Франко Мастантуоно отчаливает в аренду в «Фиорентину».

Разумеется, все вышеназванные футболисты не будут играть одновременно. И тем не менее вопрос сращивания Винисиуса с Мбаппе, да ещё и так, чтобы был командный баланс, чтобы было кому защищаться, – это одна из ключевых задач Моуринью. Возможно, если бы Вини или Мбаппе покинул «Реал», Жозе стало бы проще. Да, минус одна суперзвезда. Однако открылось бы больше простора для реализации той, которая осталась.

Уход Мбаппе сейчас был невозможен. А с Винисиусом о новом контракте долго не получалось договориться. Время шло, согласия всё не было – и на этом фоне разговоры о возможном уходе бразильца становились громче и громче. И даже претендент нарисовался – чемпион Англии «Арсенал».

Казалось, возможный переход Вини в «Арсенал» – это вин-вин. Даже – вин-вин-вин. Для всех сторон: и для «Реала», и для «Арсенала», и для футболиста. «Мадрид» получил бы большие деньги и отпустил игрока, который при всех плюсах и заслугах теснит Мбаппе. Вполне возможно, без Вини Килиан заиграл бы ярче и эффективнее. В предыдущие сезоны такое уже происходило. Плюс наверняка проще было бы найти общекомандный баланс.

Христос Цолис Фото: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

«Арсенал» получил бы топ-звезду на проблемную позицию. После ухода Леандро Троссарда слева в атаке у Микеля Артеты есть Габриэл Мартинелли и новичок Христос Цолис, купленный у «Брюгге». Достаточно солидно для чемпиона Англии и финалиста Лиги чемпионов? Сомнительно… Впрочем, даже до трансфера Цолиса, пока был Троссард, вопросы к качеству левого фланга атаки «Арсенала» возникали частенько.

Наконец, сам Винисиус получил бы новый супервызов. Он оказался бы в сильнейшей лиге мира. В клубе, который после многих лет ожиданий наконец-то взял большой титул. Нет сомнений, что теперь аппетит у «Арсенала» разыгрался ещё сильнее. Кроме того, лондонцы ни разу не выигрывали Лигу чемпионов. В прошлом сезоне были в шаге от трофея, но проиграли в финале «ПСЖ».

И вот Вини пришёл бы в большой клуб на проблемную позицию с задачей впервые в истории выиграть ЛЧ и закрепиться в статусе главной силы АПЛ. Это очень амбициозно! Вполне соответствует масштабу амбиций бразильца. Что до личных условий – совершенно очевидно, что чемпион богатейшей лиги мира не обидел бы Винисиуса деньгами. По данным СМИ, «Арсенал» готов был сделать всё, чтобы трансфер состоялся.

Однако прежде Винисиусу нужно было договорить с «Реалом». В период второго пришествия Флорентино Переса «Мадрид» очень тонко чувствует, когда игрока лучше отпустить. Так было, например, с Рафаэлем Вараном и Каземиро. Оба уходили, будучи основными. Причём оба отправились в одном направлении – в «Манчестер Юнайтед». И у обоих в Англии были удачные отрезки, однако их прайм всё-таки остался в Мадриде. А «Реал» при этом продолжил вполне нормально жить и без Варана, и без Каземиро.

Винисиус – другая история. Перес считает – и Моуринью, судя по всему, с ним солидарен – что бразилец ещё не дал «Реалу» всего, что может дать. Он давно в клубе, но ему всего 26 – самый сок! Да, проблема совместимости с Мбаппе никуда не делась. Пока не очень понятно, как Моуринью будет её решать.

Но важнее другое. Мадридцы, несмотря ни на что, решили: Винисиус нужен. А значит, отпускать его было никак нельзя. Большой клуб не отдаёт тех, кого не хочет отдавать. Вот и «Реал» всё-таки договорился с Вини и сохранил его.

У бразильца была возможность двинуть к чемпионам Англии, но он всё равно выбрал Мадрид. Это и есть подтверждение реаловского мифа, о котором было сказано в начале. По крайней мере, так это может подать сам клуб.

Винисиус Жуниор Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

При этом сейчас сочится информация, что «Реал» упускает Родри. Если в итоге упустит, то это будет серьёзный удар по вышеупомянутому мифу. «Мадрид» хочет Родри – об этом слишком настойчиво пишут, чтобы это было неправдой. В какой-то момент о сделке писали чуть ли не как о свершившемся факте – а теперь, оказывается, чемпион мира может ускользнуть. И оказаться не где-нибудь, а в «Барселоне». Если так произойдёт, для «Реала» это будет ощутимый удар по самолюбию.

Однако между Винисиусом и Родри, если рассуждать в контексте того самого мифа, есть существенная разница. Родри, как бы мадридцы его ни хотели, в другом клубе. То есть его нужно забрать. А Винисиус – уже в «Реале». Если бы он ушёл, получилось бы так, что «Мадрид» упустил своё. Хотели продлить – а игрок не согласился, и его пришлось отпустить. Да, в обмен на деньги. Но – ещё раз – большой клуб не отпускает тех, кто ему нужен. Это важнее денег.

Так что в вопросе имиджа продление Винисиуса для «Реала», пожалуй, более весомо, чем возможная неудача с трансфером Родри. Впрочем, за имидж очков не дают. Решаться всё будет на поле. А что будет там, покажет только сезон.