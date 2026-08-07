Перенос матча «Сочи», бан Тетрадзе, судьям повышают зарплату. Главное в ФНЛ

Новостей в нашем футбольном подземелье на этой неделе было не так много, но «Чемпионат» всё равно собрал для вас самое интересное.

Игру «Сочи» и «Торпедо» сдвинули на сутки вперёд

Напряжённая ситуация в российском небе сказывается на логистике футбольных команд. «Сочи» должен был вылететь в Москву 6 августа, однако рейс отменили из-за остановки работы аэропорта на фоне угроз БПЛА. Матч с «Торпедо» должен был состояться вечером 7 августа. В итоге встречу перенесли на 8 августа.

Игроки и тренерский штаб доехали до столицы через другие маршруты (Сухум и Краснодар). Гендиректор «Торпедо» Владимир Леонченко прокомментировал перенос: «Мы поддержали обращение «Сочи» о переносе матча 5-го тура Лиги Pari в связи с объективными обстоятельствами, не позволившими команде соперника своевременно вылететь из Сочи в Москву. Мы исходим из того, что подобные решения должны приниматься в интересах спортивного принципа, обеспечения равных условий для участников соревнований и с уважением к регламенту лиги. Убеждён, что именно такой подход отвечает духу игры и ценностям российского футбола».

Какой подход и какие ценности российского футбола учитывались весной, когда «Уфа» получила 0:3 за невылет в Хабаровск, – вопрос риторический.

У «Арсенала» проблемы с деньгами?

По информации спортивного юриста Антона Смирнова, тульский «Арсенал» с ноября 2025 года задерживает выплаты премиальных – часть бывших игроков уже обратились в Палату по разрешению споров РФС.

В производстве находится дело бывшего полузащитника Данилы Липового. Кроме того, есть история, связанная с Александром Трошечкиным (сейчас выступает за «Ротор»). Ему якобы не компенсировали расходы на лечение после полученной травмы. Интересно, что летом «Арсенал» пригласил группу опытных футболистов на высокие зарплаты (Кирилл Гоцук, Илья Жигулёв и так далее). Сейчас команда на 11-м месте в Первой лиге.

Тульский «Арсенал» Фото: ФК «Арсенал»

Тетрадзе дисквалифицирован на месяц

«Уфа» на ближайшее время осталась без главного тренера. Омари Тетрадзе будет работать с командой, но на бровку вернётся не сразу. КДК выписал ему бан на месяц – за рецидив. Тетрадзе получил прямую красную карточку в матче с «КАМАЗом» (1:1).

В конце первого тайма возникла небольшая потасовка – полузащитник «Уфы» Залимхан Юсупов был удалён с поля. Тетрадзе эмоционально отреагировал на ситуацию. Вместе с ним в раздевалку отправился помощник Фёдор Щербаченко. В итоге Щербаченко и Юсупов получили дисквалификацию на две игры.

РФС утвердил долгосрочный рост выплат арбитрам

РФС запускает программу поэтапной индексации вознаграждений судей до 2030 года. В отличие от прежних разовых повышений, рост выплат станет системным и будет происходить каждый сезон.

К сезону-2029/2030 ежемесячное вознаграждение арбитров и ассистентов в Первой лиге увеличится с 13,3 до 30,9 тысячи рублей, а базовая оплата за матч — с 56 до 110,5 тысячи рублей. В Leon-Второй лиге «А» ежемесячные выплаты вырастут с 7 до 17,1 тысячи рублей, а гонорар за игру — с 42 до 72,9 тысячи рублей.

Павел Каманцев председатель судейского комитета РФС «Уже на уровне Первой лиги гонорары судей становятся достаточно серьёзными. Есть и бонусная составляющая, и всё это подразумевает, что судейство является основной работой, которая может обеспечивать довольно высокий доход. Суммарный годовой доход хорошего арбитра Первой лиги сможет составить 3,5-4 млн рублей, или порядка 300 тысяч в месяц».

«Нижний Новгород» нацелен только на РПЛ

Команда Вадима Гаранина уверенно лидирует в Первой лиге – выиграли все четыре матча на старте. Высокие амбиции клуба подтвердили и руководители.

Виталий Карасёв гендиректор «Нижнего Новгорода» — в интервью «Матч ТВ» «Конечно, задача — выйти. При этом понимаю, что Первая лига очень сложная. И зачастую логистические моменты здесь встают на первый план. Естественно, хочется максимально пройти этот путь без турбулентности и достаточно уверенно. В принципе, у нас всё для этого есть. У нас достаточно сбалансированный состав: присутствует сплав опыта и молодости. Затем есть тренерский штаб, который отстоял своё место под солнцем. На сегодняшний момент мы ему доверяем полностью. У Вадима Вячеславовича Гаранина собрался неплохой штаб, у них идёт плановая работа — находятся на базе, процесс идёт в режиме 24 на 7. Я и Антон Евменов постоянно на связи с тренерским штабом. Они всегда в работе и горят желанием пройти этот путь максимально уверенно».

Состав «Нижнего Новгорода» уже называют ФНЛ-версией «галактикос» – клуб собирает лучших молодых футболистов страны, плюс у Гаранина есть исполнители с большим опытом игры в РПЛ (Артём Тимофеев, Вячеслав Грулёв, Свен Карич).

«Луки-Энергия» раскрыла бюджет

Лидер второй группы Второй лиги Б «Луки-Энергия» впервые обнародовал финансовые показатели клуба. По словам руководства, бюджет команды составляет 65 млн рублей – довольно скромная сумма для претендента на повышение. Зарплаты футболистов варьируются от 70 до 200 тысяч рублей, а средний оклад составляет около 130 тысяч.