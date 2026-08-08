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ЦСКА — Ростов: прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 8 августа 2026

ЦСКА снова потерял очки дома! Команда Игдисамова не справилась с «Ростовом»! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
3-й тур РПЛ. LIVE
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Альфа-Банк РПЛ стартует уже 3-й тур. Сегодня нас ждут три матча, и в каждом есть своя интрига.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Крылья Советов» прилично начали сезон: при двух выездах в Москву ни разу не проиграли и везде смотрелись конкурентно. Теперь играть уже дома, а в гости приезжает «Балтика». Команда Талалаева после неприятного поражения от ЦСКА собралась и прихлопнула «Динамо». Что будет в этот раз?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Локомотив» против «Акрона» — битва страдающих. Команда Галактионова стартовала с ничьей и поражения, хотя играла не с фаворитами сезона. «Акрон» и вовсе дважды уступил. На бумаге фаворит всё же «Локо», так что для москвичей это отличный шанс наконец встать на победный путь. В противном случае для них всё будет выглядеть ещё мрачнее.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Наконец, ЦСКА против «Ростова». Обе команды неидеально начали сезон: москвичи после камбэка с «Балтикой» скатали ничью с «Крыльями», а ростовчане отдали выигранный матч «Оренбургу» и реабилитировались с «Родиной». Кто окажется сильнее в этот раз?

«Чемпионат» будет следить за игровым днём в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

ЦСКА — Ростов — 0:0 ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы 🤝 Ничья в матче «Локо» и «Акрона» «Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд «Балтика» «засушила» «Крылья Советов» «Балтика» забила второй в концовке «Балтика» забила на третьей минуте «Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд
Live Никита Паглазов

ЦСКА — Ростов — 0:0

Ещё одна нулевая ничья в Москве сегодня.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
22:20 Никита Паглазов

Шанталий издали приложился по воротам ЦСКА — мимо. На этом, кажется, всё.

22:18 Никита Паглазов

Три минуты добавлено ко второму тайму.

22:17 Никита Паглазов

Матеус Рейс сорвал атаку «Ростова», за что получил жёлтую карточку.

22:16 Никита Паглазов

Прохин появился на поле у «Ростова» вместо Миронова.

22:16 Никита Паглазов

Опаснейший штрафной был у ЦСКА, но в стенку попал Кисляк.

22:11 Никита Паглазов

Всё ближе концовка матча, уже 84-я минута.

22:05 Никита Паглазов

Вместо Комарова и Кучаева у «Ростова» появились Шанталий и Михайлов.

22:03 Никита Паглазов
22:01 Никита Паглазов

В последние минуты ситуацию на поле контролирует «Ростов». Вот так поворот!

21:54 Никита Паглазов

И тут же вместо Кругового появился Фиров. Не осталось замен у ЦСКА к 67-й минуте!

21:53 Никита Паглазов

Ещё две замены от ЦСКА: вместо Баринова и Облякова вышли Козлов и Матеус Алвес.

21:52 Никита Паглазов

Хороший выпад от «Ростова»! Но не позволил Тороп забить гостям.

21:50 Никита Паглазов

ЦСКА катает мяч в ожидании ошибки от обороны «Ростова».

21:46 Никита Паглазов

Вместо Глебова и Лусиано у ЦСКА вышли на поле Попович и Мусаев.

21:35 Никита Паглазов

У «Ростова» замена: вместо Мухина на поле вышел Олусегун.

21:34 Никита Паглазов

Стартовал второй тайм в Москве. Смотрим футбол дальше.

21:17 Никита Паглазов

Перерыв. 0:0 у нас. Ребята, нам нужны голы! Не хочется, чтобы второй матч тура завершился нулевой ничьей.

21:16 Никита Паглазов

Ещё один момент у ЦСКА! Но, кажется, в первом тайме голов уже не будет.

21:08 Никита Паглазов

В редкую для первого тайма атаку перебрался «Ростов». Правда, ничего создать не вышло.

20:58 Никита Паглазов

Продолжается давление от игроков ЦСКА. Но пока не удаётся взломать оборону «Ростова».

20:46 Никита Паглазов

Неплохой удар от Миронова по воротам ЦСКА получился.

20:41 Никита Паглазов

ЦСКА с первых минут подобрал инициативу и пытается забить быстрый мяч.

20:34 Никита Паглазов

Уже на 3-й минуте Сако получает жёлтую карточку после второго фола.

20:32 Никита Паглазов

Сако сразу же грубо заехал по лицу Гонду. Дискомфорт испытывает форвард ЦСКА.

20:31 Никита Паглазов

С центра поля разыграл «Ростов». Стартовала игра.

20:28 Никита Паглазов

Вышли на поле футболисты ЦСКА и «Ростова», совсем скоро стартует встреча.

19:57 Никита Паглазов

ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

19:57 Никита Паглазов

🤝 Ничья в матче «Локо» и «Акрона»

Обе команды не смогли одержать первую победу в сезоне. У «Локо» теперь два очка, у «Акрона» — одно.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти
19:55 Никита Паглазов

Требуют футболисты «Локо» пенальти за игру рукой у футболиста «Акрона». А тольяттинцы, тем временем, провели опасную атаку в ответ.

19:53 Никита Паглазов

Хороший удар Дуду в ближний угол низом! Лантратов перевёл мяч на угловой.

19:49 Никита Паглазов

Шесть минут добавлено ко второму тайму. Увидим хотя бы один гол?

19:49 Никита Паглазов

Штрафной разыграли Батраков и Раков, но удар Вадима не достиг цели.

19:47 Никита Паглазов

Тем временем, у «Акрона» вместо Тедича и Лончара вышли Аревало и Неделчяру.

19:46 Никита Паглазов

Ненахов уже получил жёлтую карточку после выхода на поле.

19:43 Никита Паглазов

Сразу тройная замена у «Локо» в концовке: Салтыков, Ненахов и Коваленко вышли вместо Бакаева, Фассона и Еремеева.

19:38 Никита Паглазов

Вторая жёлтая в матче показана: ею награждён полузащитник «Локо» Еремеев.

19:37 Никита Паглазов

Дуду только-только вышел у «Акрона» и сразу мог забить! Но после его заброса-удара мяч рядом со штангой пролетел.

19:32 Никита Паглазов

Рассечение головы у вышедшего на поле Руденко. Оказывают помощь игроку «Локо».

19:24 Никита Паглазов

Бистрович вместо Марадишвили — такая вот замена от «Акрона».

19:15 Никита Паглазов

Во втором тайме «Локо» выглядит намного лучше. Первые 10 минут остались за хозяевами.

19:13 Никита Паглазов

Замена в составе «Локо»: Раков появился вместо Голубева.

19:13 Никита Паглазов

Батраков пробил по воротам «Акрона». Точно, но очень слабо — прямо в руки Гудиеву.

19:10 Никита Паглазов

А теперь Голубев получил жёлтую карточку за фол на Бокоеве.

19:07 Никита Паглазов

Первый момент тайма — удар Голубева. Но его заблокировал Эшковал.

19:05 Никита Паглазов

Вернулись команды на поле и стартовал второй тайм.

18:48 Никита Паглазов

Перерыв. Голов мы не увидели в первом тайме. А инициатива была за «Акроном».

18:47 Никита Паглазов

Хорошая атака вышла у «Акрона», а завершил её неточным ударом Беншимол.

18:45 Никита Паглазов

Морозов после подачи со штрафного почти попал в створ ворот «Акрона»! Однако судья зафиксировал офсайд, так что всё равно гол не засчитали бы.

18:42 Никита Паглазов

Штанга! Марадишвили пробил в ближний угол ворот «Локо» после передачи и сотряс каркас.

18:36 Никита Паглазов

А неплохо «Акрон» сегодня выглядит! Пока что и по ударам гости превосходят «Локо» — 6:3.

18:33 Никита Паглазов

Неплохой подход был сейчас у «Акрона», но только угловой заработали.

18:31 Никита Паглазов

Ничего не меняется в характере игры. Ждём гол. Возможно, он раззадорит команды.

18:21 Никита Паглазов

Пока у нас напряжённая, достаточно равная игра. Прошло уже 20 минут.

18:17 Никита Паглазов

Бакаев пробил по воротам «Акрона», но попал в Голубева.

18:12 Никита Паглазов

После дерзкого старта «Акрон» отошёл к своим воротам.

18:10 Никита Паглазов

Первое длительное владение мяча от «Локомотива». Без особой опасности.

18:07 Никита Паглазов

Интересно: на старте матча тольяттинцы действует активнее «Локо».

18:03 Никита Паглазов

Угловой сразу же заработал «Акрон», но создать опасность после него не вышло.

18:02 Никита Паглазов

Стартовый свисток прозвучал во встрече «Локо» и «Акрона»!

17:56 Никита Паглазов

Бывший форвард «Локомотива» и «Акрона» Артём Дзюба и экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий приехали на матч москвичей с тольяттинцами.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

17:32 Кирилл Закатченко

«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас, Батраков, Еремеев, Бакаев, Пиняев, Голубев.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.

17:31 Кирилл Закатченко

«Балтика» «засушила» «Крылья Советов»

Всё! Прозвучал финальный свисток. «Балтика» одержала вторую победу подряд, а «Крылья» впервые проиграли в нынешнем сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    
17:27 Кирилл Закатченко

Чистяков накинул четыре минуты к основному времени матча.

17:24 Кирилл Закатченко

Больше 11 тыс. зрителей сегодня на стадионе в Самаре. Пока это самый высокий показатель для этого стадиона в сезоне.

17:23 Кирилл Закатченко

Максим Петров ушёл, вместо него появился Шильцов. Замена в составе клуба из Калининграда.

17:20 Кирилл Закатченко

Шитов и Фернандес — два свежих футболиста, которые вышли на поле в составе «Крыльев Советов». Рассказов и Олейников сели на скамейку.

17:20 Кирилл Закатченко

Чинеду головой пробил с линии вратарской выше ворот. Меньше 10 минут остаётся до конца основного времени.

17:19 Кирилл Закатченко

Очень тяжело теперь придётся хозяевам. Отыграть два гола при таком развитии событий будет тяжело.

17:18 Кирилл Закатченко

«Балтика» забила второй в концовке

ГОООООЛ! «Балтика» укрепила преимущество в концовке встречи. Хиль убежал от Ороза и красиво перебросил мяч через Песьякова. Красота!

17:16 Кирилл Закатченко

«Балтика» заработал угловой, который завершился тем, что мяч оказался в перчатках Песьякова.

17:14 Кирилл Закатченко

Рассказов то ли бил, то ли навешивал. Латышонок надёжно сыграл кулаком.

17:13 Кирилл Закатченко

По такой вязкой игре у «Балтики» высокие шансы на получение трёх очков. Не припомню вообще никаких моментов у ворот Латышонка.

17:10 Кирилл Закатченко

Честно говоря, второй тайм получается менее интересным, нежели первый. Хотя и до перерыва не было какой-то феерии.

17:06 Кирилл Закатченко

Перестановки у «Балтики». Беликов и Поспелов вышли на поле. Титков и Мендель отправились на отдых. Капитанская повязка перешла к Бевееву.

17:05 Кирилл Закатченко

Пришло время для паузы на водопой. После перерыва пока без моментов.

17:03 Кирилл Закатченко

Мендель, кстати, вернулся на поле. Вроде бы всё хорошо. На повторах выглядело страшно. Середина второго тайма.

17:01 Кирилл Закатченко

Макаров только вышел и сразу схватил жёлтую карточку. Вот как не надо действовать. Грубо влетел в Бевеева.

16:59 Кирилл Закатченко

Замены в составе «Крыльев Советов». Ушли Витюнов и Рахманович, вышли Макаров и Чинеду.

16:58 Кирилл Закатченко

Бабкин упал прямо на ногу Менделю. Андрей страдает на газоне. Очень неприятное падение прямо на голеностоп. Капитан «Балтики» поднялся самостоятельно. Вроде бы не всё так плохо, как казалось на повторах.

16:54 Кирилл Закатченко

Рахманович нарушил правила на Латыошонке. Влетел в голкипера. Евгений держится за спину.

16:53 Кирилл Закатченко

Петров и Божин чуть не сцепились на поле. Чистяков всех разнял.

16:52 Кирилл Закатченко

10 минут сыграно после перерыва. Пока во второй половине не видно ничего интересно. Латышонок там совсем скучает в воротах «Балтики».

16:50 Кирилл Закатченко

Талалаев сделал двойную замену. На поле вышли Муфи и Хиль. Разбираемся, кто отправился отдыхать. Чивич и Оффор.

16:47 Кирилл Закатченко

Ороз лежит на газоне и держится на ногу. Оффор грубовато сыграл против соперника.

16:47 Кирилл Закатченко

Оффор легко ушёл от Ороза, однако сделал передачу в центр штрафной площади, где не оказалось никого из игроков «Балтики».

16:41 Кирилл Закатченко

«Балтика» вышла на второй тайм с опозданием. Игроки «Крыльев» ждали соперника пару-тройку минут. Стартовал второй тайм.

16:39 Кирилл Закатченко

Самарская команда сделал замену в перерыве: Крамарич вышел на поле вместо Баньяца.

16:23 Кирилл Закатченко

Перерыв. Пока один гол в Самаре. Немного отдохнём и продолжим просмотр игры.

16:20 Кирилл Закатченко

Три минуты добавлено к основному времени тайма в Самаре.

16:19 Кирилл Закатченко

Штанга! Повезло сейчас самарской команде. Титков головой вонзил мяч в стойку. Песьяков бы уже не выручил.

16:17 Кирилл Закатченко

Много пауз в Самаре. Рваный темп какой-то. Последние минуты первой половины.

16:16 Кирилл Закатченко

Ещё один стандарт у ворот «Крыльев». Оффор пробил головой мимо ближнего угла.

16:15 Кирилл Закатченко

Ни о чём. Мурид навесил на дальнюю штангу, но там Гассама не дотянулся до мяча. Плюс там был офсайд. Можно было разыграть стандарт и лучше.

16:14 Кирилл Закатченко

Витюгов завалил Мурида на газон. Перспективный штрафной для гостей.

16:09 Кирилл Закатченко

Много пауз в Самаре. Печенин продавил Бевеева, но удар толковым не получился. Интересно, не было ли фола со стороны Кирилла? Свисток Чистякова промолчал.

16:06 Кирилл Закатченко

Полчаса позади. Петров получил тычок в бок от Олейникова. Борьбы много, стыков много, но Чистяков далеко не всегда фиксирует фолы.

15:59 Кирилл Закатченко

Пауза завершена. Продолжаем просмотр матча в Самаре. У Чистякова были какие-то небольшие проблемы с аппаратурой.

15:57 Кирилл Закатченко

Середина первого тайма. Арбитр отправил футболистов на водопой. В Самаре очень жарко, несмотря на дождь.

15:56 Кирилл Закатченко

Ух, какой удар! Мурид зарядил с дальней дистанции — Песьяков отбил кулаками на угловой.

15:53 Кирилл Закатченко

Баньяц пострадал столкновения с Муридом. Чистяков зафиксировал фол. Опасный штрафной для «Крыльев».

15:49 Кирилл Закатченко

Чивичу сейчас досталось от Витюгова. Грубовато сыграл Максим против соперника. Пока без карточек.

15:47 Кирилл Закатченко

Мендель самоотверженно покатился под удар Костанцы и заблокировал удал соперника. Очень круто действие капитана клуба из Калининграда.

15:45 Кирилл Закатченко

10 минут сыграно. В Самаре уже настоящий ливень. Песьяков тем временем вовремя вышел из ворот и опередил Оффора, который шёл забивать.

15:42 Кирилл Закатченко

В Самаре пошёл дождь. Кому это больше будет на руку?

15:40 Кирилл Закатченко

Посмотрим, чем теперь ответят «Крылья». Они в этом сезоне ещё не проигрывали.

15:38 Кирилл Закатченко

«Балтика» забила на третьей минуте

ГООООЛ! Вот это начало! «Балтика» вышла вперёд на третьей минуте! Мурид набросил на Чивича, а тот в касание попал точно в дальний угол. Красиво!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

15:34 Кирилл Закатченко

Гимн послушали, арбитр пожал руки тренерам. Прозвучал стартовый свисток. Погнали!

15:30 Кирилл Закатченко

Команды уже вышли на поле в Самаре. Совсем скоро стартует 3-й тур РПЛ. Но для начала прозвучит гимн РФ.

14:55 Кирилл Закатченко

«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Костанца, Рахманович, Олейников.

«Балтика»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич, Андерсон, Мурид, Мендель, Титков, М. Петров, Оффор.

13:52 Кирилл Закатченко

«Акрон» очень слабо вошёл в нынешний сезон с новым тренером. Сегодня команда встретится в Москве с «Локомотивом». Есть ли шансы на очки?

Новому тренеру «Акрона» уже стыдно, а руководство верит в позитивный итог:
«Это не моя команда». Главная катастрофа старта сезона в России — 1:11 за три матча!
«Это не моя команда». Главная катастрофа старта сезона в России — 1:11 за три матча!
13:07 Кирилл Закатченко

ЭСК РФС рассмотрела эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура с «Ахматом» (2:1). По мнению организации, арбитр Антон Фролов принял верное решение.

«Судья верно определил, что Александр Максименко ввёл мяч в игру ударом от ворот, и правильно назначил пенальти за игру рукой Кристофера Ву. В момент передачи вратаря Александра Максименко партнёру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил», — сказано в решении ЭСК РФС.
12:17 Кирилл Закатченко

Как думаете, кто из этого списка в итоге покинет РПЛ?

От Луиса Энрике до Тюкавина:
7 звёзд РПЛ, чьих трансферов ждут до конца летнего окна
7 звёзд РПЛ, чьих трансферов ждут до конца летнего окна
10:17 Кирилл Закатченко

«Спартак» играет завтра, но обойти стороной трансфер Даку нельзя.

Получится ли у Мирлинда в Москве?
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
10:15 Кирилл Закатченко

Изучаем все интриги предстоящего тура РПЛ. Напомним, что он стартует уже сегодня.

Кто из топ-4 точно потеряет очки:
Исключение «Краснодара» со «Спартаком», дебют Даку, первая отставка? Интриги 3-го тура РПЛ
Исключение «Краснодара» со «Спартаком», дебют Даку, первая отставка? Интриги 3-го тура РПЛ
10:14 Кирилл Закатченко

Привет. друзья! Вы можете принять участие в опросах сразу по нескольким событиям, связанным с РПЛ.

Победы аутсайдеров, поражения фаворитов, дебютные голы новичков топ-клубов:
22 события в РПЛ, которые никак не произойдут. Что случится раньше?
22 события в РПЛ, которые никак не произойдут. Что случится раньше?
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