ЦСКА снова потерял очки дома! Команда Игдисамова не справилась с «Ростовом»! LIVE

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Друзья, всем привет! В Альфа-Банк РПЛ стартует уже 3-й тур. Сегодня нас ждут три матча, и в каждом есть своя интрига.

«Крылья Советов» прилично начали сезон: при двух выездах в Москву ни разу не проиграли и везде смотрелись конкурентно. Теперь играть уже дома, а в гости приезжает «Балтика». Команда Талалаева после неприятного поражения от ЦСКА собралась и прихлопнула «Динамо». Что будет в этот раз?

«Локомотив» против «Акрона» — битва страдающих. Команда Галактионова стартовала с ничьей и поражения, хотя играла не с фаворитами сезона. «Акрон» и вовсе дважды уступил. На бумаге фаворит всё же «Локо», так что для москвичей это отличный шанс наконец встать на победный путь. В противном случае для них всё будет выглядеть ещё мрачнее.

Наконец, ЦСКА против «Ростова». Обе команды неидеально начали сезон: москвичи после камбэка с «Балтикой» скатали ничью с «Крыльями», а ростовчане отдали выигранный матч «Оренбургу» и реабилитировались с «Родиной». Кто окажется сильнее в этот раз?

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