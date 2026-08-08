ЦСКА снова потерял очки дома! Команда Игдисамова не справилась с «Ростовом»! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! В Альфа-Банк РПЛ стартует уже 3-й тур. Сегодня нас ждут три матча, и в каждом есть своя интрига.
«Крылья Советов» прилично начали сезон: при двух выездах в Москву ни разу не проиграли и везде смотрелись конкурентно. Теперь играть уже дома, а в гости приезжает «Балтика». Команда Талалаева после неприятного поражения от ЦСКА собралась и прихлопнула «Динамо». Что будет в этот раз?
«Локомотив» против «Акрона» — битва страдающих. Команда Галактионова стартовала с ничьей и поражения, хотя играла не с фаворитами сезона. «Акрон» и вовсе дважды уступил. На бумаге фаворит всё же «Локо», так что для москвичей это отличный шанс наконец встать на победный путь. В противном случае для них всё будет выглядеть ещё мрачнее.
Наконец, ЦСКА против «Ростова». Обе команды неидеально начали сезон: москвичи после камбэка с «Балтикой» скатали ничью с «Крыльями», а ростовчане отдали выигранный матч «Оренбургу» и реабилитировались с «Родиной». Кто окажется сильнее в этот раз?
«Чемпионат» будет следить за игровым днём в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
ЦСКА — Ростов — 0:0
Ещё одна нулевая ничья в Москве сегодня.
Шанталий издали приложился по воротам ЦСКА — мимо. На этом, кажется, всё.
Три минуты добавлено ко второму тайму.
Матеус Рейс сорвал атаку «Ростова», за что получил жёлтую карточку.
Прохин появился на поле у «Ростова» вместо Миронова.
Опаснейший штрафной был у ЦСКА, но в стенку попал Кисляк.
Всё ближе концовка матча, уже 84-я минута.
Вместо Комарова и Кучаева у «Ростова» появились Шанталий и Михайлов.
В последние минуты ситуацию на поле контролирует «Ростов». Вот так поворот!
И тут же вместо Кругового появился Фиров. Не осталось замен у ЦСКА к 67-й минуте!
Ещё две замены от ЦСКА: вместо Баринова и Облякова вышли Козлов и Матеус Алвес.
Хороший выпад от «Ростова»! Но не позволил Тороп забить гостям.
ЦСКА катает мяч в ожидании ошибки от обороны «Ростова».
Вместо Глебова и Лусиано у ЦСКА вышли на поле Попович и Мусаев.
У «Ростова» замена: вместо Мухина на поле вышел Олусегун.
Стартовал второй тайм в Москве. Смотрим футбол дальше.
Перерыв. 0:0 у нас. Ребята, нам нужны голы! Не хочется, чтобы второй матч тура завершился нулевой ничьей.
Ещё один момент у ЦСКА! Но, кажется, в первом тайме голов уже не будет.
В редкую для первого тайма атаку перебрался «Ростов». Правда, ничего создать не вышло.
Продолжается давление от игроков ЦСКА. Но пока не удаётся взломать оборону «Ростова».
Неплохой удар от Миронова по воротам ЦСКА получился.
ЦСКА с первых минут подобрал инициативу и пытается забить быстрый мяч.
Уже на 3-й минуте Сако получает жёлтую карточку после второго фола.
Сако сразу же грубо заехал по лицу Гонду. Дискомфорт испытывает форвард ЦСКА.
С центра поля разыграл «Ростов». Стартовала игра.
Вышли на поле футболисты ЦСКА и «Ростова», совсем скоро стартует встреча.
ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы
ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
🤝 Ничья в матче «Локо» и «Акрона»
Обе команды не смогли одержать первую победу в сезоне. У «Локо» теперь два очка, у «Акрона» — одно.
Требуют футболисты «Локо» пенальти за игру рукой у футболиста «Акрона». А тольяттинцы, тем временем, провели опасную атаку в ответ.
Хороший удар Дуду в ближний угол низом! Лантратов перевёл мяч на угловой.
Шесть минут добавлено ко второму тайму. Увидим хотя бы один гол?
Штрафной разыграли Батраков и Раков, но удар Вадима не достиг цели.
Тем временем, у «Акрона» вместо Тедича и Лончара вышли Аревало и Неделчяру.
Ненахов уже получил жёлтую карточку после выхода на поле.
Сразу тройная замена у «Локо» в концовке: Салтыков, Ненахов и Коваленко вышли вместо Бакаева, Фассона и Еремеева.
Вторая жёлтая в матче показана: ею награждён полузащитник «Локо» Еремеев.
Дуду только-только вышел у «Акрона» и сразу мог забить! Но после его заброса-удара мяч рядом со штангой пролетел.
Рассечение головы у вышедшего на поле Руденко. Оказывают помощь игроку «Локо».
Бистрович вместо Марадишвили — такая вот замена от «Акрона».
Во втором тайме «Локо» выглядит намного лучше. Первые 10 минут остались за хозяевами.
Замена в составе «Локо»: Раков появился вместо Голубева.
Батраков пробил по воротам «Акрона». Точно, но очень слабо — прямо в руки Гудиеву.
А теперь Голубев получил жёлтую карточку за фол на Бокоеве.
Первый момент тайма — удар Голубева. Но его заблокировал Эшковал.
Вернулись команды на поле и стартовал второй тайм.
Перерыв. Голов мы не увидели в первом тайме. А инициатива была за «Акроном».
Хорошая атака вышла у «Акрона», а завершил её неточным ударом Беншимол.
Морозов после подачи со штрафного почти попал в створ ворот «Акрона»! Однако судья зафиксировал офсайд, так что всё равно гол не засчитали бы.
Штанга! Марадишвили пробил в ближний угол ворот «Локо» после передачи и сотряс каркас.
А неплохо «Акрон» сегодня выглядит! Пока что и по ударам гости превосходят «Локо» — 6:3.
Неплохой подход был сейчас у «Акрона», но только угловой заработали.
Ничего не меняется в характере игры. Ждём гол. Возможно, он раззадорит команды.
Пока у нас напряжённая, достаточно равная игра. Прошло уже 20 минут.
Бакаев пробил по воротам «Акрона», но попал в Голубева.
После дерзкого старта «Акрон» отошёл к своим воротам.
Первое длительное владение мяча от «Локомотива». Без особой опасности.
Интересно: на старте матча тольяттинцы действует активнее «Локо».
Угловой сразу же заработал «Акрон», но создать опасность после него не вышло.
Стартовый свисток прозвучал во встрече «Локо» и «Акрона»!
Бывший форвард «Локомотива» и «Акрона» Артём Дзюба и экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий приехали на матч москвичей с тольяттинцами.
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас, Батраков, Еремеев, Бакаев, Пиняев, Голубев.
«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.
«Балтика» «засушила» «Крылья Советов»
Всё! Прозвучал финальный свисток. «Балтика» одержала вторую победу подряд, а «Крылья» впервые проиграли в нынешнем сезоне.
Чистяков накинул четыре минуты к основному времени матча.
Больше 11 тыс. зрителей сегодня на стадионе в Самаре. Пока это самый высокий показатель для этого стадиона в сезоне.
Максим Петров ушёл, вместо него появился Шильцов. Замена в составе клуба из Калининграда.
Шитов и Фернандес — два свежих футболиста, которые вышли на поле в составе «Крыльев Советов». Рассказов и Олейников сели на скамейку.
Чинеду головой пробил с линии вратарской выше ворот. Меньше 10 минут остаётся до конца основного времени.
Очень тяжело теперь придётся хозяевам. Отыграть два гола при таком развитии событий будет тяжело.
«Балтика» забила второй в концовке
ГОООООЛ! «Балтика» укрепила преимущество в концовке встречи. Хиль убежал от Ороза и красиво перебросил мяч через Песьякова. Красота!
«Балтика» заработал угловой, который завершился тем, что мяч оказался в перчатках Песьякова.
Рассказов то ли бил, то ли навешивал. Латышонок надёжно сыграл кулаком.
По такой вязкой игре у «Балтики» высокие шансы на получение трёх очков. Не припомню вообще никаких моментов у ворот Латышонка.
Честно говоря, второй тайм получается менее интересным, нежели первый. Хотя и до перерыва не было какой-то феерии.
Перестановки у «Балтики». Беликов и Поспелов вышли на поле. Титков и Мендель отправились на отдых. Капитанская повязка перешла к Бевееву.
Пришло время для паузы на водопой. После перерыва пока без моментов.
Мендель, кстати, вернулся на поле. Вроде бы всё хорошо. На повторах выглядело страшно. Середина второго тайма.
Макаров только вышел и сразу схватил жёлтую карточку. Вот как не надо действовать. Грубо влетел в Бевеева.
Замены в составе «Крыльев Советов». Ушли Витюнов и Рахманович, вышли Макаров и Чинеду.
Бабкин упал прямо на ногу Менделю. Андрей страдает на газоне. Очень неприятное падение прямо на голеностоп. Капитан «Балтики» поднялся самостоятельно. Вроде бы не всё так плохо, как казалось на повторах.
Рахманович нарушил правила на Латыошонке. Влетел в голкипера. Евгений держится за спину.
Петров и Божин чуть не сцепились на поле. Чистяков всех разнял.
10 минут сыграно после перерыва. Пока во второй половине не видно ничего интересно. Латышонок там совсем скучает в воротах «Балтики».
Талалаев сделал двойную замену. На поле вышли Муфи и Хиль. Разбираемся, кто отправился отдыхать. Чивич и Оффор.
Ороз лежит на газоне и держится на ногу. Оффор грубовато сыграл против соперника.
Оффор легко ушёл от Ороза, однако сделал передачу в центр штрафной площади, где не оказалось никого из игроков «Балтики».
«Балтика» вышла на второй тайм с опозданием. Игроки «Крыльев» ждали соперника пару-тройку минут. Стартовал второй тайм.
Самарская команда сделал замену в перерыве: Крамарич вышел на поле вместо Баньяца.
Перерыв. Пока один гол в Самаре. Немного отдохнём и продолжим просмотр игры.
Три минуты добавлено к основному времени тайма в Самаре.
Штанга! Повезло сейчас самарской команде. Титков головой вонзил мяч в стойку. Песьяков бы уже не выручил.
Много пауз в Самаре. Рваный темп какой-то. Последние минуты первой половины.
Ещё один стандарт у ворот «Крыльев». Оффор пробил головой мимо ближнего угла.
Ни о чём. Мурид навесил на дальнюю штангу, но там Гассама не дотянулся до мяча. Плюс там был офсайд. Можно было разыграть стандарт и лучше.
Витюгов завалил Мурида на газон. Перспективный штрафной для гостей.
Много пауз в Самаре. Печенин продавил Бевеева, но удар толковым не получился. Интересно, не было ли фола со стороны Кирилла? Свисток Чистякова промолчал.
Полчаса позади. Петров получил тычок в бок от Олейникова. Борьбы много, стыков много, но Чистяков далеко не всегда фиксирует фолы.
Пауза завершена. Продолжаем просмотр матча в Самаре. У Чистякова были какие-то небольшие проблемы с аппаратурой.
Середина первого тайма. Арбитр отправил футболистов на водопой. В Самаре очень жарко, несмотря на дождь.
Ух, какой удар! Мурид зарядил с дальней дистанции — Песьяков отбил кулаками на угловой.
Баньяц пострадал столкновения с Муридом. Чистяков зафиксировал фол. Опасный штрафной для «Крыльев».
Чивичу сейчас досталось от Витюгова. Грубовато сыграл Максим против соперника. Пока без карточек.
Мендель самоотверженно покатился под удар Костанцы и заблокировал удал соперника. Очень круто действие капитана клуба из Калининграда.
10 минут сыграно. В Самаре уже настоящий ливень. Песьяков тем временем вовремя вышел из ворот и опередил Оффора, который шёл забивать.
В Самаре пошёл дождь. Кому это больше будет на руку?
Посмотрим, чем теперь ответят «Крылья». Они в этом сезоне ещё не проигрывали.
«Балтика» забила на третьей минуте
ГООООЛ! Вот это начало! «Балтика» вышла вперёд на третьей минуте! Мурид набросил на Чивича, а тот в касание попал точно в дальний угол. Красиво!
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Гимн послушали, арбитр пожал руки тренерам. Прозвучал стартовый свисток. Погнали!
Команды уже вышли на поле в Самаре. Совсем скоро стартует 3-й тур РПЛ. Но для начала прозвучит гимн РФ.
«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы команд
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Костанца, Рахманович, Олейников.
«Балтика»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич, Андерсон, Мурид, Мендель, Титков, М. Петров, Оффор.
«Акрон» очень слабо вошёл в нынешний сезон с новым тренером. Сегодня команда встретится в Москве с «Локомотивом». Есть ли шансы на очки?
ЭСК РФС рассмотрела эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура с «Ахматом» (2:1). По мнению организации, арбитр Антон Фролов принял верное решение.
«Судья верно определил, что Александр Максименко ввёл мяч в игру ударом от ворот, и правильно назначил пенальти за игру рукой Кристофера Ву. В момент передачи вратаря Александра Максименко партнёру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из-за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил», — сказано в решении ЭСК РФС.
Как думаете, кто из этого списка в итоге покинет РПЛ?
«Спартак» играет завтра, но обойти стороной трансфер Даку нельзя.
Изучаем все интриги предстоящего тура РПЛ. Напомним, что он стартует уже сегодня.
Привет. друзья! Вы можете принять участие в опросах сразу по нескольким событиям, связанным с РПЛ.