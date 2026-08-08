7 звёзд РПЛ, чьих трансферов ждут до конца летнего окна

Трансферное окно в Альфа-Банк РПЛ закроется 11 сентября. То есть впереди чуть больше месяца, когда клубы ещё могут продать игроков или сделать неожиданные трансферы. Однако всё ещё остаётся пул топ-футболистов, чей уход очень вероятен. Некоторые сами хотят поменять команды, с другими желают расстаться их работодатели. А у части всё просто очень сложно. Рассказываем о главных звёздах РПЛ, которых уже в сентябре мы можем увидеть в других цветах или даже странах.

Луис Энрике («Зенит», полузащитник)

Возраст: 25 лет

Стоимость (по Transfermarkt): € 24 млн

Ожидаемая цена: € 35-40 млн

Луис Энрике Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Самый дорогой актив «Зенита» хочет поменять клуб. Он рассчитывал сделать это сразу после ЧМ-2026 (не просто так уезжал из Петербурга с кучей чемоданов), однако на турнире провёл всего один матч, и большого спроса на него не появилось. Да и в России Энрике объективно не впечатляет: в прошлом сезоне – шесть голов, два ассиста в 33 встречах. Так что желание клуба продать его понятно – это откроет окно возможностей для новых подписаний. Главным претендентом вплоть до 8 августа был «Фламенго», стороны торговались на сумме € 35 млн. Однако закончилось всё заявлением представителей футболиста, что «из-за ряда событий, затруднивших ход сделки» переговоры были завершены.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Никакой конкретики по Энрике нет, предложений нет. Он набирает форму. Более медленными темпами по набору идёт, чем тот же Дуглас. Это важный для нас игрок, который в конце прошлого сезона забил очень важные для нас мячи. Через игры он будет набирать свои лучшие кондиции».



Но вероятность ухода Энрике всё равно высокая. Не исключено, что появятся и другие претенденты.

Педро («Зенит», полузащитник)

Возраст: 21 год

Стоимость: € 18 млн

Ожидаемая цена: € 35 млн

Педро Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Педро — ещё один бразилец, которого «Зенит» готов продать. В прошлом сезоне он провёл 36 матчей, забил пять голов и отдал восемь голевых передач. И как минимум в весенней части был одним из ведущих игроков. Но здесь логику тоже легко объяснить: не исключено, что в России футболист уже упёрся в потолок. В том числе трансферный. И если не расстаться с ним в ближайшее время, то цена будет только падать. А с точки зрения роли на поле ему вполне можно подобрать равнозначную замену.

Педро интересуются клубы из Италии и Бразилии. «Зенит» уже отклонял предложения зимой, но летом готов отпустить его за € 30 млн. Пока конкретных офферов нет, однако активный поиск идёт. Вероятность ухода не так высока, как у Энрике, но она есть. Опять же, в случае получения рыночного предложения.

Артём Карпукас («Локомотив», полузащитник)

Возраст: 24 года

Стоимость: € 5 млн

Ожидаемая цена: € 5-7 млн

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Контракт Карпукаса с «Локомотивом» истекает летом 2027 года, и клуб пока не может договориться о продлении. Дело в том, что условия, предлагаемые москвичами, не особо коррелируются с теми, которые обозначил «Зенит». Естественно, сторона игрока осведомлена об ужесточающемся лимите на легионеров. Поэтому считает себя вправе требовать повышение. И вряд ли здесь играет хоть какую-то роль фактор того, что футболист – воспитанник клуба. Сам он, судя по всему, обозначил свои желания: «Локо» должен либо повторить предложение петербуржцев, либо отпустить его. Тем более Семаку игрок и правда нравится.

«Зенит» уже предлагал за Карпукаса € 4,5 млн, затем – € 5 млн. «Локомотив» пока отказывается, но рискует потерять игрока зимой (по крайней мере он уже сможет официально вести переговоры и даже подписать контракт) или следующим летом бесплатно. Карпукас — ключевой игрок (35 матчей в прошлом сезоне, статистика – 1+2), и его уход станет серьёзной потерей. Вероятность пока средняя, многое зависит от финансовых потребностей «Локомотива» и готовности «Зенита» предложить больше.

Алексей Батраков («Локомотив», полузащитник)

Возраст: 20 лет

Стоимость: € 20 млн

Ожидаемая цена: € 25 млн

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная звезда «Локомотива». Батраков провёл второй подряд классный сезон: в 36 встречах забил 17 голов и отдал 11 передач. А это уже какой-то показатель качества и стабильности. Если мы верим словам его представителей, интерес к нему есть. Правда, он не перетекает в переговоры. Самая крупная из подсвеченных историй связана с «ПСЖ». «Чемпионат» сообщал, что французский клуб готов сделать официальное предложение, активировав опцию выкупа. Но то было ещё до чемпионата мира. Этого не случилось, а уже во Франции сообщили о том, что клуб отказался от кандидатуры Алексея.

К слову, в контракте Батракова прописана опция выкупа для европейских клубов в € 20 млн. Сам игрок видит приоритетом именно Европу. Если предложение действительно поступит, «Локомотив» вряд ли сможет его удержать. Однако пока вероятность ухода – средняя. Всё зависит от появления конкретных офферов из Европы.

Эсекьель Барко («Спартак», атакующий полузащитник)

Возраст: 27 лет

Стоимость: € 14 млн

Ожидаемая цена: € 20-25 млн

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне: восемь голов и восемь передач в 37 матчах. Контракт до 2027 года, однако сразу после победы в Фонбет Кубке России начались спекуляции о возможном возвращении в Аргентину. Местные блогеры убеждали общественность, что сам футболист этого очень хочет. Хотя бы в формате аренды на один сезон. Якобы желание связано с семейными обстоятельствами, а «Ривер Плейт» вроде бы даже вступил в переговоры с клубом. При том что сам Барко не раз говорил: клуб его жизни – «Индепендьенте». Интерес, по данным инсайдеров, проявляли «Севилья» и другие клубы Ла Лиги.

Позиция «Спартака» тоже читалась: клуб хотел сохранить лидера. Вне зависимости от суммы предложений. Тем более действительно рыночных, похоже, так и не поступило. После матча с «Ахматом» инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» договорился с игроком о контракте до лета 2030 года. Но официального объявления пока не было.

Брайан Хиль («Балтика», нападающий)

Возраст: 23 года

Стоимость: € 6 млн

Ожидаемая цена: € 8 млн

Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

Сальвадорский форвард стал лучшим бомбардиром «Балтики» в прошлом сезоне (13 голов в 24 встречах РПЛ). И естественным образом привлёк внимание разных клубов. Но вы уже представляете реакцию Андрея Талалаева, когда ему скажут о продаже Хиля? Если трансфер Бориско в ЦСКА стал «выстрелом в голову», то чем окажется потенциальный переход Хиля – страшно представить.

По слухам, игроком интересовались клубы из Европы и Саудовской Аравии. В «Балтике» сразу обозначили, что не хотят терять лидера. Однако цена так или иначе должна была появиться в паблике: поэтому в клубе сказали, что ждут предложений от € 8 млн. Сам Хиль, понятно, не против перехода в более статусную команду. Но сейчас вероятность ухода – средняя. Вряд ли кто-то готов дать такие деньги после одного мощного сезона на высоком уровне.

Константин Тюкавин («Динамо», нападающий)

Возраст: 25 лет

Стоимость: € 15 млн

Ожидаемая цена: € 25-30 млн

Константин Тюкавин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучший бомбардир «Динамо» в прошлом сезоне – при том что Константин вернулся после тяжёлой травмы, он всё равно настрелял 13 голов в 31 матче. «Зенит» пытается приобрести его несколько лет, а сейчас – новая попытка. Мы знаем, что в «Динамо» приходил официальный оффер, однако часть руководства категорически против трансфера. Сам Тюкавин при этом не так категоричен и признаётся, что готов обсудить этот вариант, если предложение устроит клуб. А в «Динамо» отметают всякие возможности для дискуссии и говорят о готовности продать игрока только в Европу.

Контракт Константина действует до 2030 года. Внутри России клуб пока не готов обсуждать даже офферы в € 25-30 млн. Но впереди целый месяц. И всё может измениться. Хоть пока вероятность ухода и низкая — как минимум потому, что у «Динамо» просто нет замены.