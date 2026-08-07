За чем следить 8 августа: Соболенко против Александровой, поединки Молдавского и Гольцова, Первая лига и визит «Балтики» Талалаева в Самару!

Топ-события субботы: «Локо» и ЦСКА в РПЛ, бои россиян в PFL и теннис

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Время в материале указано по Москве.

👊 3:00: Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца, PFL Charlotte

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: россиянин удачно вернётся в США?

В ночь с 7 на 8 августа в США пройдёт турнир PFL Шарлотт. Он вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В клетку промоушена возвращается Валентин Молдавский. Россиянин в прошлом году собрал целую россыпь исходов. Разбил Сергея Билостенного, бой с Александром Романовым остался без результата. После этого Валентин вернулся на родину и справился с Иваном Штырковым. Теперь оппонентом Молдавского станет опасный бразилец — Бруно Каппелоцца. Россиянин постарается удачно вернуться в США.

👊 4:20: Денис Гольцов — Хасан Межиев, PFL Charlotte

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: исправится ли Русский богатырь за поражение?

На турнире PFL Шарлотт выступит Денис Гольцов. И для него поединок будет иметь очень важное значение. В 2025 году опытный россиянин провёл всего один бой. И проиграл Кори Андерсону досрочно, уступил техническим нокаутом во втором раунде. Поэтому теперь для Русского богатыря будет очень важно попытаться перевернуть ситуацию, исправиться за осечку. Правда, оппонент — крайне опасный. Это представитель Латвии Хасан Межиев, у которого мощный профессиональный рекорд — 14-0. И остановить непобеждённого бойца будет невероятно сложно.

⚽️ 15:30: «Крылья Советов» — «Балтика», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Крылья» отлично съездили в Москву. А что будет в Самаре?

«Крыльям Советов» крайне удалось московское турне: не проиграли ни «Динамо», ни ЦСКА. Осталось выяснить, так ли они хороши и в домашней локации. Тем более у «Балтики» поправился супербомбардир Хиль: у него с реализацией гораздо лучше, чем у конкурентов в Калининграде. Как раз благодаря его выходу на замену балтийцы укрепили преимущество над тем же «Динамо»: Брайан заработал и сам же реализовал пенальти, забив победный гол. Станут ли самарцы его новой жертвой?

⚽️ 17:00: «Урал» — «Уфа», Первая лига, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: уфимцы выше уральцев в таблице

«Урал» стабильно входит в число фаворитов сезона Лиги Pari. Чего совсем не скажешь про «Уфу». Уфимцы сезоном ранее с трудом спаслись от понижения в классе. А теперь идут в топ-4 и вообще не проигрывают! Опережая в том числе уральцев. Да, всего на одно очко. Да, таблица только формируется. Ну и что, не хвалить их теперь за это? И ведь от «КАМАЗа» пропустили ответный гол только на 90+3-й минуте. До этого забив в меньшинстве. Выезд в Екатеринбург станет настоящей проверкой.

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Акрон», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух страдающих команд

«Локомотив» и «Акрон» на старте сезона заметно барахлят. «Локо» потерял нескольких лидеров, будь то травмы или расставания, играет с двумя вингерами в роли форвардов и набрал за два тура всего одно очко. Тольяттинцы же с новым главным тренером Срджаном Благоевичем и без Артёма Дзюбы три матча, включая кубковый, проиграли с общим счётом 1:11. Какой-то кошмар. Фаворит здесь очевиден. Но, если учитывать его состояние, гарантий результата никаких нет.

⚽️ 20:30: ЦСКА — «Ростов», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ростовчане снова огорчат ЦСКА?

«Ростов» исправился за сенсацию 1-го тура, когда в большинстве пропустил два гола от «Оренбурга» и уступил. 4:2 на выезде с «Родиной» – это было очень красиво. Получится ли повторить с ЦСКА? На это есть все основания: в последних пяти официальных матчах армейцы не смогли победить ростовчан в основное время (однажды выиграли по пенальти в Кубке). Два последних выезда к ЦСКА принесли дончанам четыре очка. Повод для оптимизма у них точно есть.

🎾 20:30*: Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия), Торонто, четвёртый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с первой ракеткой мира?

Арина Соболенко (№1) и Екатерина Александрова (№19) на турнире серии WTA-1000 в Торонто разыграют путёвку в четвертьфинал. У девушек богатая история встреч — восемь матчей. В пяти из них победила Арина, в трёх — Екатерина. Последний поединок состоялся в Берлине в этом году, тогда успешнее действовала белорусская теннисистка.